Poste Italiane assume portalettere: requisiti e candidatura

🌐 Poste Italiane cerca nuovi portalettere in sei regioni italiane: per candidarsi basta il diploma, insieme alla patente richiesta. Le domande devono essere presentate entro il 14 settembre 2026. Ecco requisiti, sedi, contratto e modalità di selezione.

Una nuova opportunità di lavoro arriva da Poste Italiane, che ha aperto una selezione rivolta a candidati interessati a lavorare come portalettere in diverse aree del Centro-Nord.

La ricerca interessa sei regioni e coinvolge numerose province. Un elemento particolarmente interessante per chi è alla ricerca della prima esperienza professionale è che non viene richiesta una precedente esperienza specifica nel settore.

Il requisito scolastico è altrettanto accessibile: è sufficiente un diploma di scuola superiore con una votazione minima di 70/100. In alternativa è possibile presentare una laurea, anche triennale, con almeno 102/110.

La candidatura deve essere effettuata entro lunedì 14 settembre 2026.

Poste Italiane cerca portalettere in sei regioni

La nuova selezione riguarda le attività legate alla distribuzione sul territorio. Il portalettere si occupa non soltanto della consegna della corrispondenza tradizionale, ma anche di pacchi, spedizioni provenienti dall’e-commerce, stampa periodica e alcuni servizi a domicilio.

Le opportunità sono distribuite in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Si tratta quindi di una ricerca particolarmente ampia dal punto di vista territoriale, anche se l’assegnazione definitiva dipenderà dalle esigenze delle singole strutture.

Tra le località indicate nell’offerta figurano Bologna, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Firenze, Bergamo, Brescia, Milano, Mantova, Varese, Bolzano, Gorizia, Rovigo, Pordenone, Udine, Treviso, Trieste e Venezia.

Non significa necessariamente che il candidato possa scegliere liberamente una di queste città. Al momento della domanda è infatti possibile esprimere una sola preferenza territoriale.

Quali sono i requisiti per diventare portalettere

Il principale requisito scolastico è il possesso di un diploma di scuola superiore con almeno 70/100.

Chi possiede una laurea può candidarsi anche senza il diploma con quella specifica votazione, purché il titolo universitario raggiunga almeno 102/110.

Non è invece previsto, per questa posizione, un particolare percorso di studi. La ricerca non è infatti riservata a diplomati di un determinato indirizzo tecnico o professionale.

Un altro requisito fondamentale riguarda la patente di guida, che deve essere valida e compatibile con la conduzione dei mezzi utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Per chi concorre per la provincia di Bolzano è inoltre richiesto il relativo patentino di bilinguismo, coerentemente con le caratteristiche linguistiche del territorio.

Un aspetto che può ampliare notevolmente la platea degli interessati riguarda l’esperienza professionale: non viene indicata come obbligatoria una precedente esperienza nel ruolo di portalettere.

Questo rende la selezione interessante anche per chi sta cercando un primo ingresso nel mondo del lavoro o vuole costruire un percorso professionale partendo da un’attività operativa sul territorio.

Dove si può lavorare

Le opportunità non sono concentrate in un’unica città.

In Emilia-Romagna le sedi indicate comprendono Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna. In Toscana è presente Firenze, mentre la Lombardia rappresenta una delle aree con il maggior numero di località coinvolte, tra cui Milano, Bergamo, Brescia, Mantova e Varese.

Il Friuli-Venezia Giulia comprende invece Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste. In Veneto sono indicate Rovigo, Treviso e Venezia.

Per il Trentino-Alto Adige figura Bolzano, dove, come detto, è necessario possedere anche il requisito linguistico specifico.

La procedura consente di indicare una sola area territoriale preferita. La scelta espressa dal candidato non equivale però a una garanzia di assegnazione: sarà Poste Italiane a stabilire la provincia sulla base delle necessità organizzative.

Il contratto offerto da Poste Italiane

L’inserimento previsto dalla selezione avviene con un contratto di lavoro a tempo determinato.

La durata può variare in funzione delle esigenze delle singole sedi e dell’organizzazione aziendale. Anche il numero effettivo degli inserimenti è legato alle necessità territoriali.

Per quanto riguarda la retribuzione, il trattamento economico è quello previsto dal CCNL di Poste Italiane per il livello E.

