🌐 Intelligenza artificiale, l’allarme dell’Onu diventa più concreto: sistemi autonomi sempre più potenti potrebbero mettere sotto pressione servizi essenziali, infrastrutture critiche e istituzioni democratiche. E il problema non è più soltanto teorico.

L’intelligenza artificiale sta entrando in una fase nuova. Non si tratta più soltanto di chatbot capaci di rispondere alle domande, generare immagini o scrivere codice. I sistemi più avanzati stanno diventando sempre più capaci di prendere decisioni, utilizzare strumenti digitali, interagire con altri sistemi e portare avanti sequenze di azioni con un livello crescente di autonomia.

È proprio questo salto di qualità a preoccupare le Nazioni Unite.

L’Alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk ha lanciato un nuovo e pesante avvertimento sull’accelerazione dello sviluppo dell’IA, sostenendo che i rischi non riguardano soltanto il lavoro, la privacy o la disinformazione. In scenari più estremi, sistemi di IA avanzata potrebbero contribuire alla paralisi di servizi essenziali, destabilizzare infrastrutture critiche e indebolire le istituzioni democratiche.

Non è una previsione secondo cui una macchina sia destinata a “spegnere” il mondo da un giorno all’altro. È piuttosto un avvertimento sulla possibilità che tecnologie sempre più autonome vengano integrate in settori nei quali un errore, un attacco o una decisione non prevista possono avere conseguenze molto più grandi di quelle prodotte da un normale software.

Ed è qui che cambia la natura della discussione sull’IA.

L’Onu lancia l’allarme sull’IA avanzata

Il messaggio di Türk arriva in un momento nel quale il dibattito internazionale sull’IA sta diventando rapidamente più concreto.

L’Alto commissario ha chiesto garanzie molto robuste sulla sicurezza dei sistemi più avanzati e ha sollecitato Stati e aziende a non aspettare che i rischi diventino irreversibili prima di intervenire. Il tema centrale è la velocità: la tecnologia evolve rapidamente, mentre le istituzioni, le leggi e i meccanismi di controllo procedono molto più lentamente.

Secondo l’avvertimento delle Nazioni Unite, la posta in gioco riguarda direttamente i diritti fondamentali: vita, salute, sicurezza, privacy, alimentazione e accesso ai servizi essenziali.

È una prospettiva importante perché sposta la domanda da “quanto sarà intelligente l’IA?” a una questione molto più concreta: quanto controllo manterranno gli esseri umani quando sistemi automatici saranno responsabili di decisioni sempre più importanti?

Cosa significa davvero “paralizzare i servizi essenziali”

L’espressione può sembrare apocalittica, ma il rischio indicato dall’Onu ha una logica precisa.

Immaginiamo sistemi di IA utilizzati contemporaneamente nella sanità, nella gestione delle reti elettriche, nei trasporti, nelle telecomunicazioni, nella logistica, nei servizi finanziari o nelle infrastrutture pubbliche.

Un sistema automatico può essere estremamente efficiente proprio perché è collegato a molte altre piattaforme e perché può reagire in pochi secondi a enormi quantità di dati.

Ma la stessa interconnessione può trasformarsi in una vulnerabilità.

Un malfunzionamento, un errore di configurazione, un attacco informatico o una decisione presa sulla base di informazioni manipolate potrebbero propagarsi rapidamente da un sistema all’altro.

Il problema, quindi, non è necessariamente che l’IA “voglia” provocare un danno. È che un sistema altamente autonomo potrebbe produrre conseguenze inattese mentre esegue un obiettivo apparentemente corretto.

Più aumenta l’autonomia, più diventa importante sapere quando e come un essere umano possa intervenire.

Il rischio più delicato è l’IA “agente”

La tecnologia che suscita maggiore attenzione è quella degli AI agent, sistemi progettati non soltanto per fornire una risposta, ma per compiere una serie di azioni.

Un chatbot tradizionale può suggerire come svolgere un’attività. Un agente può essere progettato per eseguire direttamente una sequenza di operazioni, utilizzando applicazioni, database e strumenti digitali.

È un cambiamento sostanziale.

La differenza tra “consigliare” e “agire” diventa particolarmente importante quando l’IA viene collegata a sistemi reali.

Se un modello produce un testo sbagliato, l’errore può essere corretto da chi lo legge. Se invece un sistema automatico dispone dell’autorizzazione per intervenire direttamente su una rete, modificare configurazioni o avviare procedure, il tempo disponibile per accorgersi dell’errore può ridursi drasticamente.

È uno dei motivi per cui la sicurezza dell’IA non può essere affrontata soltanto come un problema di accuratezza delle risposte.

Dalla disinformazione alla minaccia per le democrazie

L’altra grande preoccupazione riguarda la democrazia.

L’IA generativa ha già abbassato enormemente il costo della produzione di contenuti falsi o manipolatori. Testi, fotografie, video e voci sintetiche possono essere prodotti rapidamente e con una qualità sempre maggiore.

Il rischio non consiste soltanto nella creazione di una singola notizia falsa.

La vera sfida è la possibilità di costruire campagne di influenza personalizzate, capaci di produrre contenuti differenti per gruppi diversi di cittadini, adattando messaggi, linguaggio e argomenti sulla base delle reazioni del pubblico.

In questo scenario diventa più difficile distinguere una normale campagna politica da un’operazione automatizzata di manipolazione.

E c’è un secondo problema, ancora più sottile: l’erosione della fiducia.

Se immagini e video falsi diventano indistinguibili da quelli autentici, non sarà soltanto la disinformazione a creare problemi. Potrebbe diventare più facile negare anche contenuti veri.

