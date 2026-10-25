Mozart, il Requiem torna a emozionare Roma il 30 ottobre

🌐 Mozart Requiem a Roma, venerdì 30 ottobre 2026 alle 20.30 la Chiesa di San Paolo entro le Mura ospita il capolavoro incompiuto del compositore. Sul palco orchestra, coro e solisti per una serata di intensa spiritualità.

Mozart a Roma, appuntamento con il Requiem

La grande musica classica torna a risuonare nel cuore della Capitale con uno dei capolavori più intensi della storia musicale. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 20.30, la Chiesa di San Paolo entro le Mura ospiterà il Requiem in Re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, in una serata che promette di unire suggestione artistica e profonda spiritualità.

L’iniziativa è organizzata da Opera in Roma e coinvolge l’Orchestra Sinfonica Città di Roma e il Coro Accademia Vocale Romana.

A dirigere l’orchestra sarà Samuele Travaglini, mentre la preparazione del coro è affidata a Lorenzo Macri.

Il concerto si inserisce nella programmazione culturale romana e offre al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo una delle opere più celebri e misteriose del repertorio sacro.

Il Requiem, il capolavoro incompiuto del genio salisburghese

Il Requiem K. 626 occupa un posto particolare nella storia della musica.

Mozart iniziò a comporlo nel 1791, durante gli ultimi mesi della sua vita, senza riuscire a completarlo prima della morte, avvenuta il 5 dicembre dello stesso anno.

La partitura fu successivamente completata da altri musicisti, soprattutto da Franz Xaver Süssmayr, sulla base dei materiali lasciati dal compositore.

Attorno all’opera sono nate numerose leggende, ma il suo valore non dipende dai racconti romanzeschi.

La forza del Requiem risiede nella capacità di trasformare il linguaggio religioso in un’esperienza musicale universale, attraversata da tensione, dolore, speranza e raccoglimento.

Orchestra, coro e quattro voci soliste

L’esecuzione romana sarà affidata a un organico che comprende quattro solisti vocali.

Sul palco saliranno Luisa Ciciriello, soprano, Beatrice Maccaroni, mezzosoprano, Delfo Paone, tenore, e Ferruccio Finetti, basso-baritono.

La combinazione tra voci soliste, coro e orchestra consentirà di restituire la complessità emotiva della partitura, alternando momenti di grande potenza sonora a passaggi di intensa delicatezza.

Il Requiem rappresenta una prova particolarmente impegnativa per gli interpreti, chiamati a mantenere equilibrio tra rigore stilistico, espressività e profondità interpretativa.

L’Ave Verum Corpus aprirà la serata

Il programma prevede anche l’esecuzione dell’Ave Verum Corpus K. 618, uno degli ultimi lavori sacri composti da Mozart.

Il breve mottetto, caratterizzato da una scrittura musicale essenziale e luminosa, costituisce un’introduzione ideale alla profondità del Requiem.

Le due composizioni mostrano differenti aspetti del linguaggio mozartiano: la serenità raccolta dell’Ave Verum Corpus e la tensione drammatica della grande messa funebre.

Il contrasto tra le due opere contribuisce a rendere particolarmente suggestivo il percorso musicale della serata.

Requiem di Mozart a Roma: data, luogo e biglietti

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre 2026 alle 20.30, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura, in Via Nazionale 16A, Roma.

Le informazioni pubblicate indicano prezzi compresi tra 20 e 40 euro, con disponibilità da verificare presso l’organizzazione.

Per informazioni è riportato il recapito telefonico 351 505 7608.

La posizione centrale della chiesa rende l’evento accessibile anche a chi desidera trascorrere una serata dedicata alla musica classica nel cuore della città.

Il Requiem continua a emozionare perché affronta interrogativi universali, senza perdere la capacità di parlare al pubblico contemporaneo.

A oltre due secoli dalla morte di Mozart, la sua musica continua a interrogare e commuovere intere generazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.