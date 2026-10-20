Colf e badanti, il lavoro domestico sfida l’occupazione

🌐 Il lavoro domestico torna al centro del dibattito economico e sociale italiano. Il 5 novembre 2026 Family (Net) Work presenterà il quinto Paper del Rapporto 2026, dedicato al rapporto tra occupazione, famiglie e servizi domestici. Un appuntamento che riporta l’attenzione su regolarizzazione, lavoro di cura e sostenibilità economica di un settore sempre più importante per il Paese.

Lavoro domestico in Italia: il nuovo appuntamento del 5 novembre

Il lavoro domestico non è più soltanto una questione privata. È un settore che incrocia occupazione, demografia, welfare e organizzazione delle famiglie, chiamato a sostenere una parte crescente delle necessità assistenziali della popolazione.

Il prossimo 5 novembre, il laboratorio Family (Net) Work presenterà il quinto Paper del Rapporto 2026, realizzato a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. L’iniziativa rientra nel programma di approfondimenti dedicati alle trasformazioni del lavoro nelle abitazioni italiane.

Colf, badanti e famiglie: un settore strategico

Dietro il lavoro domestico si nasconde un sistema economico che comprende collaboratrici familiari, assistenti agli anziani, baby-sitter e lavoratori impegnati nella gestione quotidiana delle abitazioni.

La crescente longevità, la diffusione delle famiglie con anziani non autosufficienti e la difficoltà di conciliare professione e responsabilità familiari rendono questi servizi sempre più rilevanti.

Il nodo principale riguarda la qualità dell’occupazione: contratti regolari, adeguate tutele previdenziali e retribuzioni compatibili con le possibilità economiche delle famiglie.

Contratti e lavoro sommerso: le sfide ancora aperte

Il settore domestico presenta caratteristiche particolari: il datore di lavoro è spesso una famiglia, mentre l’attività viene svolta in un ambiente privato, difficilmente assimilabile a un ufficio o a un’impresa.

Questo rende particolarmente delicato il contrasto all’irregolarità. La regolarizzazione non tutela soltanto i lavoratori, ma permette anche alle famiglie di disporre di rapporti contrattuali trasparenti.

Occupazione femminile e servizi di cura

Un altro elemento decisivo riguarda l’impatto del lavoro domestico sull’occupazione femminile. La disponibilità di assistenza può consentire a molte persone, soprattutto donne, di mantenere un’attività professionale senza rinunciare alla cura di figli e familiari.

Investire nella qualità del lavoro domestico significa anche intervenire sulle opportunità occupazionali dell’intero sistema economico.

Il quinto Paper e le prospettive del settore

Il nuovo documento arriva dopo gli appuntamenti del 2026 dedicati alle diverse dimensioni del lavoro domestico. I risultati specifici del quinto Paper saranno conoscibili con la presentazione del 5 novembre: anticiparli oggi come dati già pubblicati sarebbe improprio.

L’appuntamento rappresenta comunque un’occasione per discutere di politiche occupazionali, incentivi alla regolarizzazione e sostenibilità dell’assistenza familiare.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.