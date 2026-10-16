No Meloni Day, tensione nelle scuole: roghi a Verona, allarme a Padova

🌐 Il No Meloni Day accende la protesta degli studenti in Italia, tra scioperi, occupazioni scolastiche e cortei contro le politiche del governo e le condizioni degli istituti. A Verona, alcuni ragazzi hanno incendiato cinque cassonetti e un monopattino per contestare i provvedimenti disciplinari adottati dopo episodi di rissa in classe. A Padova, invece, le indagini su una chat con oltre mille partecipanti hanno portato a perquisizioni e misure preventive in vista della mobilitazione. La giornata del 16 ottobre si apre così tra rivendicazioni sulla scuola, tensioni e timori di possibili disordini.

No Meloni Day, protesta nazionale tra scioperi e occupazioni

Il venerdì di mobilitazione studentesca del 16 ottobre 2026 porta nelle piazze italiane un malessere che va oltre la contestazione politica. La protesta riunisce rivendicazioni differenti: dalle condizioni degli edifici scolastici al costo della vita, passando per le critiche a un modello educativo percepito da una parte degli studenti come troppo rigido e punitivo.

Il cosiddetto No Meloni Day si inserisce inoltre in un clima di mobilitazioni che guarda anche alle proteste in corso in Francia e in Spagna. Le iniziative coinvolgono cortei, scioperi e occupazioni di istituti superiori, con segnalazioni provenienti da diverse città, tra cui Torino, Roma, Milano, Genova, Bologna e Napoli. La portata delle adesioni e il numero complessivo degli istituti interessati restano soggetti ad aggiornamento nel corso della giornata.

Al centro delle contestazioni c’è il rapporto tra studenti e istituzioni scolastiche. I manifestanti denunciano strutture inadeguate, carenze di spazi e personale e decisioni disciplinari considerate eccessivamente restrittive. Altre rivendicazioni riguardano le politiche del governo in materia di istruzione e il timore che la scuola diventi un luogo dominato da controlli e sanzioni, anziché dal confronto.

La protesta, tuttavia, non presenta un volto unico. Accanto a chi sceglie assemblee, presidi e manifestazioni autorizzate, emergono episodi di violenza che spostano l’attenzione dalla piattaforma politica alle conseguenze concrete delle azioni di alcuni gruppi. È su questa frattura tra dissenso e illegalità che si concentra una parte decisiva della giornata.

Verona, cinque cassonetti in fiamme per contestare le punizioni scolastiche

A Verona la protesta ha assunto una forma particolarmente grave. Nella mattinata del 16 ottobre, un gruppo di studenti dell’Istituto statale Giorgi ha incendiato cinque cassonetti e un monopattino parcheggiato nelle vicinanze. L’episodio si sarebbe verificato prima dell’inizio delle lezioni, dopo che i ragazzi si erano coordinati attraverso una chat e avevano lanciato petardi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’azione sarebbe stata una forma di protesta contro i provvedimenti disciplinari decisi dalla dirigenza scolastica in seguito ad alcuni episodi di rissa avvenuti nelle classi. Non si tratterebbe, dunque, soltanto di un gesto estemporaneo, ma di una contestazione collegata a una controversia interna all’istituto. La motivazione riferita, però, non giustifica gli incendi né i danni provocati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le Volanti della Polizia di Stato. Gli accertamenti sono stati affidati alla Digos della Questura di Verona, chiamata a ricostruire la dinamica dei fatti, individuare i responsabili e verificare il ruolo avuto dall’organizzazione attraverso la messaggistica.

Restano centrali alcuni aspetti: chi avrebbe materialmente appiccato gli incendi, quale sia stata la partecipazione dei singoli e se vi fossero ulteriori persone coinvolte nella preparazione dell’azione. Saranno gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità individuali.

Il caso riporta in primo piano una questione delicata per le scuole: come affrontare episodi di violenza tra studenti senza trasformare la disciplina in un ulteriore terreno di scontro. Le sanzioni possono essere contestate attraverso gli strumenti previsti dall’istituzione scolastica e con il coinvolgimento delle famiglie. Quando, invece, la protesta sfocia in incendi e danneggiamenti, il confronto educativo si intreccia inevitabilmente con le responsabilità previste dalla legge.

