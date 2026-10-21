Toto, 50 anni di rock leggendario: tre concerti in Italia nel 2027

🌐 I Toto tornano in Italia per celebrare mezzo secolo di musica e successi planetari. La leggendaria band americana annuncia il 50th Anniversary Tour, con tre concerti consecutivi nell’estate 2027: 19 luglio al Lucca Summer Festival, 20 luglio al Castello Carrarese di Este e 21 luglio al Parco della Musica di Milano. Guidati da Steve Lukather e Joseph Williams, i Toto riporteranno sul palco le canzoni che hanno attraversato generazioni, da Africa a Rosanna e Hold the Line. I biglietti saranno disponibili da venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 11. Un ritorno che celebra oltre 50 milioni di album venduti e nove miliardi di ascolti in streaming.

Toto, il tour dei 50 anni arriva in Italia: tre notti di grande rock

Cinquant’anni di musica, milioni di dischi venduti e un repertorio capace di attraversare epoche e generazioni. I Toto festeggiano nel 2027 il cinquantesimo anniversario della loro nascita e scelgono l’Italia per tre appuntamenti estivi che promettono di richiamare appassionati del rock melodico, del pop e della grande musica dal vivo.

Il tour celebrativo rappresenta un viaggio attraverso la storia della formazione californiana, nata nel 1977 e diventata una delle realtà più influenti nel panorama internazionale grazie alla straordinaria capacità di fondere rock, pop, soul, funk e jazz.

Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, sono concentrate in appena tre giorni: dalla Toscana al Veneto, fino alla Lombardia. Una sequenza che permetterà ai fan di assistere a uno spettacolo dedicato a uno dei cataloghi più riconoscibili della storia della musica.

Toto tour Italia 2027: date, città e orari dei concerti

19 LUG 2027 Lucca – Lucca Summer Festival Area Mura Storiche, viale Carducci Ore 21:00 20 LUG 2027 Este (Padova) – Castello Carrarese Ore 21:30 21 LUG 2027 Milano – Parco della Musica Segrate, area metropolitana di Milano Ore 21:00

Lucca Summer Festival, i Toto tornano nella città delle Mura

La prima tappa italiana sarà lunedì 19 luglio 2027 al Lucca Summer Festival, una manifestazione che da decenni porta nella città toscana alcuni tra i più importanti protagonisti della musica internazionale.

Per i Toto sarà la quinta partecipazione al festival, ma con una novità significativa: per la prima volta si esibiranno nell’area delle Mura Storiche, uno scenario suggestivo che farà da cornice alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario.

Il concerto si inserisce inoltre nella trentesima edizione del festival lucchese, creando un doppio appuntamento celebrativo per la band e per la manifestazione.

Este, il rock dei Toto incontra la storia del Castello Carrarese

La seconda tappa, martedì 20 luglio, porterà la formazione americana a Este, in provincia di Padova, nella cornice del Castello Carrarese.

L’antica fortificazione diventerà il luogo di un incontro tra storia e musica contemporanea. Un contesto diverso dalle grandi arene, che darà allo spettacolo un’atmosfera particolare.

La scelta di Este permette inoltre di raggiungere il pubblico del Veneto e del Nordest, confermando la volontà di proporre il tour celebrativo anche al di fuori delle maggiori città italiane.

Milano, il gran finale al Parco della Musica

Mercoledì 21 luglio 2027 i Toto arriveranno al Parco della Musica di Milano, nell’area di Segrate, per concludere la serie di tre concerti italiani annunciati.

L’appuntamento lombardo si rivolge a un pubblico che comprende chi ha scoperto i Toto negli anni Ottanta, ma anche le generazioni più giovani che hanno conosciuto le loro canzoni attraverso streaming, video e piattaforme social.

La dimensione dal vivo rimane il punto di forza della formazione: arrangiamenti curati, virtuosismo strumentale e una combinazione di generi che ha reso inconfondibile il loro suono.

Africa, Rosanna e Hold the Line: le canzoni che hanno fatto la storia

Il repertorio dei Toto è un autentico patrimonio del rock internazionale. Africa, pubblicata nel 1982, è diventata un fenomeno senza tempo, capace di conquistare anche chi non era ancora nato quando il brano raggiunse il successo.

Accanto ad Africa, Rosanna e Hold the Line costituiscono tre delle canzoni più riconoscibili della band. Il catalogo comprende inoltre titoli amatissimi come I’ll Be Over You, Pamela, Stop Loving You e I Won’t Hold You Back.

Nel 1982 l’album Toto IV consacrò definitivamente il gruppo, conquistando sei Grammy Awards, tra cui quello per il miglior album dell’anno. Il singolo Rosanna ottenne il riconoscimento per la registrazione dell’anno.

Queste canzoni rappresentano il cuore storico delle celebrazioni, anche se la scaletta definitiva dei tre concerti italiani non è ancora stata comunicata.

Steve Lukather e Joseph Williams guidano la formazione del 2027

Sul palco del tour celebrativo saranno protagonisti Steve Lukather, chitarrista e voce, e Joseph Williams, cantante della band.

Con loro sono annunciati Warren Ham ai fiati, percussioni e voce, John Pierce al basso, Keith Carlock alla batteria, Dennis Atlas e Rai Thistlethwayte alle tastiere e alla voce.

Una formazione composta da musicisti di grande esperienza, chiamati a interpretare un repertorio che richiede precisione tecnica e versatilità stilistica.

Mezzo secolo di successi e numeri impressionanti

La storia dei Toto cominciò il 7 gennaio 1977, quando David Paich, Jeff Porcaro, Steve Lukather, Bobby Kimball, Steve Porcaro e David Hungate si riunirono ai Davlen Studios di North Hollywood per registrare i primi demo.

Da quell’incontro nacque una carriera straordinaria, iniziata discograficamente nel 1978 con l’album omonimo.

Oggi il gruppo può vantare oltre 50 milioni di album venduti e più di nove miliardi di streaming complessivi. Soltanto Africa ha superato i due miliardi di ascolti su Spotify, mentre Hold the Line ha oltrepassato il miliardo.

A sorprendere è anche il dato generazionale: più della metà degli ascoltatori annuali in streaming ha 34 anni o meno. Un risultato che dimostra come la musica dei Toto continui a trovare spazio tra nuovi pubblici.

Per i fan italiani, il cinquantesimo anniversario rappresenta molto più di una celebrazione nostalgica. Sarà l’occasione di riascoltare dal vivo canzoni che hanno segnato intere generazioni, interpretate da una band che continua a riempire le platee internazionali.

Tre città, tre serate e cinquant’anni di musica: nell’estate 2027 i Toto porteranno in Italia una storia che continua a vivere ben oltre gli anni Ottanta.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.