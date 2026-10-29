Etna, la cenere oscura il cielo: allarme per i voli a Catania

🌐 L’Etna torna a preoccupare il traffico aereo della Sicilia orientale. Il 29 ottobre 2026 una nuova emissione di cenere vulcanica ha determinato il passaggio dell’allerta per l’aviazione dal livello arancione a quello rosso. La nube ha raggiunto un’altitudine stimata di 4.000 metri sul livello del mare, mentre all’aeroporto di Catania sono state introdotte limitazioni agli arrivi. Il vulcano continua a ricordare quanto fragile possa diventare il sistema dei trasporti quando la natura impone le proprie regole.

Etna, scatta l’allerta rossa per la cenere vulcanica

Una nube di cenere sospesa sopra il vulcano più alto e attivo d’Europa, il traffico aereo sottoposto a nuove restrizioni e gli esperti impegnati a seguire l’evoluzione del fenomeno.

La mattinata del 29 ottobre 2026 si è aperta con un nuovo innalzamento dell’attenzione sull’Etna.

L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha comunicato il passaggio del codice VONA, il sistema internazionale di segnalazione dei fenomeni vulcanici per l’aviazione, dal livello arancione a quello rosso.

La decisione è stata determinata dalla presenza di un’emissione di cenere in corso, monitorata attraverso telecamere di sorveglianza visiva e termica.

La nube ha raggiunto un’altitudine stimata di circa quattro chilometri sul livello del mare, muovendosi inizialmente verso sud-est.

L’allerta rossa non significa automaticamente che l’intero aeroporto sia chiuso, né rappresenta da sola una valutazione del rischio per gli abitanti. È un segnale operativo destinato soprattutto alla sicurezza del traffico aereo.

Aeroporto di Catania, limitati gli arrivi a dieci voli all’ora

L’effetto più immediato dell’attività vulcanica ha riguardato lo spazio aereo nei pressi dell’Etna.

Il Nucleo di Coordinamento Operativo ha disposto la chiusura del settore B1, mentre la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato limitazioni agli arrivi.

Il provvedimento prevedeva un massimo di dieci voli in arrivo ogni ora, rispetto a una capacità ordinaria indicata intorno a dodici, con restrizioni inizialmente programmate fino alle 21 del 29 ottobre.

Nonostante le limitazioni, nelle comunicazioni della mattinata non risultavano particolari criticità operative nello scalo.

La distinzione è importante. Ridurre il numero degli arrivi non significa sospendere tutti i collegamenti, così come la chiusura di una specifica porzione dello spazio aereo non equivale al blocco dell’intero aeroporto.

La situazione può tuttavia evolvere rapidamente in base all’intensità dell’emissione, alla direzione del vento e alla distribuzione delle particelle vulcaniche.

Per questo i passeggeri devono verificare lo stato del proprio volo attraverso la compagnia aerea e i canali aeroportuali prima di mettersi in viaggio.

Perché la cenere dell’Etna è pericolosa per gli aerei

La cenere vulcanica non può essere paragonata al fumo prodotto da un incendio.

È composta da minuscoli frammenti di materiale vulcanico, particelle solide che possono creare problemi significativi agli aeromobili.

Quando un aereo attraversa una nube sufficientemente concentrata, la cenere può provocare abrasioni su superfici e parabrezza, interferenze con alcuni strumenti e, nelle condizioni più severe, problemi ai motori.

Le particelle possono infatti danneggiare componenti particolarmente sensibili, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza del volo.

È proprio per evitare questi scenari che gli organismi internazionali prevedono procedure specifiche di monitoraggio, segnalazione e limitazione del traffico.

Il Centro consultivo per le ceneri vulcaniche di Tolosa ha rilevato la nube, fornendo indicazioni sulla sua posizione e sul movimento.

La prevenzione è fondamentale: attendere che la cenere produca un problema effettivo a un aeromobile significherebbe intervenire troppo tardi.

Vulcano sotto osservazione, i controlli degli esperti

L’Etna è uno dei vulcani più studiati del mondo e dispone di un sistema articolato di monitoraggio.

Gli strumenti consentono di osservare l’attività sismica, le deformazioni del terreno, le variazioni del tremore vulcanico, le emissioni gassose e l’evoluzione dei fenomeni eruttivi.

Nel caso delle nubi di cenere vengono utilizzate anche immagini termiche e osservazioni meteorologiche, indispensabili per comprenderne altezza e direzione.

Un’emissione relativamente debole può comunque richiedere attenzione quando interessa corridoi utilizzati dagli aeromobili.

La pericolosità operativa, infatti, non dipende soltanto dalla spettacolarità di un’eruzione, ma dalla possibilità che le particelle raggiungano porzioni di spazio aereo percorse dai voli commerciali.

Il colore rosso del bollettino per l’aviazione deve quindi essere interpretato all’interno di un sistema tecnico di classificazione, senza trasformarlo automaticamente nell’annuncio di un’emergenza generalizzata.

Analogamente, l’altezza di quattro chilometri si riferisce alla quota della nube sul livello del mare e non a una colonna di cenere alta quattro chilometri sopra la cima del vulcano.

Turismo e trasporti, la Sicilia convive con il rischio vulcanico

Le conseguenze dell’attività dell’Etna non riguardano soltanto i piloti e i controllori di volo.

L’aeroporto di Catania è uno snodo essenziale per la mobilità della Sicilia orientale, per il turismo internazionale e per l’economia di un territorio fortemente dipendente dai collegamenti aerei.

Quando il vulcano impone limitazioni, anche temporanee, compagnie e operatori devono riorganizzare arrivi, partenze e collegamenti.

Le difficoltà possono riflettersi sulle coincidenze, sui trasferimenti terrestri e sulla programmazione dei servizi turistici.

Per i viaggiatori il rischio principale è assumere decisioni sulla base di informazioni parziali, soprattutto quando circolano messaggi allarmistici che confondono l’allerta vulcanica con una chiusura totale dello scalo.

Una gestione efficace richiede quindi comunicazioni rapide e coerenti tra autorità aeroportuali, organismi di controllo e vettori.

L’Etna e la sfida di convivere con una forza imprevedibile

L’Etna è una straordinaria risorsa paesaggistica, scientifica e turistica, ma è anche un vulcano attivo che richiede attenzione permanente.

La sua presenza condiziona infrastrutture, mobilità e pianificazione territoriale.

Le restrizioni del 29 ottobre dimostrano che anche un fenomeno di intensità limitata può avere conseguenze organizzative importanti.

Non si tratta di drammatizzare ogni emissione di cenere, né di minimizzare i segnali osservati dagli esperti.

La sicurezza dipende dalla capacità di trasformare le informazioni scientifiche in decisioni tempestive e comprensibili.

L’esperienza maturata nella gestione dell’attività etnea costituisce una risorsa essenziale per ridurre i rischi, ma non può eliminare completamente gli effetti di un fenomeno naturale in continua evoluzione.

La giornata del 29 ottobre conferma così la necessità di un equilibrio: garantire la continuità dei collegamenti quando le condizioni lo consentono, senza compromettere la sicurezza degli aeromobili e dei passeggeri.

Perché il cielo sopra Catania appartiene anche al vulcano, e ignorarlo non sarebbe né prudente né possibile.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.