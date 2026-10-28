Meloni vara la manovra: meno tasse, ma il conto resta salato

🌐 Manovra economica 2027, il governo Meloni approva un disegno di legge di Bilancio da 26 miliardi di euro, rilanciando il taglio dell’Irpef al 33% fino a 55mila euro e l’ampliamento della flat tax per le partite IVA fino a 100mila euro. Arrivano interventi per famiglie, giovani, sanità e imprese, ma le risorse restano limitate: il beneficio fiscale massimo per il ceto medio si ferma a 500 euro annui, mentre banche, assicurazioni e altri settori saranno chiamati a finanziare una parte consistente delle misure. Per Palazzo Chigi è una manovra di responsabilità; per le opposizioni un insieme di interventi troppo frammentati. E sulla promessa di restituire potere d’acquisto agli italiani si apre la vera sfida politica.

Meloni mette 26 miliardi sul tavolo, ma la coperta resta corta

Il governo supera il primo ostacolo e approva la quinta legge di Bilancio della legislatura. Dopo settimane di trattative e tensioni nella maggioranza, il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 trova l’accordo su una manovra che Giorgia Meloni quantifica in circa 26 miliardi di euro.

La presidente del Consiglio rivendica la continuità dell’azione economica, individuando in famiglie, natalità, imprese, salari e sanità i principali destinatari degli interventi.

Ma dietro la soddisfazione ufficiale emerge una realtà meno trionfale: le richieste dei partiti hanno superato largamente le disponibilità finanziarie e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dovuto trovare un compromesso tra promesse politiche e vincoli di bilancio.

Il provvedimento conserva numerose misure precedenti, per un valore indicato in circa nove miliardi, e introduce nuove agevolazioni fiscali.

Il risultato è una manovra costruita attraverso una distribuzione selettiva delle risorse, che inevitabilmente lascia aperte questioni decisive.

Irpef al 33% fino a 55mila euro: il taglio ridotto al minimo

Il capitolo politicamente più significativo riguarda l’Irpef.

L’aliquota del 33%, attualmente applicata allo scaglione compreso tra 28mila e 50mila euro, viene estesa fino a 55mila euro.

Si tratta di un intervento sostenuto soprattutto da Forza Italia, che aveva insistito sulla necessità di alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio.

Il beneficio, però, appare decisamente inferiore alle ambizioni originarie.

Il risparmio massimo previsto è di 500 euro all’anno, equivalente a circa 42 euro mensili se distribuito su dodici mesi.

Per chi dispone di un reddito imponibile di 51mila euro lo sconto teorico è di 100 euro annui; a 52.500 euro sale a 250 euro, raggiungendo il massimo dai 55mila euro.

Chi guadagna meno di 50mila euro non riceve un ulteriore vantaggio direttamente da questa specifica modifica.

È qui che il taglio fiscale mostra il suo limite: viene presentato come un sostegno al ceto medio, ma interessa soltanto la fascia di reddito coinvolta dall’estensione dello scaglione.

Flat tax a 100mila euro, il vantaggio agli autonomi divide il Paese

Molto più incisiva potrebbe essere la modifica destinata alle partite IVA.

Il governo intende innalzare da 85mila a 100mila euro la soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario.

La misura permette potenzialmente a una platea più ampia di professionisti e lavoratori autonomi di beneficiare della tassazione sostitutiva prevista dal regime.

Il confronto con i dipendenti alimenta però una questione di equità fiscale.

A parità di redditi economicamente comparabili, la differenza tra imposizione ordinaria e forfettaria può risultare significativa, anche se il calcolo effettivo dipende da costi, contributi e condizioni individuali.

Esiste inoltre un ostacolo normativo: l’estensione dell’esenzione IVA oltre gli 85mila euro necessita di un confronto con la Commissione europea.

Il nuovo limite, pertanto, non può essere considerato già pienamente operativo.

Banche e assicurazioni chiamate a finanziare la manovra

Una parte consistente delle coperture arriverà dal settore finanziario.

Il governo prevede un contributo di oltre cinque miliardi da banche e assicurazioni, insieme a modifiche alla tassazione delle transazioni finanziarie.

Ulteriori risorse dovrebbero provenire dal settore energetico, dal comparto dei giochi e da riduzioni della spesa ministeriale.

La scelta presenta un evidente significato politico: chiedere un contributo maggiore ai settori considerati dotati di superiore capacità economica.

Ma non mancano le incognite.

Occorrerà verificare quanto queste misure produrranno effettivamente, quale sarà l’impatto sugli operatori e se parte dei maggiori costi potrà essere trasferita ai clienti.

Una manovra finanziata attraverso prelievi straordinari deve dimostrare di non produrre effetti collaterali superiori ai vantaggi annunciati.

Famiglie e giovani, tra nuovi sostegni e promesse da concretizzare

Il governo punta a rafforzare gli strumenti destinati alla natalità.

Tra le novità figura un fondo previdenziale per i nuovi nati, con un versamento statale annunciato di 100 euro annui fino al diciottesimo anno.

Sono previsti anche interventi sui congedi parentali e sul sostegno alle madri lavoratrici.

Per i giovani vengono prospettate agevolazioni fiscali all’ingresso nel mercato del lavoro e incentivi alle assunzioni.

Il problema è stabilire se queste misure siano sufficienti ad affrontare il costo della vita, l’incertezza occupazionale e le difficoltà abitative.

La denatalità italiana non dipende soltanto dalla disponibilità di singoli bonus, ma anche dalla stabilità dei redditi, dall’accesso ai servizi e dalla possibilità di costruire una famiglia senza compromettere la sicurezza economica.

Sanità e pensioni, i nodi che restano aperti

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe raggiungere circa 146,3 miliardi di euro nel 2027.

Il governo annuncia inoltre interventi destinati agli anziani, tra cui un voucher sanitario da 300 euro per determinate categorie di beneficiari.

Sul fronte previdenziale compare un fondo per favorire alcune forme di uscita anticipata, ma i criteri applicativi richiedono ulteriori provvedimenti.

La distanza tra stanziamenti annunciati e benefici concretamente accessibili rimane una delle questioni centrali della manovra.

Il giudizio politico: tagli fiscali veri, risultati ancora da dimostrare

Le opposizioni contestano l’impostazione del provvedimento, giudicando modesti gli interventi sui redditi da lavoro dipendente e criticando la frammentazione degli incentivi.

La maggioranza rivendica invece il rispetto dei vincoli finanziari e la volontà di evitare spese prive di copertura.

Sono due letture politiche differenti di un problema comune: come distribuire risorse pubbliche limitate in un Paese che continua a confrontarsi con salari insufficienti, costi elevati e un significativo debito pubblico.

La partita non è ancora conclusa. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge, che dovrà affrontare l’esame del Parlamento prima dell’approvazione definitiva.

Le misure potranno essere modificate e i dettagli applicativi dovranno essere verificati sul testo finale.

La manovra Meloni contiene interventi concreti, ma non risolve automaticamente il problema del potere d’acquisto. Cinquecento euro annui di risparmio fiscale possono offrire un beneficio, ma difficilmente cambiano la condizione economica di una famiglia alle prese con spese strutturalmente elevate.

Il vero giudizio arriverà quando gli annunci si tradurranno in buste paga, servizi pubblici e investimenti produttivi.

Perché una legge di Bilancio non si misura dalla quantità di agevolazioni proclamate, ma dalla capacità di migliorare realmente la vita dei cittadini.

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