Padova, la chat da oltre mille partecipanti e il timore di scontri

Se a Verona la tensione si è tradotta in incendi, a Padova l’allarme è scattato prima del corteo. La vigilia della mobilitazione è stata segnata da un’attività preventiva della Digos, che il 15 ottobre ha eseguito otto perquisizioni delegate dalla Procura nell’ambito di accertamenti per una presunta istigazione a delinquere.

Al centro dell’indagine c’è una community WhatsApp denominata «16/10», nata dopo che un gruppo aveva raggiunto il limite di 1.025 partecipanti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni messaggi avrebbero contenuto inviti a preparare azioni violente durante la manifestazione, con riferimenti a cassonetti da incendiare, petardi, fumogeni, abiti scuri e passamontagna. Nelle conversazioni sarebbero comparse anche proposte di attaccare la questura e saccheggiare un negozio del centro.

La gravità dei contenuti segnalati impone una distinzione fondamentale: i messaggi al vaglio degli inquirenti non dimostrano automaticamente che tutti gli iscritti alla community condividessero quei propositi o intendessero metterli in pratica. La presenza in un gruppo numeroso non equivale, da sola, alla responsabilità per le intenzioni espresse da altri partecipanti.

Durante le perquisizioni, gli agenti avrebbero accertato che alcune utenze utilizzate per diffondere i messaggi erano intestate a familiari adulti, ma in uso a minorenni. Sono stati sequestrati telefoni cellulari e, secondo le informazioni diffuse, un passamontagna e una bomboletta spray urticante.

Le misure preventive disposte nei confronti di 14 ragazzi comprendono, secondo i casi, provvedimenti quali il Dacur, il Daspo, l’avviso orale e le diffide. Otto giovani sono stati segnalati nell’ambito dell’attività investigativa, mentre altri sei sono stati convocati in questura insieme ai genitori. Le posizioni individuali dovranno essere valutate dalle autorità competenti.

La vicenda evidenzia il ruolo assunto dalle chat nella preparazione delle mobilitazioni. Strumenti nati per condividere appuntamenti, percorsi e rivendicazioni possono diventare anche spazi in cui circolano minacce o proposte illegali. Per gli investigatori, ricostruire chi abbia scritto determinati messaggi, chi li abbia rilanciati e se vi siano stati atti preparatori concreti è essenziale per distinguere le intenzioni individuali dalla partecipazione legittima alla protesta.

Occupazioni scolastiche, da Torino a Roma cresce la mobilitazione

La giornata di protesta arriva dopo giorni di mobilitazioni che hanno interessato numerosi istituti superiori. Torino è tra le città in cui le occupazioni hanno assunto dimensioni rilevanti, mentre a Roma si segnalano diverse scuole coinvolte. Altre iniziative sono state registrate a Milano, Genova, Bologna e Napoli. Il quadro resta in evoluzione e può cambiare con l’avanzare dei cortei e delle assemblee.

L’occupazione è uno strumento di protesta che, nella storia della scuola italiana, ha spesso permesso agli studenti di portare all’attenzione pubblica problemi rimasti irrisolti. Può diventare uno spazio di discussione collettiva su edilizia scolastica, programmi, partecipazione e diritti. Ma non è priva di conseguenze: l’interruzione delle lezioni, l’eventuale danneggiamento degli ambienti e le violazioni delle regole possono aprire contenziosi con le dirigenze e avere ricadute disciplinari.

In questo contesto, il No Meloni Day riunisce motivazioni politiche e questioni quotidiane. Da una parte c’è il dissenso verso l’indirizzo del governo in materia d’istruzione; dall’altra, la richiesta di edifici sicuri, laboratori adeguati, servizi efficienti e maggiore ascolto da parte degli adulti.

Il rischio è che gli episodi più estremi finiscano per oscurare proprio queste richieste. Quando le immagini di cassonetti in fiamme e i contenuti di chat violente diventano il centro del dibattito, le rivendicazioni sulla qualità dell’insegnamento e sulle condizioni degli istituti passano inevitabilmente in secondo piano.

