Maker Faire Rome 2026: oltre 400 stand, il futuro arriva a Roma

🌐 Maker Faire Rome 2026 torna al Gazometro Ostiense dal 23 al 25 ottobre con oltre 400 stand espositivi, robot intelligenti, intelligenza artificiale, invenzioni sorprendenti, startup, scuole e università. La quattordicesima edizione di The European Edition trasforma Roma in un laboratorio internazionale di innovazione, creatività e sostenibilità. Tre giorni per scoprire tecnologie emergenti, partecipare a laboratori interattivi e conoscere i progetti che potrebbero cambiare la vita quotidiana, l’industria e il lavoro. Al centro anche le nuove generazioni, protagoniste della rivoluzione digitale.

Maker Faire Rome 2026: Roma diventa capitale dell’innovazione

Robot che interagiscono con le persone, intelligenza artificiale applicata alla vita quotidiana, prototipi costruiti con stampanti 3D, nuove soluzioni per l’ambiente e tecnologie capaci di rivoluzionare industria, medicina e agricoltura. Il futuro torna a mostrarsi nel cuore di Roma.

Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Gazometro Ostiense ospita la quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition, una delle principali manifestazioni europee dedicate alla cultura dell’innovazione e alla creatività tecnologica.

Non sarà soltanto un’esposizione di dispositivi elettronici o un appuntamento riservato agli specialisti. Maker Faire Rome nasce con una missione molto più ambiziosa: rendere accessibile l’innovazione, trasformando invenzioni e progetti scientifici in esperienze che il pubblico può osservare, comprendere e sperimentare direttamente.

La manifestazione riunirà inventori indipendenti, ricercatori, imprese tecnologiche, startup, università, scuole e cittadini curiosi di conoscere le nuove frontiere della trasformazione digitale.

Un grande laboratorio collettivo nel quale l’invenzione di uno studente potrà trovarsi accanto al prototipo sviluppato da un centro di ricerca internazionale o al progetto di una multinazionale.

È questa contaminazione tra mondi differenti a rappresentare uno degli elementi distintivi della manifestazione.

Oltre 400 stand: i numeri dell’edizione 2026

L’edizione 2026 si presenta con numeri importanti e un programma articolato in tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta.

Sono previsti oltre 400 stand espositivi, con la partecipazione di 26 scuole secondarie e 27 università e centri di ricerca, che presenteranno complessivamente 145 progetti.

Il dato più significativo non riguarda soltanto la quantità degli espositori, ma la varietà delle competenze e delle esperienze coinvolte.

La manifestazione offrirà infatti uno spazio comune a realtà normalmente distanti: dall’artigiano digitale alla grande industria, dal ricercatore universitario allo studente che realizza il suo primo prototipo.

Promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda Speciale Innova Camera, Maker Faire Rome è diventata nel corso degli anni una piattaforma per diffondere la cultura digitale e favorire l’incontro tra conoscenza scientifica e applicazioni imprenditoriali.

Il riconoscimento internazionale di Global Maker Faire conferma il ruolo acquisito dall’evento all’interno del movimento maker, nato per valorizzare la sperimentazione pratica, la condivisione delle competenze e la capacità di trasformare un’idea in un oggetto funzionante.

Intelligenza artificiale e robotica: le tecnologie protagoniste

Tra le attrazioni più attese figurano naturalmente la robotica e l’intelligenza artificiale, due settori che stanno modificando profondamente il rapporto tra persone, lavoro e tecnologia.

I visitatori potranno confrontarsi con applicazioni pensate per automatizzare attività produttive, migliorare processi industriali e sviluppare nuove forme di interazione tra esseri umani e macchine.

L’intelligenza artificiale non sarà presentata soltanto come un fenomeno informatico, ma come una tecnologia capace di incidere sull’organizzazione della società.

Dall’analisi dei dati alla robotica collaborativa, dai sistemi intelligenti per la mobilità alle possibili applicazioni sanitarie, l’obiettivo è mostrare il collegamento tra ricerca scientifica e problemi concreti.

