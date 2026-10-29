BCE, niente tagli ai tassi: famiglie e imprese sotto pressione
🌐 Tassi BCE invariati, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea decide il 29 ottobre 2026 di mantenere i principali tassi di riferimento agli attuali livelli. Il tasso sui depositi resta al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. La decisione arriva in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi energetici e da crescenti incertezze sulla crescita. Il rischio è una nuova pressione inflazionistica accompagnata da un rallentamento dell’economia europea.
La scelta della Banca centrale
La BCE ha deciso di mantenere invariati tutti e tre i tassi di riferimento, valutando l’evoluzione dei prezzi, dei salari e delle condizioni finanziarie.
L’aumento dei costi energetici rappresenta il principale fattore di preoccupazione.
Una crescita prolungata delle quotazioni energetiche può infatti alimentare ulteriori rincari nei trasporti, nella produzione e nei beni di consumo.
La BCE sottolinea che l’inflazione di fondo è rimasta finora relativamente stabile e che le dinamiche salariali non hanno mostrato reazioni significative allo shock.
Il dilemma tra prezzi e crescita
La politica monetaria europea affronta una scelta complessa.
Tassi elevati possono contribuire a contenere l’inflazione, ma comportano generalmente condizioni di credito più onerose per famiglie e imprese.
Una riduzione anticipata potrebbe invece accrescere i rischi inflazionistici.
L’istituto conferma un approccio basato sui dati, senza impegnarsi preventivamente su una specifica traiettoria dei tassi.
Per chi ha mutui a tasso variabile, prestiti o investimenti aziendali, la decisione rappresenta un elemento importante, ma non determina automaticamente l’andamento dei costi bancari.
L’Europa teme un nuovo shock
L’aumento dei prezzi dell’energia può incidere contemporaneamente sull’inflazione e sulla crescita economica.
Per questo la BCE continua a indicare la stabilità dei prezzi come obiettivo fondamentale, mantenendo un orizzonte di medio termine.
Il riferimento resta l’inflazione al 2%.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA