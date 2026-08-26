Dazi Usa-Canada al 50%: saltato il negoziato, è guerra commerciale

🌐 Dazi Usa-Canada al 50% dopo il fallimento delle trattative: Washington colpisce circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi, mentre Ottawa prepara una risposta “dollaro per dollaro” dall’8 settembre. La rottura tra Donald Trump e Mark Carney apre una nuova fase nei rapporti economici tra i due Paesi e mette sotto pressione intere filiere industriali nordamericane.

Il tavolo è saltato all’ultimo momento e quella che per mesi era stata una difficile trattativa commerciale si è trasformata in una nuova escalation tra Stati Uniti e Canada.

Da sabato 22 agosto sono entrati in vigore negli Stati Uniti nuovi dazi del 50% su circa 20 miliardi di dollari di prodotti canadesi, dopo il fallimento dei negoziati tra Washington e Ottawa. Una misura che, presa isolatamente, riguarda una quota relativamente contenuta dell’interscambio tra i due Paesi, ma che assume un peso enorme sul piano politico perché segna un ulteriore deterioramento di una relazione economica costruita in decenni di integrazione.

Il Canada ha già annunciato la risposta. Il premier Mark Carney ha scelto una linea di confronto diretto e ha annunciato nuove contromisure che scatteranno l’8 settembre, con un principio dichiarato molto semplice: reagire in misura equivalente alle nuove tariffe americane.

La guerra commerciale nordamericana entra così in una fase diversa. Non è più soltanto una disputa sulle aliquote doganali. È diventata una questione di sovranità economica, catene produttive, occupazione e futuro dei rapporti tra due Paesi profondamente interdipendenti.

Perché è fallito il negoziato tra Stati Uniti e Canada

Fino a pochi giorni fa esisteva ancora la possibilità di arrivare a un’intesa.

Le delegazioni dei due Paesi avevano continuato a discutere nella speranza di trovare un compromesso capace di ridurre la pressione tariffaria e salvaguardare i settori più esposti. Le distanze, tuttavia, sono rimaste troppo profonde.

Il punto di rottura è arrivato quando Washington ha avanzato nuove richieste nelle fasi finali del confronto, considerate dal governo canadese inaccettabili sotto il profilo economico e politico.

Carney ha accusato gli Stati Uniti di aver modificato le condizioni della trattativa proprio quando sembrava possibile arrivare a un accordo. Secondo il premier canadese, le nuove richieste avrebbero comportato costi eccessivi per l’economia del Paese e limitato la capacità di Ottawa di determinare autonomamente le proprie politiche commerciali.

Washington, dal canto suo, sostiene di aver offerto al Canada condizioni particolarmente favorevoli rispetto a quelle riservate ad altri partner commerciali.

Il risultato è stato l’opposto di quello cercato.

Il negoziato è finito e i dazi sono diventati lo strumento principale del confronto.

Cosa colpiscono i nuovi dazi americani

La nuova tariffa del 50% riguarda una serie molto ampia di prodotti canadesi.

Tra le merci interessate figurano prodotti alimentari, mobili, cosmetici, articoli sportivi, prodotti di carta, tessili, elettronica e materiali da costruzione. Tra gli esempi più curiosi citati nelle liste dei prodotti coinvolti ci sono persino le mazze da hockey in legno.

Il valore complessivo delle merci interessate è di circa 20 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta poco più del 5% delle esportazioni annuali canadesi verso gli Stati Uniti.

Questo dato è importante.

Non significa infatti che l’intero commercio tra Washington e Ottawa sia improvvisamente soggetto a un dazio del 50%.

Molte delle principali categorie dell’interscambio sono già disciplinate da misure differenti, mentre alcuni settori strategici sono interessati da tariffe specifiche introdotte in precedenza.

La nuova misura è però significativa perché allarga ulteriormente il perimetro dello scontro.

Acciaio, alluminio e legname restano il cuore della disputa

Il conflitto commerciale non nasce con gli ultimi 20 miliardi di dollari.

Da tempo Washington e Ottawa sono impegnate in uno scontro che coinvolge alcuni dei settori industriali più importanti del Nord America.

Acciaio e alluminio sono già al centro delle tariffe americane e rappresentano una delle principali fonti di tensione tra i due governi.

Anche il legname canadese è da anni un tema particolarmente sensibile per l’industria statunitense.

Il problema è che queste filiere non sono realmente separate dal confine.

Un prodotto può attraversare più volte la frontiera prima di arrivare al consumatore finale.

Un dazio applicato a una materia prima può quindi trasformarsi in un aumento del costo per un produttore, poi per un distributore e infine per il cliente.

