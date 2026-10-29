BCE, niente tagli ai tassi: famiglie e imprese sotto pressione

🌐 Tassi BCE invariati, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea decide il 29 ottobre 2026 di mantenere i principali tassi di riferimento agli attuali livelli. Il tasso sui depositi resta al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. La decisione arriva in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi energetici e da crescenti incertezze sulla crescita. Il rischio è una nuova pressione inflazionistica accompagnata da un rallentamento dell’economia europea.

La scelta della Banca centrale

La BCE ha deciso di mantenere invariati tutti e tre i tassi di riferimento, valutando l’evoluzione dei prezzi, dei salari e delle condizioni finanziarie.

L’aumento dei costi energetici rappresenta il principale fattore di preoccupazione.

Una crescita prolungata delle quotazioni energetiche può infatti alimentare ulteriori rincari nei trasporti, nella produzione e nei beni di consumo.

La BCE sottolinea che l’inflazione di fondo è rimasta finora relativamente stabile e che le dinamiche salariali non hanno mostrato reazioni significative allo shock.

Il dilemma tra prezzi e crescita

La politica monetaria europea affronta una scelta complessa.

Tassi elevati possono contribuire a contenere l’inflazione, ma comportano generalmente condizioni di credito più onerose per famiglie e imprese.

Una riduzione anticipata potrebbe invece accrescere i rischi inflazionistici.

L’istituto conferma un approccio basato sui dati, senza impegnarsi preventivamente su una specifica traiettoria dei tassi.

Per chi ha mutui a tasso variabile, prestiti o investimenti aziendali, la decisione rappresenta un elemento importante, ma non determina automaticamente l’andamento dei costi bancari.

L’Europa teme un nuovo shock

L’aumento dei prezzi dell’energia può incidere contemporaneamente sull’inflazione e sulla crescita economica.

Per questo la BCE continua a indicare la stabilità dei prezzi come obiettivo fondamentale, mantenendo un orizzonte di medio termine.

Il riferimento resta l’inflazione al 2%.

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