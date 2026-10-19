Italia sotto pressione: Milano brucia | MetroZibaldone del 19 ottobre

🌐 Italia sotto pressione: Milano affronta un’altra giornata di scontri, mentre il governo apre il conflitto sugli arretrati dei magistrati. A Cassano Magnago cambia l’indagine sulla morte di una donna; Napoli indaga sulla denuncia di una diciottenne. Lavoro, sicurezza e servizi pubblici attraversano una domenica che si chiude con l’allerta meteo per sei regioni.

Milano, seconda giornata di scontri: il conto della devastazione

Milano torna a fare i conti con vetrine infrante, incendi e scontri. Domenica 18 ottobre la protesta contro il carovita e il deterioramento dei servizi pubblici è stata nuovamente attraversata da gruppi incappucciati. Nella zona di piazza Duomo sono intervenuti reparti antisommossa con lacrimogeni e idranti; oltre sessanta persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti.

Il bilancio diffuso durante la giornata sugli episodi milanesi del sabato indicava dodici arrestati, cinque minorenni, almeno ventidue denunciati e novanta agenti passati dall’ospedale. Sono numeri riferiti a un diverso momento degli scontri: sommarli agli accompagnamenti della domenica produrrebbe un totale ingannevole. Dietro le cifre restano persone ferite e un centro cittadino danneggiato.

La devastazione ha occupato la scena, ma la protesta nasce da questioni concrete: prezzi, servizi e condizioni di vita. Il governo ha condannato le violenze e annunciato una riunione per lunedì. La risposta istituzionale arriva così davanti a una doppia emergenza, quella dell’ordine pubblico e quella sociale che ha portato le persone in piazza.

Magistrati, quasi un miliardo di arretrati: Meloni blocca la firma

Quasi 970 milioni di euro diventano il nuovo terreno di scontro tra governo e magistratura. Giorgia Meloni ha annunciato di non voler firmare il decreto destinato a riconoscere arretrati e adeguamenti retributivi ai magistrati, contrapponendo quella somma alle risorse cercate per fronteggiare le difficoltà dell’autotrasporto. La presidente del Consiglio si è dichiarata disponibile a incontrare le rappresentanze della categoria.

La questione, però, nasce da un contenzioso sul calcolo degli adeguamenti, arrivato davanti alla giustizia amministrativa. L’Associazione nazionale magistrati ha prospettato l’utilizzo degli strumenti previsti dall’ordinamento per tutelare i propri diritti. Il nodo riguarda dunque anche l’esecuzione delle decisioni giudiziarie: evocare altre emergenze di spesa spiega la posizione politica dell’esecutivo, ma non chiarisce come sarà risolta la controversia.

Cassano Magnago, la morte di Pierina: l’indagine cambia direzione

Uno scontro frontale tra automobili entra in un quadro investigativo ben diverso da quello iniziale. La morte di Pierina Buffon, 69 anni, viene indagata come possibile femminicidio. L’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, è indagato; la Procura di Busto Arsizio contesta anche l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La novità del 18 ottobre riguarda la qualificazione dell’accaduto, successivo allo scontro dei giorni precedenti.

Nel fascicolo pesano la ricostruzione della dinamica depositata dalla polizia locale e una precedente denuncia della donna per comportamenti persecutori che l’uomo avrebbe tenuto dopo la separazione. La relazione era durata otto anni e si era interrotta a giugno. Denuncia, fine del rapporto e dinamica dell’impatto sono ora elementi dell’indagine. Le contestazioni restano accuse da verificare: l’eventuale responsabilità penale deve essere accertata.

Napoli, diciottenne denuncia sequestro e violenza di gruppo

A Napoli una ragazza di diciotto anni ha denunciato di essere stata sequestrata, drogata e violentata da otto uomini in un appartamento vicino alla stazione centrale. Il racconto è al vaglio degli inquirenti. La giovane avrebbe trovato riparo nei servizi di un locale della zona di piazza Garibaldi; l’allarme è stato dato dalla madre.

