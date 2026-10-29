Amara conquista il Premio Gabriella Ferri: la poesia diventa musica

🌐 La cantautrice Amara, nome d’arte di Erika Mineo, riceverà il Premio Gabriella Ferri 2026 per la forza poetica e la profondità della propria scrittura. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 31 ottobre alle ore 18 , durante l’Ottobrata Romana all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un incontro simbolico tra tradizione popolare e nuova canzone d’autore.