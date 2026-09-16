16 settembre 2026 – MetroZibaldone del giorno

Drone NATO in Lituania, l’Italia abbatte un velivolo sospetto

🌐 Il drone NATO abbattuto in Lituania da caccia italiani apre la giornata internazionale del 15 settembre: sullo sfondo restano alta la tensione tra Russia e NATO, la crisi energetica legata al Medio Oriente e i nuovi segnali di pressione sui mercati. In Italia prosegue lo scontro con la Spagna sui controlli Schengen.

Drone NATO in Lituania, l’intervento dei caccia italiani

È l’episodio di sicurezza europea più significativo del 15 settembre. Nella notte, un drone entrato nello spazio aereo della Lituania è stato intercettato e abbattuto da caccia impegnati nella missione NATO di sorveglianza del Baltico. L’operazione è avvenuta nei pressi di Pratkunai, nella zona di Kaunas, dopo un allarme scattato anche nell’area di Vilnius. A intervenire sono stati due Eurofighter italiani dislocati alla base di Šiauliai.

Le prime ricostruzioni hanno indicato un possibile ingresso del velivolo dalla Bielorussia, ma nella fase iniziale della giornata l’origine del drone non risultava ancora definitivamente accertata. Successivamente le autorità lituane hanno comunicato il ritrovamento di un dispositivo esplosivo sul velivolo, poi neutralizzato dagli artificieri. La circostanza ha aumentato il peso dell’incidente, avvenuto in un Paese membro dell’Alleanza Atlantica e in una regione direttamente interessata dagli effetti della guerra in Ucraina.

L’incidente ha avuto anche una dimensione italiana. La presenza dei caccia italiani nella missione Baltic Air Policing ha consentito di intervenire rapidamente davanti alla violazione dello spazio aereo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato dalla Lituania il valore della cooperazione alleata, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato la necessità per Europa e NATO di essere in grado di proteggere i propri cieli.

Il caso lituano si inserisce in una sequenza di episodi che nelle ultime settimane ha coinvolto diversi Paesi dell’Europa orientale. Anche Polonia, Lettonia ed Estonia hanno registrato incursioni o ritrovamenti di droni, mentre Varsavia ha attivato la propria aviazione in seguito a nuovi attacchi russi contro l’Ucraina. La questione riguarda quindi non soltanto l’identificazione del singolo velivolo, ma la sicurezza dello spazio aereo dell’ala orientale dell’Alleanza.

La guerra in Ucraina continua a coinvolgere le infrastrutture energetiche

Il 15 settembre Russia e Ucraina hanno inoltre continuato gli attacchi contro obiettivi energetici. Nella notte la Russia ha impiegato circa 200 droni, con danni segnalati a stazioni di servizio e infrastrutture nell’area di Kiev e in altre zone del Paese; l’Ucraina ha invece colpito una raffineria russa e strutture legate alla produzione di droni. La questione energetica è diventata uno dei nodi centrali anche per le ripercussioni sui prezzi dei carburanti.

Il quadro resta particolarmente delicato perché gli attacchi alle infrastrutture energetiche si sovrappongono alla crisi mediorientale, che sta già comprimendo l’offerta e aumentando il costo del petrolio sui mercati internazionali.

Medio Oriente, allarme in Arabia Saudita e pressione sul Mar Rosso

La seconda grande area di crisi del 15 settembre è il Medio Oriente. L’Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta dopo una nuova serie di attacchi attribuiti alle forze Houthi sostenute dall’Iran. Gli allarmi hanno interessato anche Mecca e Gedda, prima di essere revocati. Le autorità saudite non hanno segnalato danni immediati nelle aree interessate dagli allarmi, mentre gli attacchi degli ultimi giorni hanno provocato feriti e colpito infrastrutture.

La situazione assume rilievo internazionale soprattutto per la posizione geografica dei combattimenti. Il controllo delle rotte del Mar Rosso e la sicurezza del Bab el-Mandeb sono diventati elementi determinanti per il trasporto di petrolio e merci tra Medio Oriente, Asia ed Europa. Parallelamente, il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz continua a essere fortemente condizionato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Al centro dei colloqui sono rimaste la sicurezza della navigazione e la situazione nelle principali vie marittime della regione. Il deterioramento della sicurezza lungo il Mar Rosso si aggiunge così alla precedente crisi dello Stretto di Hormuz, creando due punti di pressione contemporaneamente sulle rotte energetiche.

Le conseguenze economiche sono già visibili. Il Brent ha superato quota 108 dollari al barile durante le contrattazioni del 15 settembre, mentre il prezzo del petrolio è rimasto al centro delle preoccupazioni per inflazione, trasporti e costi industriali.

Gaza, nuove vittime nonostante il cessate il fuoco

Nella Striscia di Gaza sono proseguiti gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco che aveva ridotto la portata delle operazioni militari. Il 15 settembre almeno tre palestinesi sono stati uccisi in attacchi nel nord della Striscia, secondo i sanitari locali. Tra le vittime è stato segnalato anche un bambino; un’altra persona è morta all’interno di una struttura sanitaria.

L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito militanti e ha indicato tra gli obiettivi due comandanti di Hamas. La situazione resta quindi caratterizzata da accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco, mentre gli attacchi continuano a produrre vittime e a complicare gli sforzi diplomatici.

Il 15 settembre le autorità e le organizzazioni internazionali hanno inoltre continuato a richiamare l’attenzione sulle condizioni umanitarie della popolazione e sulle difficoltà legate al recupero delle persone rimaste sotto le macerie.

Economia, Wall Street sotto pressione tra petrolio e rendimenti

La giornata finanziaria americana si è chiusa con nuovi segnali di tensione. Wall Street ha terminato in ribasso mentre il rendimento del Treasury decennale ha superato il 5%, livello che non veniva raggiunto da anni. A pesare sono stati contemporaneamente l’aumento del petrolio, le preoccupazioni sul debito e l’incertezza legata alla politica monetaria.