È questo il motivo per cui una guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada rischia di avere conseguenze superiori al semplice valore delle merci direttamente tassate.

La risposta di Ottawa: dazi “dollaro per dollaro”

Mark Carney ha scelto di non lasciare senza risposta l’ultima mossa americana.

Il Canada introdurrà dall’8 settembre nuove tariffe sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti, seguendo un approccio definito “dollaro per dollaro”.

Tra i settori indicati figurano acciaio, prodotti lattiero-caseari, elettrodomestici, attrezzature agricole, carta, cellulosa ed elettronica. I dettagli completi della lista saranno definiti nelle prossime giornate.

È una risposta che punta a colpire direttamente alcuni interessi economici statunitensi.

Il messaggio politico è altrettanto chiaro: Ottawa non intende accettare che la propria posizione negoziale venga determinata esclusivamente dalle decisioni di Washington.

Carney ha inoltre promesso misure di sostegno alle aziende e ai lavoratori canadesi maggiormente esposti alle conseguenze delle nuove tariffe.

Il governo si prepara dunque a una fase che potrebbe non essere breve.

La parola chiave è “sovranità”

Dietro i numeri dei dazi c’è una questione molto più ampia.

Il Canada non vuole soltanto ottenere condizioni tariffarie migliori. Vuole preservare la libertà di decidere autonomamente la propria politica commerciale.

È uno dei punti sui quali il negoziato si è maggiormente irrigidito.

Le richieste americane, secondo Ottawa, avrebbero posto limiti alle possibilità del Canada di sviluppare relazioni commerciali con altri partner.

Per Carney, accettare quelle condizioni avrebbe significato pagare un prezzo politico ed economico troppo alto.

Il premier canadese ha quindi trasformato la disputa commerciale in una questione di interesse nazionale.

Ed è qui che la trattativa ha assunto una dimensione diversa.

Non si discute più soltanto di quanto debba costare una merce al passaggio della frontiera, ma di quanto spazio debba avere il Canada per decidere autonomamente il proprio futuro economico.

Per gli Stati Uniti il Canada resta un partner indispensabile

La contrapposizione non deve però far dimenticare quanto siano intrecciate le due economie.

Stati Uniti e Canada condividono una delle relazioni commerciali più profonde al mondo.

Le loro filiere produttive sono collegate in numerosi settori: automobili, energia, agricoltura, industria pesante, alimentare, elettronica e materiali di base.

Un’azienda americana può dipendere da componenti canadesi nello stesso modo in cui un’impresa canadese può dipendere dalla domanda proveniente dagli Stati Uniti.

Per questo i dazi rappresentano un’arma a doppio taglio.

Washington può proteggere alcune produzioni interne, ma rischia contemporaneamente di aumentare i costi delle imprese americane che utilizzano prodotti canadesi.

La stessa dinamica vale per Ottawa.

Il rischio per imprese e consumatori

La prima conseguenza di una tariffa doganale è apparentemente semplice: il prodotto importato diventa più costoso.

Ma nella realtà il costo può distribuirsi lungo tutta la catena economica.

Un importatore può decidere di assorbire una parte del dazio riducendo i propri margini. Un produttore può aumentare i prezzi. Un distributore può cercare un fornitore alternativo.

Oppure il costo può arrivare direttamente al consumatore.

In tutti i casi aumenta l’incertezza.

Ed è proprio l’incertezza uno degli effetti più difficili da misurare di una guerra commerciale.

Le aziende rinviano investimenti, modificano i contratti, cercano nuovi fornitori e devono ripensare le proprie catene logistiche.

Un’impresa che per anni ha considerato il confine tra Canada e Stati Uniti come una frontiera quasi invisibile dal punto di vista industriale si trova improvvisamente a dover incorporare il rischio tariffario nei propri bilanci.

Il settore agricolo è tra i più esposti

Un altro terreno delicato è quello dell’agricoltura.

Canada e Stati Uniti sono mercati profondamente integrati per numerosi prodotti alimentari e agricoli.

La risposta canadese colpirà anche prodotti lattiero-caseari e attrezzature agricole americane, creando una pressione diretta su comparti che hanno un peso politico significativo in diversi Stati degli USA.

Il rischio è quello di una progressiva spirale.

Washington introduce un dazio per proteggere un settore.

Ottawa risponde colpendo un settore americano.

Gli Stati Uniti reagiscono nuovamente.

A quel punto la misura iniziale perde la sua funzione di semplice strumento negoziale e diventa parte di una guerra commerciale permanente.

È lo scenario che entrambe le economie dovrebbero evitare.

Il nodo dell’accordo commerciale nordamericano

La crisi mette sotto pressione anche il più ampio sistema di integrazione economica nordamericano.

