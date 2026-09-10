Bologna, la natura sulle monete: il nuovo volto del Medagliere

🌐 Natura in nummis porta al Museo Civico Archeologico di Bologna un viaggio nella storia attraverso le piante raffigurate sulle monete, dal mondo antico alla Repubblica italiana e fino all’euro.

A Bologna anche una moneta può diventare una finestra sulla storia dell’uomo. Non soltanto uno strumento di scambio o un oggetto da collezione, ma una piccola superficie sulla quale società, economie, religioni e ideologie hanno lasciato un segno. È questo il punto di partenza di Natura in nummis. Iconografie vegetali tra sussistenza antica, ricostruzione nazionale e tutela globale, la nuova esposizione della rassegna Il Medagliere si rivela.

L’appuntamento, giunto al suo decimo focus, apre al pubblico dal 9 settembre 2026 al 13 gennaio 2027 nell’atrio del Museo Civico Archeologico di Bologna, in via dell’Archiginnasio 2. L’ingresso è gratuito. La mostra è realizzata in collaborazione con l’Accademia Italiana di Studi Numismatici e l’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Il progetto nasce per avvicinare anche il pubblico non specialista a un patrimonio numismatico di straordinaria ampiezza. Il Medagliere del museo conserva infatti circa 100.000 beni numismatici, dagli inizi della monetazione, alla fine del VII secolo avanti Cristo, fino all’euro. A questo patrimonio si aggiunge un nucleo di circa 16.000 medaglie, databili dalla metà del Quattrocento fino all’età contemporanea.

Fiori, frutti e piante diventano messaggi politici

Il percorso di Natura in nummis parte dal mondo antico, quando la rappresentazione di una pianta su una moneta poteva avere un significato molto preciso.

La vegetazione poteva identificare una città, richiamare una divinità, evocare la prosperità di un territorio oppure suggerire valori religiosi e politici. In alcuni casi si tratta dei cosiddetti “tipi parlanti”, immagini capaci di richiamare direttamente il nome del luogo attraverso un’assonanza linguistica.

È il caso della rosa sulle monete di Rodi, collegata al nome greco dell’isola, oppure del sedano raffigurato sulle emissioni di Selinunte. In altri casi il vegetale assume un valore simbolico più ampio: le spighe di grano evocano l’abbondanza e la disponibilità di risorse alimentari, mentre il papavero può richiamare le sue proprietà medicinali e il rapporto con la salute.

La pianta, dunque, non è mai soltanto decorazione. È un codice visivo attraverso il quale una comunità racconta se stessa.

Il grano e la grande questione dell’alimentazione

Uno dei nuclei più significativi dell’esposizione è dedicato ai cereali, elemento fondamentale per comprendere l’economia delle società antiche.

La spiga di grano compare in modo particolarmente evidente sullo statere di Metaponto, emissione d’argento del V secolo avanti Cristo caratterizzata dal celebre rovescio incuso. Il grano diventa così una sorta di marchio del territorio e della sua ricchezza agricola.

Secoli più tardi, nell’Impero romano, la stessa immagine assume una dimensione politica. Sui sesterzi dell’imperatore Adriano la spiga compare associata alle figure di Annona e Fides. La prima rappresenta le riserve agricole e l’approvvigionamento della popolazione; la seconda richiama invece la fiducia, la lealtà e il rispetto degli impegni.

La moneta comunica così un messaggio preciso: il potere deve garantire il cibo e, insieme, la stabilità dell’ordine pubblico.

Anche l’orzo trova spazio nella narrazione. Era una componente essenziale dell’alimentazione greca e compare, tra le altre, sulle monete di Lentini, colonia greca della Sicilia conosciuta per la coltivazione di questo cereale.

Quercia, alloro e palma: quando la natura diventa simbolo

Non tutte le piante rappresentate sulle monete hanno un legame diretto con l’agricoltura.

Quercia, alloro e palma appartengono a un universo simbolico nel quale la natura diventa espressione di forza, onore e vittoria. Le corone vegetali sono frequentemente associate alle figure divine o ai personaggi raffigurati sulle monete e trasferiscono sulla rappresentazione il significato attribuito alla pianta.

La quercia richiama forza e prestigio, l’alloro è legato all’onore e alla consacrazione, mentre il ramo o serto di palma diventa emblema della vittoria.

