🌐 Il bilancio dell’incidente del bus a Capo Verde è di 25 morti e 13 feriti. La tragedia risale al 5 settembre 2026: l’inchiesta tecnica presentata a ottobre indica il surriscaldamento dei freni come causa diretta.

Il bilancio aggiornato e la data della tragedia

Non 24, ma 25 morti e 13 feriti: è il bilancio confermato dal governo di Capo Verde per l’autobus precipitato in un burrone sull’isola di Fogo. L’incidente avvenne sabato 5 settembre 2026, lungo il tragitto tra Chã das Caldeiras e Campanas de Cima. .

Il rientro dall’escursione e la caduta

L’autobus stava tornando da un’escursione a Chã das Caldeiras, nell’area del vulcano Pico do Fogo, quando uscì dalla carreggiata. La caduta fu di circa trenta metri, su un terreno roccioso e difficile da raggiungere. La posizione del mezzo rese complesse le operazioni di recupero: il luogo dell’incidente non era direttamente accessibile come un normale tratto stradale pianeggiante.

Tra le persone morte figurava anche l’autista. L’uscita era organizzata annualmente per gli studenti che accompagnava durante il periodo scolastico, ma non era un’attività organizzata dalla scuola, come precisarono le autorità dell’istruzione. La presenza di molti alunni a bordo non deve quindi trasformare la ricostruzione in quella di una gita scolastica ufficiale: era un’escursione privata, conclusa durante il viaggio di ritorno.

I soccorritori lavorarono per tutta la notte per raggiungere le vittime rimaste nel relitto, nella valle rocciosa. Nei giorni successivi il governo espresse riconoscenza al personale sanitario, alle squadre di emergenza e ai cittadini intervenuti in aiuto. All’assistenza dei feriti si affiancò il sostegno alle famiglie, mentre l’isola affrontava i funerali delle persone morte nell’incidente.

Il rapporto: i freni persero efficacia per il calore

Il passaggio decisivo nella ricostruzione è arrivato il 12 ottobre 2026, con la presentazione a Praia del rapporto finale dell’inchiesta tecnico-amministrativa. Il direttore generale dei Trasporti stradali, Emanuel Almeida, ha indicato come causa diretta e determinante la perdita totale di efficacia della frenata dovuta a un grave affaticamento termico. Le conclusioni hanno quindi superato la fase delle prime ipotesi circolate dopo la caduta.

Secondo la commissione, l’impiego continuo dei freni lungo una discesa prolungata provocò un accumulo eccessivo di calore. La dilatazione dei tamburi e la conseguente riduzione dell’attrito portarono il sistema a non frenare più efficacemente. È questa la sequenza tecnica descritta dagli accertamenti, distinta dalle testimonianze iniziali e dalle supposizioni formulate mentre non era ancora disponibile un’analisi completa del veicolo.

L’esame individuò inoltre usura marcata e modifiche artigianali nell’impianto frenante, comprese saldature e aggiunte metalliche che avevano alterato la geometria originaria dei componenti. Il rapporto segnalò anche l’assenza del freno ausiliario allo scarico e anomalie dello sterzo. Non una sola criticità isolata, dunque, ma diverse condizioni del mezzo considerate nell’analisi della sua sicurezza e della dinamica dell’incidente.

Sovraffollamento, revisione scaduta e strada

Un altro elemento riguarda il carico: il rapporto indica 38 occupanti a fronte di 30 posti autorizzati. La commissione ha spiegato che il sovraffollamento aumentava la massa del veicolo e la sollecitazione sui freni durante la discesa. Anche la posizione amministrativa presentava una criticità: al momento della tragedia la validità della revisione tecnica era scaduta da circa sei mesi.

Gli accertamenti hanno esaminato anche il percorso, caratterizzato da una discesa impegnativa, con una pendenza massima indicata nel 19% nella zona critica. La relazione descrive pavimentazione in buono stato e buona visibilità nel punto analizzato, ma rileva l’assenza di barriere metalliche, muri o altri sistemi di contenimento nelle aree più esposte. Sono aspetti differenti dalla manutenzione del fondo stradale e riguardano la protezione in caso di perdita di controllo.

Queste restano conclusioni di un’inchiesta tecnico-amministrativa, non una sentenza su responsabilità penali individuali. Presentando i risultati, Almeida ha lasciato eventuali ulteriori iniziative alle istituzioni giudiziarie e di polizia. La distinzione è essenziale: individuare un guasto, un’irregolarità o una carenza infrastrutturale non equivale, da solo, ad accertare definitivamente la responsabilità personale di qualcuno per le morti e i ferimenti.

Le misure proposte e il lutto nazionale

Fra le raccomandazioni del rapporto figurano rampe di fuga, protezioni laterali, segnaletica rafforzata, un centro di revisione permanente a Fogo e controlli più rigorosi sul numero di passeggeri. Sono proposte di prevenzione: la loro presenza nella relazione non dimostra che siano già state tutte realizzate. Il governo aveva intanto disposto due giorni di lutto nazionale, con effetti dal 6 settembre, bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, e cancellazione degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche durante il periodo di lutto.

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