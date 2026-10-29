Assalti alle fabbriche, rame e tungsteno fanno gola alla banda

🌐 Furti industriali a Padova, sette persone raggiunte da misure cautelari, tredici colpi in quattro mesi e un bottino complessivo stimato in un milione di euro. È il bilancio di un’indagine che ha ricostruito una serie di incursioni ai danni di aziende del territorio veneto tra aprile e luglio 2026. Nel mirino soprattutto rame, carburo di tungsteno e utensili professionali in acciaio speciale. Secondo gli investigatori, per entrare negli stabilimenti sarebbero stati utilizzati anche veicoli rubati, trasformati in strumenti di sfondamento. Un sistema criminale che avrebbe prodotto danni ingenti, ben oltre il valore dei materiali sottratti.

Padova, tredici incursioni contro le aziende

Un’organizzazione capace di colpire gli insediamenti industriali, selezionare materiali di elevato valore commerciale e rivenderli attraverso canali illegali. È l’ipotesi investigativa al centro dell’operazione condotta a Padova, dove sette persone sono state raggiunte da provvedimenti cautelari per una sequenza di furti ai danni delle imprese.

Il periodo esaminato è relativamente breve: da aprile a luglio 2026. Quattro mesi durante i quali sarebbero stati commessi tredici episodi, con una frequenza sufficiente a delineare, secondo gli inquirenti, una vera attività criminale organizzata.

Non si tratta soltanto di denaro sottratto dalle casse aziendali. L’oggetto dei colpi era rappresentato da materiali destinati ai processi produttivi, macchinari e strumenti impiegati nelle lavorazioni industriali.

Un settore particolarmente vulnerabile quando grandi quantità di merci preziose vengono conservate all’interno di capannoni e magazzini.

Rame e tungsteno, perché i metalli attirano i ladri

Il rame è da tempo uno dei materiali più ricercati nel mercato illegale dei metalli. La sua diffusione negli impianti elettrici e nelle infrastrutture, unita al valore commerciale e alla possibilità di recuperarlo come rottame, ne favorisce l’attrattiva per i ladri.

Ma l’inchiesta padovana presenta un elemento ulteriore: il carburo di tungsteno, materiale particolarmente resistente, utilizzato nella produzione di utensili e componenti destinati a lavorazioni meccaniche di precisione.

La presenza di prodotti così specifici tra quelli sottratti suggerisce una particolare attenzione verso beni dotati di valore industriale e possibilità di rivendita. Non dimostra, da sola, che gli autori disponessero di competenze tecniche specialistiche: questo rimane un aspetto da accertare.

Veicoli rubati utilizzati per sfondare gli accessi

Secondo la ricostruzione investigativa, uno degli aspetti più aggressivi delle incursioni era rappresentato dalle modalità di ingresso negli stabilimenti.

I componenti del gruppo avrebbero utilizzato veicoli rubati per abbattere porte e accessi, provocando danneggiamenti di notevole entità.

Un metodo che consente di comprendere perché i costi di queste incursioni possano superare sensibilmente il valore dei beni rubati.

Una porta industriale distrutta, un cancello divelto o un sistema di sicurezza compromesso possono richiedere interventi urgenti, ripristini e temporanee limitazioni dell’attività.

Quando lo sfondamento interessa aree produttive, le conseguenze possono inoltre comprendere ritardi nelle consegne e difficoltà organizzative.

Il mercato nero e il problema della ricettazione

L’inchiesta indica nella successiva rivendita dei materiali una componente centrale dell’attività contestata.

Il furto industriale non termina necessariamente con l’uscita della merce dal capannone. Per trasformare i materiali sottratti in profitto occorre infatti individuare acquirenti, intermediari oppure altri canali commerciali.

La provenienza e la tracciabilità diventano quindi questioni decisive.

Nel caso dei metalli, la disponibilità di circuiti di recupero e compravendita può rendere difficile individuare la provenienza di singole partite quando mancano documentazione attendibile e controlli adeguati.

Per gli utensili professionali, l’identificazione può dipendere dalla presenza di matricole, contrassegni e registrazioni inventariali.

Un milione di euro, il conto pagato dall’economia produttiva

Il valore complessivo attribuito ai tredici episodi raggiunge circa un milione di euro.

È una cifra che fotografa la dimensione economica dell’indagine, ma non esaurisce necessariamente le conseguenze subite dalle aziende.

I furti possono costringere gli imprenditori a sostituire rapidamente i materiali, riacquistare le attrezzature e sostenere nuovi investimenti per la protezione degli stabilimenti.

Per un’impresa produttiva la perdita di un utensile essenziale può tradursi anche nel rallentamento di un’intera lavorazione.

L’effetto economico dipende naturalmente dalle caratteristiche della singola azienda, dalla disponibilità di scorte e dalle coperture assicurative.

Il caso padovano ripropone dunque il tema della sicurezza delle aree industriali, dove patrimonio aziendale, continuità della produzione e tutela dell’occupazione sono strettamente collegati.

Sette misure cautelari, l’inchiesta prosegue

I sette destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati, secondo l’impostazione accusatoria, di aver partecipato alle incursioni. La loro responsabilità dovrà essere verificata giudiziariamente.

L’indagine richiama l’attenzione anche sull’importanza di interrompere i canali di ricettazione, senza i quali il furto organizzato potrebbe incontrare maggiori difficoltà nel generare profitti.

Identificare gli autori materiali delle incursioni è fondamentale, ma altrettanto importante è ricostruire il percorso commerciale dei materiali sottratti.

Tredici assalti in quattro mesi e un milione di euro di valore stimato costituiscono un segnale d’allarme per il sistema produttivo veneto.

La partita giudiziaria resta aperta. Quella della prevenzione, invece, riguarda già tutte le aziende chiamate a difendere strutture, magazzini e continuità operativa.

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