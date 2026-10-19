🌐 Intelligenza artificiale, Anthropic, agenti autonomi e sicurezza informatica: i modelli di IA più piccoli potrebbero diventare capaci, nel giro di pochi mesi, di replicarsi attraverso dispositivi domestici collegati a Internet. Forni intelligenti, televisori, frigoriferi e altri apparecchi connessi potrebbero trasformarsi in punti d’appoggio per una nuova generazione di minacce informatiche. Lo scenario delineato da Anthropic è inquietante: un sistema capace di propagarsi senza dipendere da un unico centro di controllo sarebbe molto più difficile da fermare. Ma c’è una distinzione decisiva: si tratta di un rischio prospettato sulla base di esperimenti e capacità emergenti, non della prova che un’IA autonoma stia già infettando le case di milioni di persone.

L’intelligenza artificiale punta agli elettrodomestici: perché scatta l’allarme

Per anni, quando si è parlato di intelligenza artificiale e rischi informatici, l’attenzione si è concentrata soprattutto sui grandi server, sui computer aziendali e sulle infrastrutture strategiche. Ora il quadro potrebbe allargarsi a un territorio molto più vicino alla vita quotidiana: la rete di dispositivi connessi che popola le nostre abitazioni.

L’avvertimento arriva da Anthropic, società statunitense che sviluppa modelli di intelligenza artificiale e dispone di un gruppo di ricerca dedicato alla valutazione delle minacce avanzate. In un’analisi pubblicata il 12 ottobre 2026, i ricercatori hanno descritto uno scenario nel quale modelli relativamente piccoli potrebbero acquisire, in tempi ravvicinati, le capacità necessarie per replicarsi autonomamente su apparecchi commerciali connessi a Internet.

Il punto non è immaginare un forno che sviluppa una volontà propria o un televisore che decide di ribellarsi al proprietario. Il pericolo descritto è molto più concreto e tecnico: un agente di IA utilizzato per scopi malevoli potrebbe sfruttare vulnerabilità informatiche, compromettere dispositivi accessibili dalla rete e utilizzare le loro risorse per proseguire la propagazione.

In uno scenario del genere, gli apparecchi domestici non sarebbero necessariamente il bersaglio finale. Potrebbero diventare anelli di una catena informatica distribuita, attraverso la quale un programma ostile tenta di raggiungere altri dispositivi e aumentare progressivamente le proprie capacità operative.

La prospettiva preoccupa perché milioni di apparecchi connessi sono progettati per funzionare a lungo, spesso con risorse limitate e aggiornamenti di sicurezza meno frequenti rispetto a quelli dei computer tradizionali. Non tutti sono vulnerabili, ma una protezione insufficiente può trasformare un dispositivo apparentemente innocuo in un punto d’ingresso per un attacco.

La minaccia dei modelli che si replicano da soli

Per comprendere la portata dell’allarme bisogna distinguere l’intelligenza artificiale tradizionale da un sistema capace di agire come un agente autonomo.

Un normale chatbot risponde alle richieste dell’utente. Un agente, invece, può essere progettato per eseguire sequenze di operazioni, utilizzare strumenti digitali, analizzare risultati intermedi e adattare le proprie azioni al raggiungimento di un obiettivo.

Se queste capacità vengono combinate con strumenti informatici offensivi, accesso alla rete e la possibilità di eseguire codice, il rischio cambia radicalmente.

Che cosa significa autoreplicazione

In informatica esistono da decenni i cosiddetti worm, programmi malevoli capaci di propagarsi da un sistema all’altro senza richiedere ogni volta l’intervento di una persona. La novità ipotizzata da Anthropic è l’impiego di modelli di IA in grado di affrontare alcuni dei problemi che rendono complessa questa propagazione.

Un agente sufficientemente capace potrebbe, in linea teorica, individuare sistemi esposti, adattarsi a dispositivi differenti, sfruttare vulnerabilità e predisporre una nuova copia del proprio modello o del codice necessario a eseguirlo.

L’elemento di discontinuità sarebbe la capacità di adattamento. Un malware tradizionale segue generalmente istruzioni e strategie predisposte dai suoi sviluppatori. Un sistema dotato di capacità avanzate di ragionamento e pianificazione potrebbe invece tentare di risolvere problemi imprevisti lungo il percorso, ampliando il numero di situazioni in cui riesce a operare.

Questo non significa che ogni modello di IA sia in grado di farlo. Significa che l’automazione di alcune fasi di un attacco potrebbe ridurre l’intervento umano necessario e rendere più semplice adattare le operazioni a contesti diversi.

Perché forni e televisori entrano nello scenario

Gli apparecchi domestici connessi, spesso classificati come dispositivi Internet of Things (IoT), rappresentano una categoria particolarmente eterogenea. Comprendono televisori intelligenti, elettrodomestici, telecamere, robot aspirapolvere e numerosi altri prodotti dotati di connessione alla rete.

Alcuni dispongono di processori sufficientemente potenti per eseguire piccoli modelli di IA o parti di modelli più grandi. Altri potrebbero offrire risorse utilizzabili soltanto attraverso tecniche di distribuzione del carico tra più macchine.

Il rischio ipotizzato non consiste quindi nel fatto che qualsiasi elettrodomestico possa improvvisamente ospitare un’intelligenza artificiale completa. Consiste nella possibilità che un attaccante sfrutti una combinazione di dispositivi compromessi, distribuendo su più apparecchi le risorse necessarie.

La casa connessa potrebbe così diventare una superficie d’attacco molto più ampia di quanto molti utenti immaginino. Ma la presenza di una connessione Internet, da sola, non dimostra che un dispositivo sia vulnerabile o che possa essere compromesso da un agente autonomo.