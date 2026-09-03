Legge elettorale, centrodestra diviso sul ballottaggio

🌐 Legge elettorale, il centrodestra trova l’intesa sulle preferenze ma resta diviso sul ballottaggio: l’emendamento di Marcello Pera rilancia il secondo turno, mentre la Lega mantiene la sua contrarietà. Il dossier approda al Senato tra tensioni politiche e nuove incognite.

La legge elettorale torna al centro dello scontro politico e, questa volta, il nodo più delicato non riguarda soltanto il sistema delle preferenze. A dividere la maggioranza è soprattutto il possibile ritorno del ballottaggio, una soluzione che potrebbe cambiare in profondità gli equilibri della futura competizione elettorale.

Il centrodestra si presenta infatti compatto su una parte della riforma, ma procede in ordine sparso sul secondo turno. L’emendamento sulle preferenze è stato depositato con il sostegno unitario delle forze della maggioranza, mentre sul ballottaggio resta in campo la proposta presentata a titolo personale dal senatore di Fratelli d’Italia Marcello Pera. Forza Italia ha invece rinunciato, almeno per il momento, a depositare un proprio emendamento sul doppio turno in Commissione. La Lega continua a manifestare una posizione nettamente contraria.

È una distinzione politicamente rilevante. Perché se sulle preferenze il centrodestra ha trovato un terreno comune, sul meccanismo destinato a determinare l’eventuale assegnazione del premio di governabilità emerge una divergenza che investe direttamente la strategia con cui affrontare le prossime elezioni.

Legge elettorale, l’intesa sulle preferenze

Il primo punto sul quale la maggioranza è riuscita a trovare una sintesi riguarda il ritorno delle preferenze.

L’emendamento condiviso prevede la possibilità per l’elettore di esprimere fino a tre preferenze, con il capolista che resta invece bloccato. La proposta riguarda le liste, comprese quelle coalizzate, e modifica uno degli elementi più discussi dell’attuale impianto della riforma.

L’accordo rappresenta il risultato di un confronto interno alla maggioranza che aveva già occupato una parte significativa dei lavori parlamentari prima della pausa estiva. La nuova formulazione arriva inoltre dopo che alla Camera il governo era stato battuto proprio sulle preferenze, rendendo il tema particolarmente sensibile per gli equilibri politici della coalizione.

Ma il testo depositato al Senato presenta anche un altro elemento significativo: è stato eliminato il riferimento esplicito al “primo turno elettorale” che compariva nelle precedenti formulazioni. Una modifica che viene letta come un segnale di cautela rispetto alla partita sul ballottaggio e alla volontà di non sovrapporre i due dossier prima che la maggioranza abbia assunto una posizione definitiva.

Preferenze e capilista bloccati

La soluzione scelta dal centrodestra non equivale quindi a una liberalizzazione completa delle candidature.

Il sistema continua a prevedere una figura di capolista bloccato, mentre agli elettori viene restituita la possibilità di incidere sull’ordine degli altri candidati attraverso le preferenze. È uno dei compromessi sui quali la maggioranza sembra aver trovato una convergenza, anche se rimane aperta la discussione sull’equilibrio di genere.

Nel frattempo è stata messa in discussione anche la cosiddetta norma anti-cespugli, destinata a incidere sul peso dei piccoli partiti coalizzati nel calcolo del risultato nazionale. L’ipotesi di eliminarla è collegata anche alla necessità di evitare possibili problemi di compatibilità costituzionale.

Il quadro che emerge è dunque quello di una riforma ancora largamente aperta, nella quale alcuni punti hanno trovato una convergenza mentre altri continuano a essere oggetto di trattativa.

Il ballottaggio divide la maggioranza

La vera partita politica, tuttavia, si gioca sul secondo turno.

L’iniziativa più significativa è quella di Marcello Pera, che ha presentato un emendamento per reintrodurre il ballottaggio. Il senatore di Fratelli d’Italia ha spiegato di averlo fatto anche con l’intento di offrire al centrodestra uno strumento di riflessione e favorire il confronto interno.

La sua proposta prevede un sistema articolato. Il premio di governabilità verrebbe assegnato direttamente alla coalizione che al primo turno raggiungesse il 48% dei voti. Se nessuna coalizione arrivasse a quella soglia, scatterebbe il ballottaggio tra le prime due, ma soltanto se entrambe avessero superato il 38% dei consensi. Al secondo turno, inoltre, non sarebbero possibili apparentamenti diversi rispetto a quelli definiti nella prima votazione.

La proposta introduce quindi una doppia garanzia: una soglia alta per ottenere subito il premio e una soglia minima per accedere al secondo turno.

Non si tratta di un dettaglio tecnico. Il meccanismo potrebbe determinare la formazione della maggioranza parlamentare e, soprattutto, ridurre il rischio di un risultato elettorale senza un vincitore netto.

Perché il ballottaggio è diventato il nodo politico

Dietro il dibattito tecnico c’è una questione eminentemente politica: la frammentazione del voto.

Il sistema ipotizzato vuole evitare che nessuna coalizione riesca a raggiungere una maggioranza sufficientemente solida, lasciando il Parlamento in una situazione di equilibrio difficile da governare.

Il ballottaggio avrebbe proprio questa funzione: trasformare una competizione frammentata in una scelta finale tra due schieramenti.

