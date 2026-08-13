Måneskin reunion, le voci si fanno concrete: ritorno vicino

🌐 Måneskin reunion, le voci sul ritorno della band romana diventano sempre più insistenti: dopo due anni di progetti solisti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio potrebbero preparare il ricongiungimento ufficiale, con un possibile annuncio dedicato ai live dopo l’estate.

La domanda che da mesi accompagna il futuro dei Måneskin torna adesso con una forza nuova: la band è davvero pronta a tornare insieme? Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore raccontano di una macchina organizzativa che avrebbe iniziato a muoversi, con incontri e valutazioni preliminari in vista di una possibile reunion.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale della band e, proprio per questo, è necessario distinguere le indiscrezioni dalle certezze. Ma gli elementi che si sono accumulati negli ultimi mesi raccontano un quadro diverso rispetto a quello della semplice nostalgia dei fan.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono tornati progressivamente a incrociare le proprie strade, dopo la pausa iniziata nel 2024. Nell’aprile scorso, per esempio, i quattro erano stati fotografati insieme a Roma per il compleanno di Victoria. Un’immagine che aveva riacceso immediatamente le ipotesi di un ritorno.

Adesso le voci fanno un passo ulteriore: non si parlerebbe più soltanto di rapporti personali rimasti solidi, ma di una possibile pianificazione concreta della reunion.

Måneskin, la reunion potrebbe partire dai concerti

L’ipotesi più accreditata riguarda innanzitutto il ritorno dal vivo.

Secondo le indiscrezioni, la prima comunicazione potrebbe arrivare dopo l’estate e concentrarsi soprattutto sui progetti live. Una scelta che avrebbe una precisa logica strategica: dopo una pausa così lunga, il ritorno dei Måneskin avrebbe bisogno di essere costruito come un vero evento internazionale.

Non sarebbe sufficiente comunicare semplicemente che i quattro musicisti sono tornati insieme.

La band dovrebbe decidere tempi, calendario, città, produzione, nuovo repertorio e modalità del ritorno. Per un gruppo che negli anni precedenti ha costruito una dimensione internazionale, con tournée nei principali mercati mondiali, l’organizzazione di un nuovo ciclo di concerti richiederebbe mesi di preparazione.

Ed è proprio questo l’aspetto che rende particolarmente interessante la nuova indiscrezione: se davvero la macchina organizzativa fosse già entrata in una fase preliminare, il ritorno non sarebbe più soltanto un’idea astratta.

Resterebbe comunque da capire quando e come i Måneskin intendano presentarsi nuovamente al pubblico.

Dal 2024 i quattro hanno preso strade diverse

La pausa dei Måneskin ha rappresentato uno dei passaggi più importanti nella storia della band.

Dopo anni di crescita vertiginosa, dal secondo posto a X Factor alla vittoria di Sanremo e dell’Eurovision nel 2021, fino alla conquista dei palchi internazionali, il gruppo ha scelto di rallentare e consentire ai quattro componenti di dedicarsi anche a percorsi individuali.

La decisione non è stata accompagnata da una rottura ufficiale.

Questo elemento è fondamentale per comprendere le nuove voci sulla reunion. Non c’è mai stato un annuncio di scioglimento definitivo dei Måneskin. La pausa ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno, mentre Damiano, Victoria e Thomas hanno sviluppato progetti personali differenti.

Damiano ha costruito una vera e propria carriera solista, pubblicando il suo primo album Funny Little Fears nel 2025 e portandolo in tour. Victoria ha sviluppato il proprio percorso nella musica elettronica e dance, mentre Thomas ha pubblicato nel dicembre 2025 il suo primo album solista, Masquerade, prodotto insieme a Tom Morello. Ethan ha continuato a lavorare nell’ambito musicale e creativo.

La pausa, dunque, non è stata un vuoto.

È stata una fase di trasformazione individuale.

E proprio questo potrebbe essere oggi uno degli elementi che rendono possibile un nuovo capitolo della band.

