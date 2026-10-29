29 ottobre: santi, storia e fortuna | MetroLunario

🌐 Giovedì 29 ottobre 2026, il MetroLunario attraversa fede, economia, musica, scienza e salute. Il calendario cristiano ricorda San Narciso di Gerusalemme, mentre la storia torna al Martedì nero del 1929, il crollo di Wall Street che contribuì a precipitare il mondo nella Grande Depressione. La musica italiana festeggia gli 82 anni di Fausto Leali, mentre la fisica Fabiola Gianotti compie 66 anni. Spazio anche alla Giornata mondiale dell’ictus, con particolare attenzione alla prevenzione e ai segnali d’allarme. Nell’oroscopo, il Leone conquista il ruolo di segno più fortunato, con le prospettive simboliche per amore, soldi e salute.

Santo del giorno: San Narciso, il vescovo delle grandi sfide

Il 29 ottobre la tradizione cristiana celebra San Narciso di Gerusalemme, un vescovo vissuto tra il II e il III secolo, in un’epoca nella quale guidare una comunità cristiana richiedeva coraggio, pazienza e una notevole capacità di affrontare le difficoltà.

Narciso viene ricordato come uno dei primi vescovi di Gerusalemme, città che rappresentava il centro spirituale delle origini cristiane, ma anche un luogo attraversato da profonde tensioni religiose e politiche.

Le informazioni biografiche sono limitate. La tradizione lo descrive come un uomo dalla straordinaria longevità, tanto che avrebbe continuato a esercitare il proprio ministero anche in età molto avanzata.

Uno degli episodi più importanti della sua attività riguarda il dibattito sulla data della celebrazione della Pasqua. Sul finire del II secolo, Narciso partecipa alla vita ecclesiastica in un periodo nel quale le diverse comunità cristiane cercano di uniformare le proprie tradizioni liturgiche.

Secondo i racconti antichi, viene accusato ingiustamente da alcuni avversari e decide temporaneamente di ritirarsi dalla vita pubblica. Tornerà successivamente alla guida della comunità.

La sua figura è legata anche a racconti miracolosi, fra cui quello dell’acqua trasformata in olio per alimentare le lampade durante una celebrazione religiosa. Episodi che appartengono alla tradizione agiografica e non possono essere considerati fatti storicamente accertati.

San Gaetano Errico, il sacerdote napoletano degli ultimi

Il calendario del 29 ottobre ricorda anche San Gaetano Errico, nato a Secondigliano, presso Napoli, nel 1791.

Sacerdote attento ai bisogni delle persone più povere, fonda la congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, dedicandosi alla predicazione e all’assistenza spirituale.

Muore il 29 ottobre 1860 e viene canonizzato nel 2008.

La sua storia conserva un legame particolare con Napoli, dove il suo impegno religioso si intrecciò con l’attenzione verso le famiglie più fragili.

Accadde oggi: 29 ottobre 1929, il giorno che sconvolse l’economia

Il 29 ottobre 1929 è una data entrata nella storia dell’economia mondiale. A New York, la Borsa di Wall Street vive una seduta drammatica, passata alla memoria collettiva come Martedì nero.

Le vendite travolgono il mercato azionario. Nel corso della giornata vengono scambiate circa 16,4 milioni di azioni, una quantità impressionante per l’epoca.

I prezzi precipitano, molti investitori perdono ingenti somme e la fiducia nel sistema finanziario viene profondamente compromessa.

Il crollo non nasce improvvisamente. Negli anni precedenti, la Borsa americana aveva conosciuto una crescita alimentata anche dalla speculazione e dall’acquisto di titoli attraverso denaro preso a prestito.

Quando la fiducia comincia a vacillare, molti investitori cercano contemporaneamente di vendere. Il meccanismo si trasforma in una spirale di ribassi che amplifica la crisi.

Dal crollo di Wall Street alla Grande Depressione

La crisi del 1929 non si esaurisce in una giornata. Il collasso finanziario contribuisce a innescare e aggravare una depressione economica destinata a colpire numerosi Paesi.

Negli Stati Uniti aumentano disoccupazione e fallimenti bancari, mentre la produzione industriale subisce una contrazione profonda.

Le conseguenze raggiungono anche l’Europa e l’Italia, dove la riduzione degli scambi internazionali e le difficoltà industriali aggravano problemi già esistenti.

Nel nostro Paese, durante il regime fascista, la crisi contribuisce a determinare un maggiore intervento pubblico nell’economia. Nel 1933 viene istituito l’IRI, con l’obiettivo iniziale di intervenire nel sistema bancario e nelle partecipazioni industriali in difficoltà.

Il Martedì nero diventa così uno degli avvenimenti che modificano il rapporto tra Stato, banche e imprese.

Nel 2026 ricorre il 97° anniversario del crollo. Una ricorrenza particolarmente significativa anche per chi oggi si interessa di risparmio, investimenti e tutela dei consumatori.

La lezione storica riguarda soprattutto i rischi dell’indebitamento eccessivo, della speculazione e della fiducia cieca nella crescita continua dei mercati.

Nati il 29 ottobre: Fausto Leali compie 82 anni

Il 29 ottobre 1944 nasce a Nuvolento, in provincia di Brescia, Fausto Leali, una delle voci più riconoscibili della musica leggera italiana.

Nel 2026 compie 82 anni, dopo una carriera attraversata da successi discografici, partecipazioni televisive e canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori.

La sua voce roca, potente e profondamente espressiva gli ha procurato il soprannome di negro bianco, espressione legata al linguaggio musicale dell’epoca, oggi superata per le sue implicazioni razziali.

