Lavoro nero in Italia, 218 miliardi e oltre 3,2 milioni di irregolari

🌐 Economia sommersa, lavoro nero ed economia illegale valgono complessivamente 218,2 miliardi di euro in Italia nel 2024, pari al 9,9% del Pil. Le unità di lavoro irregolari raggiungono quota 3 milioni e 277mila, con oltre 145mila unità in più rispetto al 2023. Il quadro statistico evidenzia una doppia tendenza: l’incidenza dell’economia non osservata sul prodotto interno lordo diminuisce, ma il lavoro irregolare continua a crescere, con effetti sui diritti dei lavoratori, sulle entrate pubbliche e sulla concorrenza tra imprese.

Economia sommersa, in Italia vale 218,2 miliardi di euro

Un valore superiore a 218 miliardi di euro, quasi un decimo dell’intera ricchezza prodotta nel Paese. È la dimensione raggiunta nel 2024 dall’economia non osservata, l’insieme delle attività produttive che non emergono direttamente dalle rilevazioni statistiche ordinarie e che comprendono sia l’economia sommersa sia quella illegale.

Il dato restituisce la portata di un fenomeno che attraversa il sistema produttivo italiano e coinvolge realtà molto diverse: dalle prestazioni lavorative non dichiarate ai ricavi occultati al fisco, fino alle attività illegali incluse nella contabilità nazionale.

Rispetto al 2023, il valore complessivo è aumentato dello 0,3%, passando da 217,6 a 218,2 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il Pil a prezzi correnti è cresciuto del 3,2%. È proprio questa differenza a spiegare perché il peso dell’economia non osservata sia diminuito dal 10,2% al 9,9%.

La quota sul Pil scende, ma il valore assoluto dell’economia non osservata aumenta. Una distinzione fondamentale per interpretare correttamente i numeri ed evitare di confondere una riduzione dell’incidenza percentuale con una scomparsa del fenomeno.

La cifra di 218,2 miliardi, inoltre, non rappresenta esclusivamente il denaro sottratto al fisco attraverso il lavoro nero. È un aggregato statistico più ampio, che comprende componenti differenti e non può essere equiparato automaticamente all’ammontare delle imposte evase.

Il dato resta comunque significativo per le dimensioni raggiunte e per le conseguenze che l’economia non osservata può produrre sul funzionamento del mercato, sulla protezione sociale e sulla capacità delle istituzioni di misurare correttamente l’attività economica.

Lavoro irregolare in aumento: 145mila unità in più in un anno

Il dato più delicato riguarda l’occupazione irregolare. Nel 2024 le unità di lavoro non regolari sono salite a 3 milioni e 277mila, registrando un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente.

In termini assoluti, significa oltre 145mila unità in più. L’incremento riguarda sia il lavoro dipendente sia quello indipendente, ma è più marcato tra i dipendenti.

Le unità di lavoro non devono essere confuse con il numero esatto delle persone coinvolte. Si tratta di una misura statistica del volume di lavoro, espressa in equivalenti a tempo pieno: una persona che svolge più attività o lavora per periodi limitati può contribuire in modo diverso al conteggio.

La distinzione non ridimensiona il problema. L’aumento indica che il volume di lavoro svolto in condizioni non regolari è cresciuto in misura significativa, in controtendenza rispetto alla lieve diminuzione dell’incidenza complessiva dell’economia non osservata sul Pil.

Il tasso di irregolarità sale dal 12,7% al 13,1%. In pratica, ogni 100 unità di lavoro complessive, poco più di 13 risultano irregolari secondo la definizione statistica adottata.

La crescita è stata più sostenuta per il lavoro dipendente, aumentato di circa 121.800 unità, pari al 5,4%. Per il lavoro indipendente l’incremento è stato di circa 23.400 unità, pari al 2,7%.

Questa dinamica mette in evidenza un aspetto centrale: nonostante il peso complessivo dell’economia non osservata sul Pil sia in diminuzione, il lavoro irregolare continua a guadagnare terreno all’interno del mercato occupazionale.

