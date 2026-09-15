15 settembre 2026 – MetroZibaldone

Iran, Hormuz e petrolio: il mondo teme una nuova escalation

🌐 Le notizie del 14 settembre – Iran resta al centro della crisi internazionale: lo Stretto di Hormuz continua a essere il principale punto di tensione energetica, il prezzo del petrolio sale oltre i 107 dollari e i Paesi del Golfo rinviano i colloqui con Teheran. In Ucraina un drone russo colpisce un treno vicino al confine polacco, mentre Donald Trump annuncia una possibile tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. In Italia l’Etna blocca l’aeroporto di Catania, la cronaca registra nuovi casi di violenza e la Serie A si chiude con le vittorie di Roma, Como e Inter.

Iran e Stretto di Hormuz, salta il dialogo tra Teheran e i Paesi del Golfo

La crisi mediorientale continua a dominare la giornata. Il 14 settembre il previsto incontro tra i Paesi del Golfo e l’Iran dedicato alla sicurezza dello Stretto di Hormuz è stato rinviato. Il confronto avrebbe dovuto affrontare soprattutto la possibilità di creare un corridoio sicuro per il traffico commerciale, ma le tensioni tra Arabia Saudita e Iran e l’intensificarsi delle operazioni degli Houthi nello Yemen hanno impedito di arrivare a un’intesa.

Il rinvio arriva mentre Hormuz resta sottoposto a fortissime restrizioni. La situazione ha già prodotto conseguenze concrete sui mercati energetici e sul trasporto marittimo: il Brent è salito oltre i 107 dollari al barile, mentre gli operatori continuano a valutare il rischio di ulteriori interruzioni dell’offerta.

Il problema non riguarda soltanto le navi che attraversano lo stretto. A rendere più grave la situazione è l’attacco contro l’oleodotto saudita Est-Ovest, infrastruttura strategica che permette a Riyadh di trasferire il greggio verso il Mar Rosso evitando il passaggio da Hormuz. Le immagini satellitari hanno evidenziato danni all’impianto, mentre le autorità saudite non hanno fornito una stima definitiva delle conseguenze sulla capacità di esportazione.

Petrolio, navi e assicurazioni sotto pressione

L’effetto combinato degli attacchi e delle difficoltà di navigazione si riflette sull’intero sistema logistico. Le compagnie devono affrontare rotte più rischiose, premi assicurativi più elevati e tempi di percorrenza incerti.

La questione energetica si intreccia inoltre con il conflitto in Ucraina. Gli attacchi contro le raffinerie russe hanno ridotto la disponibilità di prodotti raffinati proprio mentre la crisi mediorientale spinge verso l’alto il costo del greggio. Il risultato è una pressione contemporanea sul petrolio e sul diesel.

La Casa Bianca ha attribuito parte dell’aumento dei prezzi del carburante alle operazioni ucraine contro gli impianti russi, aprendo un nuovo confronto con Kyiv.

Yemen, Houthi e Mar Rosso: la crisi si allarga

Nel frattempo il fronte yemenita continua a espandersi. Le forze Houthi hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi sauditi e consolidato la propria presenza nelle aree strategiche del Mar Rosso.

Il controllo delle zone prossime a Bab el-Mandeb rappresenta una minaccia diretta per il traffico commerciale internazionale. Se Hormuz e Bab el-Mandeb restano contemporaneamente esposti, le alternative per le navi che trasportano energia tra Asia, Medio Oriente ed Europa diventano molto più costose.

La crisi ha inoltre una dimensione umanitaria sempre più pesante. I combattimenti nello Yemen hanno prodotto nuove vittime civili e decine di migliaia di sfollati, mentre i tentativi di mediazione regionale faticano a decollare.

Ucraina, drone contro il treno Kiev-Varsavia a due chilometri dalla Polonia

La seconda grande notizia internazionale del 14 settembre arriva dall’Ucraina occidentale. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto da Kiev a Varsavia nei pressi di Yahodyn, a circa due chilometri dal confine con la Polonia.

L’attacco ha provocato un forte allarme perché il bersaglio si trovava a ridosso del territorio di un Paese NATO. Il convoglio è stato evacuato e non risultano vittime tra i passeggeri. Pochi minuti prima era transitato un altro treno sul quale viaggiavano diversi esponenti politici e diplomatici europei, tra cui Boris Johnson e David Petraeus.

L’episodio ha provocato una nuova reazione dei governi europei. Varsavia ha sottolineato quanto gli attacchi russi si stiano avvicinando alla frontiera polacca, mentre Kyiv ha chiesto agli alleati un ulteriore rafforzamento della difesa aerea.

Il Cremlino ha confermato l’azione contro il convoglio ferroviario, inserendola nella propria campagna contro le infrastrutture ucraine. La rete ferroviaria è infatti essenziale per i collegamenti militari e civili dell’Ucraina, ma il fatto che l’attacco sia avvenuto così vicino alla Polonia ha trasformato un episodio della guerra in un caso di forte rilevanza internazionale.

Trump annuncia una tregua energetica

Sul fronte diplomatico Donald Trump ha annunciato che Russia e Ucraina avrebbero accettato di sospendere gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche.

La proposta riguarda soprattutto raffinerie, centrali e altri impianti legati alla produzione e distribuzione dell’energia. Kyiv ha manifestato disponibilità, ma ha chiesto garanzie sulla reciprocità. Il governo ucraino vuole infatti evitare che una sospensione unilaterale possa lasciare esposte le proprie infrastrutture mentre quelle russe continuano a essere protette.

La questione è particolarmente delicata dopo le pressioni esercitate da Washington affinché l’Ucraina interrompa gli attacchi alle raffinerie russe.

Italia, l’Etna ferma l’aeroporto di Catania

Una delle principali emergenze italiane del 14 settembre riguarda l’Etna. Una nuova intensa emissione di cenere vulcanica ha provocato la sospensione del traffico aereo all’aeroporto di Catania.

La nube eruttiva ha raggiunto un’altezza stimata di circa quattro chilometri. L’avviso per l’aviazione è stato portato al livello rosso, il massimo previsto dalla scala utilizzata per questo tipo di fenomeni. Inizialmente erano stati sospesi gli arrivi, ma l’evoluzione della nube ha portato alla successiva sospensione anche delle partenze.

In serata la chiusura è stata prorogata fino alle 10 di martedì 15 settembre. Numerosi voli sono stati cancellati o dirottati verso altri aeroporti siciliani, con migliaia di passeggeri costretti a modificare i propri programmi di viaggio.

La nuova fase eruttiva conferma quanto l’attività dell’Etna stia condizionando con frequenza crescente il traffico aereo della Sicilia orientale.

Roma, riapre la scuola Balzani dopo l’esplosione

A Roma è tornato operativo l’istituto Balzani, nel quartiere Gordiani, dieci mesi dopo l’incendio che aveva interessato il distributore di carburante di via dei Gordiani.

Circa 360 studenti sono potuti rientrare nell’edificio dopo gli interventi di ripristino. La riapertura rappresenta uno dei principali appuntamenti della ripresa dell’anno scolastico nella Capitale.

Sempre a Roma, il ritorno a scuola ha riaperto il tema della carenza di personale e delle condizioni degli edifici. Nel nuovo anno scolastico risultano migliaia di insegnanti con contratti precari, mentre gli impianti di climatizzazione restano una presenza ancora molto limitata nelle aule della capitale.

Cronaca, sei rapine nello stesso negozio a Roma

Sempre nella Capitale, un uomo di 42 anni è stato arrestato con l’accusa di aver effettuato sei rapine nello stesso esercizio commerciale della Magliana nell’arco di circa un anno.

Gli episodi si sarebbero verificati tra agosto 2025 e agosto 2026. Gli investigatori hanno ricostruito la sequenza anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, arrivando all’identificazione dell’indagato.

La vicenda evidenzia una particolare modalità di reiterazione criminale: lo stesso punto vendita sarebbe stato preso di mira ripetutamente, fino a permettere agli investigatori di mettere in relazione gli episodi attraverso elementi ricorrenti.

Daniel Maldini, incidente a Milano dopo la partita di Bergamo

La cronaca sportiva e quella giudiziaria si sono intrecciate ancora una volta nel caso di Daniel Maldini. Il calciatore del Cagliari è rimasto coinvolto nella notte in un incidente stradale a Milano dopo la partita disputata a Bergamo contro l’Atalanta.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte più automobili e sei persone sono rimaste ferite. Maldini è risultato positivo all’alcoltest e la patente gli è stata ritirata. Gli accertamenti sulla guida sono proseguiti anche dopo l’incidente.

Economia, energia e carburanti sotto pressione

La crisi internazionale ha continuato a produrre conseguenze sui mercati italiani. L’aumento del petrolio e dei costi logistici si trasferisce gradualmente sulla catena dei trasporti e dei prodotti energetici.

Il 14 settembre gli indicatori italiani dell’energia hanno registrato una nuova pressione sui prezzi. Il PUN e il PSV, rispettivamente riferimento per l’elettricità e per il gas naturale, sono stati osservati con particolare attenzione dagli operatori proprio a causa della crisi internazionale.

Il problema riguarda soprattutto la possibilità che un periodo prolungato di prezzi elevati del petrolio e del gas finisca per incidere nuovamente su trasporti, industria e consumi domestici.

Serie A, Roma capolista dopo il successo a Torino

La quarta giornata di Serie A si è chiusa il 14 settembre con tre partite. La Roma ha ottenuto la vittoria più importante della serata, imponendosi 2-0 sul campo del Torino.

La squadra giallorossa ha così raggiunto la vetta solitaria della classifica dopo quattro giornate, sfruttando i risultati delle gare disputate nei giorni precedenti. Il successo di Torino conferma il rendimento positivo della squadra allenata da Gian Piero Gasperini in questo avvio di campionato.

Il Torino ha provato a reagire ma non è riuscito a riaprire la partita. Per la Roma si tratta invece di tre punti che cambiano il quadro della classifica e permettono ai giallorossi di chiudere la quarta giornata davanti a tutte le concorrenti.

Como-Parma 2-1, i lariani continuano a stupire

Il Como ha battuto il Parma 2-1 al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno trovato le reti decisive grazie ai propri difensori.

Ramon e Kaiki hanno firmato i gol del Como, mentre il Parma ha accorciato le distanze con Romero nel finale. Il risultato permette alla formazione lombarda di conquistare un’altra vittoria importante e di mantenere un ruolo da protagonista nella parte alta della classifica.

Inter-Udinese 5-3, otto gol a San Siro

La partita più ricca di reti della giornata è stata Inter-Udinese. A San Siro è finita 5-3 per i nerazzurri, al termine di un incontro caratterizzato da continui cambiamenti di ritmo.

L’Inter ha costruito un vantaggio importante ma ha dovuto fare i conti con la reazione dell’Udinese. Gli ospiti sono riusciti a segnare tre reti, costringendo la squadra di casa a mantenere alta la concentrazione fino alla fine.

Il 5-3 permette all’Inter di chiudere la quarta giornata con tre punti importanti e di rilanciare la propria corsa in classifica.

La classifica dopo la quarta giornata

Con la conclusione delle dieci partite, la Roma sale al primo posto insieme all’Inter. Il quadro della giornata conferma inoltre il buon avvio di Como e Cagliari, mentre Juventus e Napoli devono ancora trovare continuità rispetto alle aspettative di inizio stagione.

La quarta giornata aveva già prodotto il 4-2 della Fiorentina sul Venezia, l’1-1 tra Genoa e Frosinone, il 2-2 tra Lazio e Milan, il 2-1 del Cagliari sull’Atalanta, il 3-2 del Lecce sul Monza, l’1-0 del Napoli sul Bologna e il 3-2 del Sassuolo sulla Juventus.

Mondo, l’Europa guarda con preoccupazione al confine polacco

L’attacco al treno ucraino ha avuto un effetto politico immediato perché la zona interessata si trova a pochissima distanza dalla Polonia.

Varsavia ha intensificato le consultazioni con gli alleati e il ministro degli Esteri ucraino ha chiesto nuove misure contro Mosca. La richiesta comprende ulteriori sanzioni e un rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell’Ucraina.

L’episodio arriva dopo una notte caratterizzata da una nuova ondata di droni russi. Le autorità ucraine hanno denunciato un attacco massiccio contro il territorio nazionale e una crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie.

Il caso del treno ha assunto un significato particolare perché la ferrovia collega direttamente Kiev con la Polonia e rappresenta uno dei principali corridoi utilizzati per i collegamenti civili e diplomatici con l’Europa occidentale.

Intelligenza artificiale, nuovo scontro tra Stati Uniti e Cina

Il 14 settembre ha visto anche un nuovo confronto internazionale sul futuro dell’intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti Donald Trump ha respinto gli allarmi sui rischi dell’AI, mentre la Cina ha contestato quella che considera un’eccessiva drammatizzazione del tema. Sullo sfondo c’è la competizione per la leadership nei semiconduttori, nei data center e nei sistemi di intelligenza artificiale avanzata.

Il confronto non è soltanto tecnologico. La capacità di sviluppare modelli avanzati, produrre chip e garantire enormi quantità di energia per i data center è ormai considerata una componente della sicurezza nazionale.

Cultura, Venezia ancora al centro dell’attenzione

A pochi giorni dalla conclusione della Mostra del Cinema di Venezia, il cinema italiano e internazionale ha continuato a occupare spazio nella cronaca culturale.

Il Leone d’Oro assegnato a Woman Unknown ha chiuso un’edizione caratterizzata da una forte presenza internazionale e da un confronto particolarmente ampio sui temi della guerra, dell’identità e delle trasformazioni sociali. Il film di May el-Toukhy è stato il principale vincitore della manifestazione.

Il riconoscimento arriva in una fase nella quale il cinema europeo continua a utilizzare i grandi festival come luogo di confronto anche politico e sociale, oltre che artistico.