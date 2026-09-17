Polonia, il suo “Starlink” militare nasce con la Finlandia

🌐 La Polonia punta a un proprio sistema di comunicazione satellitare militare: Varsavia collabora con la finlandese ICEYE per ridurre la dipendenza da Starlink e costruire una capacità spaziale nazionale più autonoma.

La guerra in Ucraina ha trasformato le comunicazioni satellitari da tecnologia strategica a infrastruttura essenziale per la sopravvivenza delle forze armate sul campo. Droni, unità terrestri, sistemi di sorveglianza, artiglieria e centri di comando dipendono sempre più dalla possibilità di scambiare dati rapidamente e in modo resistente alle interferenze.

È partendo da questa lezione che la Polonia ha deciso di accelerare la costruzione di una propria capacità spaziale militare. Il progetto non nasce però da zero: Varsavia ha già sviluppato una collaborazione con la società finlandese ICEYE, specializzata nei satelliti radar SAR, e ora vuole trasformare questa esperienza in un sistema nazionale di comunicazione satellitare.

Il primo ministro polacco Donald Tusk, intervenendo alla fiera internazionale della difesa MSPO di Kielce, ha definito l’obiettivo senza giri di parole: arrivare a uno “Starlink polacco”. L’intesa tra la statale Polska Grupa Zbrojeniowa e ICEYE prevede infatti l’avvio della progettazione di un sistema MILSATCOM destinato alle forze armate polacche.

Perché Varsavia vuole un’alternativa a Starlink

Il punto non è soltanto tecnologico. È soprattutto strategico e politico.

Starlink ha dimostrato in Ucraina quanto una costellazione commerciale di satelliti in orbita bassa possa modificare concretamente il modo di combattere. Una connessione satellitare distribuita consente infatti di mantenere collegamenti anche quando le infrastrutture terrestri sono danneggiate o quando le forze si trovano in aree prive di reti convenzionali.

Ma l’esperienza ucraina ha evidenziato anche un’altra questione: quando una capacità militare dipende da un’infrastruttura controllata da un’azienda privata straniera, il margine di autonomia dello Stato utilizzatore non è assoluto.

Per Varsavia, che considera la Russia la principale minaccia alla sicurezza dell’Europa orientale, questa vulnerabilità è particolarmente delicata. La Polonia sta aumentando rapidamente la propria spesa per la difesa e sta costruendo capacità nazionali nei settori più sensibili, dall’artiglieria alla difesa aerea, fino alla ricognizione spaziale.

Il progetto con ICEYE va quindi letto come parte di una strategia più ampia: non eliminare necessariamente le soluzioni straniere, ma evitare che una singola infrastruttura esterna diventi indispensabile.

ICEYE, il partner che conosce già il campo di battaglia polacco

La scelta finlandese non è casuale.

ICEYE collabora già da tempo con la Polonia e ha contribuito alla realizzazione del programma MikroSAR, destinato a fornire alle forze armate polacche capacità autonome di osservazione radar della Terra.

Nel maggio 2026 il sistema MikroSAR è stato ufficialmente consegnato alle forze armate polacche. Il programma ha portato alla realizzazione della costellazione radar POLSARIS, progettata per raccogliere immagini anche in condizioni nelle quali i satelliti ottici possono incontrare difficoltà, come durante la notte o con copertura nuvolosa.

Il vantaggio dei satelliti SAR, cioè dotati di radar ad apertura sintetica, consiste proprio nella capacità di osservare il territorio senza dipendere dalla luce solare e con una minore sensibilità alle condizioni meteorologiche rispetto ai sistemi ottici.

Questa tecnologia è particolarmente interessante per un Paese come la Polonia, che deve sorvegliare un territorio strategicamente collocato sul fianco orientale della NATO e che guarda con attenzione anche al Mar Baltico.

Dai satelliti-spia alle comunicazioni: il salto di qualità

Il nuovo accordo tra ICEYE e Polska Grupa Zbrojeniowa rappresenta però un passaggio ulteriore.

MikroSAR serve principalmente a vedere. Il futuro sistema MILSATCOM dovrà invece consentire alle forze armate di comunicare attraverso lo spazio.

L’intesa prevede una architettura spaziale distribuita, infrastrutture terrestri realizzate in Polonia e la creazione di competenze industriali nazionali che permettano al Paese di sviluppare, gestire e mantenere autonomamente il sistema. ICEYE dovrebbe assumere il ruolo di partner tecnologico, mentre PGZ dovrà organizzare la componente industriale polacca.

È una differenza fondamentale rispetto al semplice acquisto di un servizio satellitare.

Varsavia vuole infatti costruire non soltanto una costellazione, ma un ecosistema nazionale: satelliti, segmenti terrestri, capacità produttive, gestione operativa e competenze tecniche.

L’obiettivo dichiarato è sviluppare il programma nel periodo 2026-2030.

La guerra in Ucraina ha cambiato le priorità

L’esperienza del conflitto russo-ucraino è il principale acceleratore di questa trasformazione.

In una guerra moderna, perdere le comunicazioni significa perdere una parte della capacità di comando. Le unità devono poter ricevere ordini, trasmettere immagini, condividere coordinate e aggiornare rapidamente la situazione tattica.