L’indagine deve ricostruire gli spostamenti, individuare il luogo indicato e verificare le responsabilità delle persone coinvolte. La denuncia descrive fatti gravissimi, ma diversi passaggi attendono riscontri. La tutela della ragazza e l’accertamento dei fatti restano centrali: trasformare dettagli ancora investigativi in certezze significherebbe anticipare conclusioni che, alla chiusura della giornata, non risultano acquisite.

Schlein si candida: il Pd vota, l’alleanza deve ancora scegliere

A Roma Elly Schlein ha dichiarato la disponibilità a guidare il centrosinistra come candidata alla presidenza del Consiglio, con o senza primarie. L’assemblea nazionale del Pd ha approvato con 578 voti favorevoli, tre contrari e ventisei astensioni l’ordine del giorno che la designa candidata del partito nell’eventualità di una consultazione. È stata approvata anche la proroga del mandato alla guida dei democratici oltre la scadenza naturale del marzo 2027.

Il voto consolida la posizione interna della segretaria; la scelta dell’intera coalizione resta un passaggio distinto. Schlein ha escluso la prospettiva di nuove larghe intese e chiesto di completare un programma comune con le altre forze progressiste. Sugli scontri ha condannato i responsabili delle violenze, accusando contemporaneamente il governo di ignorare le richieste delle manifestazioni pacifiche.

Italia, Leone XIV torna alla finestra dopo l’intervento

Leone XIV è tornato all’appuntamento pubblico dell’Angelus, affacciandosi domenica a mezzogiorno dal Palazzo Apostolico. Il Pontefice, dimesso sabato dal Gemelli, ha ringraziato per il sostegno ricevuto e annunciato una ripresa graduale delle attività. L’affaccio è stato accolto dagli applausi dei fedeli raccolti in piazza San Pietro.

Il ricovero era seguito all’intervento del 13 ottobre per un adenocarcinoma polmonare, con l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Il ritorno alla preghiera domenicale segna la ripresa di un impegno pubblico dopo le dimissioni; la gradualità annunciata dal Papa resta l’indicazione sul proseguimento delle sue attività.

Mondo, la Francia conta i danni delle proteste

Anche la Francia affronta le conseguenze di una vasta mobilitazione contro l’aumento del costo della vita e il peggioramento dei servizi pubblici. Le manifestazioni del sabato hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e registrato episodi di violenza tra i più gravi degli ultimi anni. Domenica il presidente Emmanuel Macron ha condannato le devastazioni. Il disagio economico attraversa così due Paesi vicini, mentre i danni e le responsabilità dei singoli episodi richiedono accertamenti separati.

Economia, ex Ilva: Taranto in corteo, Cornigliano in allarme

A Taranto migliaia di persone hanno manifestato chiedendo la chiusura dell’ex Ilva e la tutela dei lavoratori. Nel corteo, promosso dalla rete Onda del Futuro insieme ai Genitori Tarantini, sono state portate croci con i nomi delle vittime. La richiesta lega la salute della città al futuro occupazionale: due questioni che continuano a pesare sulla vertenza industriale.

A Cornigliano, intanto, l’allarme riguarda l’estensione della cassa integrazione. La comunicazione dei commissari indica 870 dipendenti coinvolti su 917, con una misura prevista fino alla fine di febbraio. La reazione dei lavoratori e dei sindacati riguarda la continuità produttiva e i livelli occupazionali. Numeri di questa dimensione portano la crisi dentro quasi tutte le famiglie legate allo stabilimento genovese.

Lunedì 19 ottobre, allerta gialla in sei regioni

Il bollettino emesso domenica dispone per lunedì 19 ottobre allerta gialla in settori di Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Piemonte. Le criticità differiscono per territorio: rischio idraulico nei versanti meridionali calabresi, temporali in aree liguri, sarde, siciliane e toscane, rischio idrogeologico anche in alcuni bacini piemontesi.

In Toscana sono indicate le Isole, il Fiora e l’area Albegna-Costa e Giglio; in Sardegna il bacino Flumendosa-Flumineddu. In Piemonte le segnalazioni riguardano Scrivia, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida. L’allerta interessa zone specifiche delle sei regioni, con livelli e tipologie di rischio riportati nel bollettino valido per lunedì.

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