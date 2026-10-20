6:26 pm, 20 Ottobre 26 calendario

Roma, Luana Struppa svela il canto segreto del pianoforte

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Un viaggio nella grande musica romantica, tra virtuosismo, emozione e poesia. Domenica 25 ottobre 2026, alle 18.30, la pianista Luana Struppa sarà protagonista del recital Il canto segreto del piano, nella Sala dei Lecci del Bioparco di Roma. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Liszt e Chopin, per un appuntamento della stagione autunnale della Camera Musicale Romana.

Luana Struppa in concerto al Bioparco di Roma

La musica classica torna a dialogare con uno degli spazi più suggestivi di Villa Borghese. Domenica 25 ottobre, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà la pianista Luana Struppa, protagonista di un recital dedicato alla dimensione più intima ed espressiva del pianoforte.

Il concerto, intitolato Il canto segreto del piano, rientra nella stagione Autunno 2026 della Camera Musicale Romana.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.30, con accesso alla sala dall’ingresso del Bioparco nell’area di Villa Borghese.

Il Bioparco di Roma, sede dell'appuntamento musicale

Beethoven e Schubert: il pianoforte tra intensità e poesia

Il programma attraversa alcuni dei grandi protagonisti della letteratura pianistica europea.

Con Beethoven, lo strumento diventa un mezzo capace di esprimere tensione, energia e profondità emotiva. La musica di Schubert introduce invece una dimensione particolarmente lirica, nella quale melodia e introspezione trovano un equilibrio raffinato.

Il pianoforte non è soltanto uno strumento virtuosistico: può suggerire un racconto emotivo senza bisogno delle parole.

Le mani di una pianista durante un'esecuzione al pianoforte

Liszt e Chopin, due visioni del Romanticismo

Il percorso prosegue con Franz Liszt e Fryderyk Chopin, compositori che hanno contribuito a trasformare il repertorio pianistico dell’Ottocento.

Il primo è associato anche a una scrittura di grande impatto tecnico e spettacolare. Il secondo a un universo espressivo nel quale raffinatezza, cantabilità e intensità interiore convivono.

Il recital propone così un itinerario attraverso sensibilità differenti, unite dalla capacità di valorizzare le possibilità espressive dello strumento.

Spartito musicale collocato sul leggio di un pianoforte

La Camera Musicale Romana e la stagione autunnale

L’appuntamento si inserisce nel calendario della Camera Musicale Romana, che propone occasioni d’ascolto dedicate alla musica da camera e al repertorio classico.

L’utilizzo della Sala dei Lecci offre una dimensione raccolta, adatta a un programma nel quale il rapporto tra interprete e ascoltatori riveste particolare importanza.

Pubblico in una sala da concerto per un'esecuzione di musica da camera

Il programma rappresenta un invito a riscoprire la forza comunicativa del pianoforte attraverso autori che hanno segnato la storia della musica europea.

Un appuntamento pensato per chi ama la grande tradizione classica e per chi desidera avvicinarsi al pianoforte attraverso un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

20 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Roma Smart City Awards 2026, il futuro conquista il MACRO
Indice dei contenuti Toggle Roma Smart City Awards, la Capitale guarda al futuroTecnologia e sostenibilità al servizi...
Banda della minicar a Roma, due minorenni confessano le aggressioni
Indice dei contenuti Toggle Sei aggressioni in due notti: la svolta nelle indaginiIl caso più grave: Davide Iacopini ...
Monteverde tira il fiato: identificati i ragazzi della minicar nera
Indice dei contenuti Toggle Monteverde, finisce l’incubo della minicar: sei persone aggrediteLa svolta nelle in...
Marino, arrestato un uomo per la violenza su una sedicenne
Indice dei contenuti Toggle L’aggressione dopo una festa: che cosa sarebbe successoLa fuga e la richiesta di ai...
Roma, assalto alle Poste con maschere: rubati 100mila euro
Indice dei contenuti Toggle Maschere di Halloween e pistole: il colpo alla GarbatellaIl personale minacciato e la dir...
I più letti
Giornate della Prevenzione SANES: screening ematologico gratuito Di: essepi
Esplosione a Colleferro, paura alla KNDS Ammo: nessun ferito Di: sp
Roma si accende per la Notte Bianca: cinema, arte e spettacolo Di: Redazione Metrotoday
Roma Smart City Awards 2026, il futuro conquista il MACRO
Di: Redazione Metrotoday
Banda della minicar a Roma, due minorenni confessano le aggressioni
Di: Redazione Metrotoday
Monteverde tira il fiato: identificati i ragazzi della minicar nera
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner