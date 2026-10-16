Il prossimo salto nella misurazione del tempo dal cuore dell’atomo

🌐 Orologi nucleari al torio-229, precisione nella misurazione del tempo, nuove tecnologie quantistiche e ricerca sulla materia oscura: due gruppi di ricerca, a Vienna e all’Università di Pechino, hanno compiuto progressi decisivi verso una nuova generazione di strumenti di misura basati sul nucleo atomico. Gli esperimenti pubblicati su Nature aprono prospettive che vanno ben oltre la semplice lettura dell’ora: dalla verifica delle costanti fondamentali della natura alla ricerca di fenomeni fisici ancora sconosciuti.

Il prossimo salto nella misurazione del tempo potrebbe arrivare da un luogo sorprendente: il cuore stesso dell’atomo. Dopo decenni di sviluppo degli orologi atomici, la ricerca scientifica sta esplorando una strada diversa, capace di sfruttare le proprietà del nucleo anziché quelle degli elettroni che gli orbitano intorno.

Il protagonista è il torio-229, un isotopo radioattivo che possiede una caratteristica eccezionale: una transizione energetica nucleare accessibile con radiazione ultravioletta. Questa proprietà lo rende un candidato privilegiato per costruire un orologio nucleare, un dispositivo che potrebbe affiancare e, in alcune applicazioni, superare gli strumenti di riferimento oggi disponibili.

I risultati ottenuti dai gruppi di ricerca di Vienna e Pechino segnano un passaggio importante in questa direzione. Non significa che gli orologi nucleari siano già pronti per essere acquistati o utilizzati negli smartphone. Significa, invece, che una possibilità rimasta a lungo confinata alla teoria e agli esperimenti preliminari sta diventando sempre più concreta.

La posta in gioco è elevata: misurare il tempo con una stabilità ancora maggiore e utilizzare gli orologi come strumenti per mettere alla prova le leggi fondamentali della fisica.

Cos’e’ un orologio e come funziona:

Per capire la portata della novità, bisogna partire dagli orologi atomici tradizionali. Questi dispositivi non misurano il tempo attraverso ingranaggi o oscillazioni meccaniche, ma sfruttano transizioni energetiche estremamente regolari negli atomi.

Quando un atomo assorbe o emette energia, può passare da uno stato quantistico a un altro. La frequenza della radiazione associata a quella transizione costituisce un riferimento naturale, utilizzabile per stabilire intervalli temporali con straordinaria precisione.

Negli orologi atomici più avanzati, gli scienziati interrogano gli atomi mediante laser e misurano le oscillazioni della radiazione associata a specifiche transizioni elettroniche. È il principio che permette agli orologi ottici moderni di raggiungere prestazioni eccezionali.

L’orologio nucleare segue una logica analoga, ma sposta il centro dell’attenzione.

Dal movimento degli elettroni al nucleo dell’atomo

In un orologio atomico convenzionale, il riferimento temporale deriva dagli stati energetici degli elettroni. In un orologio nucleare, invece, la transizione utilizzata avviene all’interno del nucleo, dove protoni e neutroni si organizzano secondo precise configurazioni quantistiche.

Questa differenza non è soltanto una questione di scala. Il nucleo è molto più piccolo dell’atomo nel suo complesso e risente in misura diversa delle perturbazioni esterne.

Le transizioni elettroniche possono essere influenzate da campi elettrici, campi magnetici, temperatura e interazioni con l’ambiente. Una transizione nucleare opportunamente selezionata potrebbe risultare meno sensibile ad alcune di queste perturbazioni.

Il vantaggio potenziale è chiaro: ottenere un riferimento temporale più robusto e rendere possibili misure estremamente sensibili a variazioni fisiche che oggi sono difficili da rilevare.

Attenzione, però: una maggiore robustezza teorica non garantisce automaticamente un orologio più preciso. Anche un dispositivo nucleare deve affrontare problemi di controllo sperimentale, interrogazione laser, stabilità del sistema e lettura del segnale.

