Sondaggi politici, la corsa al 2027 cambia gli equilibri

🌐 Sondaggi politici, il centrodestra resta competitivo ma la partita verso le elezioni 2027 si fa più incerta: Fratelli d’Italia conserva la leadership, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a pesare sugli equilibri della coalizione. Nel centrosinistra il nodo della leadership resta decisivo e gli scenari con Elly Schlein o Giuseppe Conte producono risultati molto diversi.

La lunga marcia verso le elezioni politiche 2027 è già cominciata. Mancano ancora mesi al voto, ma il quadro delle intenzioni di voto restituisce una fotografia nella quale le alleanze possono contare quasi quanto la forza dei singoli partiti.

Il dato più interessante non è soltanto chi si trova davanti agli altri. È quanto rapidamente possa cambiare lo scenario nel momento in cui le forze politiche decidono con chi correre.

Da una parte c’è un centrodestra che continua a partire da una posizione competitiva, con Fratelli d’Italia saldamente primo partito e Forza Italia e Lega a completare l’area di governo. Dall’altra cresce Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, ormai stabilmente sopra il 7% nelle più recenti rilevazioni considerate nel dibattito politico.

Il centrosinistra, invece, deve ancora risolvere la questione più delicata: quale coalizione costruire e soprattutto chi candidare alla guida.

Ed è proprio quest’ultimo elemento a produrre gli scenari più sorprendenti.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta davanti

Il primo dato da tenere fermo è la leadership di Fratelli d’Italia.

Nelle rilevazioni di agosto riportate nell’attuale dibattito sulle intenzioni di voto, il partito di Giorgia Meloni rimane nettamente davanti agli altri. Le diverse società di ricerca restituiscono percentuali non identiche, come è normale quando cambiano periodo di rilevazione, campione e metodologia, ma il quadro generale non cambia: FdI continua a essere il principale partito italiano.

È una posizione che conserva un peso decisivo nella costruzione del prossimo centrodestra.

Il punto, tuttavia, è che il consenso di Fratelli d’Italia non può essere letto isolatamente. La partita del 2027 sarà infatti fortemente condizionata dalla capacità della coalizione di sommare voti e collegi.

Ed è qui che entra in scena Futuro Nazionale.

Vannacci supera il 7% e diventa il grande ago della bilancia

La crescita di Futuro Nazionale rappresenta una delle principali novità del quadro politico.

Il movimento di Roberto Vannacci è passato rapidamente da una posizione marginale a una percentuale che lo colloca nella fascia dei partiti capaci di incidere concretamente sulla competizione nazionale. Nella rilevazione Ipsos di fine luglio, per esempio, Futuro Nazionale raggiungeva il 7,1%, mentre anche la Supermedia YouTrend/AGI di fine luglio lo collocava al 6,8%; altre rilevazioni di agosto lo hanno riportato ancora intorno al 7%.

Non è quindi più soltanto il partito di un singolo esponente.

È diventato una variabile elettorale autonoma.

E la sua collocazione può cambiare radicalmente il risultato delle coalizioni.

Se Futuro Nazionale entrasse nel centrodestra, i voti di Vannacci contribuirebbero a rafforzare la coalizione. Se invece il partito decidesse di correre autonomamente, potrebbe sottrarre consensi proprio all’area nella quale molti dei suoi potenziali elettori sono collocati.

È questo il paradosso.

Più Futuro Nazionale cresce, più aumenta il suo potere negoziale nei confronti di Giorgia Meloni.

Il centrodestra ha un problema che si chiama alleanza

La domanda delle prossime settimane e dei prossimi mesi sarà quindi inevitabile: Meloni e Vannacci correranno insieme?

Non esiste ancora una risposta definitiva.

Ma gli scenari elaborati sulla base della nuova legge elettorale mostrano quanto la scelta possa essere determinante.

La simulazione YouTrend sullo Stabilicum prende in esame proprio questa eventualità. Nel caso di Futuro Nazionale inserito nel centrodestra, alla Camera la coalizione arriverebbe a 222 seggi, contro i 160 attribuiti al campo progressista e i 14 dell’area centrista. Al Senato il vantaggio sarebbe altrettanto significativo: 113 seggi contro 77.

