🌐 Le sagre di novembre incontrano i primi sapori natalizi: dal 27 al 29 novembre 2026, cinque appuntamenti tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, con formule d’ingresso e degustazione diverse.

Cinque appuntamenti, non un unico formato

Il panettone da scegliere per Natale, la bagna cauda da condividere, il formaggio di fossa da scoprire nei luoghi della sua tradizione. Il fine settimana dal 27 al 29 novembre 2026 offre cinque occasioni per mettere il cibo al centro di una gita: Asti e i locali aderenti al Bagna Cauda Day, Novegro, Roccabianca, Sogliano al Rubicone e Serra de’ Conti. Non sono manifestazioni intercambiabili: cambiano gli spazi, il modo di partecipare e soprattutto le condizioni di accesso.

La distinzione pratica è tra ingresso alla manifestazione e consumazioni. A Novegro il sabato e la domenica l’accesso ordinario è gratuito; a Serra de’ Conti l’ingresso libero non sostituisce il pagamento nelle cantine. Il Bagna Cauda Day richiede invece di scegliere e contattare un locale. A Sogliano alcune attività sono a pagamento, mentre a Roccabianca la masterclass domenicale ha posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Bagna Cauda Day, il secondo weekend si prenota a tavola

In Piemonte il secondo appuntamento con il Bagna Cauda Day occupa venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre. L’iniziativa organizzata da Astigiani APS ha il proprio riferimento ad Asti, ma coinvolge una rete di locali anche oltre i confini regionali. Gli organizzatori annunciano oltre 40.000 posti a tavola per l’edizione 2026: è l’offerta complessiva pubblicata, non una misura delle disponibilità residue per il prossimo fine settimana.

La scelta passa anche dalla ricetta. I tradizionali semafori distinguono la versione classica, quella con aglio stemperato e quella senza aglio. Il prezzo di riferimento è 30 euro, con vino proposto a 15 euro a bottiglia; alcuni locali prevedono inoltre proposte con tartufo. Sono indicazioni dell’organizzazione: prima di prenotare occorre verificare con il ristorante formula e disponibilità. È annunciata anche la “Sporta a ca’”, per portare a casa bagna cauda e verdure.

Re Panettone a Novegro: venerdì è un’anteprima riservata

Il grande lievitato natalizio porta il percorso al Parco Esposizioni Novegro, a Segrate. Re Panettone apre al pubblico sabato 28 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 29 dalle 10 alle 19, con ingresso ordinario gratuito scaricabile dalla biglietteria della manifestazione. L’appuntamento è una mostra mercato: permette di incontrare i produttori e acquistare i lievitati, con un prezzo annunciato di 36 euro al chilogrammo.

Venerdì 27, dalle 16 alle 20, vale invece una regola diversa: l’anteprima è riservata a chi acquista in prevendita almeno tre panettoni da un chilo, a 33 euro al chilo. I buoni sono utilizzabili soltanto in quella finestra e non sono previsti rimborsi. L’organizzazione invita inoltre a controllare la data di consumo prima dell’acquisto: i prodotti presenti sono realizzati senza conservanti ed emulsionanti e hanno durate differenti, soprattutto nelle versioni salate.

Roccabianca chiude November Porc tra mercati e norcini

Nella Bassa parmense, Roccabianca ospita la tappa conclusiva di November Porc, ventiquattresima edizione della manifestazione dedicata ai prodotti suini. Il programma dettagliato comincia già venerdì 27 novembre, dalle 19.30, con gastronomia e musica al PalaPorc. Sabato 28, dalle 9, aprono la mostra mercato “Armonie di Spezie e Infusi” nel centro del paese e il mercato dell’ingegno “Aria di Natale” all’interno delle mura del castello.

Domenica 29 i mercati riaprono alle 9. Alle 11 è prevista una masterclass sui salumi del territorio, con massimo 40 partecipanti, prenotazione obbligatoria e contributo di 15 euro. Nel pomeriggio il programma annuncia l’arrivo della maxi cicciolata in piazza Garibaldi: alle 15, trasportata da un trattore storico con carro addobbato, sarà affettata e offerta ai presenti insieme alla polenta fritta. È uno degli appuntamenti più riconoscibili della giornata conclusiva.

Sogliano, la fiera del formaggio di fossa è alla 51ª edizione

A Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, domenica 29 novembre torna la Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP. Il calendario comprende tre domeniche: dopo il 22 novembre, il secondo appuntamento precede quello finale del 6 dicembre. L’edizione indicata dal Comune e dal programma turistico regionale è la cinquantunesima. Il prodotto viene proposto attraverso ristorazione, degustazioni e attività nel paese.

Tra le proposte figurano i “5 Ristoranti in Piazza”, con cinque ristoratori soglianesi e altrettanti menu in un’area coperta e riscaldata. Il percorso “È Zir dal Fosi” abbina invece degustazioni nelle fosse a formaggi e vini locali. Il programma comprende anche mercatino di prodotti tipici, musica, laboratori, area bambini, visite guidate e musei gratuiti. Non tutte le attività sono gratuite: la scheda della manifestazione segnala espressamente appuntamenti a pagamento.

Serra de’ Conti apre 17 cantine per la cicerchia

Nelle Marche la 31ª Festa della Cicerchia si svolge dal 27 al 29 novembre nel centro storico di Serra de’ Conti, in provincia di Ancona. Il legume, Presidio Slow Food, è il filo conduttore di una manifestazione con 17 cantine, animazione e spettacoli itineranti. L’apertura è fissata venerdì alle 18 in piazza Gramsci. Per domenica a pranzo gli organizzatori consigliano fortemente di prenotare direttamente presso le cantine.

L’accesso alla festa è libero e una navetta gratuita collega il centro storico con via Oreste Merli 1. Un’indicazione utile riguarda i pagamenti: nelle cantine si utilizzano contanti per problemi di connessione, salvo dove sia segnalato il POS. Durante la manifestazione sono previste aperture dell’Antico Forno Olivetti e del Museo delle Arti Monastiche. Nei tre giorni, alle 18, la “Festa delle Cannelle” invita a riempire bottiglie di vetro alle fontanelle pubbliche del centro storico.

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