È proprio su questi aspetti che si concentra la ricerca attuale.

Perché proprio il torio-229 è la chiave della rivoluzione

Non tutti i nuclei atomici sono adatti a diventare il riferimento di un orologio. La maggior parte delle transizioni nucleari richiede energie molto elevate, difficili da raggiungere e controllare con i laser utilizzati nella spettroscopia ottica.

Il torio-229 rappresenta un’eccezione preziosa. Il suo nucleo possiede uno stato eccitato a energia insolitamente bassa, nell’ordine di pochi elettronvolt, che può essere raggiunto utilizzando radiazione ultravioletta estrema.

Negli esperimenti più recenti, i ricercatori hanno utilizzato nuclei di torio-229 incorporati in cristalli di fluoruro di calcio. Il cristallo offre un supporto solido nel quale mantenere i nuclei, evitando di dover gestire esclusivamente atomi o ioni isolati in sistemi sperimentali complessi.

Il gruppo viennese ha stabilizzato un laser sulla transizione nucleare a circa 148 nanometri, utilizzando un sistema di lettura basato sull’assorbimento della radiazione e un circuito di retroazione. Il gruppo cinese ha realizzato un sistema indipendente, sincronizzato sulla transizione del torio-229 mediante una diversa configurazione sperimentale. Entrambi i risultati sono stati pubblicati su Nature il 7 ottobre 2026.

Due esperimenti, una stessa sfida scientifica

Le due équipe hanno affrontato problemi tecnici differenti per trasformare una transizione nucleare in un riferimento temporale utilizzabile.

L’esperimento viennese ha dimostrato il funzionamento di un orologio nucleare ottico con un sistema di stabilizzazione a retroazione. Quello cinese ha ottenuto una sincronizzazione basata sulla risonanza del torio-229 in un cristallo, dimostrando la riproducibilità della frequenza misurata in campioni differenti.

Il risultato più importante non è quindi soltanto aver osservato una transizione nucleare. È averla trasformata in un riferimento che può essere controllato, monitorato e confrontato con altri standard di frequenza.

Questo passaggio separa una scoperta di spettroscopia dalla realizzazione di un vero prototipo di orologio.

La materia oscura entra nell’esperimento

Una delle prospettive più sorprendenti riguarda la possibilità di utilizzare gli orologi nucleari per cercare segnali di materia oscura, una delle grandi questioni irrisolte della fisica contemporanea.

La materia oscura viene invocata per spiegare diversi fenomeni gravitazionali osservati nell’universo, ma la sua natura rimane sconosciuta. Non è ancora stato identificato in modo definitivo il tipo di particella o di campo responsabile di questi effetti.

Alcuni modelli teorici ipotizzano che determinate forme di materia oscura possano produrre variazioni estremamente piccole delle costanti fondamentali della natura. Se queste variazioni esistessero, potrebbero modificare leggermente le frequenze delle transizioni atomiche o nucleari.

Un orologio sufficientemente sensibile potrebbe quindi funzionare come un rivelatore: non osservando direttamente la materia oscura, ma cercando le minuscole anomalie che la sua eventuale interazione con la materia ordinaria potrebbe provocare.

Il gruppo di Vienna ha già utilizzato il proprio sistema per cercare variazioni periodiche e derive lente dell’energia della transizione nucleare, imponendo nuovi vincoli ad alcuni modelli di materia oscura ultraleggera.

Non è stata scoperta la materia oscura. Il risultato consiste nell’avere dimostrato che un orologio nucleare può essere impiegato per effettuare test di fisica fondamentale e restringere lo spazio delle possibilità teoriche.

GPS, telecomunicazioni e navigazione: cosa potrebbe cambiare

Le ricadute di questa tecnologia potrebbero andare ben oltre i laboratori di fisica. La misurazione precisa del tempo è infatti una componente essenziale di molte infrastrutture moderne.