La crescente diffusione dei droni ha ulteriormente aumentato questa esigenza. Un drone da ricognizione può individuare un bersaglio, ma il valore dell’informazione dipende dalla velocità con cui quella informazione raggiunge chi deve prendere una decisione.

Da qui nasce una nuova equazione militare: sensori, satelliti, comunicazioni e sistemi d’arma devono funzionare come un’unica rete.

Per la Polonia, investire nello spazio significa quindi rafforzare direttamente anche le capacità terrestri.

La Polonia aveva già iniziato a costruire i propri “occhi” nello spazio

Il progetto con ICEYE si inserisce in una sequenza di investimenti che negli ultimi due anni ha accelerato notevolmente.

Nel novembre 2025, durante la missione Transporter-15 di SpaceX, sono stati messi in orbita i primi satelliti militari polacchi, tra cui un satellite radar sviluppato da ICEYE nell’ambito di MikroSAR. Successivamente, altri satelliti della costellazione sono stati portati in orbita nel 2026.

La Polonia dispone così di una base tecnologica sulla quale costruire il nuovo progetto.

Il paradosso è interessante: Varsavia sta utilizzando un lanciatore SpaceX per costruire capacità che, nel lungo periodo, dovrebbero ridurre la propria dipendenza da servizi riconducibili allo stesso ecosistema industriale.

Non c’è però una contraddizione tecnica. Acquistare un lancio commerciale non significa necessariamente dipendere dal fornitore per il funzionamento operativo della costellazione. La vera autonomia riguarda soprattutto il controllo dei satelliti, dei dati, dell’infrastruttura terrestre e delle comunicazioni.

Il nodo politico dei rapporti con Elon Musk

La decisione polacca arriva inoltre dopo una serie di tensioni con Elon Musk.

Nel 2025 il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski e Musk si erano scontrati pubblicamente proprio sulla questione dei terminali Starlink destinati all’Ucraina. Varsavia sostiene da tempo una parte significativa dei costi del servizio utilizzato dalle forze ucraine e considera la continuità delle comunicazioni un elemento fondamentale dell’assistenza militare a Kiev.

Il rapporto si è poi ulteriormente complicato nel 2026, quando il governo polacco ha contestato la gestione dell’accesso ai servizi Starlink in Europa e ha chiesto maggiore uniformità di trattamento per gli utenti polacchi.

Al di là delle singole polemiche, il messaggio strategico che emerge è più ampio: un’infrastruttura critica per la sicurezza nazionale non dovrebbe dipendere interamente dalle decisioni di un singolo imprenditore o di una singola società straniera.

Un “nuovo Starlink” non nascerà domani

La definizione di “Starlink polacco” è efficace dal punto di vista comunicativo, ma va interpretata con cautela.

Starlink è una delle più grandi costellazioni satellitari operative al mondo e dispone di un’enorme infrastruttura già distribuita. Il progetto polacco è invece ancora nella fase di sviluppo concettuale e industriale.

L’accordo firmato a Kielce è un lettera d’intenti, non equivale alla disponibilità immediata di una rete nazionale paragonabile per dimensioni a quella di SpaceX. Il percorso prevede progettazione, sviluppo dei satelliti, infrastrutture terrestri, produzione e successiva messa in servizio.

Per questo l’annuncio di Tusk va letto soprattutto come una dichiarazione di indirizzo: la Polonia vuole trasformare la propria politica spaziale militare da insieme di programmi separati a capacità nazionale integrata.

La sfida è anche europea

Il progetto interessa anche il resto dell’Europa.

La guerra in Ucraina ha mostrato che le capacità spaziali non sono più una materia riservata alle grandi potenze. Satelliti relativamente piccoli, costellazioni distribuite e servizi commerciali possono offrire capacità operative che fino a pochi anni fa richiedevano programmi statali enormemente costosi.

La Finlandia, con ICEYE, è diventata uno dei protagonisti europei di questa trasformazione. La Polonia, dal canto suo, sta cercando di mettere insieme domanda militare, industria nazionale e tecnologia spaziale.

Il risultato potrebbe diventare un modello per altri Paesi europei: collaborare con aziende private per sviluppare sistemi sovrani senza dover replicare necessariamente l’intera infrastruttura di un colosso come SpaceX.

La vera posta in gioco è la sovranità delle comunicazioni

La frase di Tusk sul fatto che “senza comunicazioni” non ci sia nulla da fare sul moderno campo di battaglia sintetizza la trasformazione in corso.

Un esercito tecnologicamente avanzato può avere carri armati, droni, missili e sistemi radar, ma se non riesce a collegare in modo affidabile tutti questi elementi perde una parte decisiva del proprio vantaggio.

Per questo Varsavia non sta semplicemente cercando un’alternativa commerciale a Starlink. Sta tentando di costruire una capacità militare sovrana, nella quale i satelliti siano soltanto uno degli elementi di una rete più complessa.

Il progetto con ICEYE e PGZ rappresenta dunque un passaggio importante: dalla semplice acquisizione di tecnologia straniera alla costruzione di un’infrastruttura che la Polonia possa, almeno nelle intenzioni, controllare, sviluppare e mantenere in autonomia.

E proprio qui si trova il significato più profondo del futuro “Starlink polacco”: non competere necessariamente con Musk sul numero di satelliti, ma fare in modo che, quando la sicurezza nazionale sarà in gioco, Varsavia non debba chiedere a nessun altro il permesso per comunicare.