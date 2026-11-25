🌐 Dal 26 al 29 novembre 2026 la Festa della Verza Moretta chiude a Veronella con cucina tradizionale, musica e la prima Moretta Gravel: una pedalata non agonistica di 55 chilometri nella pianura veronese.

Il finale della festa passa anche dagli sterrati

Dalla tavola agli sterrati della pianura: l’ultimo fine settimana della Festa della Verza Moretta di Veronella porta il prodotto simbolo del paese anche fuori dagli stand. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026, nell’Area Eventi di via Corte Grande, la tredicesima edizione propone quattro giornate tra gastronomia, concerti e una novità: la prima Moretta Gravel, pedalata di 55 chilometri nelle campagne locali.

L’appuntamento ciclistico è previsto domenica 29 e viene presentato dagli organizzatori come un’uscita non agonistica, non una competizione. Il percorso su sterrato è aperto a mountain bike, e-bike e biciclette gravel. L’obiettivo dichiarato è far conoscere la pianura veronese e i campi dove si coltiva la Moretta, affiancando alla proposta gastronomica un’esperienza di turismo lento.

La pedalata entra così nel calendario conclusivo di una manifestazione distribuita su tre fine settimana di novembre. Dopo gli appuntamenti del 12-15 e del 19-22, restano le quattro giornate finali organizzate dalla Pro Loco Veronella APS. La cucina e il palco mantengono il loro spazio, mentre l’esordio della Gravel aggiunge un’attività nel paesaggio agricolo che dà origine alla festa.

Giovedì la Regina d’Inverno, poi musica fino a domenica

Giovedì 26 novembre alle 20.30 è annunciata la presentazione della maschera carnevalesca «Sua Maestà Regina d’Inverno la Verza Moretta di Veronella». Nella stessa serata il programma musicale prevede il Glasses Harmony Acoustic Duo, con Giulio e Sofia e un repertorio che spazia da Elisa a Shakira. La denominazione della maschera riprende il soprannome con cui viene celebrato l’ortaggio locale.

Venerdì 27, alle 22, salirà sul palco la Nord Sud Ovest Band con il tributo agli 883 e a Max Pezzali. Sabato 28, ancora alle 22, sarà la volta di FestivalBeer. Domenica 29 la chiusura musicale è fissata alle 21 con I-Pinguini, formazione tributo ai Pinguini Tattici Nucleari: in cartellone ci sono dunque gli omaggi musicali, non i gruppi originali.

Risotto, pasta ripiena e quattro modi di servire la Moretta

Agli stand il piatto rappresentativo resta il risotto con la Verza Moretta. Il menu comprende anche pasta ripiena dedicata all’ortaggio e il «Pasticcio de Veronèla», preparato con salsiccia e Moretta. Accanto a queste proposte trovano posto i bigoli con ragù o baccalà: una scelta che mantiene la cucina della festa dentro il repertorio veneto, senza limitarsi a una sola preparazione.

Tra i secondi, la verza accompagna cotechino, stinco e gran bollito con pearà. Sono presenti anche piatti alla griglia, tagliata e costata di scottona. Il prodotto protagonista si ritrova inoltre nei contorni, in quattro versioni: fritta, stufata, ripassata con pancetta e sott’olio. Il menu permette quindi di assaggiarlo sia come ingrediente dei primi sia in accompagnamento alle carni.

Viola all’esterno, chiara nel cuore: l’identità della verza

La Moretta non è soltanto il nome della manifestazione. È una varietà locale, conosciuta anche come cavolo verza nera di Veronella, riconoscibile dalle foglie esterne corpose, ricce e finemente bollose, con tonalità dal verde scuro al viola intenso. All’interno, invece, il cespo assume una colorazione bianco-gialla. Il sapore viene descritto come delicato e piacevolmente dolciastro.

Il prodotto figura tra i Prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto e ha una storia agricola che precede di molto la sagra. Le testimonianze raccolte nell’Atlante dei prodotti ortofrutticoli del Veneto ne documentano una coltivazione diffusa a Veronella già nell’Ottocento. Dal mercato locale le verze raggiungevano altre città venete e la Valle d’Aosta, a conferma di una commercializzazione non circoscritta al paese.

Anche il calendario della festa coincide con il ciclo tradizionale della coltura. La semina avviene a giugno, il trapianto delle piantine a luglio; la raccolta, effettuata manualmente, comincia a novembre e prosegue fino a febbraio. La selezione dei cespi destinati alla produzione del seme tiene conto di caratteristiche come colore, maturazione e disposizione delle foglie, per conservare le peculiarità della varietà.

Il lavoro dei volontari e il riconoscimento UNPLI

L’organizzazione è affidata alla Pro Loco e ai suoi volontari, con una manifestazione costruita intorno alla valorizzazione del prodotto agricolo locale. La Festa della Verza Moretta compare nell’elenco nazionale delle Sagre di Qualità UNPLI. Il riconoscimento riguarda la manifestazione e si affianca, senza sostituirlo, all’inquadramento della Moretta tra i prodotti tradizionali: sono due aspetti distinti della promozione del territorio.

Orari della cucina e prenotazione dei tavoli

Per raggiungere la festa il riferimento è l’Area Eventi Pro Loco di via Corte Grande, a Veronella, in provincia di Verona. Sono disponibili parcheggi gratuiti. Lo stand gastronomico apre tutte le sere dalle 19 alle 22; domenica è previsto anche il servizio del pranzo, dalle 12 alle 14. Gli orari della cucina sono quindi distinti da quelli dei concerti serali.

La prenotazione dei tavoli si può effettuare per telefono o WhatsApp al 347 040 5898, entro le 18 del giorno stesso e fino a esaurimento dei posti riservabili. Gli organizzatori la consigliano ai gruppi numerosi. I tavoli prenotabili rappresentano al massimo il 50% dei posti; l’arrivo è richiesto entro le 20, dopo di che il tavolo viene riassegnato.

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