La natura temporanea del contratto è quindi un elemento da considerare attentamente prima di presentare la candidatura, soprattutto per chi cerca un rapporto di lavoro stabile. Per chi vuole invece acquisire esperienza in una grande azienda e inserirsi nel settore dei servizi postali e logistici, può rappresentare una concreta porta d’ingresso.

Come funziona la selezione

La candidatura non si conclude con l’invio del curriculum.

I candidati che risultano in possesso dei requisiti possono essere coinvolti nelle successive fasi della selezione di Poste Italiane, che prevedono verifiche delle capacità necessarie per svolgere il lavoro.

Il percorso comprende una fase di valutazione attitudinale e può prevedere un test online, finalizzato a verificare le caratteristiche ritenute utili per il ruolo.

Per i candidati che superano questa fase sono previste ulteriori prove, legate anche alla capacità di svolgere concretamente le attività richieste a un portalettere.

Tra gli accertamenti figura la prova pratica di guida di un motoveicolo di cilindrata 125 cc, oltre al successivo colloquio.

L’iter serve quindi a valutare non soltanto il possesso dei titoli richiesti, ma anche l’idoneità del candidato rispetto alle caratteristiche operative del lavoro.

Cosa fa concretamente un portalettere

Quello del portalettere è un lavoro fortemente legato al territorio.

La giornata professionale comprende la gestione e la distribuzione della corrispondenza, ma anche un numero crescente di pacchi e spedizioni legate all’e-commerce.

La diffusione degli acquisti online ha infatti modificato profondamente il ruolo della rete postale. Accanto alla tradizionale consegna delle lettere, il personale impegnato sul territorio svolge oggi un’attività sempre più connessa alla logistica dell’ultimo miglio.

Sono inoltre presenti servizi destinati direttamente ai cittadini presso il domicilio.

Per questo il lavoro richiede autonomia, precisione, capacità organizzativa e disponibilità a spostarsi sul territorio.

La patente costituisce proprio uno degli elementi centrali della posizione, perché la mobilità rappresenta una parte essenziale delle mansioni.

Poste Italiane, un’opportunità anche per chi ha solo il diploma

Uno degli aspetti più interessanti della selezione è la possibilità di accedere con un titolo di studio relativamente semplice.

Il requisito di 70/100 al diploma rende infatti la candidatura accessibile a una platea ampia, senza imporre una laurea o una specializzazione tecnica.

Anche chi possiede una laurea può naturalmente partecipare, purché rispetti la soglia prevista per il voto finale.

L’assenza di un’esperienza professionale obbligatoria rappresenta un ulteriore elemento favorevole per i candidati più giovani.

Il profilo richiesto è quindi costruito soprattutto sulla combinazione tra titolo di studio, patente e disponibilità a svolgere un’attività dinamica sul territorio.

Attenzione alla scadenza del 14 settembre 2026

Chi è interessato deve prestare particolare attenzione alla scadenza.

La candidatura deve essere presentata entro il 14 settembre 2026. Trattandosi di una selezione territoriale, è importante verificare con attenzione la sede o l’area per la quale si intende concorrere prima di completare la procedura.

La possibilità di esprimere una sola preferenza rende inoltre importante valutare preventivamente distanza, disponibilità a spostarsi e possibilità di assegnazione nella provincia scelta.

Non basta quindi possedere il diploma e la patente: la candidatura deve essere coerente con la disponibilità territoriale richiesta dall’offerta.

Una selezione da valutare anche per chi cerca la prima esperienza

La ricerca di portalettere rappresenta una delle opportunità che possono attirare maggiormente chi è all’inizio del proprio percorso professionale.

Diploma, patente e nessuna esperienza specifica obbligatoria costituiscono infatti una combinazione accessibile per molti candidati.

Il contratto a tempo determinato permette inoltre di entrare in una realtà aziendale di grandi dimensioni e di maturare esperienza in un settore nel quale la componente logistica assume un peso sempre maggiore.

Naturalmente, prima di candidarsi è necessario considerare anche gli aspetti meno immediati del ruolo: lavoro all’aperto, spostamenti quotidiani, organizzazione autonoma delle consegne e utilizzo dei mezzi aziendali.

Per chi è compatibile con queste caratteristiche, tuttavia, la selezione può rappresentare un’occasione concreta.

La scadenza è fissata al 14 settembre 2026 e riguarda sei regioni del Centro-Nord. Il primo passo per chi possiede i requisiti è quindi verificare attentamente la propria situazione e procedere alla candidatura entro il termine previsto.