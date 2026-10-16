Casa Bianca, Trump silura Katie Zacharia dopo soli cinque giorni

🌐 Donald Trump licenzia Katie Zacharia, la nuova portavoce della Casa Bianca, dopo appena cinque giorni dall’incarico. A travolgerla sono state le polemiche sulla sua qualifica di avvocato, un debutto davanti ai giornalisti giudicato disastroso e le crescenti difficoltà nella comunicazione presidenziale. Il tycoon aveva invitato la sua fedelissima a riconsiderare il ruolo, ma la vicenda si è trasformata rapidamente in un altro clamoroso licenziamento nell’amministrazione Trump. A Washington torna l’incubo del celebre «You’re fired», mentre esplodono gli interrogativi sulla selezione dei collaboratori più vicini al presidente.

Trump licenzia Katie Zacharia: cinque giorni e un altro «fired»

Cinque giorni. Tanto è bastato perché l’ultima scommessa di Donald Trump sulla comunicazione della Casa Bianca si trasformasse in un caso politico nazionale. Katie Zacharia, nominata portavoce presidenziale appena pochi giorni prima, è già fuori dall’incarico, travolta da una sequenza di polemiche che ha messo in discussione la sua credibilità professionale e la capacità di sostenere la pressione di uno dei ruoli più esposti della politica americana.

La notizia è arrivata venerdì 16 ottobre 2026, dopo una settimana segnata da interrogativi sulle qualifiche professionali della nuova portavoce, difficoltà nel primo incontro con i giornalisti e interviste televisive che non sono riuscite a contenere le critiche. La conferma della sua uscita ha chiuso un’esperienza istituzionale durata meno di una settimana.

La particolarità della vicenda sta soprattutto nel contrasto tra l’entusiasmo con cui Trump aveva annunciato la nomina e la rapidità della successiva retromarcia. Una collaboratrice presentata come figura capace di rilanciare la comunicazione presidenziale è diventata, nel giro di pochi giorni, il simbolo di una nomina finita sotto pressione.

La frase di Trump: «Le ho detto di riconsiderare l’incarico»

Prima che emergesse la conferma dell’allontanamento, il presidente aveva già lasciato intendere che qualcosa si fosse incrinato. Parlando con i giornalisti all’esterno della Casa Bianca, Trump ha raccontato di aver consigliato personalmente a Zacharia di riflettere sulla possibilità di continuare il lavoro.

Il presidente ha spiegato di averle suggerito di riconsiderare la propria posizione, chiedendole sostanzialmente se avesse davvero bisogno di affrontare un’esperienza tanto impegnativa. Ha inoltre denunciato il trattamento riservatole dai media, giudicato particolarmente duro e ingiusto.

Parole apparentemente protettive, ma politicamente devastanti. Quando un presidente suggerisce pubblicamente alla propria portavoce di chiedersi se quel lavoro faccia davvero per lei, il problema non riguarda più soltanto le critiche dei giornalisti: riguarda la fiducia nella persona scelta per rappresentarlo.

Trump ha cercato di presentare il consiglio come un gesto di attenzione personale. Ma la successiva uscita di Zacharia ha trasformato quelle dichiarazioni nel preludio di un licenziamento clamoroso, consumato sotto gli occhi dell’opinione pubblica.

Il caso della laurea in legge: perché la portavoce è finita nella bufera

Il punto più delicato della vicenda riguarda le credenziali giuridiche di Katie Zacharia. Durante la presentazione della nuova portavoce, Trump ne aveva valorizzato il profilo professionale, attribuendole una preparazione legale che avrebbe dovuto rafforzare l’autorevolezza della nomina.

Zacharia è effettivamente laureata in Giurisprudenza alla Pepperdine University, in California. Il possesso di un titolo universitario in diritto, tuttavia, non equivale automaticamente all’abilitazione all’esercizio della professione forense negli Stati Uniti.

Ed è proprio qui che è esplosa la controversia.

Zacharia ha ammesso di non aver superato l’esame di abilitazione forense in California e non risultano licenze professionali che la autorizzino a esercitare come avvocato negli Stati Uniti. Una circostanza che ha alimentato dubbi sulla correttezza delle qualifiche impiegate nella descrizione pubblica della sua carriera.

La neoportavoce ha difeso la propria esperienza, sostenendo di aver svolto attività di natura giuridica e di aver maturato competenze anche durante un periodo trascorso in Cina. Ha inoltre cercato di distinguere tra il possesso di una formazione legale e il titolo professionale di avvocato abilitato.

Ma le spiegazioni non hanno spento le polemiche.

La questione non consiste nell’assenza di una laurea, che Zacharia possiede, né nel fatto che un portavoce presidenziale debba necessariamente essere un avvocato. Il problema politico riguarda la precisione con cui una persona chiamata a rappresentare il governo descrive le proprie qualifiche professionali.

Una controversia che investe la credibilità della Casa Bianca

Per una figura incaricata di rispondere quotidianamente alle domande della stampa, la credibilità personale rappresenta uno strumento di lavoro fondamentale. Ogni comunicazione viene esaminata, ogni contraddizione può diventare un caso nazionale e ogni imprecisione rischia di coinvolgere direttamente il presidente.

