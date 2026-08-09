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7:08 am, Dom, 9 Agosto 26 Terremoto a San Damiano Macra, scossa 3,4 nella notte 🌐 Terremoto a San Damiano Macra: una scossa di magnitudo 3,4 ha fatto tremare la provincia di Cuneo poco dopo la mez...
4:01 pm, Sab, 8 Agosto 26 Samira Lui, il selfie in vacanza conquista i fan 🌐 Samira Lui torna protagonista sui social con un nuovo selfie in vacanza: costume da bagno azzurro, maxi cappello e...
3:59 pm, Ven, 7 Agosto 26 Patto di difesa tra Ankara, Islamabad e Riad: nasce un nuovo asse 🌐 Patto di difesa tra Ankara, Islamabad e Riad, tre potenze regionali rafforzano la cooperazione militare in un mome...
10:42 am, Ven, 7 Agosto 26 Terrorismo, 16enne arrestato per propaganda jihadista 🌐 Terrorismo e propaganda jihadista, arrestato un 16enne in provincia di Grosseto: secondo gli investigatori il raga...
10:36 am, Ven, 7 Agosto 26 Iran, allarme per Mojtaba Khamenei: tensioni e nuovi equilibri 🌐 Iran, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche secondo fonti vicine al governo di Teheran....
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