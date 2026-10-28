Meloni e Cateno De Luca: la strana alleanza stupisce il centrodestra

🌐 Giorgia Meloni parteciperà giovedì 29 ottobre alla convention di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. L’appuntamento romano coinvolgerà numerosi esponenti del governo e della maggioranza, mentre il leader siciliano si prepara a presentare nome e simbolo della futura formazione per le elezioni politiche. La scelta della presidente del Consiglio rafforza l’ipotesi di una collaborazione elettorale e apre una partita decisiva nel centrodestra: anche una forza valutata intorno all’1% può diventare determinante quando le coalizioni sono divise da pochi decimali.

Meloni alla convention di De Luca: il segnale politico

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà giovedì 29 ottobre, alle 11.15, alla convention romana di Sud chiama Nord, la formazione politica guidata da Cateno De Luca.

Un appuntamento che assume un significato superiore a quello di una semplice partecipazione istituzionale.

Il calendario comprende infatti la presenza di numerosi protagonisti della maggioranza, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dai ministri Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida.

La concentrazione di esponenti governativi segnala un’attenzione politica concreta verso il movimento di De Luca.

Sud chiama Nord cerca spazio nazionale

La formazione nata intorno alla figura di Cateno De Luca ha costruito la propria identità soprattutto attraverso la rappresentanza dei territori e la critica ai partiti tradizionali.

Il passaggio verso una dimensione nazionale richiede tuttavia una strategia differente.

Servono candidati, struttura organizzativa, riconoscibilità del simbolo e una collocazione politica sufficientemente chiara.

L’intervento di Meloni può contribuire a rafforzare questa prospettiva, ma non equivale automaticamente alla firma di un accordo elettorale definitivo.

Il nuovo simbolo dopo l’intervento della premier

Secondo il programma della convention, proprio dopo l’intervento di Meloni, De Luca presenterà il nome e il simbolo destinati a caratterizzare la futura competizione politica.

La sequenza degli appuntamenti appare significativa.

Prima il confronto con la presidente del Consiglio, poi la presentazione della nuova identità elettorale.

La scelta suggerisce una ricerca di legittimazione all’interno dell’area di centrodestra, pur lasciando ancora aperte le modalità concrete di collaborazione.

Sarà necessario verificare se il nuovo progetto conserverà una propria autonomia oppure se si indirizzerà verso un’intesa più strutturata.

Un punto percentuale può decidere le elezioni

Il contesto rende l’operazione particolarmente interessante.

Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto mostrano una competizione molto equilibrata tra i principali schieramenti.

Nell’aggregazione Eumetra discussa nei giorni precedenti, Sud chiama Nord viene accreditato dell’1,1% e incluso nell’area dei partiti di governo.

Una percentuale apparentemente modesta, che può però modificare il confronto complessivo tra coalizioni.

In un sistema elettorale caratterizzato anche da collegi uninominali, la capacità di raccogliere consensi territoriali può assumere particolare rilievo.

Non basta però sommare meccanicamente i risultati dei sondaggi: alleanze, candidati e partecipazione possono cambiare il comportamento degli elettori.

La sfida con gli altri alleati

Una nuova formazione vicina al centrodestra potrebbe modificare anche i rapporti tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Il problema non riguarda soltanto quanti voti porterebbe De Luca, ma anche da quali bacini elettorali proverrebbe quel consenso.

Se riuscisse a mobilitare cittadini oggi lontani dalle urne, potrebbe allargare il perimetro della coalizione.

Se invece sottraesse voti agli altri partiti della maggioranza, il beneficio complessivo sarebbe più limitato.

Meloni apre la partita del consenso territoriale

La partecipazione della premier dimostra quanto il centrodestra stia già ragionando sulla propria futura composizione.

De Luca cerca una dimensione nazionale, mentre Meloni può avere interesse a rafforzare la coalizione nelle aree in cui esistono margini di crescita.

Ma il vero risultato dell’operazione dipenderà dalle scelte successive alla convention.

Un nuovo simbolo può rappresentare l’inizio di un progetto politico. Per trasformarlo in voti servono credibilità, organizzazione e una proposta riconoscibile dagli elettori.

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