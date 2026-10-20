6:15 pm, 20 Ottobre 26 calendario

Roma Smart City Awards 2026, il futuro conquista il MACRO

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Innovazione, sostenibilità, trasformazione digitale e inclusione sociale protagoniste della terza edizione dei Roma Smart City Awards 2026, ospitata il 16 ottobre al MACRO. Un evento dedicato a imprese, associazioni e protagonisti del cambiamento urbano, con particolare attenzione ai progetti capaci di migliorare la vita dei cittadini.

Roma Smart City Awards, la Capitale guarda al futuro

Roma prova a raccontare il proprio futuro attraverso le esperienze di chi lavora ogni giorno per renderla più sostenibile, accessibile e connessa. Il 16 ottobre 2026, l’Auditorium del MACRO ha ospitato la terza edizione dei Roma Smart City Awards, manifestazione dedicata all’innovazione urbana.

L’iniziativa, ideata da Andrea Fragasso e organizzata da Smart People FLM Communication, è stata realizzata con la collaborazione di Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Trasformazione Digitale.

Un evento pubblico dedicato all'innovazione e alle città intelligenti

Tecnologia e sostenibilità al servizio dei cittadini

Il messaggio al centro dell’iniziativa è chiaro: una città intelligente non è semplicemente una città piena di dispositivi tecnologici.

La vera innovazione consiste nel migliorare servizi, mobilità, accessibilità e qualità della vita, mettendo gli strumenti digitali al servizio delle persone.

L’edizione 2026 ha valorizzato progetti e competenze che contribuiscono alla trasformazione urbana attraverso nuove soluzioni tecnologiche, culturali e sociali.

Mobilità urbana sostenibile nella Capitale

I riconoscimenti e il valore dell’innovazione sociale

Tra le realtà premiate figura The Camillo’s, community nata nel 2024 nel quartiere romano di Furio Camillo per contrastare la solitudine urbana attraverso incontri e attività offline.

Il riconoscimento per l’innovazione sociale e la rigenerazione della comunità evidenzia un aspetto significativo: anche creare occasioni di socialità può rappresentare una forma concreta di innovazione.

Socialità e partecipazione cittadina in un quartiere romano

Un premio che collega innovatori e istituzioni

La giornata ha previsto incontri, testimonianze e momenti di confronto, con l’obiettivo di mettere in relazione professionalità e realtà diverse.

Per una metropoli complessa come Roma, il dialogo tra istituzioni, imprese, terzo settore e cittadini costituisce un elemento importante per trasformare le idee in servizi utilizzabili.

Panorama urbano di Roma tra edifici contemporanei e città storica

La sfida della città intelligente

La terza edizione dei Roma Smart City Awards rilancia una domanda fondamentale: come si misura il successo di una trasformazione urbana?

Non soltanto attraverso il numero di piattaforme attivate o di tecnologie introdotte, ma anche valutando accessibilità, riduzione delle disuguaglianze e benefici concreti.

La Roma del futuro sarà davvero intelligente se l’innovazione saprà raggiungere anche i cittadini e i quartieri più lontani dalle opportunità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

 

20 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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