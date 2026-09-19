La crosta terrestre si apre sotto gli Appennini

La “zip” che si apre sotto gli Appennini

L’immagine della zip che si apre è efficace, ma va interpretata correttamente. Non c’è una gigantesca crepa che sta tagliando l’Italia da nord a sud e non esiste una frattura che possa improvvisamente spalancarsi sotto le nostre città.

Quello che i ricercatori hanno ricostruito è molto più complesso e avviene a grande profondità. La parte inferiore della litosfera, più densa, tende a separarsi dalla porzione superiore e a sprofondare nel mantello. Il termine utilizzato dalla geologia è delaminazione della crosta inferiore.

La novità dello studio sta soprattutto nel modo in cui questo processo viene collegato alla deformazione attuale degli Appennini. Secondo il modello proposto, la separazione non procede in maniera uniforme lungo tutta la catena, ma attraverso una sorta di cerniera migrante.

È come se il distacco procedesse progressivamente lungo una linea di apertura. Ed è proprio questa dinamica a rendere particolarmente interessante il caso italiano.

Una scoperta che cambia la spiegazione dei terremoti

Lo studio, pubblicato a settembre 2026 su Communications Earth & Environment, è stato coordinato da Stefano Tavani, dell’Università di Firenze e del CNR-GEO, con la partecipazione di ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell’Università di Pisa, dell’Università di Palermo, dell’INGV e dell’Institute of Marine Sciences di Barcellona.

I ricercatori hanno messo insieme informazioni provenienti da ambiti differenti: dati geodetici, terremoti, osservazioni geologiche e misure satellitari.

In particolare, sono stati utilizzati dati relativi ai movimenti della crosta terrestre osservati nel corso di circa vent’anni attraverso sistemi GNSS e tecniche radar satellitari InSAR. Incrociando queste informazioni con la distribuzione della sismicità e con le caratteristiche geologiche dell’Appennino, gli studiosi hanno elaborato un modello in grado di collegare fenomeni che fino a oggi venivano spesso analizzati separatamente.

Il risultato è una nuova interpretazione della dinamica profonda della catena.

Secondo gli autori, la delaminazione della crosta inferiore rappresenta oggi il principale motore geodinamico della tettonica e della sismicità appenninica.

Che cos’è davvero la delaminazione

Per capire la scoperta bisogna immaginare la Terra non come una struttura rigida composta da un unico blocco, ma come un sistema di strati che possono reagire in modo diverso alle enormi forze presenti nel sottosuolo.

La litosfera comprende la crosta e la parte più superficiale del mantello. Nel corso dell’evoluzione di una catena montuosa possono verificarsi condizioni nelle quali la parte più profonda diventa relativamente più densa e tende a sprofondare.

È questo il principio della delaminazione.

Nel caso degli Appennini, la porzione inferiore si sarebbe progressivamente separata da quella superiore, lasciando che il materiale più denso scendesse verso il mantello. Sopra questa zona di distacco, la crosta continua invece a deformarsi.

Il processo è estremamente lento rispetto alla scala temporale umana, ma può produrre effetti misurabili sulla superficie.

E soprattutto può spiegare perché l’attività tettonica dell’Appennino non si sia fermata con la fine dell’apertura del Mar Tirreno.

Il Mar Tirreno ha smesso di aprirsi, ma gli Appennini continuano a deformarsi

Questo è uno degli aspetti più importanti della ricerca.

Il sistema Appennini-Mar Tirreno è il risultato di una storia geologica complessa, caratterizzata da subduzione, collisione continentale, arretramento della zona di subduzione ed estensione.

L’apertura del bacino tirrenico è oggi sostanzialmente inattiva e, secondo lo studio, il bacino è fermo da circa 2 milioni di anni. Ma questo non significa che le forze responsabili della deformazione degli Appennini siano scomparse.

Al contrario, il nuovo modello suggerisce che la deformazione si sia progressivamente spostata verso il margine adriatico.

La zona nella quale avviene il distacco profondo della crosta si comporterebbe quindi come una cerniera in movimento, trasferendo progressivamente la deformazione.

È questo passaggio a rappresentare una delle chiavi della ricerca.

Perché l’Appennino può avere terremoti “opposti”

La nuova interpretazione aiuta anche a comprendere una caratteristica apparentemente paradossale della sismicità italiana.

Lungo gli Appennini si verificano infatti terremoti associati a regimi tettonici differenti.

Nelle zone interne della catena sono frequenti terremoti distensivi, nei quali le rocce tendono ad allontanarsi. È il tipo di deformazione associato, per esempio, alle sequenze che hanno interessato L’Aquila, Amatrice e Norcia.

Più a est, verso il versante adriatico, possono invece verificarsi terremoti compressivi, legati a un comportamento nel quale le rocce vengono spinte l’una contro l’altra.

A prima vista sembrerebbe difficile ricondurre questi fenomeni a uno stesso processo.

Il modello elaborato dai ricercatori propone invece un quadro nel quale estensione e compressione possono essere prodotte contemporaneamente in aree differenti della stessa struttura geologica, in relazione alla posizione della cerniera profonda che migra sotto la catena.

È una delle ragioni per cui lo studio viene considerato particolarmente importante per la comprensione della sismicità appenninica.

