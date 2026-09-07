Molestie sul lavoro, carezze e confidenze diventano caso giudiziario

🌐 Molestie sul lavoro: il Tribunale di Prato riconosce come lesivi della dignità anche i contatti fisici e le confidenze non richieste, anche quando non hanno una connotazione sessuale esplicita. L’azienda dovrà risarcire la lavoratrice e adottare misure per proteggerla al rientro.

Il confine tra una presunta familiarità e una molestia sul lavoro può essere molto più netto di quanto si sia portati a pensare. Non è infatti necessario che un comportamento abbia un contenuto sessuale esplicito perché possa diventare lesivo della dignità di una lavoratrice.

È questo il punto centrale di un recente provvedimento del Tribunale di Prato, destinato a riaccendere il dibattito sulla responsabilità delle aziende davanti a comportamenti invasivi, soprattutto quando arrivano da chi occupa una posizione di vertice.

Il caso riguarda un’impiegata addetta al controllo qualità di una società pratese e una serie di episodi avvenuti tra gennaio e luglio 2026. Al centro della vicenda ci sono contatti fisici, gesti di confidenza e osservazioni sull’aspetto della dipendente che, secondo quanto ricostruito nel procedimento, sarebbero proseguiti anche dopo che la lavoratrice aveva manifestato il proprio dissenso.

Il giudice del lavoro Cristina Mancini ha accolto il ricorso e ha riconosciuto alla donna un risarcimento superiore ai 4 mila euro. Alla società è stato inoltre ordinato di predisporre le misure organizzative necessarie per garantire, al momento del rientro, il rispetto della sfera personale e dell’integrità morale della lavoratrice.

Molestie sul lavoro, il caso arrivato davanti al giudice

La vicenda giudiziaria nasce dalla denuncia di una lavoratrice che ha descritto una serie di comportamenti attribuiti al socio e amministratore dell’azienda.

Non si sarebbe trattato di un singolo episodio isolato, ma di una modalità di relazione che, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, si sarebbe ripetuta nel tempo.

Uno degli episodi contestati sarebbe avvenuto durante una riunione aziendale, alla presenza di diversi colleghi e di figure apicali della società. L’amministratore si sarebbe avvicinato alla dipendente alle spalle, raccogliendole i capelli con una mano e appoggiandole contemporaneamente l’altra sulla spalla.

In un’altra occasione, mentre la lavoratrice percorreva un corridoio, l’uomo le avrebbe messo una mano sulla spalla arrivando a toccarle la schiena.

Un ulteriore episodio avrebbe riguardato lo spostamento dei capelli dal volto della dipendente, ancora una volta davanti ad altri lavoratori.

A questi comportamenti si sarebbero aggiunte osservazioni sull’aspetto fisico e sull’abbigliamento della donna.

Presi singolarmente, gesti di questo tipo potrebbero essere facilmente liquidati come manifestazioni di familiarità o cordialità. È proprio questo, però, uno degli aspetti più importanti della decisione: la valutazione non può fermarsi all’intenzione soggettiva di chi compie il gesto.

Conta anche l’effetto prodotto sulla persona che lo subisce, soprattutto quando il comportamento viene ripetuto, avviene in un rapporto gerarchico e prosegue nonostante una manifestazione di dissenso.

Il punto decisivo: il dissenso della lavoratrice

Nel ragionamento del giudice assume particolare rilievo il fatto che la dipendente avesse fatto capire di non gradire quel tipo di confidenza.

Il tema, dunque, non è soltanto quello del contatto fisico in sé. È anche quello del rispetto dei limiti personali all’interno del rapporto professionale.

Quando una persona manifesta chiaramente di non voler essere toccata, accarezzata o coinvolta in una relazione fisica che non ha scelto, la prosecuzione di quei comportamenti assume un significato diverso.

La posizione professionale di chi li compie rende inoltre la situazione particolarmente delicata. In un rapporto tra amministratore e dipendente, infatti, non esiste necessariamente una condizione di parità sul piano del potere organizzativo.

La familiarità può essere percepita in modo diverso a seconda di chi la esercita e di chi la riceve.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che gli episodi non potessero essere considerati semplici gesti di cortesia. La reiterazione dei contatti fisici, l’assenza di reciprocità e il dissenso espresso dalla lavoratrice hanno contribuito a delineare una condotta ritenuta incompatibile con il rispetto dovuto nell’ambiente professionale

Non serve un movente sessuale perché ci sia molestia

È probabilmente questo il passaggio destinato ad avere maggiore risonanza.

Il provvedimento distingue infatti tra molestia sessuale e molestia o condotta discriminatoria lesiva della dignità.

Non ogni comportamento che coinvolge il corpo di una donna è automaticamente una molestia sessuale. Ma questo non significa che, in assenza di una finalità sessuale esplicita, qualsiasi contatto fisico diventi automaticamente lecito.

Il giudice ha posto l’accento sulla possibilità che un comportamento, anche privo di una dichiarata componente sessuale, invada una sfera personale che sul luogo di lavoro deve essere rispettata e tutelata.

La distinzione è importante perché sposta l’attenzione dal movente alla condotta e alle sue conseguenze.

In altre parole, non è indispensabile dimostrare che chi agisce volesse ottenere un contatto sessuale. Può essere sufficiente accertare che siano stati posti in essere comportamenti indesiderati, invasivi e lesivi della dignità, soprattutto se legati al sesso della persona interessata e inseriti in un contesto professionale.

