Manovra, tasse e tragedia in Spagna | MetroZibaldone del 29 ottobre

Manovra 2027, Meloni vara 26 miliardi: la battaglia sulle tasse

Il governo mette sul tavolo 26 miliardi di euro e presenta la nuova legge di Bilancio come un intervento a sostegno del potere d’acquisto. Ma tra gli annunci di Palazzo Chigi e i benefici effettivi nelle tasche degli italiani resta il passaggio decisivo: trasformare le promesse in misure finanziate, approvate e applicabili.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge il 28 ottobre, dopo una riunione durata circa un’ora e mezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la continuità delle politiche economiche dell’esecutivo, annunciando la conferma di interventi precedenti per circa nove miliardi.

Tra le novità spicca l’innalzamento a 55.000 euro della soglia del secondo scaglione Irpef, sul quale si applica l’aliquota del 33%. Una modifica destinata a incidere soprattutto sui contribuenti con redditi compresi nella fascia interessata, ma il vantaggio reale dipenderà dall’imponibile e dalla combinazione delle altre misure fiscali.

Sanità, famiglie e coperture: il banco di prova

Il provvedimento comprende interventi su sanità, natalità, imprese e sostegno ai redditi. La manovra prevede inoltre un contributo del settore bancario e assicurativo e un rafforzamento delle risorse sanitarie.

Sul fronte dei finanziamenti, il governo conta anche sulla flessibilità europea collegata all’energia, che consentirebbe di liberare circa 3,4 miliardi già coperti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti insiste sulla disciplina dei conti pubblici. Ma la partita politica si sposta adesso in Parlamento, dove maggioranza e opposizioni si confronteranno sulla distribuzione delle risorse, sulle coperture e sulla reale efficacia dei provvedimenti. Anche l’esame del decreto bollette è stato rinviato.

Spagna, inferno sui binari: almeno 64 morti e italiani coinvolti

Una nuova catastrofe ferroviaria sconvolge la Spagna e riapre interrogativi drammatici sulla sicurezza dell’alta velocità europea.

Alle 8:54 del 28 ottobre, sulla linea Madrid-Siviglia nei pressi di Toledo, un treno Renfe si è scontrato con un convoglio Iryo fermo sui binari. L’impatto è stato devastante: almeno 64 persone sono morte, secondo il bilancio ufficiale disponibile, mentre due vagoni sono precipitati in una scarpata.

La tragedia assume immediatamente un rilievo anche italiano. A bordo del convoglio Iryo risultavano cinque connazionali. Quattro erano stati individuati in buone condizioni, mentre erano ancora in corso verifiche sul quinto.

Il consolato italiano a Madrid ha inviato personale sul luogo dell’incidente e presso le strutture ospedaliere. La macchina dei soccorsi ha dovuto affrontare le difficoltà di raggiungere i vagoni danneggiati e assistere i superstiti.

La sicurezza ferroviaria torna sotto accusa

L’incidente si è verificato sulla stessa linea già colpita da una grave sciagura il 18 gennaio. Le prime informazioni richiamano l’ipotesi dell’errore umano, ma l’accertamento delle responsabilità richiede verifiche tecniche e investigative.

Due tragedie ferroviarie sulla medesima direttrice nell’arco di pochi mesi impongono accertamenti rigorosi su procedure operative, sistemi di controllo e prevenzione. Il bilancio delle vittime resta il dato più sconvolgente, mentre le autorità proseguono le operazioni di identificazione e ricostruzione dell’accaduto.

Israele lacerato dal voto: Netanyahu avanti, maggioranza impossibile

Israele esce dalle urne con un Parlamento frammentato e una prospettiva di governo tutt’altro che definita.

Lo scrutinio delle schede ordinarie assegna 53 seggi al blocco guidato da Benjamin Netanyahu, 48 allo schieramento del Cambiamento di Gadi Eisenkot e 19 alle forze arabe. Nessuna coalizione raggiunge autonomamente la soglia dei 61 parlamentari necessari per controllare la Knesset.

Il risultato fotografa un Paese profondamente diviso dopo anni segnati dalla guerra, dalle tensioni interne e dallo scontro sul futuro politico del primo ministro.

Il Likud rimane la maggiore formazione parlamentare, ma il successo relativo non basta per garantire un nuovo esecutivo. Inoltre, restano da conteggiare circa 650.000 voti espressi con procedure speciali, che potrebbero modificare la distribuzione dei seggi.

Il presidente Isaac Herzog ha richiamato le forze politiche alla responsabilità, invitandole a evitare una nuova tornata elettorale. Netanyahu ha invece ribadito la propria opposizione a una coalizione sostenuta dalle formazioni arabe.

La formazione del governo dipenderà dalle alleanze, non soltanto dal risultato del primo partito. È questo il nodo che rende particolarmente incerto il dopo-elezioni.

Stellantis, i conti migliorano ma restano 500 milioni di perdite

Il gruppo automobilistico Stellantis presenta conti meno pesanti rispetto all’anno precedente, ma il ritorno alla redditività resta incompleto.

Nel terzo trimestre del 2026 i ricavi raggiungono 37,6 miliardi di euro, in aumento dell’1%, mentre la perdita netta scende a 500 milioni, con una riduzione del 90% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’utile operativo rettificato si attesta a 300 milioni, con un margine dello 0,7%. Migliorano Europa allargata e Sud America sul fronte dei ricavi, mentre il Nord America registra una contrazione del 3%.

