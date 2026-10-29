Maranello oltre la Ferrari: la città svela il suo volto nascosto

🌐 Maranello non è soltanto motori, velocità e Cavallino Rampante. La città emiliana punta a valorizzare la propria identità attraverso Unexpected Maranello, la nuova guida digitale presentata il 28 ottobre dal Comune insieme a Unexpected Italy. Un progetto che mette al centro artigiani, agricoltori, chef e operatori locali per costruire un turismo sostenibile, capace di raccontare il territorio oltre il mito Ferrari.

Maranello riscopre la propria identità

Nel mondo basta pronunciare Maranello per evocare immediatamente la Ferrari.

Un’associazione straordinaria per notorietà internazionale, ma che rischia di lasciare in secondo piano la ricchezza culturale e produttiva del territorio.

È proprio questa dimensione meno conosciuta che il Comune ha deciso di valorizzare attraverso Unexpected Maranello, guida digitale sviluppata insieme alla startup travel-tech e Società Benefit Unexpected Italy.

La piattaforma è stata presentata il 28 ottobre 2026 presso la Biblioteca Mabic, alla presenza del sindaco Luigi Zironi e dell’amministratrice delegata di Unexpected Italy, Elisabetta Faggiana.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di promozione turistica che punta sulla qualità dell’esperienza e sul coinvolgimento della comunità locale.

Artigiani e produttori diventano protagonisti

La guida nasce da un lavoro di ricerca e mappatura delle realtà indipendenti presenti sul territorio.

L’obiettivo non è semplicemente aggiungere attrazioni a un catalogo turistico.

Il progetto vuole raccontare le persone che contribuiscono quotidianamente a costruire l’identità economica e culturale della città.

Tra le attività valorizzate figurano artigiani, restauratori, giovani agricoltori, ristoratori e professionisti dell’accoglienza.

Una particolare attenzione viene dedicata a quelle esperienze produttive che difficilmente riescono a ottenere visibilità attraverso i circuiti internazionali.

Dalle lavorazioni artigianali alla gastronomia, emerge una Maranello profondamente legata alle competenze delle proprie imprese.

Una guida digitale per scoprire la città

Unexpected Maranello offre contenuti in italiano e inglese.

La piattaforma comprende itinerari tematici, racconti dedicati alle attività locali, approfondimenti enogastronomici e un calendario degli eventi.

Lo strumento è rivolto tanto ai visitatori quanto ai residenti.

Questa doppia destinazione rappresenta un elemento importante: valorizzare il territorio significa anche consentire ai cittadini di conoscere meglio le eccellenze che li circondano.

Il progetto può inoltre contribuire a distribuire l’interesse turistico su esperienze differenti, favorendo attività economiche meno direttamente collegate ai grandi flussi automobilistici.

Turismo responsabile, una possibilità per le piccole imprese

L’iniziativa mette in discussione un modello turistico concentrato esclusivamente sulle attrazioni più celebri.

L’interesse internazionale per Ferrari rappresenta una risorsa preziosa, ma il territorio può ampliare la propria capacità di accoglienza attraverso esperienze autentiche.

Il sindaco Zironi ha sottolineato il valore delle competenze locali, ricordando la presenza di numerose eccellenze nell’artigianato, nell’agricoltura e nelle attività culturali.

Elisabetta Faggiana ha invece evidenziato l’importanza delle storie raccolte durante il progetto.

La questione è anche economica.

Un turismo distribuito tra più attività può contribuire a generare occasioni di lavoro e a rafforzare le filiere locali.

Naturalmente, la disponibilità di una piattaforma non garantisce automaticamente un aumento dei visitatori.

Serviranno aggiornamenti costanti, promozione mirata e collaborazione con gli operatori.

Unexpected Maranello propone però un cambio di prospettiva: non chiedere soltanto che cosa vedere, ma chi conoscere e quali storie scoprire.

È così che una destinazione famosa può diventare anche una comunità da esplorare.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.