È anche per questo che il tema ha assunto una rilevanza crescente nelle ultime settimane. La presenza di nuove formazioni e la possibile capacità di alcuni soggetti di sottrarre consensi ai principali schieramenti rendono meno scontato l’esito del primo turno. Nel dibattito politico è entrato anche il fenomeno legato a Roberto Vannacci, considerato da alcuni osservatori uno dei fattori che potrebbero aumentare la frammentazione del campo di destra.

L’ipotesi del secondo turno viene quindi valutata da una parte del centrodestra come uno strumento per evitare che la dispersione dei voti produca un risultato incerto. Ma proprio questa lettura genera il sospetto delle opposizioni, che interpretano il ballottaggio come una modifica pensata anche in funzione degli attuali rapporti di forza.

FdI favorevole al confronto, Lega contraria

La posizione più delicata è quella della Lega.

Il partito di Matteo Salvini è storicamente contrario al doppio turno e anche nell’attuale confronto parlamentare mantiene una linea di forte prudenza. Forza Italia, invece, ha mostrato maggiore apertura al tema, mentre Fratelli d’Italia considera la proposta di Pera un punto di partenza per una discussione che non è ancora formalmente chiusa.

La conseguenza è un centrodestra che appare compatto su alcuni aspetti della riforma ma non dispone, almeno allo stato attuale, di una posizione comune sul ballottaggio.

Il dato politicamente più importante è che l’emendamento Pera è rimasto in campo, mentre l’ipotesi di una proposta unitaria della maggioranza sul secondo turno si è progressivamente indebolita.

Non significa necessariamente che il ballottaggio sia definitivamente tramontato. La legge elettorale deve ancora affrontare il passaggio parlamentare e il dossier potrebbe essere modificato durante l’esame in Aula. Ma il fatto che il centrodestra non abbia presentato una proposta condivisa sul tema segnala quanto sia difficile trovare un equilibrio tra le diverse sensibilità della maggioranza.

Il nodo del bicameralismo

A rendere ancora più complessa la questione ci sono anche i problemi tecnici legati al bicameralismo italiano.

Una legge elettorale che introducesse un secondo turno dovrebbe infatti essere costruita in modo da tenere conto delle specificità di Camera e Senato. Un risultato diverso nelle due elezioni potrebbe creare una situazione particolarmente difficile, soprattutto se il premio di governabilità non fosse sufficiente a garantire una maggioranza effettiva.

È uno dei motivi per cui il ballottaggio non può essere considerato una semplice aggiunta al sistema esistente. Richiederebbe una progettazione complessiva capace di evitare che il meccanismo produca l’effetto opposto a quello desiderato: invece di assicurare stabilità, potrebbe generare due maggioranze diverse tra Camera e Senato.

Il calendario del Senato accelera la trattativa

La pressione politica è aumentata anche per una ragione molto concreta: i tempi parlamentari.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato è scaduto nella giornata del primo settembre. Sono state depositate complessivamente centinaia di proposte di modifica, con un peso particolarmente significativo delle opposizioni. Il testo dovrebbe approdare in Aula il 9 settembre, mentre il voto finale è previsto per il 15 settembre secondo il calendario parlamentare attualmente delineato.

Questo significa che i partiti hanno ormai poco spazio per rinviare le decisioni più controverse.

Il confronto sul ballottaggio, però, potrebbe proseguire anche oltre il passaggio in Commissione. La possibilità di intervenire durante l’esame in Aula, attraverso riformulazioni o nuovi accordi politici, lascia aperto uno spazio di manovra che potrebbe rivelarsi decisivo.

La partita sulla legge elettorale guarda già alle prossime elezioni

Il confronto parlamentare non riguarda soltanto il funzionamento tecnico del voto. Dietro ogni soglia, ogni preferenza e ogni premio di governabilità c’è la prospettiva delle prossime elezioni politiche.

Il centrodestra deve decidere quale sistema ritiene più utile per trasformare il consenso elettorale in una maggioranza stabile. E deve farlo tenendo insieme esigenze differenti: la volontà di garantire governabilità, la necessità di evitare una frammentazione eccessiva e il timore che un secondo turno possa modificare radicalmente gli equilibri costruiti al primo.

Per la maggioranza, il vero interrogativo è quindi politico prima ancora che matematico.

Meglio un sistema che assegni il premio sulla base del risultato del primo turno oppure una legge che affidi al ballottaggio la scelta definitiva tra le prime due coalizioni?

La risposta non è ancora arrivata.

L’emendamento sulle preferenze dimostra che una sintesi nel centrodestra è possibile. Il caso del ballottaggio dimostra invece che la riforma elettorale resta uno dei dossier più sensibili dell’intera legislatura.

E proprio per questo le prossime settimane potrebbero essere decisive. Se il secondo turno dovesse rimanere soltanto nell’emendamento presentato da Pera, il suo percorso parlamentare sarebbe tutt’altro che scontato. Se invece nella maggioranza maturasse una nuova intesa, la legge elettorale potrebbe cambiare nuovamente volto.

Per ora, il dato politico è chiaro: il centrodestra è unito sulle preferenze, ma sul ballottaggio la maggioranza continua a viaggiare su strade diverse. E mentre il Senato si prepara a entrare nel vivo dell’esame, la riforma che dovrebbe definire le regole delle prossime elezioni rimane ancora una partita aperta.