La criticità riguarda proprio l’Europa, dove il risultato operativo rettificato rimane negativo. È un dato che pesa soprattutto per l’Italia, dove il futuro degli stabilimenti, dell’indotto e degli investimenti industriali rappresenta una questione strategica.

Ridurre le perdite non significa avere già superato la crisi. Il gruppo conferma gli obiettivi finanziari del 2026 e punta a tornare a un flusso di cassa industriale positivo nel 2027, mentre nel trimestre appena concluso il flusso è ancora negativo per quattro miliardi.

Sciopero generale del 30 ottobre: cresce lo scontro sociale

La protesta sociale torna al centro dell’agenda italiana mentre il governo presenta la propria manovra economica.

L’organizzazione sindacale USB ha proclamato per venerdì 30 ottobre uno sciopero generale, contestando le scelte economiche dell’esecutivo, il carovita, le politiche sulla guerra e le condizioni dei lavoratori.

La mobilitazione si inserisce in un clima segnato dalle difficoltà del potere d’acquisto e dal confronto sulle risorse destinate ai servizi pubblici.

La contemporaneità tra l’approvazione della legge di Bilancio e la protesta sindacale rende particolarmente evidente la distanza fra le priorità rivendicate dall’esecutivo e quelle indicate dai promotori dello sciopero.

Le eventuali ripercussioni su trasporti e servizi dipenderanno dalle adesioni, dalle modalità locali e dalle fasce di garanzia applicabili. Il 30 ottobre rappresenterà un nuovo banco di prova del conflitto sociale, mentre resta aperta la discussione parlamentare sui contenuti della finanziaria.

Italia, magistratura e lavoro: due fronti aperti nelle istituzioni

A Montecitorio il Parlamento si è riunito in seduta comune per l’elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La procedura richiede una maggioranza qualificata: tre quinti dell’Assemblea nelle prime due votazioni e tre quinti dei votanti dagli scrutini successivi.

Il rinnovo dell’organo di autogoverno dei magistrati rappresenta un passaggio istituzionale delicato, soprattutto nel clima di confronto sulla giustizia. Il risultato definitivo della votazione non risulta ancora accertato nell’aggiornamento disponibile.

In Liguria, intanto, la vertenza Ericsson è arrivata in Consiglio regionale. L’assemblea ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per trasmettere al governo le richieste dei lavoratori coinvolti nella crisi occupazionale.

Mondo, agricoltura europea e futuro dei finanziamenti

L’Unione europea avanza nella definizione della Politica agricola comune successiva al 2027. Il Consiglio Agricoltura ha approvato una posizione negoziale parziale sul futuro quadro normativo.

La decisione non conclude il negoziato, ma costituisce un passaggio importante per milioni di imprese agricole, comprese quelle italiane.

Il confronto riguarda il futuro dei finanziamenti, delle condizioni di accesso agli aiuti e dell’organizzazione del sostegno europeo al settore primario. Restano da definire gli aspetti ancora esclusi dall’intesa parziale.

Economia, artigiani in allarme: energia, credito e competitività

Dall’assemblea nazionale di Confartigianato, svoltasi a Roma il 28 ottobre, arriva un richiamo sulle difficoltà delle piccole imprese.

Costi energetici, pressione fiscale e accesso al credito sono le priorità indicate per rilanciare la competitività produttiva. Un’agenda che interessa particolarmente un’economia come quella italiana, fortemente caratterizzata da attività artigianali e aziende di dimensioni ridotte.

L’associazione chiede anche regole più semplici e condizioni favorevoli agli investimenti. Le richieste arrivano proprio mentre il Parlamento si prepara a discutere la legge di Bilancio.

Sport, Milan e Juventus crollano: Inter e Lazio comandano

Il turno infrasettimanale di Serie A riscrive gli equilibri del campionato. Il Milan viene travolto 4-2 dal Bologna, mentre la Juventus perde 2-0 contro il Genoa.

L’Inter espugna Venezia per 2-0 e raggiunge la Lazio in testa alla classifica con 25 punti. La Roma insegue a 24, mentre il Napoli batte il Monza 4-1 e torna al successo.

In Serie B il Palermo conserva il primo posto dopo il 3-3 contro il Pisa, mantenendo quattro punti di vantaggio sul Modena.

Il programma calcistico del 29 ottobre prevede Frosinone-Lecce alle 18:30 e Fiorentina-Atalanta alle 20:45, ultimo appuntamento del nono turno di Serie A.

Giovedì 29 ottobre, Mattarella al Quirinale e Meloni all’appuntamento politico di Roma

La giornata di giovedì 29 ottobre sarà caratterizzata da una serie di appuntamenti istituzionali nella Capitale.

Alle 11:00 il presidente Sergio Mattarella parteciperà al Quirinale alla cerimonia di consegna degli Eni Award. Alle 17:00 riceverà la presidente della Repubblica di Costa Rica.

Nella mattinata è prevista inoltre la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’iniziativa promossa da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, con un intervento annunciato alle 11:00. Alle 15:00 il Senato ospiterà il question time con i ministri Adolfo Urso, Orazio Schillaci e Paolo Zangrillo.

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