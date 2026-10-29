10:32 pm, 29 Ottobre 26 calendario

Piazze in fermento, il Viminale teme nuovi disordini

Di: Redazione Metrotoday

Cortei, Piantedosi avverte sui rischi

🌐 Cortei del 30 ottobre, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riconosce la presenza di rischi per l’ordine pubblico, ma sottolinea che le criticità rientrano in fenomeni già affrontati dalle autorità. Dopo le tensioni delle settimane precedenti, il sistema di sicurezza nazionale si prepara a gestire una nuova giornata di mobilitazioni. La sfida è prevenire violenze e devastazioni senza comprimere il diritto dei cittadini a manifestare pacificamente.

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La preoccupazione per le manifestazioni

Il ministro dell’Interno ha richiamato l’attenzione sulle modalità con cui si attivano alcune mobilitazioni di piazza, giudicate particolarmente complesse da gestire.

Ha comunque confermato la propria fiducia nel lavoro di prefetti, questori e vertici territoriali delle forze di polizia.

Il riferimento è anche alla capacità di affrontare comportamenti improvvisi e situazioni che possono modificarsi rapidamente durante un corteo.

La questione non riguarda esclusivamente il numero dei manifestanti, ma la possibile presenza di gruppi intenzionati a provocare disordini.

Il precedente dei disordini di ottobre

Nelle valutazioni istituzionali entrano anche gli episodi di devastazione e saccheggio del 17 e 18 ottobre.

Lucio Pifferi, nell’ambito delle dichiarazioni riportate sulla gestione dell’antiterrorismo, ha sottolineato le difficoltà di prevenzione legate alle dimensioni e alle modalità di quelle azioni.

Un’ammissione che riapre il confronto sull’efficacia delle informazioni preventive e sulla tempestività degli interventi.

La prevenzione, però, deve basarsi su elementi concreti e non sulla presunzione che ogni manifestazione sia destinata a degenerare.

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La linea difficile tra libertà e sicurezza

La Costituzione tutela il diritto di riunirsi pacificamente. Al tempo stesso, le autorità hanno il dovere di proteggere persone, beni e infrastrutture.

Il punto decisivo riguarda quindi l’individuazione tempestiva di eventuali condotte violente, distinguendole dalle forme legittime di dissenso.

Una gestione efficace della sicurezza dovrebbe ridurre il rischio di incidenti senza trasformare la protesta in un problema di ordine pubblico per definizione.

A Roma il corteo nazionale della Cgil contro la Manovra

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

29 Ottobre 2026
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