La crosta non si sta spezzando in due

La formulazione “l’Italia si sta aprendo come una zip” è potente dal punto di vista giornalistico, ma può generare un equivoco.

Non significa che la penisola italiana stia per dividersi.

Non c’è una spaccatura visibile che corre sotto le città italiane e non esiste un meccanismo improvviso attraverso il quale la superficie possa aprirsi da un momento all’altro.

Il fenomeno descritto dagli scienziati è profondo, graduale e distribuito nel tempo. La “zip” è una metafora utilizzata per rappresentare la progressiva migrazione del distacco tra porzioni profonde della litosfera.

La superficie registra soltanto alcune delle conseguenze di questa dinamica, attraverso movimenti verticali e orizzontali estremamente lenti e attraverso la distribuzione delle deformazioni tettoniche.

Per gli esseri umani sono movimenti praticamente impercettibili. Per i satelliti e gli strumenti geodetici, invece, possono diventare misurabili.

Cosa c’entrano GPS e satelliti

Una parte fondamentale della ricerca arriva proprio dalla capacità moderna di misurare movimenti millimetrici della superficie terrestre.

I sistemi GNSS permettono di seguire nel tempo la posizione di stazioni distribuite sul territorio. Le tecniche InSAR, invece, sfruttano i radar satellitari per rilevare variazioni molto piccole nella distanza tra il satellite e il terreno.

Quando questi dati vengono raccolti per molti anni, è possibile ricostruire la direzione e la velocità con cui determinate porzioni della crosta si stanno deformando.

Il valore dello studio sta quindi anche nell’integrazione di dati differenti.

Non si tratta soltanto di osservare dove avvengono i terremoti, ma di collegare sismicità, deformazione superficiale e struttura profonda in un unico modello.

È proprio questa combinazione che ha permesso ai ricercatori di proporre la delaminazione come elemento centrale della dinamica attuale degli Appennini.

Il fenomeno è iniziato milioni di anni fa

Un altro elemento che può sorprendere è la scala temporale.

La dinamica della delaminazione non è iniziata ieri e non è una conseguenza di un cambiamento recente. Il processo si inserisce nella lunga evoluzione geologica dell’area mediterranea e, secondo le ricostruzioni scientifiche, è iniziato milioni di anni fa, nel corso del Miocene.

La ricerca non racconta quindi l’inizio di un nuovo fenomeno, ma permette di comprendere meglio un processo antico che continua ancora oggi a influenzare la deformazione della catena appenninica.

È una distinzione importante anche quando si parla di terremoti.

Il fatto che la delaminazione sia tuttora attiva non significa che sia possibile stabilire quando e dove avverrà il prossimo terremoto.

Questa scoperta permette di prevedere i terremoti?

La risposta è no.

Lo studio fornisce una spiegazione più articolata dei processi che alimentano la deformazione e la sismicità, ma non introduce un sistema capace di prevedere con precisione il prossimo terremoto.

La ricerca può però avere un’importanza indiretta per la valutazione della pericolosità sismica, perché comprendere il motore profondo della deformazione permette di interpretare meglio il comportamento delle faglie superficiali.

Il terremoto rimane un fenomeno complesso e la conoscenza delle dinamiche profonde non consente di trasformare la geologia in un calendario degli eventi.

Quello che cambia è la capacità di costruire modelli più realistici della struttura e dell’evoluzione dell’Appennino.

Gli Appennini diventano un laboratorio naturale

La scoperta italiana ha anche una portata che va oltre la penisola.

Il sistema Appennini-Tirreno offre agli scienziati un esempio particolarmente interessante di catena montuosa associata a un sistema di subduzione maturo, nel quale l’apertura del bacino retroarco è diminuita mentre la deformazione si è trasferita progressivamente altrove.

Per questo gli autori suggeriscono che il modello possa essere utile anche per interpretare altri sistemi geologici caratterizzati da processi analoghi.

L’Appennino diventa così una sorta di laboratorio naturale nel quale osservare un fenomeno che, normalmente, si manifesta su scale temporali e spaziali difficili da ricostruire.

La montagna che vediamo in superficie rappresenta soltanto la parte più evidente di una macchina geologica molto più grande.

La vera sorpresa è ciò che accade sotto i nostri piedi

La metafora della zip rende immediatamente comprensibile una scoperta che, in realtà, racconta un processo estremamente complesso.

Gli Appennini non sono immobili.

Sotto la catena, a grande profondità, una parte della litosfera continua a separarsi e a sprofondare nel mantello, mentre la zona di deformazione migra progressivamente verso l’Adriatico. Questo movimento contribuisce a spiegare perché la catena continui a deformarsi anche dopo la fine dell’apertura del Tirreno.

Il dato più interessante, quindi, non è che l’Italia stia per “rompersi”. È esattamente il contrario: la Terra sta mostrando quanto sia dinamica una regione che, a scala umana, appare completamente stabile.

La nuova ricerca offre una chiave per leggere terremoti, deformazioni e movimenti del territorio come parti di uno stesso sistema profondo.

E mentre in superficie gli Appennini sembrano immobili, sotto di essi la “cerniera” geologica continua, lentamente, ad avanzare.