L’incontro al concerto di Damiano aveva già acceso le speranze

Il primo segnale pubblico particolarmente forte era arrivato nell’ottobre 2025.

Durante il concerto romano di Damiano David, sotto il palco erano presenti Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. I tre ex compagni avevano scelto di assistere allo show del cantante, mostrando pubblicamente un rapporto che, nonostante la pausa della band, appariva tutt’altro che compromesso.

Per i fan fu una sorta di reunion spontanea.

Non era ancora un ritorno musicale, naturalmente. Nessuno dei quattro aveva annunciato una nuova fase dei Måneskin e non c’era stato alcun concerto della band.

Ma il significato simbolico era evidente.

Dopo mesi nei quali ciascun componente aveva seguito il proprio percorso, rivedere Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan nello stesso luogo aveva alimentato l’idea che il legame personale costruito in quasi un decennio non fosse mai realmente venuto meno.

Anche Damiano, nel corso del suo percorso solista, aveva parlato del rapporto con la band in termini tutt’altro che definitivi. Nel 2025 aveva ricordato pubblicamente quanto fosse stata importante l’esperienza dei Måneskin, spiegando che la scelta di dedicarsi a un progetto personale non era stata determinata da una rottura con il gruppo.

Nel 2026 i quattro sono tornati insieme a Roma

Il secondo segnale è arrivato alcuni mesi più tardi.

Ad aprile 2026, in occasione del 26° compleanno di Victoria De Angelis, i quattro componenti dei Måneskin si sono ritrovati a Roma per festeggiare insieme. La serata è stata documentata anche attraverso fotografie pubblicate dal magazine Chi.

Il dettaglio non è irrilevante.

Una reunion musicale richiede naturalmente una collaborazione professionale, ma prima ancora presuppone che esista la volontà di tornare a lavorare insieme. Vedere i quattro trascorrere nuovamente tempo insieme nella vita privata non equivale a un annuncio di reunion, ma rappresenta certamente un segnale di vicinanza personale.

È proprio la successione degli episodi a rendere oggi le indiscrezioni più interessanti.

Prima il concerto di Damiano.

Poi il compleanno di Victoria.

Ora le voci su incontri organizzativi e strategie per il ritorno.

Il quadro complessivo sembra quindi diverso rispetto a quello di una band semplicemente ferma.

Måneskin, cosa potrebbe succedere dopo l’estate

Se le indiscrezioni saranno confermate, il primo passo potrebbe essere un annuncio relativo ai concerti.

È una scelta che avrebbe un forte impatto anche dal punto di vista commerciale e comunicativo. Il ritorno dei Måneskin sul palco potrebbe trasformarsi rapidamente in uno degli eventi musicali più attesi del prossimo ciclo internazionale.

La band dispone infatti di un repertorio costruito in anni di attività e di una fanbase globale che ha seguito i quattro musicisti anche durante le rispettive esperienze individuali.

Un nuovo tour avrebbe inoltre un significato particolare.

Non sarebbe soltanto il ritorno di un gruppo di successo. Sarebbe la verifica sul palco di quanto i quattro percorsi personali abbiano cambiato la band.

Damiano arriva da una fase nella quale ha sperimentato sonorità e atmosfere differenti rispetto ai Måneskin. Victoria ha ampliato il proprio universo musicale verso la club culture. Thomas ha pubblicato un album nel quale il rock e la chitarra hanno assunto una nuova centralità. Ethan ha continuato a costruire il proprio percorso artistico.

Il possibile ritorno potrebbe quindi non essere una semplice ripartenza dal punto in cui la band si era fermata.

Potrebbe essere un nuovo Måneskin.

Reunion sì, ma non necessariamente un nuovo album immediato

Uno degli errori più facili sarebbe dare per scontato che un eventuale annuncio della reunion significhi automaticamente un nuovo disco.

Le indiscrezioni attuali sembrano concentrarsi soprattutto sui progetti live. E questo potrebbe essere il modo più prudente per riaprire il capitolo Måneskin.

Prima i concerti.

Poi, eventualmente, nuova musica.

