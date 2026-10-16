Caro gasolio, Sud in allarme: tir fermi e agricoltori in rivolta

🌐 Il caro carburanti infiamma il Sud Italia: autotrasportatori e agricoltori protestano contro l’aumento dei costi, mentre in Calabria, Puglia e Basilicata diverse stazioni di servizio segnalano l’esaurimento delle scorte. In Calabria è partito il fermo dei camion, mentre in Sicilia la mobilitazione è prevista fino al 20 ottobre. A complicare la situazione ci sono le tensioni attorno alla raffineria di Taranto, i timori per i rifornimenti e il rischio di ripercussioni sulla distribuzione delle merci. Il governo ha convocato un tavolo con il settore per il 27 ottobre, ma le imprese chiedono interventi più rapidi.

Tir, agricoltori e carburanti: il Sud affronta una crisi su più fronti

La protesta non riguarda soltanto i camionisti. Nel Mezzogiorno si stanno sovrapponendo la mobilitazione dell’autotrasporto, le rivendicazioni degli agricoltori e la vertenza industriale dell’ex Ilva, con conseguenze che coinvolgono la circolazione stradale e la distribuzione dei carburanti.

Il punto più delicato è Taranto, dove i blocchi organizzati dai lavoratori legati alla crisi siderurgica hanno ostacolato l’accesso alla raffineria Eni. L’impianto rappresenta un nodo importante per l’approvvigionamento di Puglia, Basilicata e Calabria. Le difficoltà logistiche si sono riflesse sulle stazioni di servizio, con esaurimenti delle scorte in diverse località e code agli impianti ancora operativi.

In questo quadro si inseriscono gli agricoltori, che da giorni partecipano a presidi e proteste in alcune aree pugliesi, soprattutto nel Foggiano. Per le aziende agricole, il prezzo del gasolio incide direttamente sui costi di lavorazione dei terreni, irrigazione, raccolta e trasporto dei prodotti.

Il rischio è un effetto a catena: se il carburante scarseggia o diventa troppo costoso, aumentano le difficoltà per chi produce, per chi trasporta e per chi deve rifornire negozi, mercati e attività industriali.

La situazione, tuttavia, non equivale a un blocco uniforme dell’intero Paese. I disagi sono concentrati soprattutto in alcune aree del Sud e dipendono dalla disponibilità locale di carburante, dalle condizioni della rete logistica e dall’intensità dei presidi.

Calabria, scatta il fermo dei camion: 17 presidi sul territorio

Dal 16 ottobre è entrata nel vivo la mobilitazione degli autotrasportatori calabresi promossa da Fedralog. Il fermo del trasporto merci è previsto fino alla mezzanotte del 20 ottobre, secondo il calendario comunicato per la protesta regionale.

Sono stati annunciati presidi in diversi punti strategici, tra cui l’area del porto di Gioia Tauro, la zona dell’aeroporto di Lamezia Terme e gli svincoli della A2. Le segnalazioni iniziali indicano una presenza articolata sul territorio, con mezzi collocati ai margini delle carreggiate. Non si tratta necessariamente di blocchi stradali totali, ma il restringimento degli spazi disponibili può provocare rallentamenti e difficoltà alla circolazione.

La protesta nasce dalla pressione dei costi sulle imprese di trasporto. Il gasolio rappresenta una delle principali voci di spesa per chi opera su strada e il suo aumento può ridurre rapidamente i margini di attività, soprattutto per le aziende più piccole e per quelle che lavorano con tariffe già concordate.

A preoccupare è anche la disponibilità del carburante. In diverse zone della Calabria sono state segnalate stazioni di servizio senza scorte, mentre gli automobilisti si sono messi in fila presso gli impianti ancora riforniti. A Cosenza e nel Catanzarese le difficoltà sono state descritte come particolarmente rilevanti, anche se la situazione può variare rapidamente da una stazione all’altra.

Per gli operatori, la questione non è soltanto il prezzo alla pompa: senza rifornimenti regolari, camion e mezzi di lavoro non possono garantire la continuità dei servizi, anche quando le imprese sono disponibili a sostenere costi più elevati.

Sicilia, trasporto merci sotto pressione fino al 20 ottobre

Anche in Sicilia è previsto un fermo dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi, proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano. Il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica una mobilitazione di 120 ore, dalle 00:01 del 16 ottobre alla mezzanotte del 20 ottobre.

L’impatto potenziale riguarda una regione nella quale il trasporto su gomma è fondamentale per collegare porti, centri di distribuzione, attività commerciali e territori interni. La mancata movimentazione dei semirimorchi e il rallentamento del ritiro delle merci nei porti possono accumulare ritardi lungo tutta la catena di consegna.

Non è detto che ogni collegamento si interrompa o che tutti i prodotti vadano incontro a carenze. Molto dipende dal numero di imprese che aderiranno, dalle scorte già disponibili e dalla capacità degli operatori di riorganizzare le consegne. Resta però concreto il rischio di ritardi per le merci che dipendono dalla regolarità dei trasporti.

Il fermo siciliano si colloca inoltre in un contesto di proteste che coinvolge anche la Calabria e la Puglia. La contemporaneità delle iniziative rende più difficile compensare eventuali interruzioni ricorrendo a mezzi provenienti dalle regioni vicine.

Per le imprese, ogni giorno di fermo può tradursi in consegne rinviate, costi aggiuntivi e difficoltà nel rispettare gli impegni con i clienti. Per i cittadini, le conseguenze più visibili possono essere le attese per alcuni prodotti e la necessità di cercare distributori ancora riforniti.

Puglia, agricoltori e lavoratori in protesta: la raffineria di Taranto al centro

La Puglia è uno dei territori più esposti alla sovrapposizione delle vertenze. Le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori si intrecciano con quelle dei lavoratori collegati alla crisi dell’ex Ilva, che hanno organizzato presidi e blocchi nei pressi degli accessi alla raffineria di Taranto.

Le tensioni industriali hanno conseguenze che vanno oltre il comparto siderurgico. La raffineria è infatti un’infrastruttura importante per il rifornimento di carburanti in un’area che comprende anche la Basilicata e la Calabria. L’ostruzione degli accessi ha alimentato il timore di interruzioni nella catena di approvvigionamento e di possibili ripercussioni sulle attività dell’impianto.

Nelle province pugliesi sono stati segnalati disagi ai distributori, con situazioni particolarmente difficili nel Foggiano. La crisi coinvolge anche le aziende agricole, che dipendono dal gasolio per numerose operazioni quotidiane e devono fare i conti con costi di produzione elevati.

La protesta degli agricoltori si inserisce in una questione economica più ampia: quando il prezzo dell’energia e dei carburanti aumenta, non sempre i produttori riescono a trasferire integralmente gli incrementi sui prezzi di vendita. Il risultato può essere una compressione dei margini proprio nelle fasi in cui le aziende devono sostenere spese per lavorazioni, raccolta e consegna.

Agricoltori, camionisti e lavoratori industriali hanno rivendicazioni diverse, ma condividono la richiesta di risposte concrete sui costi e sulla tenuta delle attività produttive. La loro convergenza sul territorio aumenta la pressione sulle istituzioni, senza significare necessariamente che le proteste siano coordinate da un’unica organizzazione.

Governo, convocato il tavolo del 27 ottobre: perché le imprese chiedono di anticipare il confronto

Di fronte all’estensione delle proteste, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato le rappresentanze dell’autotrasporto per martedì 27 ottobre alle ore 16. All’incontro sono previsti anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei ministeri dell’Economia e delle Imprese.

La data, tuttavia, è uno dei punti più contestati dagli operatori. Le proteste sono già in corso e le difficoltà legate al carburante stanno producendo effetti immediati in alcune aree. Per le imprese, aspettare quasi due settimane significa continuare a lavorare in condizioni di incertezza, mentre i costi di esercizio restano elevati e le consegne possono subire ritardi.

Le associazioni del settore chiedono che vengano sbloccate le risorse già stanziate per contrastare il caro gasolio e che siano valutati ulteriori interventi. Tra le questioni da affrontare figurano la sostenibilità delle tariffe di trasporto, il peso dei costi operativi e la necessità di misure capaci di raggiungere concretamente le aziende interessate.

Il malcontento, inoltre, non appare limitato alle organizzazioni di categoria. Una parte delle iniziative è nata da comitati e gruppi autonomi, rendendo più complessa la gestione della protesta e il confronto con i rappresentanti istituzionali.

Il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo, ha avvertito del rischio di un fermo nazionale qualora non arrivassero risposte rapide. Anche Unatras ha espresso preoccupazione per una situazione che considera non più sostenibile per molte imprese. Si tratta di una minaccia di mobilitazione più ampia, non della conferma che l’intero trasporto merci italiano sia già fermo.

Distributori a secco e rischio per le consegne: cosa può succedere nei prossimi giorni

Gli effetti della crisi dipenderanno da tre fattori: la durata delle proteste, la regolarità dei rifornimenti alla rete distributiva e la possibilità di raggiungere un’intesa con le categorie coinvolte.

Se i presidi dovessero proseguire e le difficoltà logistiche non venissero risolte, i ritardi potrebbero estendersi alle consegne commerciali e industriali. Per i prodotti alimentari, la situazione richiede particolare attenzione perché alcune merci necessitano di trasporti rapidi e condizioni specifiche di conservazione.

Anche il settore agricolo potrebbe risentirne. La disponibilità di carburante è indispensabile per le attività stagionali e per portare i prodotti dai campi ai centri di lavorazione e distribuzione. Un rallentamento simultaneo della produzione e dei trasporti rischia quindi di creare difficoltà aggiuntive lungo la filiera.

È importante, tuttavia, distinguere l’esaurimento temporaneo delle scorte in singoli distributori da una carenza generalizzata su scala nazionale. Le segnalazioni disponibili riguardano soprattutto alcune zone del Mezzogiorno e non consentono di affermare che tutte le stazioni di servizio siano senza carburante.

Per gli automobilisti, la scelta più prudente è verificare la disponibilità presso gli impianti prima di mettersi in viaggio, evitando gli acquisti dettati dal panico. Per le imprese, invece, diventa essenziale monitorare i rifornimenti e pianificare le consegne in base alle condizioni effettive della rete logistica.

La protesta può estendersi al resto d’Italia?

Il rischio di una mobilitazione nazionale dipenderà soprattutto dall’esito del confronto istituzionale e dalla capacità di affrontare le richieste economiche del settore. Per ora, il calendario dei fermi regionali e le dichiarazioni delle associazioni indicano una tensione elevata, ma non autorizzano a dare per certo un blocco generalizzato.

Il nodo centrale resta il costo del gasolio, che incide sui trasportatori e sugli agricoltori in modo diverso, ma con una conseguenza comune: riduce la sostenibilità economica delle attività quando non può essere compensato da ricavi adeguati.

Nel frattempo, la crisi della raffineria di Taranto dimostra quanto siano interdipendenti le filiere industriali, energetiche e logistiche. Una protesta nata in un comparto può ripercuotersi su altri settori, soprattutto quando coinvolge infrastrutture strategiche.

Il 27 ottobre sarà una data importante, ma per le imprese del Sud il problema è già presente. Tra tir fermi, agricoltori in mobilitazione e distributori con scorte esaurite, la priorità è ripristinare la regolarità dei rifornimenti e aprire un confronto in grado di produrre misure verificabili. Senza interventi tempestivi, la somma delle singole vertenze rischia di aggravare i disagi per aziende e cittadini, anche senza arrivare a un blocco totale del Paese.

Le immagini inserite nel testo sono immagini illustrative di repertorio recuperate tramite ricerca, non fotografie verificate degli eventi descritti.