Che cosa comprende davvero l’economia non osservata

Per comprendere la portata dei dati occorre distinguere le diverse componenti dell’aggregato. L’economia sommersa, al netto delle attività illegali, vale 198,4 miliardi di euro nel 2024. Le attività illegali contribuiscono per altri 19,8 miliardi.

All’interno dell’economia sommersa rientrano, tra gli altri fenomeni, il valore aggiunto generato dal lavoro irregolare, i ricavi non dichiarati integralmente e altre componenti, come determinati fitti e mance non dichiarati.

La sotto-dichiarazione si verifica quando i ricavi o altri elementi economici vengono rappresentati in misura inferiore a quella effettiva. Il lavoro irregolare riguarda invece posizioni lavorative nelle quali non vengono rispettati gli obblighi fiscali e contributivi previsti.

L’economia illegale costituisce una componente distinta e comprende specifiche attività vietate dalla legge, oltre ad alcune attività che, pur essendo legali in sé, vengono svolte da operatori non autorizzati.

Non tutti i 218,2 miliardi derivano quindi da rapporti di lavoro in nero, così come non tutto l’aggregato può essere interpretato come evasione fiscale accertata. Le stime servono a rappresentare un fenomeno economico complesso, non a quantificare direttamente un unico tipo di illecito.

Questa distinzione è importante anche per valutare le politiche di contrasto. Le misure necessarie per far emergere un rapporto di lavoro non dichiarato non coincidono necessariamente con quelle utili a contrastare la sotto-dichiarazione dei ricavi o le attività illegali.

Lavoro nero, i settori in cui è più diffuso

Il fenomeno presenta differenze rilevanti tra i comparti produttivi. Le situazioni più critiche emergono nei servizi alle persone, in agricoltura e nelle attività legate al commercio, ai trasporti, all’alloggio e alla ristorazione.

Il dato più elevato riguarda gli altri servizi alle persone, dove il tasso di irregolarità raggiunge il 41,4%. In questa categoria rientrano numerose prestazioni rivolte alle famiglie, compreso il lavoro domestico e di assistenza, svolto spesso in contesti difficili da monitorare.

Segue l’agricoltura, con un tasso del 18,4%. La stagionalità delle attività, la necessità di concentrare la manodopera in determinati periodi e la frammentazione delle filiere rappresentano alcune delle caratteristiche che rendono particolarmente importante il controllo della regolarità dei rapporti di lavoro.

Nel comparto del commercio, dei trasporti, dell’alloggio e della ristorazione, il tasso arriva al 15,5%. Le costruzioni raggiungono il 13,6%, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2023.

Sono percentuali che non descrivono soltanto una questione amministrativa. La regolarità del rapporto di lavoro incide sulla possibilità di ricevere contributi pensionistici, ottenere le tutele previste in caso di infortunio e dimostrare la propria posizione occupazionale.

Nei comparti caratterizzati da prestazioni discontinue o da una forte presenza di piccole attività, far emergere il lavoro irregolare richiede strumenti adeguati alle specifiche condizioni operative.

Circa il 62% delle unità di lavoro irregolari si concentra negli altri servizi alle persone e nel comparto del commercio, dei trasporti, dell’alloggio e della ristorazione. Questo dato suggerisce che le politiche di contrasto possono ottenere risultati più efficaci quando si concentrano anche sui settori nei quali il fenomeno è maggiormente presente.

Il valore del lavoro irregolare supera gli 80 miliardi

Un ulteriore indicatore aiuta a comprendere il peso economico del fenomeno. Nel 2024 il valore aggiunto riconducibile all’impiego di lavoro irregolare ha raggiunto 80,3 miliardi di euro, in crescita del 3,9% rispetto al 2023.

L’incremento corrisponde a circa 3,1 miliardi di euro. Si tratta di una componente specifica dell’economia sommersa, da non confondere con il valore complessivo dell’economia non osservata.