Numeri che, nello scenario simulato, permetterebbero al centrodestra di superare la maggioranza assoluta in entrambe le Camere.

Ma basta cambiare la collocazione di Futuro Nazionale perché il quadro si trasformi.

Nello scenario alternativo elaborato da YouTrend, con Vannacci fuori dalla coalizione di governo, il campo progressista arriverebbe a 222 deputati, mentre il centrodestra scenderebbe a 141. Futuro Nazionale otterrebbe 20 seggi. Al Senato il campo progressista raggiungerebbe 112 seggi, contro 68 del centrodestra e 10 di Futuro Nazionale.

È una simulazione, non una previsione del risultato elettorale.

Ma rende perfettamente l’idea del problema: la partita del 2027 potrebbe essere decisa anche dalla posizione di un partito oggi esterno alle principali coalizioni.

Pd e Movimento 5 Stelle, la distanza resta il vero problema

Sul fronte opposto, il centrosinistra non appare ancora altrettanto definito.

Il Partito Democratico resta la principale forza dell’opposizione, ma il rapporto con il Movimento 5 Stelle continua a essere segnato da differenze politiche e strategiche.

Le rilevazioni più recenti disponibili mostrano un Pd nell’area del 20-21% e un Movimento 5 Stelle generalmente tra il 12 e il 14%, con oscillazioni legate alla singola rilevazione.

Sommati, questi consensi rappresentano una base elettorale consistente.

Il problema è che somma aritmetica e coalizione politica non sono la stessa cosa.

Gli elettori possono condividere alcune battaglie senza essere automaticamente disponibili a votare una lista o una coalizione guidata da un determinato leader.

È la questione che il centrosinistra dovrà affrontare prima ancora di definire il programma.

Schlein o Conte: il nome del candidato cambia il risultato

Il dato forse più interessante arriva proprio dagli scenari di ballottaggio.

Una recente rilevazione Ipsos Doxa ha messo a confronto due ipotesi differenti per il centrosinistra.

Con Elly Schlein candidata premier, il centrodestra risulterebbe avanti con circa il 51% contro il 49% del centrosinistra.

Con Giuseppe Conte candidato premier, invece, il risultato si ribalterebbe: il centrosinistra arriverebbe al 51,2%, lasciando il centrodestra al 48,8%.

La differenza è estremamente significativa.

Non perché quattro decimali possano essere considerati una previsione certa, ma perché indicano una cosa precisa: la leadership può modificare sensibilmente la capacità di attrazione della coalizione.

Il centrosinistra non deve quindi soltanto decidere con chi allearsi.

Deve decidere chi mettere alla guida dell’alleanza.

E la scelta potrebbe influenzare anche il comportamento degli elettori centristi e di quelli oggi indecisi.

Giuseppe Conte resta una figura centrale

Il ruolo di Giuseppe Conte continua a essere uno dei fattori più rilevanti nella costruzione del campo progressista.

Il presidente del Movimento 5 Stelle mantiene una forte riconoscibilità personale e, nelle rilevazioni sul gradimento dei leader, ha occupato stabilmente le prime posizioni. Ipsos lo indicava al vertice della classifica dei leader, davanti ad Antonio Tajani ed Elly Schlein.

Il problema politico è che il rapporto tra Conte e il Pd non è privo di tensioni.

Le differenze su politica estera, economia, sicurezza e posizionamento internazionale rendono tutt’altro che automatico un accordo.

Eppure i numeri degli scenari elettorali suggeriscono che un centrosinistra guidato da Conte potrebbe avere una capacità competitiva diversa rispetto a uno guidato da Schlein.

È una circostanza destinata ad alimentare il dibattito interno all’opposizione.

Il possibile ritorno di Alessandro Di Battista

A complicare ulteriormente il quadro c’è poi l’ipotesi di un nuovo soggetto politico riconducibile ad Alessandro Di Battista.

