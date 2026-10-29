7:13 pm, 29 Ottobre 26 calendario

Amara conquista il Premio Gabriella Ferri: la poesia diventa musica

Di: Redazione Metrotoday
🌐 La cantautrice Amara, nome d’arte di Erika Mineo, riceverà il Premio Gabriella Ferri 2026 per la forza poetica e la profondità della propria scrittura. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 31 ottobre alle ore 18, durante l’Ottobrata Romana all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un incontro simbolico tra tradizione popolare e nuova canzone d’autore.

Amara, una voce che trasforma le emozioni in canzoni

La musica autentica non ha bisogno di nascondere fragilità, dolore e contraddizioni.

È questa la sensibilità artistica che ha portato Amara, nome d’arte di Erika Mineo, a conquistare il Premio Gabriella Ferri 2026, assegnato dalla Fondazione Musica per Roma.

Il riconoscimento valorizza la capacità della cantautrice di raccontare la complessità dei sentimenti attraverso una scrittura immediata e profondamente personale.

La premiazione è prevista sabato 31 ottobre, nell’ambito della XVIII edizione dell’Ottobrata Romana, ideata e diretta dal maestro Ambrogio Sparagna.

La manifestazione si svolgerà nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

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L’eredità artistica di Gabriella Ferri

Il premio, istituito nel 2018, rende omaggio a una delle interpreti più originali della canzone italiana del Novecento.

Gabriella Ferri seppe trasformare il repertorio popolare romano in un linguaggio personale, capace di alternare ironia, drammaticità e intensità teatrale.

La sua arte superava gli stereotipi folkloristici, restituendo alla tradizione una dimensione umana e universale.

È proprio questo elemento a costruire il legame ideale con Amara.

La cantautrice contemporanea affronta temi differenti, ma condivide con Ferri la ricerca di un’espressione libera dalle convenzioni e profondamente legata alla verità emotiva.

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Da Che sia benedetta al riconoscimento romano

Tra i risultati più conosciuti del percorso autorale di Amara figura Che sia benedetta, brano portato al Festival di Sanremo 2017 da Fiorella Mannoia.

La canzone, dedicata al valore dell’esistenza, ha contribuito a far conoscere al grande pubblico la sensibilità compositiva dell’artista.

Amara ha accolto il nuovo riconoscimento con emozione, sottolineando l’ammirazione per la libertà espressiva di Gabriella Ferri.

La premiazione rappresenta quindi non soltanto un traguardo individuale, ma anche un’occasione per riaffermare la centralità della scrittura nella musica popolare contemporanea.

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Ottobrata Romana, una festa per la tradizione musicale

L’edizione 2026 dell’Ottobrata Romana propone un percorso attraverso il repertorio antico della Capitale.

Stornelli, strambotti e serenate di strada torneranno a vivere nelle interpretazioni dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna.

Sul palco anche il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di due giovani artisti: Hallyx, nome d’arte di Alessandra Arcangeli, e Venerdì20, progetto musicale di Giordano Treglia.

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L’incontro tra generazioni rappresenta il significato più profondo della manifestazione.

La canzone popolare non viene conservata come un reperto immobile, ma reinterpretata attraverso sensibilità contemporanee.

Premiare Amara significa riconoscere che la poesia può continuare a rinnovare la tradizione, senza perdere quel rapporto diretto con le emozioni che rese indimenticabile Gabriella Ferri.

L’incontro tra generazioni rappresenta il significato più profondo della manifestazione.

La canzone popolare non viene conservata come un reperto immobile, ma reinterpretata attraverso sensibilità contemporanee.

Premiare Amara significa riconoscere che la poesia può continuare a rinnovare la tradizione, senza perdere quel rapporto diretto con le emozioni che rese indimenticabile Gabriella Ferri.

29 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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