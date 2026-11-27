🌐 Il Fundraising Day 2026 torna il 1° dicembre con una giornata gratuita online: professionisti del nonprofit raccontano campagne, relazioni con i donatori e strumenti digitali.

Una giornata online dentro il lavoro della raccolta fondi

Come si mantiene il rapporto con chi ha già donato? Dove cercare opportunità per i lasciti? E da dove può cominciare una nonprofit che vuole utilizzare l’intelligenza artificiale? Sono alcune delle domande al centro del Fundraising Day 2026, in programma martedì 1° dicembre, online e gratuito. La fascia annunciata è dalle 9 alle 16: per partecipare occorre registrarsi. L’appuntamento è aperto anche a studenti e persone interessate a lavorare nel Terzo settore.

Il formato punta sui casi studio raccontati da chi li ha seguiti nelle organizzazioni. Non soltanto una presentazione degli strumenti, dunque, ma un confronto sulle esperienze di raccolta fondi, con la possibilità di rivolgere domande ai relatori in diretta. Il programma attraversa ambiti differenti: grandi donazioni, lasciti testamentari, cura dei sostenitori, campagne collettive, rapporti con le imprese e pagamenti digitali.

Grandi donatori e lasciti, due percorsi da mettere in relazione

Il contributo di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS sarà affidato a Chiara Cecere ed Eleonora Erdas. Il loro intervento affronta il rapporto tra grandi donatori e futuri lasciti: due forme di sostegno che il programma invita a non considerare necessariamente separate. La domanda riguarda il modo di accompagnare una persona che può scegliere di sostenere una causa attraverso una donazione importante oppure con una disposizione testamentaria.

Angie Scala porterà invece l’esperienza della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”, concentrandosi sulle opportunità da cercare nel database dei contatti già disponibili. Il taglio annunciato sposta l’attenzione dall’acquisizione di nuovi nominativi alla conoscenza delle relazioni esistenti. Il titolo dell’incontro propone una pista di lavoro, non una promessa di ottenere lasciti: sarà il caso presentato a illustrarne il percorso concreto.

Chi dona una volta e chi sceglie di restare

Alla relazione con i sostenitori saranno dedicati due interventi distinti. Manuela Modica, di Greenpeace Italia, parlerà di come far sentire speciale chi dona. La presentazione dell’incontro richiama una survey condotta in otto Paesi e due anni di dati: sono gli elementi annunciati per discutere le leve che possono favorire la continuità del rapporto con i donatori.

Cristina Casale porterà il caso di Sightsavers Italia ETS, dedicato al coinvolgimento di chi ha già effettuato una donazione. Il tema è la donor retention, cioè il mantenimento dei sostenitori nel tempo. Il confronto tra i due contributi consentirà di affrontare la stessa questione da esperienze organizzative diverse, senza confondere il primo gesto di sostegno con una relazione già consolidata. Entrambi gli interventi risultano confermati nel programma.

Il caso Mission Bambini: i numeri dichiarati della campagna

Il crowdfunding entrerà nel programma attraverso l’esperienza di Mission Bambini, raccontata da Aresia Gargiulo e Chiara Parisi. La campagna viene presentata con tre numeri: quattro squadre, 811 donazioni e 128.908 euro raccolti. Sono i risultati riportati nella descrizione del caso studio, da leggere come dati annunciati per l’intervento e non come una verifica indipendente dei conti della raccolta.

Il punto dell’incontro sarà il passaggio dalla singola campagna alla mobilitazione collettiva. Gargiulo e Parisi presenteranno l’esperienza dalle rispettive aree del fundraising digitale e della raccolta fondi da individui. Il programma mette quindi a confronto non soltanto tecnologie o canali, ma anche il lavoro delle persone coinvolte nella costruzione della campagna.

Intelligenza artificiale, welfare e donazioni digitali

Sul fronte tecnologico interverrà Damian Scavo di Streetbeat, con un contributo dedicato all’intelligenza artificiale nelle nonprofit e all’esperienza di Streetbeat e Progetto Arca. La traccia annunciata distingue ciò che questi strumenti possono già fare dalle prospettive per i prossimi anni. Il punto di partenza sarà operativo: come iniziare a utilizzarli, senza presentare gli sviluppi futuri come risultati già disponibili.

Paolo Gardenghi, responsabile dell’area welfare aziendale di Day, affronterà invece le collaborazioni con le imprese. L’intervento riguarda le organizzazioni che offrono servizi alle persone e la possibilità di proporli nei piani di welfare delle aziende. È una prospettiva di partnership distinta dalla richiesta di una donazione, inserita nella giornata accanto agli altri percorsi di raccolta fondi.

Alle donazioni digitali sarà dedicata la presentazione di Dona Italia, powered by Nexi. Il programma la annuncia come un intervento sulle modalità digitali per ricevere donazioni; il nome dello speaker risulta ancora da comunicare. La presenza dei contributi di Streetbeat, Day e Nexi è ribadita anche negli aggiornamenti degli organizzatori.

Come partecipare e quali appuntamenti completano la giornata

La partecipazione richiede l’iscrizione gratuita attraverso il modulo dell’evento. Il materiale organizzativo presenta la giornata come formazione in diretta: è quindi questa la modalità da considerare per seguire gli interventi e partecipare al confronto. L’accesso non è riservato a chi esercita già la professione: gli avvisi dell’iniziativa includono esplicitamente chi studia e chi vuole conoscere il lavoro nel nonprofit.

Valerio Melandri, direttore del Festival del Fundraising, affronterà il tema della disintermediazione della generosità: il suo intervento pone la domanda di quale ruolo possano avere i fundraiser quando i donatori scelgono percorsi che fanno a meno degli intermediari. È una questione proposta al dibattito, non l’annuncio di un esito già determinato.

La scaletta comprende inoltre un’anteprima del Festival del Fundraising 2027 e una pausa pranzo dalle 13 alle 14. Dopo gli interventi sono previste domande finali: il programma le annuncia dalle 16, oltre la fascia oraria utilizzata per presentare la giornata.

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