Il rialzo dei rendimenti obbligazionari rende più costoso il finanziamento per imprese, famiglie e Stati e rappresenta un elemento importante anche per la valutazione delle società tecnologiche. Nel corso della seduta hanno sofferto in particolare alcuni titoli legati all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori.

Il mercato sta inoltre guardando alla riunione della Federal Reserve, iniziata il 15 settembre e destinata a proseguire per due giorni. L’inflazione alimentata dal costo dell’energia rappresenta uno dei principali elementi di attenzione per le decisioni sulla politica monetaria.

Un altro dato significativo arriva dalla Francia: L’Oréal ha superato LVMH per capitalizzazione di mercato, diventando la società quotata di maggior valore del Paese. Il sorpasso si è verificato durante le contrattazioni del 15 settembre e riflette il diverso andamento delle due grandi società francesi sul mercato azionario.

Italia, prorogati i controlli Schengen con la Spagna

Sul fronte italiano la questione più rilevante della giornata riguarda la decisione di prorogare per altri 15 giorni la sospensione dell’area Schengen nei confronti della Spagna. Il provvedimento mantiene i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal Paese iberico e si inserisce nelle misure adottate dopo l’aumento degli arrivi di migranti a Ceuta.

La decisione ha provocato una nuova tensione diplomatica tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo ha contestato la proroga, mentre il governo italiano ha motivato il provvedimento con ragioni di sicurezza interna e controllo delle frontiere. La misura è temporanea e riguarda specificamente i collegamenti con la Spagna.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sostenuto che non vi sia un atteggiamento discriminatorio nei confronti della Spagna e ha collegato la decisione alla situazione di sicurezza a Ceuta. Il confronto diplomatico è proseguito nel corso della giornata con dichiarazioni pubbliche provenienti da entrambi i governi.

Sciopero dei medici di famiglia

Il 15 settembre è iniziata anche la mobilitazione nazionale di una parte dei medici di medicina generale, prevista per il 15 e 16 settembre. La protesta riguarda l’organizzazione della medicina territoriale, il ruolo dei medici nelle Case della Comunità e alcuni aspetti dell’accordo sulle nuove forme di assistenza.

Non tutte le organizzazioni della medicina generale hanno aderito. Durante la mobilitazione restano garantite le prestazioni considerate indispensabili, comprese le visite domiciliari urgenti e l’assistenza ai pazienti terminali.

Incidente in A1, una vittima tra Attigliano e Orvieto

Tra i principali fatti di cronaca italiana del 15 settembre c’è anche un grave incidente sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto, in direzione Firenze. Due mezzi pesanti, un camion frigorifero e una bisarca, si sono scontrati e una persona è morta. La dinamica è stata affidata agli accertamenti della Polizia stradale.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, con code arrivate a circa 15 chilometri. I soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto interessato.

Italia, il Senato approva la riforma della legge elettorale

Sul piano istituzionale il Senato ha approvato il 15 settembre la riforma della legge elettorale, in un testo modificato rispetto alla versione precedente. Il provvedimento deve ora tornare alla Camera per una nuova lettura. La discussione generale a Montecitorio è stata calendarizzata per il 28 settembre.

Il voto ha registrato la compattezza della maggioranza sulla versione approvata, mentre dai banchi dell’opposizione sono arrivate contestazioni sul contenuto della riforma. Il passaggio parlamentare non conclude quindi l’iter legislativo.

Coppa Italia, Genoa e Fiorentina agli ottavi

La serata del 15 settembre ha completato anche il quadro dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il Genoa ha battuto il Südtirol 1-0 al Ferraris grazie a un gol di Vásquez all’87’ e ha conquistato la qualificazione agli ottavi, dove affronterà l’Inter.

A Firenze, invece, la Fiorentina ha superato il Pisa 3-0 nel derby toscano. Le reti sono state segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. La Fiorentina affronterà il Napoli negli ottavi di finale.

Tecnologia, l’intelligenza artificiale al centro della sfida tra Stati Uniti e Cina

L’intelligenza artificiale è stata uno degli altri grandi temi internazionali del 15 settembre. Negli Stati Uniti il dibattito si è concentrato sul rapporto tra sviluppo tecnologico, sicurezza nazionale e regolamentazione.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha escluso l’ipotesi di una moratoria sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sostenendo che un rallentamento unilaterale potrebbe compromettere il vantaggio tecnologico americano nei confronti della Cina. Allo stesso tempo ha indicato la necessità di maggiore trasparenza e di controlli indipendenti sui sistemi sviluppati dalle aziende.

Il tema assume anche un peso economico. Gli investimenti nelle infrastrutture necessarie all’AI continuano a rappresentare una parte importante della crescita del settore tecnologico, mentre sui mercati aumentano le domande sulla sostenibilità delle valutazioni e sui costi energetici dei grandi data center.

India, scoperta una rete di oltre mezzo milione di account Gmail falsi

Un’importante operazione contro la criminalità informatica è stata resa nota in India il 15 settembre. Gli investigatori del Gujarat hanno scoperto una rete che avrebbe utilizzato oltre 500.000 account Gmail falsi per inviare minacce bomba fraudolente a uffici pubblici.

Le indagini hanno portato all’arresto di due persone e all’individuazione di 513.847 account e credenziali. Secondo gli investigatori, parte degli account sarebbe stata utilizzata per inviare minacce verso Stati coinvolti nel recente vertice BRICS di Nuova Delhi. Le autorità intendono ora approfondire anche il funzionamento dei sistemi utilizzati per creare e verificare gli account.