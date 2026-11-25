🌐 Jennifer Barreto, portoricana di 27 anni, conquista Miss Universo 2026 a San Juan: è la prima madre e donna sposata a vincere. La sesta corona dell’isola arriva in un’edizione segnata dall’esclusione di sei rappresentanze del Sud-est asiatico.

La corona a San Juan e un primato nella storia del concorso

Jennifer Barreto è Miss Universo 2026. La rappresentante di Porto Rico ha conquistato il titolo nella finale disputata il 24 novembre, ora locale, a San Juan, ricevendo la corona dalla messicana Fátima Bosch, vincitrice dell’edizione precedente. A 27 anni, Barreto entra nell’albo d’oro con un primato: è la prima donna sposata e madre a vincere il concorso internazionale. L’incoronazione è avvenuta davanti al pubblico dell’isola che quest’anno ha ospitato la manifestazione.

La serata si è svolta al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot e ha chiuso la 75ª edizione, alla quale hanno partecipato 116 donne provenienti da Paesi e territori diversi. La data del 25 novembre riportata nelle notizie internazionali corrisponde alla diffusione del risultato: a Porto Rico la finale si è tenuta la sera di martedì 24 novembre.

Chi è Jennifer Barreto, tra famiglia e lavoro sociale

Sposata con Yan Carlos Barreto e madre di una bambina di sette anni, Barreto aveva rappresentato il municipio di San Sebastián nel percorso nazionale che l’ha portata alla competizione internazionale. La sua storia non si esaurisce però nella condizione familiare che accompagna il primato: prima della corona ha costruito un percorso di studi e un’esperienza professionale legati alla psicologia, al lavoro sociale e al sostegno delle famiglie.

La biografia pubblicata dall’organizzazione portoricana indica una laurea in Psicologia conseguita in Kentucky e due successivi titoli di master, in Psicologia e in Lavoro sociale. A questa preparazione si aggiungono studi specialistici nella prevenzione, nell’intervento sul trauma, nella protezione dei minori, nella violenza domestica e nella prevenzione del suicidio. È un profilo nel quale la formazione occupa uno spazio centrale, accanto all’attività sulla passerella.

Nel 2021 ha iniziato a lavorare al servizio del Dipartimento dell’Esercito degli Stati Uniti, a Fort Cavazos, in Texas, come educatrice e operatrice per la risposta alle crisi del Family Advocacy Program. Secondo la stessa biografia, ha assistito vittime di violenza domestica e abusi sui minori e famiglie militari, svolgendo anche attività formative sulla prevenzione e sull’intervento.

Porto Rico torna a vincere dopo vent’anni

Per Porto Rico il successo significa sei corone complessive e la fine di un’attesa durata vent’anni. Prima di Barreto aveva vinto Zuleyka Rivera nel 2006. Nell’albo d’oro dell’isola figurano anche Marisol Malaret, vincitrice nel 1970, Deborah Carthy-Deu nel 1985, Dayanara Torres nel 1993 e Denise Quiñones nel 2001. La nuova vincitrice si aggiunge così a una tradizione che attraversa oltre mezzo secolo di concorso.

Anche il luogo dell’incoronazione ha un precedente: Barreto è la seconda rappresentante portoricana a conquistare il titolo davanti al pubblico di casa, dopo Quiñones nel 2001. La vittoria del 2026 riunisce quindi due elementi distinti, il ritorno della corona sull’isola e un successo ottenuto nell’edizione ospitata a San Juan, senza che il fattore casalingo costituisca di per sé una spiegazione del risultato.

Le finaliste e l’abito dedicato alle cinque vincitrici

Alle spalle di Barreto si è classificata Melissa Núñez, della Repubblica Dominicana. Seguono Clara Vegas, del Venezuela, Bea Millan-Windorski, delle Filippine, e Georgia Waddington, della Nuova Zelanda. Le cinque concorrenti arrivate alla fase decisiva hanno affrontato la prova delle domande, con temi legati al ruolo delle donne nella società, alla leadership, all’autenticità e alle sfide contemporanee.

Per la presentazione in abito da sera, Barreto ha indossato una creazione del designer portoricano Luis Antonio dedicata alle cinque connazionali che l’avevano preceduta nell’albo d’oro. Il progetto riprendeva riferimenti ai loro abiti: dai ricami lineari alla fluidità del bianco, fino allo scollo e all’impiego dei cristalli. Un omaggio alla storia nazionale del concorso, presentato prima che arrivasse la sesta vittoria.

Le sei rappresentanze escluse e il nodo delle licenze

L’edizione è stata segnata anche dall’assenza di Thailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malaysia e Singapore. È più preciso parlare di sei rappresentanze nazionali escluse, anziché dare per scontato che si trattasse di sei concorrenti già tutte selezionate. La decisione riguardava infatti l’ammissibilità delle partecipazioni collegate alle rispettive licenze nazionali, nel quadro di un conflitto sulla gestione del marchio e delle franchigie.

Nel proprio comunicato, JKN Universe LLC ha sostenuto che Miss Universe Eastern non avesse l’autorità per concedere quelle licenze e ha dichiarato non ammissibili le relative rappresentanti. Si tratta della posizione espressa dalla società nella controversia, non di una conclusione giudiziaria sulla validità dei contratti. L’esclusione, dunque, va distinta da una sanzione per comportamenti personali delle concorrenti: la motivazione comunicata riguarda gli accordi commerciali e organizzativi.

Il primo appuntamento annunciato dopo l’incoronazione

Dopo la finale di San Juan, il calendario annunciato per Barreto prevede una prima importante apparizione televisiva a New York. La nuova Miss Universo è attesa alla parata di Macy’s per il Giorno del Ringraziamento, in programma giovedì 26 novembre 2026: un appuntamento successivo alla vittoria, ancora futuro al momento della pubblicazione della notizia. La sua partecipazione è stata annunciata nel comunicato diffuso dopo l’incoronazione.