Intesa Sanpaolo, 13.100 nuove assunzioni entro il 2029

🌐 Intesa Sanpaolo punta su 13.100 nuove assunzioni entro il 2029 nell’ambito del progetto che coinvolge Mps e Mediobanca. Carlo Messina rilancia il ruolo delle persone, il ricambio generazionale e l’impegno sociale del futuro gruppo bancario.

Il futuro di Intesa Sanpaolo passa anche dal lavoro. Saranno circa 13.100 le nuove assunzioni previste entro il 2029, secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato Carlo Messina all’indomani del via libera degli azionisti all’aumento di capitale destinato a sostenere l’operazione su Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il numero è uno degli elementi più significativi del progetto industriale che punta a costruire un gruppo bancario di dimensioni ancora maggiori, con Mps e il patrimonio professionale di Mediobanca al suo interno.

La promessa occupazionale arriva in una fase di profonda trasformazione del sistema bancario italiano, nel quale fusioni, acquisizioni, digitalizzazione e ricambio generazionale stanno modificando rapidamente organizzazione e competenze richieste agli istituti.

Messina ha indicato proprio nelle persone e nelle competenze uno dei patrimoni sui quali costruire la prossima fase di crescita. L’obiettivo dichiarato è sostenere l’espansione del gruppo, favorire il ricambio generazionale e creare nuove opportunità professionali.

Intesa Sanpaolo, 13.100 assunzioni: cosa prevede il piano

Il numero di 13.100 nuovi ingressi entro il 2029 non nasce esclusivamente dall’operazione su Mps. Il progetto annunciato da Intesa prevede infatti un rafforzamento complessivo dell’organico attraverso una combinazione di ricambio generazionale, nuove competenze e crescita delle attività.

Nel dettaglio, l’operazione su Mps dovrebbe aggiungere circa 6.800 giovani assunzioni rispetto agli obiettivi già previsti dal piano del gruppo. Una parte significativa, circa 2.700 persone, dovrebbe essere destinata al ruolo di Global Advisor, figura sempre più centrale nell’attività di consulenza alla clientela.

Il meccanismo previsto è particolarmente rilevante anche dal punto di vista sociale.

Alle nuove entrate corrisponderebbero infatti circa 6.800 uscite aggiuntive su base volontaria, secondo un modello già utilizzato dal gruppo nelle precedenti operazioni di integrazione. Non si tratta quindi, nelle intenzioni dichiarate dalla banca, di una crescita dell’organico ottenuta attraverso un’espansione indiscriminata del personale, ma di una trasformazione accompagnata dal ricambio generazionale.

Il rapporto indicato dal gruppo è sostanzialmente quello di una nuova assunzione per ogni uscita volontaria aggiuntiva

Un ricambio generazionale che cambia il profilo della banca

Il tema dell’età media e delle competenze è destinato ad avere un peso sempre maggiore nel settore finanziario.

Le banche stanno attraversando una trasformazione nella quale il modello tradizionale della filiale convive con servizi digitali, intelligenza artificiale, cybersecurity, analisi dei dati e consulenza finanziaria sempre più sofisticata.

Per questo motivo, l’ingresso di migliaia di giovani non rappresenta soltanto una questione quantitativa.

Le nuove assunzioni servono a modificare le competenze disponibili nel gruppo, rafforzando quelle necessarie per accompagnare la trasformazione tecnologica e commerciale.

Il piano industriale di Intesa prevede infatti anche un significativo potenziamento delle attività di consulenza alla clientela e delle competenze digitali e specialistiche.

Mps e Mediobanca al centro della trasformazione

L’operazione annunciata da Intesa si inserisce in uno scenario di consolidamento senza precedenti per il sistema bancario italiano.

La partita con Mps non è soltanto una questione dimensionale. L’obiettivo dichiarato da Intesa è costruire un gruppo con una presenza più forte in Italia e un peso maggiore a livello europeo.

Il progetto punta a portare entro il 2029 il gruppo a oltre 27 milioni di clienti, circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela e un utile netto superiore ai 16 miliardi di euro.

Numeri che spiegano perché il tema occupazionale sia stato inserito tra gli elementi centrali della comunicazione dell’operazione.

Mps porta con sé una presenza territoriale particolarmente radicata, soprattutto in Toscana, mentre Mediobanca aggiunge competenze distintive nel corporate e investment banking e nella gestione del risparmio.

L’idea di fondo è quindi quella di utilizzare la maggiore scala del gruppo per ampliare l’offerta e rafforzare le professionalità, invece di considerare l’integrazione esclusivamente come uno strumento per ottenere risparmi.

Il nodo delle uscite volontarie

Uno degli aspetti più delicati delle grandi operazioni bancarie riguarda inevitabilmente l’organico.

Quando due grandi gruppi vengono integrati, la sovrapposizione di strutture, funzioni e sistemi può produrre eccedenze. Nel progetto Intesa, però, la banca ha insistito sulla scelta di evitare costi sociali, prevedendo uscite esclusivamente volontarie.

Il modello è stato già applicato in precedenti operazioni, comprese quelle relative alle banche venete e a UBI Banca.

Il principio annunciato è chiaro: le uscite volontarie aggiuntive verrebbero accompagnate da un corrispondente ingresso di giovani, trasformando una parte del processo di riduzione dell’organico senior in un’accelerazione del ricambio generazionale.

