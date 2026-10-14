Bologna, 165 multe per un errore di targa: arriva il ricorso

🌐 Bologna, 165 multe in quattro mesi, un conto da oltre 10mila euro e un errore nella trascrizione della targa che avrebbe trasformato la vita di un’automobilista in un incubo burocratico. Dopo aver cambiato automobile, la donna si è ritrovata destinataria di una raffica di sanzioni per presunti ingressi non autorizzati nelle zone a traffico limitato (ZTL). Convinta di essere vittima di un errore, ha deciso di reagire e di rivolgersi al giudice di pace. Una vicenda che riaccende i riflettori sui rischi degli errori amministrativi, sui sistemi di rilevamento elettronico e sulle difficoltà che i cittadini possono incontrare quando devono contestare multe ritenute ingiuste.

Centosessantacinque multe in quattro mesi: la sorpresa da oltre 10mila euro

Ricevere una multa è già abbastanza spiacevole. Trovarsi davanti a decine di verbali può diventare un problema serio. Ma scoprire di dover affrontare 165 sanzioni nel giro di appena quattro mesi significa confrontarsi con una situazione che rischia di travolgere qualsiasi automobilista, soprattutto quando l’importo complessivo supera i diecimila euro.

È quanto sarebbe accaduto a una donna a Bologna, finita al centro di una vicenda legata alla circolazione nelle zone a traffico limitato della città.

Il punto cruciale è la targa. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo aver cambiato automobile si sarebbe verificato un errore nella sua trascrizione. Una circostanza che avrebbe innescato una catena di contestazioni per accessi non autorizzati alle ZTL.

La conseguenza è stata una quantità impressionante di verbali, con un conto economico che ha assunto proporzioni difficili da ignorare.

Centosessantacinque contestazioni non sono soltanto un problema di denaro: significano anche tempo da dedicare alle verifiche, documenti da recuperare e procedure da affrontare per dimostrare l’eventuale errore.

Per la donna, la strada scelta è quella giudiziaria. L’automobilista ha infatti presentato ricorso al giudice di pace, chiedendo di sottoporre la vicenda a una valutazione formale.

L’errore nella targa e il meccanismo delle multe automatiche

Per comprendere come una simile situazione possa verificarsi, occorre guardare al funzionamento dei sistemi di controllo elettronico degli accessi.

Nelle ZTL, le telecamere leggono le targhe dei veicoli in transito e confrontano i dati acquisiti con le autorizzazioni registrate nei sistemi informatici. Se il veicolo risulta privo del permesso necessario, può scattare la procedura per la contestazione della violazione.

Questi strumenti consentono di controllare numerosi accessi senza richiedere la presenza costante di agenti sul posto. Tuttavia, come accade con qualsiasi sistema di rilevamento e archiviazione dei dati, la correttezza delle informazioni associate alla targa è fondamentale.

Un carattere trascritto in modo errato, un dato non aggiornato o un’associazione sbagliata possono, in determinate circostanze, generare anomalie che richiedono ulteriori verifiche.

Nel caso bolognese, l’elemento centrale della contestazione sarebbe proprio l’errore nella trascrizione della targa. Per stabilire con precisione che cosa sia accaduto, però, è necessario esaminare i documenti del caso e ricostruire il collegamento tra il veicolo, i verbali e i dati utilizzati per emettere le sanzioni.

Non è quindi corretto considerare già accertata ogni responsabilità prima della valutazione del ricorso.

Perché le ZTL possono trasformarsi in una trappola burocratica

Le zone a traffico limitato sono state introdotte per regolare la circolazione nei centri urbani, ridurre il traffico e tutelare aree particolarmente sensibili. A Bologna, come in altre città italiane, conoscere le regole di accesso è essenziale per evitare sanzioni.

Il sistema, tuttavia, può risultare complesso per chi deve distinguere tra orari, categorie di veicoli, permessi temporanei ed eventuali deroghe.

Quando si aggiunge un problema legato alla registrazione dei dati, la questione diventa ancora più delicata. Un automobilista può trovarsi a dover dimostrare non soltanto di avere ragione, ma anche che la documentazione disponibile corrisponde effettivamente al veicolo utilizzato.

La vicenda evidenzia così un punto essenziale: l’efficienza dei controlli automatici deve accompagnarsi alla possibilità di correggere tempestivamente gli errori e contestare le sanzioni.

Un sistema capace di rilevare migliaia di passaggi deve anche prevedere procedure chiare per gestire i casi anomali, soprattutto quando le contestazioni si accumulano in un arco temporale ristretto.