Il grande successo arriva negli anni Sessanta con brani come A chi, adattamento italiano di una canzone statunitense che diventa uno dei suoi cavalli di battaglia.

Successivamente interpreta Deborah, Io camminerò, Mi manchi e numerose altre canzoni caratterizzate da una forte intensità emotiva.

Nel 1989 vince il Festival di Sanremo insieme ad Anna Oxa con Ti lascerò, una delle collaborazioni più celebri nella storia recente della manifestazione.

Fausto Leali rappresenta una stagione della musica italiana nella quale l’interpretazione vocale e il rapporto diretto con il pubblico occupavano un ruolo centrale.

Fabiola Gianotti, 66 anni per la scienziata italiana

Il 29 ottobre 1960 nasce a Roma Fabiola Gianotti, fisica italiana diventata una protagonista internazionale della ricerca scientifica.

Nel 2026 compie 66 anni.

Dopo gli studi universitari a Milano, costruisce la propria carriera nel campo della fisica delle particelle, partecipando ad alcuni dei più importanti programmi di ricerca internazionali.

Il suo nome è legato in particolare all’esperimento ATLAS del CERN e all’annuncio, nel 2012, della scoperta di una particella compatibile con il bosone di Higgs.

Nel 2016 diventa la prima donna a ricoprire l’incarico di direttrice generale del CERN, ruolo mantenuto fino al termine del 2025.

La sua carriera rappresenta anche un riferimento per le giovani generazioni interessate alle discipline scientifiche, soprattutto in un settore dove la presenza femminile ai livelli più alti ha incontrato storicamente numerosi ostacoli.

Tra gli altri personaggi nati il 29 ottobre figurano Winona Ryder, nata nel 1971, Richard Dreyfuss, nato nel 1947, e il pittore statunitense Bob Ross, nato nel 1942.

Eventi e curiosità: il 29 ottobre è la Giornata mondiale dell’ictus

Il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell’ictus, una ricorrenza di grande importanza per la salute pubblica italiana.

L’ictus è una condizione medica d’emergenza che si verifica quando il flusso sanguigno verso una parte del cervello viene interrotto oppure quando si rompe un vaso sanguigno cerebrale.

Le conseguenze possono essere gravissime, ma riconoscere tempestivamente i sintomi permette di accedere più rapidamente alle cure.

Riconoscere un ictus può salvare una vita

Fra i principali segnali d’allarme figurano difficoltà improvvisa nel parlare, perdita di forza a un braccio, asimmetria del volto e disturbi improvvisi della vista o dell’equilibrio.

Quando compaiono questi sintomi è fondamentale chiamare immediatamente il 112, senza attendere che passino e senza cercare di raggiungere autonomamente l’ospedale.

Anche i sintomi che scompaiono rapidamente richiedono una valutazione urgente, perché potrebbero indicare un attacco ischemico transitorio.

La prevenzione passa anche dal controllo della pressione arteriosa, dall’astensione dal fumo, dall’attività fisica regolare e dalla gestione di condizioni come diabete e fibrillazione atriale.

Salute, autonomia e costi per le famiglie

L’ictus non rappresenta soltanto un problema sanitario individuale. Può determinare disabilità, necessità di riabilitazione e modifiche profonde nell’organizzazione familiare.

Per questo la giornata richiama l’importanza dei servizi territoriali, della riabilitazione e dell’assistenza alle persone che convivono con le conseguenze della malattia.

Investire nella prevenzione significa proteggere la salute, ma anche ridurre le conseguenze sociali ed economiche di una condizione che può compromettere l’autonomia personale.

Segno zodiacale più fortunato del 29 ottobre: Leone

Il protagonista astrologico di giovedì 29 ottobre 2026 è il Leone, che raccoglie simbolicamente il testimone dall’Acquario, segno fortunato del giorno precedente.

Nel quadro astrologico tropicale, Giove e Marte si trovano nel Leone, una combinazione tradizionalmente associata a dinamismo, ambizione e desiderio di mettersi in gioco.

Il Sole attraversa lo Scorpione, mentre la Luna calante si trova nei Gemelli. Venere retrograda in Bilancia richiama simbolicamente il tema dell’equilibrio nelle relazioni e Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce attenzione alle parole e ai dettagli.

Per il Leone, la presenza di Giove e Marte viene interpretata come uno stimolo a valorizzare capacità personali e progetti che richiedono energia.

La Luna in Gemelli aggiunge, nella tradizione zodiacale, curiosità e predisposizione al dialogo.

La parola chiave dell’oroscopo è intraprendenza, accompagnata dalla necessità di evitare eccessi di sicurezza e decisioni affrettate.

Leone: fortuna in amore, soldi e salute del 29 ottobre

Amore: il quadro simbolico richiama passione, iniziativa e desiderio di ritrovare complicità. Per le coppie, una conversazione sincera può rappresentare l’occasione per chiarire aspettative e organizzare un momento da condividere. Per i single, l’intraprendenza del Leone si traduce simbolicamente in maggiore apertura verso nuove conoscenze.

Soldi: Giove e Marte nel segno vengono tradizionalmente associati ad ambizione professionale e fiducia nelle proprie capacità. Il suggerimento pratico è valutare opportunità e proposte con attenzione ai costi, alle condizioni contrattuali e alle scadenze. Una giornata da dedicare alla programmazione economica, evitando acquisti impulsivi o impegni non sostenibili.

Salute: la simbologia del Leone richiama energia e movimento. Il 29 ottobre può essere dedicato a una passeggiata, a un’attività fisica moderata o al recupero di abitudini quotidiane più regolari. Riposo adeguato, alimentazione equilibrata e attenzione ai segnali del proprio organismo contribuiscono concretamente al benessere personale.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio