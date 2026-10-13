13 ottobre 2026 – MetroZibaldone del giorno

Ucraina sotto attacco, il Papa sarà operato, le notizie del giorno

🌐 MetroZibaldone del 12 ottobre 2026: la guerra in Ucraina torna al centro della cronaca internazionale dopo nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, mentre si riaccendono le tensioni in Medio Oriente. In Italia, il salvataggio dello speleologo rimasto intrappolato in una grotta in Sardegna chiude una difficile operazione di soccorso; due giovani muoiono in un incidente stradale in Umbria. L’annuncio dell’intervento chirurgico di Papa Leone XIV resta una delle notizie più seguite. Sul fronte economico, il Nobel premia Robert Hall e Michael Woodford per i loro studi sulla macroeconomia. Ecco le principali notizie del 12 ottobre, con gli aggiornamenti disponibili nella mattinata del 13 ottobre.

Ucraina, nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche: almeno sei morti

La guerra in Ucraina resta la principale emergenza internazionale della giornata. Lunedì 12 ottobre, nuovi attacchi russi hanno colpito impianti energetici e aree civili, alimentando i dubbi sulla possibilità di una tregua che protegga le infrastrutture indispensabili alla popolazione durante la stagione fredda.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato le nuove offensive, sostenendo che i bombardamenti contraddicono l’annuncio di una possibile tregua energetica attribuito all’iniziativa del presidente statunitense Donald Trump. Secondo le informazioni disponibili nella giornata, gli attacchi hanno interessato sei strutture energetiche e diverse località, comprese Kharkiv e Kramatorsk.

Il bilancio riportato è di almeno sei persone uccise, tra cui una ragazza di 13 anni. La situazione conferma quanto sia difficile separare gli obiettivi militari dalle conseguenze sulla vita quotidiana dei civili, soprattutto quando vengono colpiti impianti da cui dipendono elettricità, riscaldamento e servizi essenziali.

La tregua energetica resta senza garanzie concrete

Il nodo centrale riguarda la distanza fra gli annunci diplomatici e la realtà sul terreno. Kiev ha dichiarato di essere disposta a rispettare una sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche, a condizione che anche Mosca faccia altrettanto. La prosecuzione dei bombardamenti rende però incerta l’effettiva applicazione di qualsiasi intesa.

La crisi ha provocato nuove reazioni in Europa. I vertici della NATO e diversi leader europei hanno ribadito la necessità di mantenere la pressione sulla Russia. In Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha sostenuto che un negoziato credibile richiede pressioni su Mosca, respingendo l’ipotesi di allentare le misure restrittive come strumento per favorire un accordo.

Nel frattempo, l’Unione europea ha portato avanti nuove misure sanzionatorie nei confronti di circa 1.600 persone ed entità russe collegate alla produzione militare, mentre l’Ucraina ha approvato una normativa sui diritti delle minoranze nel quadro del percorso di adesione all’UE.

Il fronte diplomatico e quello militare continuano dunque a procedere in direzioni diverse. Per la popolazione ucraina, la protezione delle infrastrutture energetiche rimane una questione immediata di sicurezza, mentre per i governi europei la guerra continua a rappresentare un problema strategico che coinvolge difesa, approvvigionamenti e stabilità regionale.

2. Papa Leone XIV, ricovero al Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone

L’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale è rimasta concentrata sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV. Il Pontefice, 71 anni, si prepara a essere ricoverato all’ospedale Agostino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico destinato a rimuovere un nodulo circoscritto a un polmone.

L’annuncio era arrivato durante l’Angelus di domenica 11 ottobre. Il Papa aveva spiegato che il nodulo era stato individuato durante alcuni controlli medici, in una fase iniziale e in una posizione ben localizzata. Seguendo le indicazioni dei sanitari, aveva quindi deciso di sottoporsi all’intervento.

Il ricovero è previsto per martedì 13 ottobre. La natura del nodulo non è stata resa nota in termini che consentano di stabilirne con certezza la benignità o la malignità: è quindi importante distinguere l’individuazione precoce della formazione da una diagnosi definitiva, che non è stata comunicata.

