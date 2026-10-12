Curriculum , la skill decisiva sarà saper cambiare

🌐 Nel curriculum del futuro non basterà elencare ciò che si sa fare: conteranno sempre di più adattabilità, curiosità, capacità di apprendere e gestione del cambiamento. In Italia, secondo un’analisi Hays presentata alla Milano Digital Week, il 52% dei professionisti utilizza già regolarmente strumenti di AI sul lavoro, ma proprio la capacità di affrontare il cambiamento emerge come una delle aree nelle quali esistono maggiori margini di crescita.

Per decenni il curriculum è stato una fotografia. Titoli di studio, anni di esperienza, certificazioni, competenze tecniche, lingue conosciute e risultati ottenuti raccontavano il percorso professionale di una persona attraverso ciò che aveva già imparato.

Ora quella fotografia rischia di diventare rapidamente vecchia.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa sta infatti modificando non soltanto gli strumenti utilizzati negli uffici, ma anche il significato stesso di competenza. Una conoscenza tecnica che ieri rappresentava un vantaggio competitivo può diventare più facilmente accessibile quando un sistema di AI è in grado di automatizzare, accelerare o assistere una parte delle attività necessarie per utilizzarla.

Il punto, però, non è stabilire quali professioni spariranno.

La trasformazione più profonda riguarda le attività contenute all’interno dei mestieri. E proprio qui cambia anche il modo in cui un lavoratore può raccontare il proprio valore.

Il curriculum non fotografa più soltanto il passato

Il modello tradizionale è relativamente semplice: più competenze possiede una persona, maggiore è la sua capacità di svolgere determinati compiti.

Nell’economia digitale questa equazione diventa meno lineare.

Un professionista può avere una solida preparazione tecnica, ma trovarsi rapidamente in difficoltà se non riesce ad aggiornare le proprie conoscenze quando cambiano software, processi, strumenti e organizzazione del lavoro.

L’AI accelera ulteriormente questo fenomeno.

Un’attività che richiedeva ore può essere oggi svolta con il supporto di un sistema intelligente in una frazione del tempo. Questo non significa necessariamente che il professionista diventi superfluo. Significa che la parte umana del lavoro può spostarsi verso compiti diversi: verificare, interpretare, decidere, comunicare, coordinare e comprendere le conseguenze di una scelta.

È una trasformazione che porta una domanda nuova anche nei processi di selezione: non soltanto “che cosa sai fare?”, ma anche “quanto rapidamente puoi imparare a fare qualcosa di nuovo?”.

L’AI è già entrata nella quotidianità degli uffici

Il dato più significativo dell’analisi Hays riguarda proprio la diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale.

Il 52% dei professionisti utilizza già regolarmente l’AI nelle proprie attività, secondo la ricerca presentata in occasione della Milano Digital Week.

Non si tratta più, quindi, di una tecnologia confinata ai dipartimenti informatici o alle aziende tecnologiche. L’intelligenza artificiale sta entrando nella produzione di testi, nell’analisi dei dati, nella ricerca di informazioni, nella gestione della documentazione, nella programmazione, nel marketing e in numerose altre attività.

La conseguenza è importante anche per chi non considera l’AI una parte centrale del proprio mestiere.

Quando una tecnologia diventa uno strumento trasversale, infatti, saperla utilizzare comincia a diventare una competenza professionale, mentre la capacità di capire quando utilizzarla e quando invece evitarla diventa una competenza ancora più sofisticata.

Non basta quindi conoscere un chatbot o un software.

Serve capire il problema che si vuole risolvere.

La soft skill che diventa strategica

Tra le competenze osservate dall’analisi emerge un elemento particolarmente interessante: la capacità di gestire il cambiamento.

Il punteggio rilevato tra i professionisti italiani viene descritto come appena sufficiente. Non è una bocciatura, ma rappresenta un segnale significativo in un mercato nel quale la trasformazione tecnologica procede più rapidamente rispetto ai tradizionali cicli di aggiornamento professionale.

La difficoltà non riguarda necessariamente l’accettazione dell’AI.

Può riguardare qualcosa di più profondo: la disponibilità a modificare il proprio modo di lavorare.

Per molti anni esperienza e anzianità hanno significato anche stabilità. Conoscere bene una procedura, un programma o un processo aziendale permetteva di accumulare un vantaggio nel tempo.

Oggi lo stesso vantaggio può ridursi rapidamente.

Un nuovo strumento può cambiare un flusso di lavoro. Un software può automatizzare una procedura. Un sistema di AI può rendere più veloce un’attività che prima richiedeva una lunga esperienza operativa.

Di conseguenza, la competenza non è più soltanto ciò che si possiede.

È anche la capacità di rinnovarla.

Curiosità e apprendimento diventano competenze professionali

È qui che entra in gioco la curiosità.

In passato poteva essere considerata una caratteristica personale interessante, ma non necessariamente determinante in un curriculum. Nell’attuale mercato del lavoro assume invece un significato molto più concreto.