La sfida, per gli organizzatori dei cortei e per le rappresentanze studentesche, è quindi duplice: mantenere visibili le ragioni della protesta e impedire che le iniziative degenerino in azioni pericolose. Una manifestazione può essere incisiva anche senza mettere a rischio persone e beni pubblici o privati.

Sciopero della scuola e sicurezza: il difficile equilibrio

Alla mobilitazione degli studenti si affianca quella del personale scolastico. Per il 16 ottobre sono state annunciate iniziative sindacali che coinvolgono docenti e personale non docente, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità a una giornata già segnata dalle occupazioni e dai cortei. Le adesioni effettive e le ricadute sul servizio possono variare da istituto a istituto.

Per le scuole, la priorità immediata è garantire la sicurezza degli studenti, del personale e delle persone che si trovano nelle aree interessate dalle manifestazioni. Le autorità devono, allo stesso tempo, consentire l’esercizio del diritto di riunione e manifestazione, intervenendo quando emergono rischi concreti per l’incolumità o per l’ordine pubblico.

A Torino, in vista dei cortei, sono state annunciate misure specifiche per limitare il possesso e l’utilizzo di oggetti potenzialmente pericolosi nelle aree interessate, tra cui materiali esplodenti e strumenti che possono occultare il volto. I provvedimenti mirano a ridurre il rischio di incidenti e a favorire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza.

Il punto più delicato riguarda la proporzione tra prevenzione e libertà. Un dispositivo di sicurezza efficace deve proteggere i partecipanti pacifici senza trasformare ogni studente in un sospetto. Allo stesso tempo, le minacce credibili e gli eventuali atti preparatori di violenza richiedono verifiche tempestive, soprattutto quando coinvolgono minorenni.

Anche le istituzioni scolastiche sono chiamate a una responsabilità concreta. Dopo episodi di rissa o danneggiamento, la risposta non può limitarsi alla sanzione: servono ricostruzioni precise, ascolto delle persone coinvolte e percorsi capaci di affrontare i conflitti prima che esplodano. Questo non significa rinunciare alle regole, ma applicarle con chiarezza, coerenza e attenzione alle circostanze.

Il nodo politico: ascoltare gli studenti senza tollerare la violenza

Le proteste di ottobre mostrano una contraddizione che attraversa il mondo scolastico. Molti studenti chiedono di essere ascoltati sulle condizioni in cui studiano e sulle decisioni che riguardano la loro vita quotidiana. Al tempo stesso, episodi come quello di Verona e i contenuti emersi a Padova impongono di separare nettamente il dissenso legittimo dalle condotte potenzialmente criminali.

Criticare il governo, contestare una riforma o denunciare un edificio inadeguato non equivale a pianificare un’aggressione. Allo stesso modo, la finalità politica dichiarata non cancella le possibili responsabilità per incendi, danneggiamenti o minacce.

Per questo la risposta alla mobilitazione non può essere soltanto repressiva, né può consistere nel minimizzare gli episodi più gravi. Servono verifiche giudiziarie rispettose delle garanzie individuali, un confronto reale tra studenti e dirigenze e un impegno concreto per affrontare i problemi strutturali degli istituti.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’effettiva portata delle manifestazioni, l’eventuale verificarsi di nuovi incidenti e la capacità degli organizzatori di mantenere pacifici i cortei. I bilanci definitivi dovranno distinguere le adesioni alle proteste, le interruzioni delle attività didattiche e gli episodi oggetto di accertamento.

Il dato che emerge, intanto, è netto: la scuola italiana vive una giornata di forte tensione, nella quale le richieste di cambiamento convivono con fatti che richiedono risposte immediate. La posta in gioco non riguarda soltanto il destino di una singola manifestazione, ma la possibilità di riportare il confronto tra studenti e istituzioni dentro spazi democratici, senza rinunciare né alla libertà di protesta né alla tutela della sicurezza.

Le immagini inserite nel testo sono da considerare illustrative e non documentano direttamente gli episodi di Verona o l’indagine di Padova.