Un appuntamento di particolare interesse sarà I-RIM 3D 2026, l’ottava edizione della conferenza dedicata alla robotica e alle macchine intelligenti, in programma parallelamente alla manifestazione.

Ricercatori, professionisti e imprese discuteranno gli sviluppi più recenti del settore, con particolare attenzione alle opportunità e alle questioni poste dall’integrazione crescente tra intelligenza artificiale e sistemi robotici.

Dai laboratori ai robot che cambiano il lavoro

Uno degli aspetti più interessanti della robotica contemporanea riguarda il passaggio dalla sperimentazione scientifica alle applicazioni quotidiane.

Robot industriali, macchine autonome e dispositivi intelligenti stanno assumendo un ruolo crescente in numerosi comparti economici.

Ma l’innovazione solleva anche interrogativi importanti: quali professioni cambieranno? Quali competenze diventeranno indispensabili? Come assicurare che i benefici della tecnologia siano distribuiti in modo equilibrato?

Maker Faire Rome offre l’occasione per affrontare queste domande attraverso il contatto diretto con chi progetta e sviluppa le tecnologie.

Scuole e università: i giovani inventori diventano protagonisti

Il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenta una componente fondamentale dell’evento.

Ventisei scuole secondarie e ventisette università e centri di ricerca porteranno al Gazometro idee, esperimenti e prototipi, contribuendo a trasformare la manifestazione in un luogo di confronto tra formazione e mondo produttivo.

Gli studenti non saranno soltanto spettatori: avranno l’opportunità di mostrare i propri progetti, confrontarsi con ricercatori e imprese e scoprire come una sperimentazione scolastica possa evolversi in un’iniziativa imprenditoriale.

La partecipazione delle scuole contribuisce anche a promuovere l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica, superando la separazione tradizionale tra teoria e applicazione.

Programmazione, elettronica, progettazione digitale e costruzione di prototipi diventano strumenti per sviluppare capacità di risoluzione dei problemi, collaborazione e pensiero creativo.

Un approccio particolarmente importante in un mercato del lavoro che richiede competenze tecnologiche sempre più aggiornate.

L’evento offre inoltre occasioni di orientamento per i giovani interessati alle professioni scientifiche e tecnologiche, favorendo il contatto con università, centri di ricerca e imprese innovative.

Innovazione sostenibile: dall’agricoltura del futuro all’economia circolare

Maker Faire Rome 2026 dedicherà ampio spazio alle tecnologie che possono contribuire a rendere più sostenibili le attività produttive e i consumi.

Dall’agritech alla gestione intelligente delle risorse, dall’economia circolare alla manifattura digitale, la manifestazione offrirà una panoramica delle soluzioni sviluppate per affrontare alcune delle principali sfide ambientali.

Uno degli obiettivi più ambiziosi dell’innovazione contemporanea consiste nel produrre meglio consumando meno energia, meno materie prime e riducendo la quantità di rifiuti.

L’agricoltura di precisione, per esempio, permette di utilizzare sensori e sistemi digitali per monitorare le condizioni dei terreni, ottimizzare l’irrigazione e rendere più efficiente l’impiego delle risorse.

L’economia circolare punta invece a prolungare il ciclo di vita dei prodotti, favorendo riparazione, riutilizzo e recupero dei materiali.

Nel campo della manifattura digitale, le tecnologie di fabbricazione additiva possono contribuire alla produzione di componenti personalizzati, riducendo in determinate applicazioni sprechi e lavorazioni superflue.

La sfida è trasformare queste possibilità tecnologiche in vantaggi ambientali ed economici misurabili.

Aerospazio, cybersecurity e realtà virtuale: il futuro da scoprire

Il programma comprenderà anche applicazioni legate all’aerospazio, alla sicurezza informatica, all’Internet of Things e alle tecnologie immersive.

L’aerospazio rappresenta uno dei comparti nei quali la ricerca scientifica produce ricadute industriali particolarmente rilevanti, dai sistemi satellitari alle tecnologie di osservazione della Terra.

La cybersecurity assume invece un’importanza crescente con la diffusione dei dispositivi connessi e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività economiche.