È una strategia che consente alla banca di perseguire contemporaneamente due obiettivi: contenere i costi nel medio periodo e investire nelle competenze necessarie per la crescita.

Il punto decisivo sarà naturalmente la capacità di trasferire il patrimonio di esperienza dei dipendenti che usciranno alle nuove generazioni, evitando che il ricambio si traduca in una perdita di competenze difficili da sostituire.

Dai consulenti alla tecnologia: dove serviranno le nuove competenze

Le 13.100 assunzioni vanno lette anche alla luce della trasformazione del modello bancario.

La filiale fisica rimane importante, ma una quota crescente del rapporto con il cliente passa attraverso piattaforme digitali, consulenza a distanza e strumenti automatizzati.

Intesa ha indicato tra le aree sulle quali rafforzare l’organico cybersecurity, competenze IT, data specialist, analisi funzionali, support management e servizi digitali.

Allo stesso tempo, il gruppo intende aumentare le persone impegnate nella consulenza alla clientela.

Questo significa che la banca del futuro avrà bisogno contemporaneamente di profili tecnologici e finanziari, ma anche di professionisti capaci di mantenere un rapporto diretto con famiglie, risparmiatori e imprese.

Il lavoro bancario, dunque, non scompare con la digitalizzazione. Cambia natura.

Un miliardo per la coesione sociale

Nel messaggio di Messina c’è anche un’altra cifra destinata a far discutere: un miliardo di euro per iniziative dedicate alla coesione sociale nell’ambito del piano d’impresa.

L’amministratore delegato ha collegato esplicitamente la maggiore dimensione del gruppo alla possibilità di aumentare il contributo alla riduzione delle disuguaglianze e al sostegno delle persone e delle comunità.

Il tema è particolarmente importante perché la crescita di una grande banca non viene valutata soltanto attraverso utili e dividendi.

Un gruppo di dimensioni europee può avere un impatto significativo sull’economia reale attraverso il credito alle famiglie, il sostegno alle piccole e medie imprese, gli investimenti e le iniziative rivolte ai territori.

Per questo Intesa presenta l’operazione anche come un progetto con una dimensione industriale, occupazionale e sociale.

Siena e la Toscana, il fattore territoriale

Uno dei passaggi più delicati riguarda il rapporto con il territorio di Mps.

Il Monte dei Paschi rappresenta una realtà profondamente legata a Siena e alla Toscana, con una storia che va ben oltre la dimensione strettamente bancaria.

Messina ha ribadito l’intenzione di preservare l’identità e il legame territoriale di Mps, inserendoli in un progetto industriale più ampio. L’operazione, nelle intenzioni di Intesa, dovrebbe unire il radicamento locale della banca senese alle risorse e alla capacità di investimento del gruppo più grande.

È un passaggio cruciale anche sul piano occupazionale.

La trasformazione di una banca radicata in un territorio non riguarda infatti soltanto i dipendenti, ma anche migliaia di famiglie, imprese e attività economiche che hanno costruito nel tempo un rapporto con l’istituto.

Una banca più grande, ma anche più europea

Il progetto industriale guarda oltre i confini italiani.

Secondo le previsioni illustrate da Messina, il nuovo gruppo potrebbe raggiungere entro il 2029 una dimensione tale da collocarsi tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo. L’obiettivo dichiarato è superare i 16 miliardi di euro di utile netto e mantenere una patrimonializzazione solida.

Le sinergie attese dall’operazione sono stimate in circa 2,9 miliardi di euro annui a regime nel 2029, attraverso un mix di efficienze operative e maggiori ricavi commerciali.

È proprio questa prospettiva a spiegare la centralità del capitale umano.

Per una banca che vuole crescere nel wealth management, nel corporate banking, nella consulenza e nei servizi digitali, avere migliaia di nuove professionalità può diventare un vantaggio competitivo tanto quanto disporre di capitale e tecnologia.

Le 13.100 assunzioni diventano così una delle chiavi dell’operazione

La cifra annunciata da Carlo Messina va quindi oltre il semplice titolo sulle nuove assunzioni.

13.100 giovani entro il 2029 significa un programma di ricambio generazionale di dimensioni rilevanti, legato alla crescita prevista del gruppo e alla trasformazione delle competenze richieste dalla banca.

Significa anche che l’integrazione di Mps e Mediobanca, se il progetto arriverà a compimento, sarà valutata non soltanto sulla capacità di produrre sinergie finanziarie, ma anche sulla possibilità di valorizzare persone, professionalità e territori.

Il percorso resta naturalmente condizionato dalle successive tappe dell’operazione e dalle autorizzazioni necessarie. L’assemblea di Intesa Sanpaolo ha intanto approvato il passaggio societario fondamentale per procedere con il progetto su Mps.

La direzione indicata da Messina, però, è già chiara: più dimensione, più tecnologia, più consulenza e un forte ricambio generazionale.

E dentro questa trasformazione c’è un numero destinato a diventare uno dei simboli dell’intera operazione: 13.100 nuove assunzioni entro il 2029, con l’obiettivo di accompagnare la crescita di Intesa Sanpaolo e costruire un gruppo più grande senza rinunciare all’investimento nelle persone.