I sistemi di navigazione satellitare, le reti di telecomunicazione e le infrastrutture che sincronizzano le transazioni finanziarie dipendono da riferimenti temporali estremamente stabili. Piccoli errori nella misurazione del tempo possono tradursi in differenze rilevanti quando si lavora su distanze elevate o su intervalli molto brevi.

Gli orologi nucleari potrebbero contribuire, in prospettiva, allo sviluppo di strumenti più compatti e meno vulnerabili ad alcune perturbazioni ambientali. Ma è fondamentale distinguere le possibilità future dai risultati già dimostrati.

I prototipi attuali non hanno ancora superato le migliori prestazioni degli orologi atomici ottici esistenti. Sono ancora necessari miglioramenti nella stabilità, nella riproducibilità e nell’affidabilità dei sistemi prima di poter immaginare un impiego diffuso fuori dai laboratori.

Orologi più piccoli e resistenti: la promessa dei cristalli

Uno degli aspetti più interessanti è l’impiego di cristalli solidi contenenti torio-229. Questa configurazione potrebbe rendere più semplice la costruzione di dispositivi rispetto ad alcune architetture tradizionali, che richiedono sistemi ottici e apparati di controllo complessi.

Un cristallo millimetrico non significa, naturalmente, che l’intero orologio possa essere già racchiuso in un dispositivo tascabile. Servono laser ultravioletti, sistemi di lettura, elettronica di controllo e componenti ottici specializzati.

Il vantaggio è che la ricerca sta dimostrando la possibilità di integrare il riferimento nucleare in una struttura solida, una strada potenzialmente utile per ridurre la complessità dei futuri strumenti.

La sfida successiva sarà ottenere prestazioni elevate con apparati più semplici, mantenendo la stabilità necessaria per applicazioni scientifiche e tecnologiche.

I limiti da superare prima della rivoluzione

L’entusiasmo per i primi prototipi funzionanti non deve nascondere le difficoltà ancora aperte.

Il primo problema è la stabilità della frequenza: il dispositivo deve mantenere un riferimento affidabile per periodi lunghi e in condizioni ripetibili. Il secondo riguarda la disponibilità e la gestione del torio-229, un isotopo radioattivo raro e difficile da produrre in quantità adeguate.

Ci sono poi le sfide legate alla generazione della radiazione ultravioletta estrema, alla sensibilità dei cristalli alle condizioni ambientali e alla necessità di confrontare i risultati con standard indipendenti.

Infine, la precisione assoluta non coincide con la stabilità nel breve periodo. Un orologio può essere molto sensibile a piccole variazioni e, allo stesso tempo, richiedere ulteriori progressi prima di diventare un riferimento temporale competitivo.

È per questo che i nuovi risultati vanno letti come una svolta sperimentale, non come la fine della ricerca sugli orologi atomici.Una nuova finestra sulle leggi fondamentali della natura

Il valore degli orologi nucleari non si misura soltanto in secondi, nanosecondi o oscillazioni al secondo. La loro importanza risiede nella possibilità di osservare la natura attraverso un riferimento fisico differente da quelli utilizzati finora.

Confrontare nel tempo una frequenza nucleare con quella di un orologio atomico potrebbe consentire di verificare se alcune costanti fondamentali restano davvero immutabili, come previsto dalle teorie fisiche attuali, oppure se esistono variazioni minuscole ancora non osservate.

Esperimenti di questo tipo potrebbero mettere alla prova modelli che cercano di estendere la fisica conosciuta e contribuire alla ricerca di fenomeni associati alla materia oscura.

Per ora, nessuno di questi scenari rappresenta una scoperta definitiva. Ma la possibilità di realizzare un orologio basato sul nucleo del torio-229 offre agli scienziati uno strumento nuovo con cui cercare risposte.

La vera rivoluzione è questa: il nucleo atomico non è più soltanto l’oggetto di una misurazione, ma può diventare esso stesso il riferimento con cui misurare il mondo.