La sicurezza digitale non riguarda più soltanto le grandi aziende: interessa cittadini, pubbliche amministrazioni, scuole e piccole imprese.

Realtà virtuale e aumentata offriranno ulteriori occasioni per esplorare nuovi modi di apprendere, progettare e comunicare.

Queste tecnologie possono essere impiegate nella formazione professionale, nella progettazione industriale, nella valorizzazione dei beni culturali e nella simulazione di ambienti complessi.

Il filo conduttore rimane la sperimentazione: comprendere come funzionano le innovazioni e quali problemi potrebbero aiutare a risolvere.

Il Gazometro Ostiense, simbolo della nuova Roma tecnologica

La scelta del Gazometro Ostiense non rappresenta soltanto una decisione logistica.

L’area industriale, uno dei luoghi più riconoscibili del paesaggio urbano romano, è progressivamente diventata un punto di riferimento per iniziative legate alla cultura, alla ricerca e all’innovazione.

Il contrasto tra le grandi strutture dell’archeologia industriale e le tecnologie contemporanee rende il Gazometro una cornice particolarmente significativa per Maker Faire Rome.

Un luogo nato per accompagnare una fase dello sviluppo industriale della città ospita oggi nuove forme di sperimentazione scientifica e imprenditoriale.

La manifestazione contribuisce così anche alla valorizzazione di un quartiere nel quale rigenerazione urbana, attività creative e trasformazione tecnologica possono dialogare.

Per tre giorni, il Gazometro diventerà uno spazio di incontro tra esperienze produttive, generazioni e discipline differenti.

Ecosistema Futuro: i giovani partecipano alle scelte di domani

L’impegno di Maker Faire Rome non si esaurisce nella presentazione delle innovazioni tecnologiche.

La manifestazione partecipa anche a Ecosistema Futuro, iniziativa promossa nell’ambito dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che punta a rafforzare la capacità della società di affrontare le trasformazioni dei prossimi decenni.

Maker Faire Rome figura tra i soci fondatori dell’iniziativa, che attribuisce particolare attenzione alla partecipazione delle nuove generazioni.

L’obiettivo è coinvolgere gli under 35 nella riflessione sui grandi temi del futuro, dalla sostenibilità alla trasformazione digitale, dall’evoluzione del lavoro alle politiche pubbliche.

I giovani non vengono considerati soltanto destinatari delle decisioni che saranno prese, ma soggetti chiamati a contribuire direttamente alla loro definizione.

Una prospettiva che amplia il significato della manifestazione: non soltanto inventare nuovi strumenti, ma interrogarsi anche sul modello di società nel quale tali strumenti verranno utilizzati.

Maker Faire Rome, dove le idee diventano opportunità

La forza della manifestazione risiede soprattutto nella capacità di mettere in comunicazione mondi che spesso procedono separatamente.

L’università produce conoscenza, le imprese cercano soluzioni, le startup sperimentano modelli di business e le scuole preparano le nuove generazioni. Quando queste realtà si incontrano, possono nascere collaborazioni che superano la durata dei tre giorni di esposizione.

Maker Faire Rome rappresenta quindi anche un’occasione per trasformare la creatività in innovazione concreta, favorendo il passaggio dal prototipo al prodotto e dall’intuizione alla possibile iniziativa imprenditoriale.

Ma l’evento conserva una caratteristica altrettanto importante: permette a chiunque, anche senza una preparazione specialistica, di avvicinarsi alle grandi trasformazioni tecnologiche.

In un momento storico nel quale l’intelligenza artificiale e l’automazione alimentano entusiasmo ma anche preoccupazioni, la possibilità di comprendere direttamente il funzionamento delle tecnologie assume un valore culturale significativo.

Dal 23 al 25 ottobre, il Gazometro Ostiense diventerà così uno spazio nel quale immaginare le professioni, le città, le imprese e le soluzioni ambientali dei prossimi anni.

Perché il futuro non nasce soltanto nei grandi laboratori scientifici: può prendere forma anche nell’idea di uno studente, nell’esperimento di un ricercatore o nell’invenzione di chi ha deciso di trasformare un problema in una possibilità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.