È un principio coerente con il quadro normativo italiano in materia di pari opportunità, nel quale le molestie vengono ricondotte anche a comportamenti indesiderati capaci di violare la dignità e creare un ambiente ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Il peso della ripetizione e dell’ambiente di lavoro

Un altro elemento significativo emerso dal procedimento riguarda la conoscenza dei comportamenti all’interno dell’azienda.

Secondo quanto ricostruito nel decreto, gli episodi non sarebbero rimasti completamente confinati alla relazione tra amministratore e dipendente. Alcuni comportamenti erano conosciuti e sarebbero stati oggetto di commenti tra il personale.

Anche questo aspetto contribuisce a spiegare perché la vicenda sia stata valutata non come un semplice problema di rapporti interpersonali, ma come una questione riguardante l’ambiente di lavoro nel suo complesso.

Un luogo di lavoro non è uno spazio nel quale le regole della professionalità vengono sospese in nome della familiarità. Al contrario, la presenza di una struttura gerarchica impone particolare attenzione proprio ai comportamenti che possono mettere a disagio una persona subordinata.

Il principio assume ancora più rilevanza quando il soggetto che oltrepassa il limite è colui che ha responsabilità gestionali.

Quasi quattro mesi lontano dal lavoro

La vicenda ha avuto conseguenze anche sul piano della salute della lavoratrice.

Le attenzioni contestate le avrebbero provocato un forte stato di disagio, con problemi di salute successivamente certificati dall’Inail e un’assenza dal lavoro durata quasi quattro mesi.

Il dato contribuisce a mostrare come le molestie sul lavoro non siano necessariamente riconducibili soltanto a episodi eclatanti. Anche una successione di comportamenti apparentemente minori può produrre, nel tempo, un impatto significativo sul benessere psicofisico di chi li subisce.

L’Inail prevede specifiche procedure per il riconoscimento delle patologie riconducibili all’attività lavorativa e disciplina gli adempimenti connessi all’astensione dal lavoro quando una condizione di salute viene riconosciuta come di origine professionale.

Nel caso di Prato, il tema sanitario si inserisce dunque all’interno di un quadro giudiziario nel quale il disagio denunciato dalla dipendente è stato considerato insieme agli altri elementi della vicenda.

L’azienda dovrà intervenire anche per il rientro

La decisione non si è limitata al risarcimento economico.

La società è stata chiamata ad adottare misure organizzative adeguate per garantire alla lavoratrice, al momento del rientro, il rispetto della sua sfera personale e della sua integrità morale e per impedire che le condotte contestate possano ripetersi.

È un passaggio particolarmente importante perché richiama la responsabilità dell’impresa non soltanto nella gestione del danno già verificatosi, ma anche nella prevenzione della reiterazione dei comportamenti.

La tutela della persona sul posto di lavoro passa infatti anche dall’organizzazione concreta dell’ambiente professionale: dalle relazioni gerarchiche alle modalità di segnalazione, fino alla capacità dell’azienda di intervenire quando emerge una situazione di disagio.

Perché la decisione di Prato può far discutere

Il caso pratese si inserisce in un tema più ampio: quello della difficoltà di tracciare il confine tra confidenza e invasione della sfera personale.

Il problema nasce soprattutto quando chi compie il gesto considera il proprio comportamento innocuo, mentre chi lo riceve lo vive come indesiderato.

La decisione non stabilisce che ogni carezza, ogni contatto o ogni commento sull’aspetto di un collega costituisca automaticamente molestia. La valutazione resta legata al contesto, alla natura dei comportamenti, alla loro ripetizione, al rapporto tra le persone coinvolte e alla reazione della persona interessata.

Ma introduce un messaggio molto chiaro: la cordialità non può essere imposta.

E quando una relazione professionale è caratterizzata da una posizione gerarchica, il confine deve essere trattato con ancora maggiore attenzione.

Un precedente che richiama aziende e lavoratori alla responsabilità

Il valore della decisione sta quindi soprattutto nel principio che emerge dalla combinazione degli elementi valutati dal giudice.

Non è necessario attendere un comportamento apertamente sessuale o un episodio clamoroso per riconoscere la lesione della dignità di una lavoratrice.

Contatti fisici ripetuti, confidenze unilaterali, commenti sull’aspetto e mancato rispetto di un dissenso espresso possono assumere rilievo quando, nel loro insieme, trasformano il luogo di lavoro in uno spazio nel quale la persona non si sente più rispettata nella propria sfera individuale.

Il caso di Prato rende così concreto un tema che spesso rimane invisibile dietro la parola “scherzo”, dietro l’idea di “semplice cordialità” o dietro la presunta innocuità di un gesto.

La questione fondamentale è molto più semplice: un rapporto professionale deve lasciare spazio al consenso, al rispetto dei confini personali e alla dignità di chi lavora.

Quando questi elementi vengono meno e le condotte si ripetono nonostante il dissenso, il problema può smettere di essere soltanto relazionale e diventare una questione di responsabilità giuridica per l’azienda. Ed è proprio questa la linea che il Tribunale di Prato ha tracciato con il provvedimento che ha riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento superiore ai 4 mila euro e imposto alla società di predisporre condizioni adeguate per il suo rientro.