Nello stesso periodo, il valore aggiunto associato alla sotto-dichiarazione è sceso a 107,6 miliardi, dai 108,2 miliardi dell’anno precedente. La diversa evoluzione delle due componenti ha modificato il loro peso relativo: il lavoro irregolare rappresenta ora il 36,8% del valore aggiunto dell’economia non osservata, rispetto al 35,5% del 2023.

Il lavoro irregolare cresce più rapidamente di altre componenti del sommerso, diventando un elemento sempre più rilevante nella composizione dell’aggregato.

La dinamica richiede attenzione perché il valore prodotto attraverso rapporti irregolari non racconta, da solo, le condizioni in cui lavorano le persone coinvolte. Dietro le statistiche possono esserci situazioni molto diverse, che vanno dall’assenza completa di un contratto alla dichiarazione soltanto parziale delle prestazioni effettivamente svolte.

Per questo motivo, il contrasto al fenomeno non può basarsi esclusivamente sulla quantificazione economica. Servono anche controlli, verifiche dei rapporti di lavoro e strumenti che permettano ai lavoratori di conoscere e far valere i propri diritti.

Le conseguenze su salari, pensioni e concorrenza tra imprese

Il lavoro irregolare produce effetti che si estendono ben oltre il singolo rapporto tra dipendente e datore di lavoro. Quando l’attività non viene registrata correttamente, il lavoratore può perdere contributi previdenziali, coperture assicurative e una parte delle garanzie riconosciute dalla normativa.

Le ripercussioni possono emergere anche a distanza di anni, per esempio quando si devono ricostruire i contributi necessari alla pensione o dimostrare la durata di un rapporto professionale.

A questo si aggiunge il problema della concorrenza. Le imprese che non sostengono tutti i costi previsti per il personale possono ottenere un vantaggio artificiale rispetto agli operatori che rispettano gli obblighi fiscali, contributivi e di sicurezza.

Il lavoro nero non danneggia soltanto chi lo subisce: altera anche le condizioni in cui le imprese competono sul mercato.

Sul piano pubblico, il fenomeno può ridurre le entrate fiscali e contributive rispetto a quelle che sarebbero dovute in presenza di rapporti pienamente regolari. Tuttavia, il valore dell’economia non osservata non può essere utilizzato direttamente come misura del mancato gettito: per stimare le imposte potenzialmente non riscosse sono necessari calcoli specifici.

Le strategie di contrasto devono quindi combinare controlli efficaci, semplificazione degli adempimenti, tracciabilità dei rapporti e strumenti di tutela per i lavoratori più esposti. L’obiettivo è favorire l’emersione delle attività e ridurre il vantaggio economico derivante dall’inosservanza delle regole.

Pil in crescita, ma il lavoro irregolare resta una criticità

I dati del 2024 delineano un quadro articolato. Da una parte, l’incidenza dell’economia non osservata scende al 9,9% del Pil, grazie a una crescita dell’economia complessiva più rapida rispetto all’aumento del valore sommerso e illegale. Dall’altra, il numero delle unità di lavoro irregolari aumenta del 4,6% e il tasso di irregolarità raggiunge il 13,1%.

La riduzione del peso percentuale sul Pil non equivale a una riduzione del lavoro nero. Sono due indicatori diversi e, nell’ultimo anno rilevato, si sono mossi in direzioni differenti.

È proprio questa la questione centrale che emerge dalle statistiche: l’economia non osservata rimane una componente significativa del sistema produttivo italiano, mentre il lavoro irregolare continua a crescere e si concentra soprattutto in alcuni settori.

Per valutare i progressi futuri non basterà osservare il rapporto tra economia non osservata e Pil. Sarà necessario verificare anche l’andamento delle unità di lavoro irregolari, la loro incidenza sull’occupazione e le differenze tra comparti.

La sfida riguarda la trasparenza economica, ma anche la qualità del lavoro e la capacità delle imprese regolari di competere senza essere penalizzate da chi riduce i costi attraverso l’inosservanza delle norme.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.