7:35 pm, 29 Ottobre 26 calendario

BCE, niente tagli ai tassi: famiglie e imprese sotto pressione

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Tassi BCE invariati, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea decide il 29 ottobre 2026 di mantenere i principali tassi di riferimento agli attuali livelli. Il tasso sui depositi resta al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. La decisione arriva in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi energetici e da crescenti incertezze sulla crescita. Il rischio è una nuova pressione inflazionistica accompagnata da un rallentamento dell’economia europea.

Euro banknotes and coins and man which makes financial calculations. Home finances.

La scelta della Banca centrale

La BCE ha deciso di mantenere invariati tutti e tre i tassi di riferimento, valutando l’evoluzione dei prezzi, dei salari e delle condizioni finanziarie.

L’aumento dei costi energetici rappresenta il principale fattore di preoccupazione.

Una crescita prolungata delle quotazioni energetiche può infatti alimentare ulteriori rincari nei trasporti, nella produzione e nei beni di consumo.

La BCE sottolinea che l’inflazione di fondo è rimasta finora relativamente stabile e che le dinamiche salariali non hanno mostrato reazioni significative allo shock.

Il dilemma tra prezzi e crescita

La politica monetaria europea affronta una scelta complessa.

Tassi elevati possono contribuire a contenere l’inflazione, ma comportano generalmente condizioni di credito più onerose per famiglie e imprese.

Una riduzione anticipata potrebbe invece accrescere i rischi inflazionistici.

L’istituto conferma un approccio basato sui dati, senza impegnarsi preventivamente su una specifica traiettoria dei tassi.

Per chi ha mutui a tasso variabile, prestiti o investimenti aziendali, la decisione rappresenta un elemento importante, ma non determina automaticamente l’andamento dei costi bancari.

GERMANY-ECONOMY-FINANCE-ECB-EUROZONE

L’Europa teme un nuovo shock

L’aumento dei prezzi dell’energia può incidere contemporaneamente sull’inflazione e sulla crescita economica.

Per questo la BCE continua a indicare la stabilità dei prezzi come obiettivo fondamentale, mantenendo un orizzonte di medio termine.

Il riferimento resta l’inflazione al 2%.

 

Frankfurt Stock Exchange – Exterior view

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

29 Ottobre 2026
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