Sul passato professionale di Zacharia sono state sollevate anche contestazioni relative all’eventuale utilizzo di qualifiche riservate agli avvocati abilitati. Sono state presentate richieste di verifica agli organismi professionali competenti.

Le contestazioni, tuttavia, non equivalgono ad accertamenti definitivi di responsabilità o a una condanna. Occorre distinguere l’esistenza delle polemiche e delle richieste di indagine dall’eventuale dimostrazione di comportamenti illeciti.

Resta il danno d’immagine per un’amministrazione che aveva scelto Zacharia proprio per valorizzare la propria capacità di comunicare con il pubblico.

Il debutto disastroso: 14 minuti davanti ai giornalisti

Le polemiche sulla qualifica professionale non rappresentano l’unico elemento che ha contribuito alla rapidissima crisi. Anche il debutto ufficiale di Katie Zacharia davanti ai giornalisti accreditati alla Casa Bianca aveva suscitato forti perplessità.

Martedì 13 ottobre la nuova portavoce si era presentata nella sala stampa presidenziale per il suo primo briefing, accolto inizialmente dall’amministrazione con toni celebrativi. Ma l’incontro, durato circa 14 minuti, ha immediatamente evidenziato le difficoltà della neoportavoce nel gestire le domande.

Zacharia ha dedicato una parte consistente dell’intervento iniziale all’illustrazione dei risultati rivendicati dall’amministrazione Trump. Lo spazio riservato al confronto diretto con i giornalisti è stato invece limitato, con poche domande affrontate prima della conclusione dell’incontro.

Il risultato è stato l’esatto contrario di quello che la Casa Bianca avrebbe voluto ottenere: anziché rafforzare la comunicazione presidenziale, il briefing ha concentrato l’attenzione sull’impreparazione attribuita alla nuova portavoce.

Le successive apparizioni televisive non sono riuscite a ribaltare la situazione. Zacharia ha continuato a difendere le proprie competenze, mentre le domande sulle qualifiche professionali diventavano sempre più insistenti.

Il tentativo di rilanciare la propria immagine attraverso interviste televisive si è così trasformato in un’ulteriore esposizione delle difficoltà iniziali.

Chi è Katie Zacharia, la fedelissima scelta da Trump

Prima dell’arrivo alla Casa Bianca, Katie Zacharia aveva costruito una carriera che intrecciava comunicazione politica, consulenza e partecipazioni televisive.

Laureata alla Pepperdine University, aveva collaborato con ambienti conservatori, partecipato a programmi televisivi di Fox News e Newsmax e lavorato nell’area della comunicazione politica vicina al presidente.

Tra le sue precedenti esperienze figurano un incarico di breve durata nell’ambito della comunicazione del Dipartimento per la Sicurezza Interna e un ruolo presso Trump Media & Technology Group, la società legata alle attività mediatiche del presidente.

Il legame politico con l’universo trumpiano costituiva uno degli elementi centrali della sua candidatura. Zacharia aveva manifestato ripetutamente il proprio sostegno al presidente e alla sua agenda, presentandosi come una sostenitrice convinta del movimento conservatore americano.

Madre di quattro figli, aveva inoltre raccontato le difficoltà organizzative legate all’assunzione del nuovo incarico e al trasferimento della famiglia dalla California a Washington.

Il presidente aveva elogiato la sua fedeltà e le capacità comunicative, affidandole una posizione che richiede competenze tecniche, prontezza nelle risposte e capacità di affrontare quotidianamente giornalisti anche particolarmente critici.

La rapidità della sua uscita solleva quindi una domanda inevitabile: quanto hanno pesato la fedeltà politica e la vicinanza personale nella valutazione preliminare di una figura destinata a un ruolo istituzionale tanto delicato?

Dopo Karoline Leavitt, un vuoto nella comunicazione presidenziale

La nomina di Zacharia era arrivata dopo l’uscita di Karoline Leavitt, che aveva lasciato l’incarico nell’agosto 2026 per concentrarsi sulla famiglia.

Leavitt si era affermata come una delle principali interpreti della strategia comunicativa di Trump, caratterizzata da risposte combattive, attacchi alle ricostruzioni considerate ostili e una forte identificazione con il presidente.

Sostituire una portavoce così esposta rappresentava già una sfida complessa. Il successore avrebbe dovuto garantire continuità e stabilità in una fase politica particolarmente intensa, segnata dall’avvicinarsi delle elezioni di metà mandato.

L’esperienza di Zacharia ha invece aperto un nuovo problema organizzativo.

Con la sua uscita, la Casa Bianca si trova nuovamente a dover individuare una figura in grado di gestire uno dei rapporti più difficili della politica americana: quello tra Trump e la stampa.

Il presidente, del resto, continua a essere il principale protagonista della comunicazione della propria amministrazione. Interviste improvvisate, dichiarazioni davanti alle telecamere, messaggi pubblicati sui social e interventi nei comizi spesso anticipano le spiegazioni dei portavoce ufficiali.

