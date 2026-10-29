Ucraina, la guerra dei droni diventa un incubo senza confini

🌐 La guerra tra Russia e Ucraina attraversa una nuova escalation di attacchi incrociati, con un massiccio impiego di droni e nuove vittime tra la popolazione civile. Il 29 ottobre 2026 Mosca rivendica l’abbattimento di oltre 1.200 velivoli senza pilota, mentre dall’Ucraina arrivano notizie di bombardamenti su edifici e infrastrutture. La guerra tecnologica si intensifica proprio mentre riaffiora l’ipotesi di nuovi negoziati.

Guerra Russia-Ucraina, una notte di attacchi su più fronti

Il cielo è diventato uno dei principali campi di battaglia del conflitto. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, la Russia ha denunciato un attacco ucraino di dimensioni eccezionali, sostenendo di aver intercettato e distrutto 1.214 droni diretti contro diverse regioni del Paese.

Secondo il ministero della Difesa russo, 613 velivoli senza pilota sarebbero stati neutralizzati nella regione di Mosca durante un’operazione protrattasi per diverse ore.

Sono cifre comunicate dalle autorità russe che non risultano integralmente verificate in maniera indipendente. Il loro significato militare resta comunque rilevante: il conflitto non si esaurisce nelle trincee ucraine, ma coinvolge territori sempre più estesi, con conseguenze dirette sulla sicurezza delle città.

Le autorità russe hanno indicato tra le zone interessate Belgorod, Kursk, Bryansk, Rostov e numerose altre regioni, alcune lontane dalla linea del fronte.

La capacità di colpire obiettivi distanti modifica la natura stessa delle operazioni militari. Non occorre più necessariamente mobilitare grandi formazioni aeree: sistemi relativamente economici possono mettere sotto pressione infrastrutture, difese antiaeree e servizi essenziali.

Dnipro sotto attacco, il conflitto colpisce ancora i civili

Mentre Mosca denunciava i raid ucraini, nuove notizie drammatiche arrivavano dall’Ucraina.

A Dnipro un attacco attribuito a un drone russo avrebbe colpito un treno civile. Le prime informazioni diffuse dalla stampa locale parlavano di almeno 13 morti e cinque feriti, un bilancio che richiede ulteriori riscontri e potrebbe essere aggiornato.

Il sindaco della città, Borys Filatov, ha riferito di numerose vittime e persone ferite.

L’episodio riporta al centro una delle questioni più gravi dell’intero conflitto: la vulnerabilità della popolazione civile davanti ad attacchi che possono raggiungere mezzi di trasporto, abitazioni e servizi pubblici.

Un treno passeggeri non è soltanto un mezzo di trasporto. In un Paese in guerra rappresenta spesso un collegamento indispensabile per lavoratori, famiglie, sfollati e persone che tentano di raggiungere luoghi più sicuri.

Quando la guerra investe questi collegamenti, le conseguenze non si misurano soltanto nel numero delle vittime. Intere comunità possono perdere la possibilità di spostarsi, lavorare e mantenere rapporti con il resto del Paese.

Kharkiv bombardata, colpito anche un edificio scolastico

Nella stessa notte, le autorità ucraine hanno segnalato bombardamenti su Kharkiv, città già ripetutamente colpita durante la guerra.

Secondo il sindaco Ihor Terekhov, razzi e droni russi hanno interessato diverse zone urbane, danneggiando anche un edificio scolastico.

La presenza di una scuola tra le strutture colpite assume un particolare significato. Gli edifici destinati all’istruzione rappresentano un presidio della vita civile e la loro distruzione può compromettere per lunghi periodi il percorso educativo dei ragazzi.

Non è possibile stabilire, sulla base delle sole prime informazioni disponibili, se la scuola fosse l’obiettivo intenzionale dell’attacco. La distinzione tra un obiettivo militare e un bene civile è tuttavia fondamentale per valutare la legittimità delle operazioni secondo il diritto internazionale umanitario.

Anche quando un edificio non ospita studenti al momento dell’impatto, i danni possono trasformarsi in un problema duraturo per famiglie, insegnanti e amministrazioni locali.

Energia e infrastrutture, il prezzo economico dei bombardamenti

La distruzione materiale si accompagna a un costo economico crescente.

Il primo ministro ucraino Serhiy Koretskyi ha dichiarato che i recenti attacchi russi contro infrastrutture energetiche, economiche e delle comunicazioni avrebbero provocato danni per quasi otto miliardi di dollari.

Si tratta di una stima comunicata dal governo ucraino, da distinguere da un accertamento indipendente definitivo.

Gli attacchi alle reti energetiche possono avere conseguenze a catena: interruzioni della corrente, difficoltà nell’approvvigionamento idrico, rallentamenti industriali e problemi per ospedali e attività commerciali.

Il problema diventa ancora più grave quando le temperature scendono e la disponibilità di riscaldamento diventa una necessità primaria.

Una guerra condotta contro le infrastrutture finisce per colpire anche la capacità di una società di sopravvivere economicamente.

Alle spese immediate per le riparazioni si aggiungono la perdita di produzione, la riduzione delle entrate fiscali e il maggiore fabbisogno di assistenza internazionale.

Diplomazia, l’ipotesi dei colloqui del 10 novembre

Nonostante l’intensificazione delle operazioni militari, sul versante diplomatico emerge la possibilità di un nuovo confronto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indicato il 10 novembre come possibile data per colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

La data non equivale alla conferma di un incontro già concordato dalle tre parti. Rimangono da verificare disponibilità, condizioni e livello delle delegazioni.

Il principale ostacolo continua a essere la distanza tra le posizioni politiche e militari dei protagonisti.

Kiev chiede garanzie di sicurezza e condizioni compatibili con la propria sovranità. Mosca mantiene richieste territoriali e strategiche che hanno finora impedito un’intesa complessiva.

Nel frattempo, gli Stati Uniti rimangono un interlocutore decisivo, sia per il sostegno militare sia per l’eventuale costruzione di un percorso negoziale.

Il cessate il fuoco locale e la tragedia umanitaria

Una fragile apertura riguarda Oleshky, città ucraina sotto controllo russo, dove è stato annunciato un cessate il fuoco locale di sei giorni finalizzato alle evacuazioni e all’arrivo di aiuti umanitari.

Le autorità non avevano segnalato violazioni della tregua nelle prime ore considerate.

È un segnale circoscritto, ma importante: anche nel pieno di una guerra prolungata possono essere individuate intese limitate per proteggere la popolazione.

Il problema è trasformare interventi occasionali in accordi verificabili e duraturi. Senza controlli indipendenti e garanzie operative, ogni pausa rischia di esaurirsi rapidamente.

La guerra dei droni pone infine un interrogativo che riguarda tutta l’Europa: quanto a lungo può continuare un conflitto nel quale la tecnologia aumenta continuamente la capacità di colpire, mentre la diplomazia fatica a ridurre la violenza?

La vera svolta non sarà il numero di droni abbattuti o l’estensione degli attacchi, ma la capacità di fermare le morti e costruire condizioni di sicurezza sostenibili.

Per ora, il 29 ottobre 2026 consegna un’altra giornata di paura, distruzione e incertezza. Con una certezza che nessun bollettino militare può cancellare: dietro le statistiche della guerra ci sono persone, famiglie e comunità che continuano a pagare il prezzo più alto.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.