Questa simbologia permette di comprendere come la numismatica non sia separabile dalla cultura visiva delle diverse epoche. Una moneta, anche quando misura pochi centimetri, può condensare religione, propaganda, identità e memoria collettiva.

Dall’antichità alla nascita dell’Italia repubblicana

Il percorso di Bologna non si ferma al mondo greco e romano. Una delle trasformazioni più interessanti riguarda il modo in cui la natura viene utilizzata nella monetazione italiana del secondo dopoguerra.

Con la nascita della Repubblica, il linguaggio delle monete riflette un Paese impegnato nella ricostruzione economica e sociale dopo la guerra. I prodotti della terra assumono un ruolo centrale perché l’agricoltura continua a rappresentare una componente essenziale della vita nazionale.

Sulle monete compaiono così spighe di grano, foglie di ulivo, un’arancia e l’aratro tradizionale. Sono immagini semplici, immediatamente riconoscibili, ma proprio per questo capaci di raccontare il Paese attraverso il lavoro, la produzione agricola e la necessità di tornare a garantire benessere e nutrimento alla popolazione.

Il vegetale cambia quindi significato: da attributo religioso o simbolo di una città antica diventa immagine della ricostruzione nazionale.

Con l’euro le piante raccontano l’identità

L’ingresso nell’epoca dell’euro modifica ancora una volta la funzione delle immagini vegetali.

Nei diversi Paesi europei le piante raffigurate sulle monete assumono soprattutto un valore identitario e territoriale. La Finlandia presenta il lampone artico, mentre l’Austria porta sulle proprie monete elementi della flora alpina come la primula di montagna, la stella alpina e la genziana.

La scelta non è casuale. In una moneta condivisa da numerosi Stati, i simboli nazionali diventano uno strumento per mantenere visibile la specificità di ogni Paese.

È un passaggio significativo: la stessa natura che nell’antichità poteva indicare la fertilità di un territorio o la protezione di una divinità, nell’Europa contemporanea diventa segno di appartenenza e riconoscibilità nazionale.

La salute delle piante entra nella moneta europea

Il capitolo più contemporaneo della mostra guarda invece alla dimensione ambientale.

Nel 2020, proclamato anno europeo della salute delle piante, l’Unione europea ha dedicato al tema una moneta commemorativa da 2 euro. Il significato è ormai diverso rispetto a quello delle emissioni antiche: la pianta non rappresenta soltanto una risorsa economica o un simbolo identitario, ma un bene da proteggere.

Il messaggio si allarga quindi dall’individuo all’ecosistema. Proteggere la salute delle piante significa tutelare gli equilibri naturali dai quali dipendono anche le attività umane.

È probabilmente questo uno degli aspetti più interessanti di Natura in nummis: osservando monete appartenenti a epoche lontanissime, il visitatore può seguire l’evoluzione del rapporto tra società e ambiente.

Il Medagliere si rivela, una storia da guardare in pochi centimetri

La forza della rassegna bolognese sta proprio nella capacità di trasformare un oggetto apparentemente piccolo in un racconto di grandi dimensioni.

Una spiga può parlare di alimentazione, una palma di vittoria, un ulivo di identità, una pianta di tutela ambientale. Cambiano i secoli, cambiano le società e cambiano i significati, ma la natura continua a essere utilizzata per rappresentare ciò che una comunità considera importante.

La nuova esposizione del Museo Civico Archeologico segue questa lunga evoluzione senza pretendere di esaurire la complessità delle iconografie vegetali nella numismatica. La selezione proposta vuole piuttosto offrire una serie di chiavi di lettura, mettendo in dialogo monete antiche, emissioni moderne ed euro.

Per il pubblico sarà inoltre possibile partecipare, durante il periodo di apertura, a visite guidate e incontri di approfondimento, pensati per accompagnare la lettura delle opere e approfondire il significato storico delle immagini.

Natura in nummis sarà visitabile gratuitamente fino al 13 gennaio 2027. Un appuntamento che dimostra come anche una moneta possa raccontare molto più del proprio valore nominale: può raccontare il cibo, il potere, la fede, il lavoro, l’identità di una nazione e, oggi, anche la necessità di proteggere l’ambiente.