Questa centralità rende particolarmente complesso il lavoro di chi deve rappresentarlo. Non basta condividere la linea politica della Casa Bianca: occorre anche saper interpretare tempestivamente dichiarazioni che possono cambiare il quadro comunicativo nel giro di poche ore.

Da Scaramucci a Zacharia: la lunga storia dei licenziamenti lampo

L’uscita di Katie Zacharia riporta alla memoria uno degli episodi più discussi della prima amministrazione Trump: quello di Anthony Scaramucci, nominato direttore della comunicazione della Casa Bianca nel luglio 2017 e rimosso dopo appena dieci giorni.

La brevissima permanenza di Scaramucci era diventata un simbolo dell’instabilità organizzativa dei primi mesi della presidenza repubblicana.

Quella di Zacharia, durata appena cinque giorni, segna un episodio ancora più rapido, sebbene i due ricoprissero incarichi differenti.

Il paragone non riguarda soltanto la durata. In entrambi i casi, una scelta annunciata con grande enfasi è stata seguita da un’uscita improvvisa, accompagnata da polemiche pubbliche e interrogativi sui meccanismi interni di selezione.

Il problema non è semplicemente cambiare un collaboratore: è farlo dopo averne esaltato le qualità e avergli affidato una funzione centrale nell’immagine dell’amministrazione.

La storia politica americana conosce numerosi avvicendamenti, ma la rapidità della vicenda Zacharia rende particolarmente evidente la difficoltà di conciliare l’impulso delle nomine presidenziali con le esigenze di continuità istituzionale.

Una nuova tegola per Trump alla vigilia delle elezioni di metà mandato

La crisi arriva in un momento politico delicato. Gli Stati Uniti si avvicinano alle elezioni di metà mandato del novembre 2026, nelle quali sarà rinnovata l’intera Camera dei Rappresentanti e una parte del Senato.

Per Trump, la capacità di comunicare efficacemente i risultati dell’amministrazione rappresenta una componente fondamentale della strategia elettorale repubblicana.

Ogni giornata dedicata a una controversia interna sottrae spazio alle iniziative legislative, economiche e diplomatiche che il presidente vorrebbe mettere al centro del confronto pubblico.

Nel caso Zacharia, il paradosso è particolarmente evidente: la persona nominata per spiegare e difendere le scelte del governo è diventata essa stessa una notizia scomoda da spiegare.

La vicenda offre inoltre agli avversari politici un argomento critico sui criteri adottati nella selezione del personale di vertice. Sarebbe tuttavia eccessivo interpretare automaticamente un singolo licenziamento come prova di una crisi generale dell’amministrazione.

Quello che emerge con chiarezza è invece un problema di opportunità e preparazione: un incarico di altissima visibilità richiede che il profilo professionale del candidato venga valutato attentamente prima della nomina, non soltanto dopo l’esplosione delle polemiche.

Trump, il ritorno del «You’re fired» e il prezzo politico degli errori

Per Donald Trump, il licenziamento è da tempo un elemento riconoscibile della propria immagine pubblica. La celebre espressione «You’re fired», resa popolare dal programma televisivo The Apprentice, è entrata nell’immaginario collettivo come simbolo del suo stile manageriale.

Ma amministrare la Casa Bianca non è dirigere un reality televisivo. Le decisioni sul personale hanno conseguenze istituzionali e politiche, soprattutto quando riguardano le figure che devono garantire la continuità del rapporto tra il presidente, i media e i cittadini.

La parabola di Katie Zacharia, dalla nomina alla rimozione in cinque giorni, racconta una delle contraddizioni più evidenti del metodo trumpiano: la fedeltà personale può favorire una carriera politica, ma non protegge necessariamente dall’allontanamento quando una scelta si trasforma in un problema d’immagine.

Resta anche una questione più generale di responsabilità. Se le qualifiche professionali di un candidato diventano oggetto di contestazione immediatamente dopo la nomina, è legittimo interrogarsi sulla qualità delle verifiche svolte prima di affidargli l’incarico.

Il vero interrogativo, dunque, non riguarda soltanto perché Zacharia sia stata allontanata, ma perché la Casa Bianca abbia scelto una candidata il cui profilo sarebbe diventato così rapidamente il centro di una controversia pubblica.

Trump ha tentato di attribuire un ruolo decisivo alla durezza del trattamento mediatico. E la pressione della stampa ha certamente contribuito ad accelerare gli eventi. Ma questo non elimina la responsabilità politica di chi decide le nomine.

Per Zacharia, l’esperienza alla Casa Bianca si conclude quasi prima di cominciare. Per il presidente, si apre la ricerca di un’altra voce ufficiale capace di rappresentarlo senza trasformarsi nel prossimo caso politico.

Cinque giorni, una conferenza stampa, una bufera sulle qualifiche professionali e un incarico già terminato. A Washington il «You’re fired» è tornato protagonista. Questa volta, però, il vero esame riguarda anche chi aveva deciso l’assunzione.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative