Spagna, strage sui binari: 64 morti, l’incubo si ripete a Toledo

🌐 Strage ferroviaria in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati mercoledì 28 ottobre nei pressi di Toledo, provocando un bilancio drammatico e ancora in evoluzione: gli aggiornamenti più recenti parlano di almeno 64 morti, mentre altre rilevazioni diffuse in precedenza ne confermavano almeno 30. Due carrozze sono precipitate lungo una scarpata, trasformando il viaggio di centinaia di passeggeri in una tragedia. Al centro delle prime indagini un possibile errore umano dopo un’avaria al sistema di segnalamento. La Farnesina segue la situazione di cinque cittadini italiani presenti su uno dei convogli. A nove mesi dal disastro di Adamuz, la sicurezza dell’alta velocità spagnola torna drammaticamente sotto accusa.

Il disastro alle 8.54: due treni si scontrano vicino a Toledo

Una mattinata ordinaria si è trasformata in una delle più gravi tragedie ferroviarie della recente storia spagnola. Alle 8.54 di mercoledì 28 ottobre, due convogli si sono scontrati lungo la linea ferroviaria che collega Madrid all’Andalusia, nel territorio della provincia di Toledo.

L’incidente si è verificato in un tratto compreso tra le località di Mora, Orgaz e Urda, nei pressi del chilometro 118 della linea.

Sono rimasti coinvolti un treno ad alta velocità Renfe e un convoglio dell’operatore privato Iryo.

Secondo le prime ricostruzioni, il treno Renfe avrebbe urtato la parte posteriore dell’Iryo, che si trovava fermo sui binari.

L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di due carrozze, precipitate lungo un terrapieno, con conseguenze devastanti per i passeggeri.

Le informazioni sui morti sono cambiate rapidamente durante le operazioni di emergenza. Un aggiornamento delle 14.03 riferisce di almeno 64 vittime, dato che richiede ancora un consolidamento ufficiale definitivo.

Centinaia di passeggeri e soccorsi tra i vagoni distrutti

A bordo dei due convogli viaggiavano centinaia di persone. Una ricostruzione delle autorità regionali ha indicato complessivamente 544 passeggeri, compreso un neonato.

La violenza dell’urto ha richiesto un’immediata mobilitazione dei servizi di emergenza, con vigili del fuoco, ambulanze, squadre sanitarie e personale di protezione civile.

I soccorritori hanno dovuto affrontare uno scenario particolarmente difficile, aggravato dalla posizione delle carrozze uscite dai binari.

La portavoce del governo della Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, ha successivamente comunicato che tutte le persone rimaste intrappolate nei vagoni erano state liberate.

Resta comunque da chiarire l’esatta distribuzione delle vittime, le condizioni dei feriti e l’evoluzione delle operazioni di identificazione.

Il possibile errore umano dopo il guasto al segnalamento

L’aspetto più inquietante riguarda la dinamica che avrebbe preceduto la collisione.

Secondo fonti governative riportate nelle prime ore, un malfunzionamento del sistema principale di segnalamento avrebbe provocato l’arresto di circa otto treni nella zona interessata.

Il sistema automatizzato, in condizioni di avaria, avrebbe richiesto il passaggio a procedure di gestione manuale della circolazione.

È proprio durante questa fase che potrebbe essersi verificato l’errore determinante.

Una delle ipotesi è che al treno Renfe sia stata autorizzata la ripartenza mentre l’Iryo occupava ancora il tratto ferroviario.

La conseguenza sarebbe stata il tamponamento del convoglio fermo, a una velocità ancora da stabilire.

Si tratta di una ricostruzione investigativa preliminare, non di una responsabilità già accertata.

Saranno necessari l’esame delle registrazioni, dei sistemi informatici, delle comunicazioni tra operatori e dei dati dei treni per determinare la sequenza effettiva degli eventi.

L’eventuale errore umano dovrà essere valutato insieme al funzionamento dei dispositivi di sicurezza e alle procedure previste per le situazioni di emergenza.

La sicurezza ferroviaria torna sotto accusa

L’incidente riapre una questione fondamentale: che cosa deve accadere quando il sistema automatico di protezione della circolazione smette di funzionare?

Le ferrovie ad alta velocità utilizzano tecnologie progettate per mantenere adeguate distanze tra i convogli e prevenire movimenti incompatibili.

Ma la sicurezza dipende dall’interazione tra tecnologia, personale e procedure operative.

Se verrà confermato che un treno è stato autorizzato a muoversi nonostante la presenza di un altro convoglio sul medesimo tratto, sarà necessario verificare perché le misure di protezione non abbiano impedito la collisione.

La tragedia di Adamuz, appena nove mesi fa

Il nuovo disastro arriva dopo un altro incidente che ha profondamente scosso la Spagna.

Il 18 gennaio 2026, nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, uno scontro tra due treni aveva provocato 46 morti e oltre 120 feriti.

Due tragedie di questa gravità nello stesso anno impongono un esame approfondito delle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario.

Non esistono però elementi sufficienti per attribuire automaticamente ai due incidenti un’identica causa tecnica.

La ripetizione di eventi catastrofici richiede comunque trasparenza nelle indagini, valutazioni indipendenti e verifiche sulle procedure di esercizio.

Cinque italiani a bordo: la Farnesina segue la situazione

L’incidente interessa direttamente anche l’Italia.

La Farnesina ha comunicato la presenza di cinque cittadini italiani a bordo del treno Iryo.

Secondo l’aggiornamento disponibile, quattro risultano in buone condizioni, mentre sono in corso verifiche sulla situazione del quinto.

Il consolato italiano a Madrid sta seguendo l’emergenza in coordinamento con le autorità spagnole.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e ai feriti, assicurando l’impegno della rete diplomatico-consolare.

Emergenza nazionale e circolazione interrotta

Il gestore ferroviario Adif ha sospeso il traffico ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia.

Le autorità della Castiglia-La Mancia hanno elevato il livello del piano territoriale di emergenza, richiedendo anche l’intervento dell’Unità militare di emergenza.

La priorità resta l’assistenza alle vittime, l’identificazione delle persone coinvolte e il sostegno alle famiglie.

La sicurezza ferroviaria non può dipendere esclusivamente dalla capacità di un singolo operatore di reagire correttamente durante un’avaria. Deve essere sostenuta da procedure, verifiche e sistemi capaci di ridurre al minimo le conseguenze degli errori.

Il bilancio umano rimane provvisorio: la cifra di 64 morti è riportata da un aggiornamento giornalistico, mentre altre fonti e comunicazioni disponibili indicano numeri inferiori. Fino a una conferma definitiva delle autorità competenti, non può essere considerata un dato ufficialmente consolidato.

La Spagna affronta intanto una nuova giornata di lutto e sgomento. Dopo Adamuz, un’altra tragedia impone domande alle quali le istituzioni dovranno rispondere con accertamenti rigorosi, responsabilità documentate e misure concrete.

Perché un sistema ferroviario moderno deve essere giudicato non soltanto dalla velocità dei suoi treni, ma soprattutto dalla capacità di proteggere la vita delle persone che viaggiano.

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