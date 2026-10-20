Roma, Luana Struppa svela il canto segreto del pianoforte

🌐 Un viaggio nella grande musica romantica, tra virtuosismo, emozione e poesia. Domenica 25 ottobre 2026, alle 18.30, la pianista Luana Struppa sarà protagonista del recital Il canto segreto del piano, nella Sala dei Lecci del Bioparco di Roma. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Liszt e Chopin, per un appuntamento della stagione autunnale della Camera Musicale Romana.

Luana Struppa in concerto al Bioparco di Roma

La musica classica torna a dialogare con uno degli spazi più suggestivi di Villa Borghese. Domenica 25 ottobre, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà la pianista Luana Struppa, protagonista di un recital dedicato alla dimensione più intima ed espressiva del pianoforte.

Il concerto, intitolato Il canto segreto del piano, rientra nella stagione Autunno 2026 della Camera Musicale Romana.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.30, con accesso alla sala dall’ingresso del Bioparco nell’area di Villa Borghese.

Beethoven e Schubert: il pianoforte tra intensità e poesia

Il programma attraversa alcuni dei grandi protagonisti della letteratura pianistica europea.

Con Beethoven, lo strumento diventa un mezzo capace di esprimere tensione, energia e profondità emotiva. La musica di Schubert introduce invece una dimensione particolarmente lirica, nella quale melodia e introspezione trovano un equilibrio raffinato.

Il pianoforte non è soltanto uno strumento virtuosistico: può suggerire un racconto emotivo senza bisogno delle parole.

Liszt e Chopin, due visioni del Romanticismo

Il percorso prosegue con Franz Liszt e Fryderyk Chopin, compositori che hanno contribuito a trasformare il repertorio pianistico dell’Ottocento.

Il primo è associato anche a una scrittura di grande impatto tecnico e spettacolare. Il secondo a un universo espressivo nel quale raffinatezza, cantabilità e intensità interiore convivono.

Il recital propone così un itinerario attraverso sensibilità differenti, unite dalla capacità di valorizzare le possibilità espressive dello strumento.

La Camera Musicale Romana e la stagione autunnale

L’appuntamento si inserisce nel calendario della Camera Musicale Romana, che propone occasioni d’ascolto dedicate alla musica da camera e al repertorio classico.

L’utilizzo della Sala dei Lecci offre una dimensione raccolta, adatta a un programma nel quale il rapporto tra interprete e ascoltatori riveste particolare importanza.

Il programma rappresenta un invito a riscoprire la forza comunicativa del pianoforte attraverso autori che hanno segnato la storia della musica europea.

Un appuntamento pensato per chi ama la grande tradizione classica e per chi desidera avvicinarsi al pianoforte attraverso un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.