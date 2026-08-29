Più CO2, più erba nelle savane africane: cosa cambia

🌐 Anidride carbonica e savane africane, il nuovo studio che ribalta una convinzione scientifica: le erbe C4 possono crescere di più quando aumenta la CO2, soprattutto dove l’acqua scarseggia, con possibili conseguenze su incendi, fauna, suolo e ciclo del carbonio.

Per anni è stata considerata quasi una certezza: le graminacee C4, protagoniste delle savane tropicali e subtropicali, avrebbero beneficiato poco dell’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera. La loro particolare forma di fotosintesi, infatti, è già estremamente efficiente nel concentrare la CO2 all’interno delle foglie.

Un nuovo studio pubblicato su Nature mette però in discussione questa interpretazione. I risultati indicano che l’aumento della CO2 può effettivamente favorire la crescita delle erbe selvatiche C4, soprattutto quando le piante devono affrontare condizioni di scarsità d’acqua.

Non si tratta soltanto di una curiosità botanica. Le savane sono ecosistemi vastissimi, fondamentali per la fauna selvatica, per il ciclo del carbonio e per la dinamica degli incendi. Se la quantità di erba disponibile cambia, possono cambiare anche il combustibile per gli incendi, il cibo degli erbivori, i rapporti tra alberi ed erbe e il funzionamento del suolo.

Lo studio, realizzato da un gruppo internazionale di ricercatori e pubblicato il 19 agosto 2026, ha combinato 70 esperimenti di arricchimento di CO2, 32 anni di osservazioni sul campo nel Kruger National Park in Sudafrica e simulazioni fino al 2100.

Perché la CO2 fa crescere di più l’erba

La scoperta più interessante riguarda il modo in cui le erbe utilizzano l’acqua.

Quando aumenta la concentrazione di anidride carbonica, le piante possono ridurre la necessità di mantenere aperti gli stomi, minuscole aperture presenti sulle foglie attraverso le quali avvengono gli scambi gassosi.

Gli stomi servono alla pianta per assorbire CO2, ma attraverso di essi viene anche persa acqua sotto forma di vapore. È un compromesso fondamentale per la vita vegetale: più scambio gassoso significa anche maggiore rischio di disidratazione.

Con una maggiore disponibilità di CO2 nell’atmosfera, le graminacee C4 possono ottenere il carbonio necessario alla fotosintesi mantenendo una minore conduttanza stomatica. In condizioni di siccità questo meccanismo diventa particolarmente importante.

La pianta perde meno acqua, mantiene più a lungo una condizione idrica favorevole e può continuare a produrre biomassa.

È questo, secondo i ricercatori, il cuore dell’effetto fertilizzante osservato.

La sorpresa arriva proprio dalle piante C4

La distinzione tra piante C3 e C4 è fondamentale per comprendere perché il risultato sia stato inatteso.

Le piante C4 hanno sviluppato un sistema fotosintetico particolarmente efficiente nel catturare e concentrare la CO2. Questo adattamento permette loro di prosperare in ambienti caratterizzati da forte irraggiamento, temperature elevate e disponibilità d’acqua limitata.

Per questo motivo, gli scienziati si aspettavano che un ulteriore aumento della CO2 atmosferica producesse effetti relativamente modesti.

La nuova ricerca suggerisce invece che questa conclusione fosse troppo semplicistica, almeno per le erbe C4 selvatiche.

Il punto non è necessariamente che la CO2 renda la fotosintesi direttamente molto più efficiente in ogni situazione. Il vantaggio emerge soprattutto perché la pianta riesce a gestire meglio la propria acqua.

La differenza diventa quindi particolarmente evidente durante la siccità.

Settanta esperimenti raccontano una storia diversa

Il primo pilastro della ricerca è una meta-analisi che ha messo insieme i risultati di 70 studi sperimentali condotti sulle erbe C4 selvatiche.

Il risultato è netto: l’aumento della biomassa nella parte aerea della pianta è risultato diffuso soprattutto quando l’acqua era limitata. In condizioni ben irrigate, invece, l’effetto è stato molto più debole e non statisticamente significativo secondo l’analisi.