La strategia avrebbe senso anche artisticamente. Tornare sul palco permetterebbe ai quattro di capire quale sia oggi la chimica della formazione, dopo oltre due anni caratterizzati da esperienze separate.

Un eventuale nuovo album potrebbe arrivare successivamente, quando il gruppo avrà nuovamente definito una direzione comune.

Il vero banco di prova, dunque, potrebbe essere il palco e non lo studio di registrazione.

Perché il ritorno dei Måneskin sarebbe un evento mondiale

La forza della possibile reunion non dipenderebbe soltanto dalla popolarità italiana della band.

I Måneskin sono diventati uno dei pochissimi gruppi italiani capaci di trasformare un successo nazionale in una carriera realmente globale. La vittoria all’Eurovision con Zitti e buoni nel 2021 ha rappresentato il punto di svolta, ma il gruppo ha poi consolidato la propria posizione attraverso tournée, festival e pubblicazioni internazionali.

Il loro ritorno avrebbe quindi una platea molto più ampia di quella italiana.

Europa, Stati Uniti, Sud America e Asia potrebbero diventare nuovamente mercati centrali. E il valore mediatico di un primo concerto insieme dopo la pausa sarebbe enorme.

Basterebbe un annuncio ufficiale per generare una forte accelerazione dell’attenzione sui social, con milioni di fan pronti a commentare, condividere e analizzare ogni dettaglio.

Anche per questo motivo, un’eventuale comunicazione potrebbe essere studiata con grande attenzione.

Il nodo Damiano: la carriera solista continuerà?

Una delle domande più interessanti riguarda il futuro della carriera solista di Damiano David.

Il cantante ha investito molto nel proprio progetto personale. Funny Little Fears ha rappresentato una nuova identità artistica, separata dall’immagine costruita con i Måneskin.

Una reunion non dovrebbe necessariamente significare la fine della carriera solista.

Al contrario, i due percorsi potrebbero convivere.

La stessa logica vale per Victoria e Thomas. I progetti individuali non devono necessariamente essere considerati alternativi alla band. Potrebbero diventare parte di un nuovo equilibrio nel quale i Måneskin rappresentano il progetto collettivo, mentre ciascun componente conserva uno spazio creativo personale.

È probabilmente questo il modello più realistico per immaginare il futuro.

Il silenzio ufficiale alimenta ancora il mistero

Al momento, il punto più importante resta uno: la reunion non è stata ancora annunciata ufficialmente dai Måneskin.

Le indiscrezioni sono sempre più concrete, gli incontri tra i componenti sono documentati e i segnali degli ultimi mesi hanno alimentato l’ipotesi di un ritorno. Ma finché Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan non comunicheranno direttamente il progetto, qualsiasi data o calendario deve essere considerato provvisorio.

Ed è proprio questo silenzio a rendere la situazione particolarmente interessante.

La band potrebbe scegliere di attendere la fine dell’estate per presentare il progetto, trasformando l’annuncio in un vero evento mediatico.

Dopo due anni di percorsi separati, il prossimo capitolo della storia dei Måneskin potrebbe quindi essere molto più vicino di quanto sembrasse.

I Måneskin stanno davvero tornando?

La risposta definitiva ancora non c’è.

Ma rispetto al passato oggi esistono più elementi concreti: i quattro si sono rivisti pubblicamente, hanno condiviso momenti privati e le indiscrezioni parlano di una possibile organizzazione del ritorno, con particolare attenzione alla dimensione live.

Il concerto di Damiano nell’ottobre 2025 aveva mostrato che il legame tra i componenti non era scomparso. Il compleanno di Victoria, nell’aprile 2026, ha aggiunto un altro tassello. Ora la prospettiva di una pianificazione vera e propria porta la questione su un livello diverso.

Se l’annuncio arriverà dopo l’estate, come sostengono le indiscrezioni, il mondo della musica potrebbe prepararsi a uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno preso strade diverse, ma la storia dei Måneskin potrebbe non essere ancora finita.

Anzi, dopo due anni di pausa, potrebbe essere appena iniziato il conto alla rovescia per il loro ritorno.