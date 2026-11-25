🌐 Telechirurgia robotica, dall’Italia una proposta per collegare gli ospedali e formare gli specialisti a distanza. A Wuhan, la Società Italiana di Urologia presenta una rete tra centri esperti e strutture del territorio; sul tavolo anche screening della prostata e cooperazione scientifica con la Cina.

Non è soltanto una questione di robot in sala operatoria. La vera sfida è far arrivare l’esperienza dei chirurghi più preparati anche negli ospedali in cui si eseguono meno interventi, senza trasformare la distanza geografica in una distanza nella qualità delle cure. Da Wuhan, in Cina, arriva una proposta italiana che prova a ridisegnare la formazione chirurgica: un sistema in cui le competenze viaggiano attraverso collegamenti sicuri, affiancando in tempo reale professionisti e équipe impegnati ad apprendere tecniche complesse.

Al 33° congresso annuale della Chinese Urological Association, Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia, ha illustrato un modello di rete per la telechirurgia robotica. L’idea collega centri di riferimento e ospedali del territorio, con un percorso graduale che parte dall’assistenza didattica a distanza e guarda, in prospettiva, anche all’intervento remoto completo. È una proposta da strutturare, non una rete nazionale già entrata in funzione.

Dalla sala operatoria alla rete: come funziona il progetto

Il modello è quello cosiddetto hub-and-spoke: pochi centri ad alta esperienza operano come nodi di riferimento, mentre le strutture collegate possono ricevere supporto qualificato durante la formazione. Il primo strumento è il telementoring, che permette a un chirurgo esperto di orientare a distanza il collega impegnato in una procedura. Il secondo è il teleproctoring, pensato per accompagnare le équipe nelle fasi iniziali di utilizzo di una tecnica o di una piattaforma robotica.

L’obiettivo non è sostituire il medico presente accanto al paziente né affidare ogni intervento a un operatore lontano centinaia di chilometri. È creare un percorso controllato di trasferimento delle competenze, nel quale tecnologia, responsabilità clinica e preparazione delle équipe procedano insieme. Collegamenti affidabili, protezione dei dati e protocolli condivisi diventano così requisiti essenziali, non semplici dettagli informatici.

Troppi ospedali con pochi interventi: il nodo dell’esperienza

La proposta nasce da una contraddizione crescente: le piattaforme robotiche si moltiplicano, ma la casistica non cresce automaticamente in ciascun ospedale. Più macchine disponibili non significano, da sole, più esperienza per il singolo chirurgo. In urologia, dove la precisione è decisiva, la concentrazione delle procedure e l’addestramento continuativo incidono sull’organizzazione e sulla qualità del percorso chirurgico.

Il Programma Nazionale Esiti di Agenas, nei dati relativi al 2024, rileva 352 strutture italiane impegnate nella prostatectomia radicale per tumore maligno; 137 raggiungono almeno 50 procedure annue, mentre le altre restano sotto questa soglia. Il dato rende concreto il problema della frammentazione e spiega perché la trasmissione del sapere tra centri con volumi differenti sia considerata una priorità. Ma la formazione a distanza non cancella la necessità di esperienza pratica, selezione dei casi e supervisione sul posto.

L’Italia ha già sperimentato la chirurgia a distanza

Il progetto non nasce nel vuoto. La comunità urologica italiana ha già presentato esperienze di chirurgia a distanza, tra cui un intervento realizzato a Roma dall’équipe di Bernardo Rocco tra il Policlinico universitario Agostino Gemelli e l’Ospedale Isola Tiberina. Dimostrazioni e procedure sono state inoltre proposte in contesti congressuali specialistici, mostrando le possibilità della tecnologia in campo operatorio e didattico.

Il passaggio più difficile è però un altro: trasformare prove di fattibilità e iniziative scientifiche in un servizio ripetibile, accreditato e accessibile. Servono regole su responsabilità professionale, abilitazione delle équipe, sostenibilità economica e remunerazione delle prestazioni. Senza una governance chiara il rischio è realizzare isole di eccellenza tecnologica che non dialogano tra loro, lasciando irrisolti i divari territoriali che il progetto dichiara di voler ridurre.

Tumore della prostata, lo screening pilota di Foggia

A Wuhan il contributo italiano ha riguardato anche la diagnosi precoce. Ugo Giovanni Falagario, urologo dell’Università di Foggia, ha illustrato l’avanzamento del programma pilota di screening organizzato per il carcinoma prostatico nella provincia pugliese, inquadrandolo nel dibattito europeo e nazionale. La proposta è superare l’accesso spontaneo e disomogeneo agli esami, costruendo percorsi più ordinati e appropriati.

Il tema richiede particolare attenzione: il test del PSA non equivale da solo a una diagnosi di tumore e uno screening indiscriminato può comportare falsi allarmi, accertamenti e trattamenti non necessari. Un programma organizzato deve quindi basarsi su evidenze, valutazione del rischio, informazione delle persone e percorsi diagnostici definiti. L’eventuale inserimento nei Livelli essenziali di assistenza è una prospettiva sostenuta dai promotori, non una decisione già approvata.

Italia e Cina, un’intesa scientifica ancora da ratificare

L’incontro di Wuhan apre infine una direttrice di collaborazione internazionale. La Società Italiana di Urologia e la Chinese Urological Association hanno raggiunto un’intesa sul testo di un memorandum triennale, destinato ora all’esame dei rispettivi consigli direttivi per la ratifica formale. Sono previsti scambi di relatori, simposi, progetti di ricerca, formazione degli specializzandi e un programma bilaterale di borse di studio per giovani urologi nei centri ad alto volume dei due Paesi.

L’accordo, quindi, non va raccontato come già sottoscritto né come prova che la rete clinica sia operativa. È il tentativo di dare continuità a relazioni scientifiche che possono favorire metodologie comuni e trasferimento di competenze. La Cina offre un importante banco di confronto in un settore in rapida evoluzione; all’Italia spetta dimostrare di poter tradurre la cooperazione in procedure sicure, verificabili e utili per gli ospedali.

La posta in gioco è l’accesso alle cure

Il significato politico e sanitario del progetto va oltre l’innovazione spettacolare. Una rete capace di sostenere centri con esperienza più limitata potrebbe aiutare i professionisti a crescere, ma non può diventare un alibi per mantenere ovunque programmi operatori insufficientemente strutturati. La qualità richiede organizzazione, formazione certificata, valutazione degli esiti e capacità di indirizzare i pazienti verso i centri più adatti quando necessario.

Il congresso di Wuhan mette così sul tavolo una domanda concreta per il Servizio sanitario nazionale: come distribuire l’esperienza senza disperderla? La telechirurgia può essere una parte della risposta, a condizione che la tecnologia resti uno strumento al servizio dei pazienti e che le promesse internazionali siano seguite da standard condivisi, controlli e investimenti misurabili.

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