Anche la fotosintesi ha mostrato una risposta positiva alle concentrazioni più elevate di CO2 nelle piante sottoposte a stress idrico.

La ricerca ha inoltre evidenziato una riduzione della conduttanza stomatica in risposta all’aumento della CO2, un elemento coerente con l’ipotesi secondo cui il vantaggio principale derivi da una maggiore efficienza nell’uso dell’acqua.

È una differenza importante rispetto all’idea tradizionale secondo cui le C4 sarebbero sostanzialmente immuni all’effetto fertilizzante dell’anidride carbonica.

Il Kruger National Park è diventato un laboratorio naturale

La seconda parte dello studio porta il discorso fuori dalle serre e dentro uno degli ecosistemi più importanti dell’Africa australe.

I ricercatori hanno analizzato una serie temporale di 32 anni di dati sulla biomassa erbacea raccolti in 533 appezzamenti del Kruger National Park, in Sudafrica.

Il parco, con una superficie di quasi 20mila chilometri quadrati, comprende savane con condizioni climatiche differenti, dalle aree più secche del nord a quelle relativamente più umide del sud.

Qui la vegetazione erbacea ha mostrato un aumento significativo nel corso delle tre decadi osservate.

Dopo aver tenuto conto di fattori come precipitazioni, caratteristiche del terreno, incendi e altre variabili, i ricercatori hanno individuato nell’aumento della CO2 atmosferica una spiegazione plausibile e coerente con quanto emerso dagli esperimenti.

Tra il 1989 e il 2021, la produzione annuale di erba è aumentata del 28%, corrispondente a un incremento stimato di 75,1 grammi di carbonio per metro quadrato nella produzione annuale di biomassa.

Il vantaggio è maggiore dove piove meno

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la distribuzione geografica dell’effetto.

Non tutte le savane hanno reagito nello stesso modo. Le aree più secche hanno mostrato un incremento relativo maggiore della biomassa erbacea rispetto alle zone più umide.

È un risultato che rafforza l’interpretazione proposta dagli autori: se il vantaggio della CO2 dipende in buona parte dalla capacità della pianta di conservare acqua, è logico aspettarsi un effetto più evidente proprio dove la disponibilità idrica rappresenta il principale fattore limitante.

In altre parole, più l’ambiente è difficile dal punto di vista idrico, maggiore può diventare il valore della CO2 aggiuntiva per le erbe C4.

Questo non significa che l’aumento della CO2 possa annullare gli effetti della crisi climatica. Temperature estreme e maggiore aridità continuano infatti a rappresentare fattori di stress importanti.

Ma più erba non significa necessariamente più carbonio immagazzinato

Qui emerge una delle questioni più delicate.

A prima vista, più vegetazione potrebbe sembrare automaticamente equivalente a un maggiore assorbimento di carbonio. Ma nelle savane il destino della biomassa erbacea è complesso.

L’erba viene mangiata dagli erbivori, decomposta oppure bruciata. Una parte del carbonio può finire nel suolo, ma un’altra torna rapidamente nell’atmosfera.

Il nuovo studio sottolinea proprio questa incertezza.

Le radici e la biomassa sotterranea delle erbe non hanno mostrato negli esperimenti lo stesso aumento osservato nella parte aerea. E gran parte del carbonio organico del suolo delle savane deriva proprio dalla materia vegetale che entra nel terreno attraverso le radici e i loro residui.

Perciò non è ancora possibile affermare che una maggiore produzione di erba equivalga a un nuovo grande serbatoio permanente di carbonio.

Più erba può significare anche più incendi

La crescita delle graminacee ha un’altra conseguenza potenzialmente importante: fornisce più combustibile agli incendi.

Le savane africane sono ecosistemi nei quali il fuoco svolge un ruolo naturale. L’erba secca alimenta gli incendi stagionali, che a loro volta influenzano la composizione della vegetazione e il rapporto tra alberi e graminacee.

Se aumenta la quantità di biomassa erbacea disponibile, potrebbe aumentare anche la quantità di materiale infiammabile.

Ma anche qui il rapporto non è automatico. Perché un incendio si sviluppi servono condizioni adeguate di umidità, temperatura, vento e continuità del combustibile.