Una persona curiosa tende a sperimentare nuovi strumenti, fare domande, cercare informazioni, confrontare metodi differenti e aggiornarsi prima che il cambiamento diventi obbligatorio.

La curiosità, quindi, può diventare una sorta di motore dell’apprendimento continuo.

E l’apprendimento continuo è destinato ad avere un peso crescente proprio perché la velocità con cui cambiano gli strumenti rende impossibile considerare conclusa la formazione con il conseguimento di un titolo di studio o con l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il curriculum del futuro potrebbe perciò raccontare non soltanto quali certificazioni una persona ha ottenuto, ma come ha continuato ad aggiornarsi nel corso della propria carriera.

Le competenze tecniche non diventano inutili

Il rischio, quando si parla di soft skill e intelligenza artificiale, è cadere nell’equivoco opposto: pensare che le competenze tecniche non servano più.

Non è così.

La diffusione dell’AI rende spesso ancora più importante la conoscenza del settore nel quale lo strumento viene utilizzato.

Un professionista che conosce bene un determinato ambito può infatti valutare meglio la qualità di una risposta generata dall’intelligenza artificiale, riconoscere un errore, individuare informazioni mancanti e capire se un risultato è coerente con il contesto.

L’AI può produrre un testo convincente, un’analisi apparentemente sofisticata o una proposta plausibile. Ma la capacità di stabilire se quel risultato abbia davvero senso rimane legata alla conoscenza, all’esperienza e al giudizio umano.

Per questo il futuro non sembra delineare una contrapposizione tra competenze tecniche e competenze umane.

Il modello emergente è piuttosto quello della complementarità.

Il valore del giudizio umano cresce dove l’AI automatizza

Più l’intelligenza artificiale diventa efficace nei compiti ripetitivi e standardizzabili, più il lavoro umano può concentrarsi su attività nelle quali il contesto fa la differenza.

Pensiamo a un professionista che deve analizzare un insieme di dati.

L’AI può velocizzare la raccolta, l’organizzazione e persino l’individuazione di alcune correlazioni. Ma qualcuno deve stabilire quale domanda porre ai dati, quali informazioni siano affidabili, quali anomalie meritino attenzione e quale decisione prendere sulla base dei risultati.

Lo stesso principio vale nella comunicazione.

Un sistema può generare una bozza in pochi secondi. Ma decidere quale tono utilizzare con un cliente, comprendere una situazione delicata o gestire una relazione complessa richiede elementi che non si esauriscono nella produzione automatica di parole.

È proprio in questo spazio che competenze tecniche e umane possono rafforzarsi reciprocamente.

Il nuovo curriculum potrebbe raccontare la capacità di evolvere

Se il mercato del lavoro cambia rapidamente, anche il modo di presentarsi alle aziende potrebbe cambiare.

Un curriculum efficace non dovrebbe necessariamente limitarsi alla lista delle mansioni svolte. Potrebbe diventare sempre più importante spiegare come una persona ha affrontato le trasformazioni professionali.

Aver imparato un nuovo software può essere significativo. Ma ancora più interessante può essere raccontare perché lo si è imparato, come è stato utilizzato e quale problema ha permesso di risolvere.

Lo stesso vale per l’AI.

Scrivere semplicemente “utilizzo strumenti di intelligenza artificiale” dice relativamente poco. Mostrare di averli integrati in un processo concreto, verificandone i risultati e comprendendone i limiti, racconta invece una competenza più articolata.

È la differenza tra conoscere uno strumento e saperlo integrare nel proprio lavoro.

La formazione diventa un processo continuo

Il cambiamento investe anche aziende e lavoratori insieme.

Non è realistico chiedere ai professionisti di adattarsi continuamente senza offrire occasioni concrete di formazione. Allo stesso tempo, l’aggiornamento non può più essere considerato soltanto una responsabilità dell’impresa.

La diffusione dell’AI rende necessario un modello nel quale imparare diventa parte integrante del lavoro.

Corsi, affiancamento, sperimentazione, formazione interna e confronto tra colleghi possono diventare strumenti normali della vita professionale, anziché interventi occasionali.

La vera differenza potrebbe quindi emergere tra chi considera l’aggiornamento una parentesi rispetto al lavoro e chi lo considera una componente del proprio lavoro.

Non vincerà chi sa già tutto

Il paradosso dell’epoca dell’intelligenza artificiale è che accumulare conoscenze resta fondamentale, ma diventa sempre più difficile pensare che siano definitive.

Una competenza può diventare rapidamente meno distintiva. Un processo può essere automatizzato. Un software può essere sostituito. Un’intera categoria di attività può cambiare organizzazione.

In questo scenario, il valore professionale non scompare: si sposta.

Dalla semplice esecuzione alla capacità di interpretare. Dalla ripetizione alla supervisione. Dalla conoscenza statica all’apprendimento continuo. Dalla padronanza di un singolo strumento alla capacità di adattarsi quando quello strumento cambia.

È questa la trasformazione più importante suggerita dalla diffusione dell’AI nel mondo del lavoro.