Stati Uniti, Canada e Messico sono legati dal CUSMA, l’accordo che ha sostituito il NAFTA.

Il principio fondamentale dell’intesa è favorire il commercio regionale attraverso regole condivise e un quadro relativamente stabile per imprese e investitori.

L’escalation tariffaria rischia di indebolire proprio quella certezza.

Le nuove misure americane colpiscono infatti anche prodotti che in precedenza beneficiavano della protezione prevista dal sistema commerciale nordamericano.

Non significa automaticamente che l’accordo sia destinato a saltare.

Ma più aumentano le eccezioni, le tariffe e le misure unilaterali, più diventa difficile per le imprese considerare il Nord America come un unico spazio produttivo prevedibile.

Ed è questo uno dei costi economici più importanti della crisi.

Il Canada cerca nuovi mercati

La strategia di Ottawa non si limita alla risposta tariffaria.

Carney ha indicato anche la necessità di diversificare gli scambi commerciali e ridurre progressivamente la dipendenza dal mercato statunitense.

È una trasformazione complessa.

La vicinanza geografica rende gli Stati Uniti un partner naturale per il Canada e sostituire rapidamente quel mercato non è realistico.

Ma la crisi potrebbe accelerare una tendenza già in corso: cercare nuovi sbocchi in Europa, Asia e in altri mercati internazionali.

Il paradosso è evidente.

Più Washington utilizza il peso del mercato americano come strumento di pressione, più Ottawa ha un incentivo a cercare alternative.

Nel lungo periodo, questo potrebbe modificare gli equilibri commerciali del Nord America.

Una crisi che va oltre Trump e Carney

Lo scontro personale e politico tra Donald Trump e Mark Carney è evidente, ma sarebbe riduttivo considerare la crisi soltanto come un confronto tra due leader.

La questione riguarda una trasformazione più profonda della politica economica americana.

I dazi sono diventati uno strumento centrale della strategia commerciale di Washington, mentre il Canada si trova costretto a decidere quanto essere disposto a cedere per mantenere un rapporto privilegiato con il proprio principale partner.

Per Ottawa il problema è particolarmente delicato.

Gli Stati Uniti rappresentano un mercato enorme e difficilmente sostituibile nel breve periodo.

Ma accettare qualsiasi condizione pur di evitare i dazi potrebbe produrre un’altra conseguenza: rendere strutturale una dipendenza politica ed economica già molto forte.

Carney ha scelto, almeno per ora, la strada della resistenza.

La guerra commerciale è appena iniziata?

Il dato più importante delle ultime ore è forse quello che ancora non c’è.

Non è prevista, al momento, una nuova tornata immediata di negoziati.

Il rappresentante commerciale americano Jamieson Greer ha espresso delusione per il fallimento del confronto e ha lasciato intendere che non ci siano nuove trattative già programmate.

Questo aumenta l’incertezza.

Se i dazi rimarranno in vigore e il Canada procederà con le proprie contromisure, imprese e investitori dovranno prepararsi a un ambiente commerciale più difficile.

Il punto decisivo sarà capire se le tariffe verranno utilizzate come strumento temporaneo di pressione oppure se diventeranno la nuova normalità nei rapporti tra Washington e Ottawa.

Nel primo caso, la guerra commerciale potrebbe ancora trasformarsi in una nuova trattativa.

Nel secondo, il danno potrebbe essere molto più profondo.

Il confine che rischia di cambiare il Nord America

Per decenni il confine tra Stati Uniti e Canada è stato soprattutto una linea geografica.

Per le imprese era spesso una frontiera da attraversare, non necessariamente un ostacolo da cui proteggersi.

Ora quella percezione sta cambiando.

Ogni nuovo dazio introduce un costo, ogni ritorsione genera una nuova barriera, ogni minaccia tariffaria spinge le aziende a ripensare la propria strategia.

Il vero rischio non è quindi soltanto il prezzo di una merce canadese negli Stati Uniti o di un prodotto americano in Canada.

È la progressiva frammentazione di un sistema economico costruito sull’integrazione.

Il fallimento del negoziato segna perciò un passaggio delicato. Washington ha scelto la pressione tariffaria, Ottawa ha risposto preparando una rappresaglia equivalente e il vecchio rapporto commerciale privilegiato tra i due Paesi entra in una fase di forte incertezza.

La partita, adesso, si sposta dall’aula dei negoziatori alle fabbriche, ai porti, ai supermercati e ai bilanci delle imprese.

E dall’8 settembre, quando scatteranno le nuove contromisure canadesi, sarà ancora più difficile sostenere che si tratti soltanto di una disputa sui dazi.