Le simulazioni dello studio indicano infatti che il futuro rapporto tra CO2, crescita dell’erba e incendi sarà complesso e dipenderà anche dall’evoluzione del clima.

Cosa può cambiare per la fauna africana

La quantità e la qualità dell’erba rappresentano un elemento essenziale per gli ecosistemi della savana.

Zebre, gnu, antilopi e numerosi altri erbivori dipendono dalla vegetazione erbacea. Se la produttività aumenta, potrebbe esserci più biomassa disponibile come foraggio.

Ma quantità e qualità non sono la stessa cosa.

L’aumento della CO2 può modificare la composizione chimica dei tessuti vegetali, con possibili variazioni nel rapporto carbonio-azoto e quindi nella quantità di proteine disponibili. Questo potrebbe influenzare la qualità del foraggio, il comportamento degli erbivori e la decomposizione della lettiera.

Dunque una savana più verde non è necessariamente una savana più ricca sotto ogni punto di vista.

Anche la qualità dell’erba conta.

E gli alberi? La competizione potrebbe cambiare

Le savane sono ecosistemi caratterizzati da una convivenza dinamica tra alberi e graminacee.

L’aumento della CO2 è già stato associato in altri studi alla crescita delle piante legnose C3 e al cosiddetto woody encroachment, cioè l’espansione di alberi e arbusti in aree precedentemente più aperte.

La nuova scoperta aggiunge un elemento inatteso: anche le erbe C4 possono beneficiare dell’aumento della CO2, soprattutto nelle zone più aride.

Questo potrebbe modificare l’equilibrio competitivo tra i due gruppi.

In alcune savane, una maggiore crescita delle erbe potrebbe rallentare l’espansione della vegetazione legnosa, anche perché una maggiore quantità di combustibile può sostenere incendi più frequenti o intensi.

In altri contesti, invece, la combinazione tra aumento della CO2, cambiamento delle precipitazioni e temperature più elevate potrebbe produrre risultati differenti.

È uno dei motivi per cui gli autori considerano ancora incerto l’effetto finale sul carbonio e sulla struttura delle savane.

Cosa succederà entro il 2100

Per provare a capire il futuro, i ricercatori hanno utilizzato il Community Land Model, simulando l’evoluzione delle savane in differenti scenari climatici.

Il risultato generale è che l’effetto fertilizzante della CO2 sulle erbe C4 potrebbe continuare nel corso del XXI secolo.

Le simulazioni indicano che, entro il 2100, la produzione di erba potrebbe aumentare tra il 6% e il 21% rispetto ai livelli del 2015, a seconda dello scenario considerato. L’effetto del riscaldamento e dell’aridità ridurrebbe la produttività, ma non eliminerebbe completamente il beneficio associato alla maggiore concentrazione di CO2.

È una previsione, non una certezza.

Il clima futuro sarà determinato da numerosi fattori e gli ecosistemi reagiranno attraverso interazioni difficili da rappresentare completamente nei modelli.

Una scoperta che cambia il modo di guardare alle savane

La ricerca pubblicata su Nature non racconta una storia in cui l’aumento dell’anidride carbonica diventa improvvisamente una buona notizia per l’Africa.

Il messaggio è molto più complesso.

La CO2 sta modificando direttamente il funzionamento delle piante, e lo sta facendo anche in ecosistemi nei quali questo effetto era stato sottovalutato. Le erbe C4 delle savane non sembrano essere semplici spettatrici dell’aumento dell’anidride carbonica: in condizioni di scarsità d’acqua possono sfruttarla per conservare meglio le proprie risorse idriche e continuare a produrre biomassa.

La conseguenza è che bisogna ripensare alcuni modelli con cui si prevede il futuro delle savane.

Più erba può significare più cibo per alcuni animali, ma anche più combustibile per gli incendi. Può significare più carbonio prodotto, ma non necessariamente più carbonio conservato nel lungo periodo. Può rafforzare la componente erbacea in alcune aree e modificare la competizione con alberi e arbusti.

La vera sorpresa, dunque, non è che la CO2 faccia crescere l’erba. È scoprire quanto un cambiamento invisibile nell’atmosfera possa modificare, centimetro dopo centimetro, l’equilibrio di uno degli ecosistemi più importanti del pianeta.