È il cosiddetto “liar’s dividend”: quando tutti sanno che qualcosa può essere generato artificialmente, diventa più semplice sostenere che anche una prova autentica sia falsa.

Il problema non è soltanto tecnologico

Per l’Onu, dunque, la risposta non può essere affidata esclusivamente agli ingegneri.

Servono regole, controlli indipendenti, responsabilità giuridiche e cooperazione internazionale.

Il punto è particolarmente delicato perché lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è concentrato in un numero relativamente ristretto di aziende e Paesi. Türk ha richiamato proprio la necessità di evitare che decisioni capaci di incidere sui diritti fondamentali vengano lasciate esclusivamente nelle mani di pochi soggetti privati.

La questione diventa quindi anche geopolitica.

Chi controlla i modelli più potenti controlla una parte crescente delle infrastrutture digitali, delle capacità di calcolo e degli strumenti attraverso i quali l’IA viene integrata nell’economia.

E l’Europa sta già scoprendo quanto questa dipendenza possa essere strategica: la presidente della BCE Christine Lagarde ha recentemente avvertito del rischio che il continente possa essere tagliato fuori dall’accesso alle tecnologie di IA, sottolineando la necessità di rafforzare infrastrutture, data center e capacità di calcolo europee.

La contraddizione: l’IA può essere anche parte della soluzione

L’allarme non significa che le Nazioni Unite considerino l’intelligenza artificiale una tecnologia da fermare.

Il problema è trovare un equilibrio tra innovazione e sicurezza.

L’IA può migliorare la diagnosi di alcune malattie, rendere più efficienti i servizi pubblici, contribuire alla ricerca scientifica, ottimizzare i consumi energetici e aumentare la produttività.

Il rapporto internazionale sulla sicurezza dell’IA pubblicato nel 2026 raccoglie infatti una vasta sintesi della ricerca sui benefici e sui rischi dei sistemi di IA general-purpose, evidenziando quanto rapidamente stia evolvendo il panorama tecnologico.

La questione non è quindi scegliere tra “IA sì” e “IA no”.

La domanda è molto più difficile: come costruire sistemi abbastanza potenti da essere utili senza renderli incontrollabili quando vengono collegati al mondo reale?

Perché le regole arrivano sempre dopo la tecnologia

Uno dei problemi principali è la velocità.

Una legge può richiedere anni per essere discussa, approvata e applicata. Un nuovo modello di IA può invece essere sviluppato e distribuito in pochi mesi.

Questa asimmetria crea un problema strutturale.

Quando una tecnologia viene regolamentata soltanto dopo che è diventata dominante, il legislatore rischia di trovarsi a inseguire il mercato.

È proprio per questo che il dibattito internazionale sta cercando di spostarsi verso sistemi di valutazione preventiva: test di sicurezza, verifiche indipendenti, obblighi di trasparenza e limiti per gli impieghi più rischiosi.

L’obiettivo non dovrebbe essere impedire qualsiasi errore. Una tecnologia complessa priva di errori è un’aspettativa irrealistica.

L’obiettivo è fare in modo che un errore non possa trasformarsi facilmente in una catastrofe.

La nuova corsa all’IA riapre il problema della sicurezza

L’allarme dell’Onu arriva inoltre mentre negli Stati Uniti si intensifica il confronto sui rischi dei modelli più avanzati.

Alcuni esponenti dell’industria tecnologica e ricercatori hanno recentemente sollecitato maggiore prudenza sullo sviluppo di sistemi sempre più autonomi. Anche episodi nei quali agenti di IA hanno mostrato comportamenti inattesi durante test e attività di sicurezza informatica hanno contribuito a riaccendere il dibattito.

Non esiste però un consenso scientifico sulla probabilità che l’IA provochi uno scenario catastrofico.

Ed è una distinzione fondamentale.

Rischio non significa certezza.

Significa che un determinato evento può avere una probabilità difficile da quantificare, ma conseguenze talmente gravi da rendere ragionevole adottare misure preventive.

È lo stesso principio utilizzato in molte altre aree della sicurezza: non si aspetta necessariamente che un ponte crolli per verificare se i materiali siano abbastanza resistenti.

La sfida per le democrazie è mantenere il controllo umano

Il messaggio più importante dell’allarme ONU non riguarda quindi un futuro dominato dai robot.

Riguarda qualcosa di molto più attuale: chi decide quando una macchina può decidere?

Se un algoritmo seleziona contenuti politici, un sistema automatico gestisce una parte della rete elettrica, un agente opera su infrastrutture digitali o un modello contribuisce a prendere decisioni in ambito sanitario, deve essere sempre possibile stabilire chi sia responsabile.

La tecnologia può essere automatizzata. La responsabilità non può esserlo altrettanto facilmente.

Questo è il punto sul quale si giocherà gran parte della partita nei prossimi anni.

L’Onu chiede garanzie internazionali e linee rosse condivise proprio perché nessun singolo Paese può affrontare da solo una tecnologia che non conosce confini geografici.

E mentre l’intelligenza artificiale continua a diventare più potente, la vera domanda non è più se entrerà nei servizi essenziali o nella politica.

È già entrata.

La questione decisiva è stabilire quanto potere siamo disposti ad affidarle, quali controlli conserveremo e cosa accadrà quando un sistema automatico sbaglierà.

Perché il rischio più serio, forse, non è immaginare una macchina che prende il controllo del mondo.

È costruire un mondo sempre più dipendente da sistemi che nessuno ha previsto completamente come controllare quando qualcosa va storto.