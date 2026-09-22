Francesco De Gregori, Nevergreen 2027: tutte le date del tour

🌐 Francesco De Gregori porta Nevergreen (Perfette sconosciute) nei teatri italiani: 18 concerti tra marzo e aprile 2027 , da Genova ad Ancona. Le prevendite sono aperte dal 16 settembre alle 18, mentre il 16 ottobre 2026 arriva l’album live registrato durante la residenza al Teatro Out Off di Milano.

Nevergreen, il nuovo tour teatrale di Francesco De Gregori

Il viaggio di Nevergreen (Perfette sconosciute) continua e nel 2027 si allarga a tutta Italia.

Il progetto di Francesco De Gregori nasce con una precisa idea artistica: riportare al centro dell’ascolto quelle canzoni del suo repertorio che, pur avendo lasciato un segno, vengono eseguite più raramente dal vivo.

Dopo la prima residenza al Teatro Out Off di Milano nel 2024, il cantautore tornerà in autunno con una nuova serie di concerti intimi, prima di affrontare il vero e proprio tour teatrale nazionale del 2027.

La tournée partirà il 1° marzo 2027 da Genova e si concluderà il 30 aprile ad Ancona, attraversando alcune delle principali città italiane.

Le nuove date sono state messe in vendita dal 16 settembre alle ore 18 attraverso TicketOne e i circuiti abituali. Il calendario ufficiale comprende 18 appuntamenti.

Francesco De Gregori, tutte le date del tour 2027

Il calendario di Nevergreen (Perfette sconosciute) attraverserà il Nord, il Centro e il Sud Italia.

1 marzo – Genova , Teatro Carlo Felice

, Teatro Carlo Felice 2 marzo – Parma , Teatro Regio

, Teatro Regio 4 marzo – Udine , Teatro Nuovo Giovanni da Udine

, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 7 marzo – Cremona , Teatro Ponchielli

, Teatro Ponchielli 10 marzo – Brescia , Teatro Clerici

, Teatro Clerici 11 marzo – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 14 marzo – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 19 marzo – Mantova , PalaUnical Teatro

, PalaUnical Teatro 21 marzo – Legnano , Teatro Galleria

, Teatro Galleria 23 marzo – Bergamo , ChorusLife Arena

, ChorusLife Arena 25 marzo – Bologna , Teatro EuropAuditorium

, Teatro EuropAuditorium 3 aprile – Assisi , Teatro Lyrick

, Teatro Lyrick 6 aprile – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 9 aprile – Avellino , Teatro Gesualdo

, Teatro Gesualdo 15 aprile – Bari , Teatro Team

, Teatro Team 20 aprile – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 27 aprile – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 30 aprile – Ancona, Teatro delle Muse

Il calendario è confermato anche dalla pagina ufficiale della tournée su TicketOne, che indica il periodo complessivo dal 1° marzo al 30 aprile 2027.

Dalle residenze di Roma e Milano al tour nazionale

Prima del tour del 2027, De Gregori riprenderà la formula delle residenze teatrali, elemento centrale dell’esperienza Nevergreen.

A Roma gli appuntamenti sono in programma al Teatro Sala Umberto dal 27 ottobre al 15 novembre 2026, con 15 serate complessive.

A Milano il progetto tornerà al Teatro Out Off dal 25 novembre al 22 dicembre, con 20 appuntamenti distribuiti tra novembre e dicembre.

La scelta di spazi teatrali raccolti è parte integrante del progetto. L’obiettivo è costruire un rapporto particolarmente ravvicinato tra artista e pubblico, lasciando spazio anche alle canzoni meno frequentate nella dimensione live.

Un’altra caratteristica di Nevergreen è infatti la possibilità di assistere a concerti con una scaletta non rigidamente identica ogni sera, capace di riportare alla luce brani che raramente entrano nelle normali tournée.

Il 16 ottobre arriva l’album live Nevergreen

Parallelamente ai concerti, il progetto si arricchisce di un nuovo capitolo discografico.

Il 16 ottobre 2026 uscirà Nevergreen (Perfette sconosciute), album dal vivo pubblicato da Caravan e Friends & Partners, con distribuzione Sony Music Italy.

Il disco nasce dalle registrazioni della residenza del 2024 al Teatro Out Off e sarà disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

La tracklist comprende 17 brani e attraversa diverse fasi del repertorio di De Gregori, alternando canzoni meno consuete ad altri titoli molto conosciuti.

Tra i brani presenti figurano Sento il fischio del vapore, Cose, A Pa’, Numeri da scaricare, I muscoli del capitano, I matti, Vai in Africa, Celestino!, San Lorenzo, Baci da Pompei, Compagni di viaggio, La ragazza e la miniera, Due zingari, Ragazza del ’95, Stelutis Alpinis, Deriva ed Everybody’s Talkin’.

Un progetto nato dal vivo e diventato anche cinema

Nevergreen non è soltanto un tour musicale.

Dalla residenza milanese del 2024 il progetto è approdato anche alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini e distribuito nei cinema italiani da Nexo Studios.

Il percorso si sviluppa quindi attraverso tre linguaggi: concerti, cinema e disco live.

Il filo conduttore rimane la rilettura del repertorio attraverso una dimensione più raccolta, nella quale trovano spazio brani meno consueti e nuove combinazioni di canzoni.

La band che accompagnerà De Gregori

Sul palco, Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Primiano Di Biase alla direzione artistica, Hammond, tastiere e fisarmonica, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alla batteria e alle percussioni.

A completare la formazione saranno le coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.

Una formazione pensata per sostenere la varietà del repertorio e la dimensione musicale del progetto, nel passaggio dalle residenze teatrali al tour nazionale.

Biglietti per Nevergreen 2027

Le prevendite per le 18 date del tour 2027 sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. La piattaforma ufficiale conferma tutte le tappe comprese tra il 1° marzo e il 30 aprile 2027.

Biglietti e calendario ufficiale su TicketOne

Con Nevergreen (Perfette sconosciute), Francesco De Gregori prepara dunque un nuovo capitolo dal vivo costruito intorno alla parte meno prevedibile del suo repertorio. Dopo Roma e Milano nell’autunno 2026, nel 2027 il progetto uscirà dai confini delle due residenze per raggiungere 18 città italiane, mantenendo al centro il rapporto tra le canzoni, il palco e l’ascolto del pubblico.