Secondo una rilevazione Eumetra citata nelle analisi politiche di agosto, un eventuale partito guidato dall’ex esponente del Movimento 5 Stelle potrebbe partire da circa il 3,5%.

Se il dato venisse confermato, l’effetto più importante non sarebbe tanto la nascita di un nuovo partito medio-piccolo, quanto la sua possibile capacità di intercettare una parte dell’elettorato pentastellato.

In altre parole, il centrosinistra rischierebbe di trovarsi davanti a un problema speculare rispetto a quello del centrodestra con Vannacci.

Un soggetto esterno alla coalizione potrebbe togliere voti a uno dei suoi principali partiti, rendendo più complicata la costruzione di una maggioranza.

Azione e il bivio del centro

C’è poi il ruolo del centro.

Azione rimane una forza numericamente più piccola rispetto a Pd, FdI e M5S, ma in uno scenario elettorale caratterizzato da coalizioni e soglie può assumere un peso superiore alla sua percentuale.

Il tema principale riguarda la collocazione.

Un’intesa con il centrodestra o con il centrosinistra produrrebbe effetti politici molto diversi.

Tra gli elettori di Azione, secondo la rilevazione riportata nel quadro di agosto, prevale nettamente l’ipotesi di un accordo con il centrosinistra: 69% contro il 25% favorevole a un’intesa con il centrodestra.

Anche in questo caso bisogna distinguere il giudizio degli elettori di un partito dalle decisioni della sua classe dirigente.

Ma il dato racconta comunque una tendenza.

La vera partita si giocherà sulle alleanze

Guardando le percentuali dei singoli partiti, la situazione potrebbe sembrare relativamente semplice: Fratelli d’Italia davanti, Pd secondo, M5S terzo e Futuro Nazionale in forte crescita.

La realtà elettorale è molto più complessa.

La legge elettorale e la distribuzione dei seggi rendono determinante la capacità delle forze politiche di aggregarsi.

Per questo le prossime intenzioni di voto andranno osservate insieme alle mosse dei leader.

Un partito al 7% può essere decisivo se entra in una coalizione.

Può diventare un problema se corre da solo.

Un partito al 3% può sembrare marginale, ma in una competizione molto equilibrata può sottrarre consensi decisivi.

E un candidato premier può spostare alcuni punti percentuali dell’elettorato, come suggerisce lo stesso confronto tra gli scenari Schlein e Conte.

Meloni parte avanti, ma il vantaggio non è una garanzia

La posizione di Giorgia Meloni resta comunque quella di chi parte da una base politica molto forte.

Fratelli d’Italia è il primo partito e il centrodestra dispone di una coalizione già strutturata.

Ma il quadro è meno tranquillo di quanto potrebbe suggerire il solo primato di FdI.

La crescita di Futuro Nazionale apre un fronte interno alla destra. L’eventuale rapporto con Vannacci dovrà essere costruito senza creare fratture nell’elettorato tradizionale.

Inoltre, il consenso giovanile rappresenta un punto di attenzione. Le rilevazioni recenti mostrano infatti una maggiore difficoltà del centrodestra tra gli elettori più giovani, con un vantaggio dell’opposizione nella fascia under 35.

È un dato che potrebbe non pesare immediatamente sui numeri complessivi, anche perché la partecipazione dei giovani tende a essere più bassa.

Ma potrebbe diventare strategico nel lungo periodo.

Il centrosinistra ha l’occasione di riaprire la partita

La situazione dell’opposizione è quindi meno lineare di quanto sembri.

Da un lato ci sono Pd e M5S, che insieme rappresentano una quota elettorale importante.

Dall’altro ci sono le difficoltà nel costruire un’alleanza stabile, la questione della leadership e la possibile concorrenza di nuovi soggetti.

La simulazione con Conte premier dimostra però che il campo progressista, se riuscisse a trovare una formula competitiva, potrebbe diventare un avversario molto più difficile per il centrodestra.

La partita, insomma, non è chiusa.