Sospese le udienze pubbliche fino al 20 ottobre

Il programma pubblico del Pontefice è stato modificato in vista dell’operazione e del successivo periodo di recupero. Le udienze e gli appuntamenti pubblici sono stati cancellati fino al 20 ottobre, mentre la durata prevista della convalescenza è di circa una settimana.

Le attività ordinarie della Santa Sede proseguiranno durante il ricovero. Per la celebrazione di mercoledì in piazza San Pietro è prevista la partecipazione del cardinale Luis Antonio Tagle, recentemente nominato decano del Collegio cardinalizio.

La notizia ha suscitato messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni italiane e di numerosi fedeli. Il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno espresso solidarietà al Pontefice, mentre in Vaticano l’attenzione resta rivolta all’intervento e alle informazioni mediche che saranno rese disponibili.

Il ricovero al Gemelli richiama inoltre il ruolo dell’ospedale romano nell’assistenza ai Pontefici. La struttura ha già seguito diversi papi nel corso degli ultimi decenni. Al momento, il dato sanitario più importante comunicato pubblicamente è che il nodulo è stato individuato precocemente e che i medici hanno ritenuto opportuno procedere alla sua rimozione.

3. Sardegna, salvato Luca Olmetto dopo 27 ore intrappolato in una grotta

Si è conclusa con un salvataggio la lunga emergenza nella grotta di Gorropeddu, nel territorio di Urzulei, in Sardegna. Luca Olmetto, speleologo di 31 anni originario di Codrongianos, è stato estratto vivo nel tardo pomeriggio di lunedì 12 ottobre, dopo essere rimasto bloccato per circa 27 ore a causa di un cedimento della cavità.

L’uomo si trovava a circa dieci metri di profondità quando una frana ha ostruito il passaggio, intrappolandolo tra terra e massi. L’incidente era avvenuto domenica 11 ottobre durante un’esplorazione speleologica. La compagna, che si trovava con lui ed è riuscita a uscire, ha dato l’allarme.

Il recupero ha richiesto un intervento particolarmente delicato. Le squadre hanno dovuto rimuovere manualmente il materiale accumulato, procedendo in uno spazio ristretto e con il rischio di ulteriori cedimenti. La difficoltà non consisteva soltanto nel raggiungere il giovane, ma anche nel liberarlo senza provocare nuovi movimenti del terreno.

Un intervento complesso tra detriti e rischio di nuovi crolli

Alle operazioni hanno partecipato tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e personale della protezione civile, con il supporto dei sanitari e dei mezzi di soccorso aerei. Decine di operatori hanno lavorato per ore, mentre le squadre si alternavano nelle attività di scavo e messa in sicurezza.

Olmetto è rimasto cosciente durante la fase conclusiva del recupero. Una volta riportato in superficie, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale in elicottero per gli accertamenti e le cure necessarie.

La notizia ha portato sollievo nella comunità di Codrongianos, che aveva seguito con apprensione le operazioni. Il caso mette in evidenza le difficoltà dei soccorsi in ambiente ipogeo: a differenza di un intervento in superficie, ogni movimento può richiedere verifiche sulla stabilità della roccia, sulla ventilazione e sulla possibilità di passaggio delle attrezzature.

Il salvataggio è stato il principale sviluppo positivo della cronaca italiana del 12 ottobre. La liberazione è arrivata dopo una notte e una giornata di lavoro, durante le quali le squadre hanno dovuto raggiungere progressivamente la zona in cui lo speleologo era rimasto immobilizzato.

Umbria, due giovani morti dopo lo scontro tra un’auto e un camion

È diventato mortale l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in Umbria. Due giovani, una donna di 20 anni e un uomo di 21, sono morti nel tardo pomeriggio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove erano stati ricoverati in condizioni gravissime.

Lo scontro ha coinvolto l’automobile sulla quale viaggiavano e un autocarro, nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, in un tratto interessato da lavori stradali. La circolazione era organizzata a doppio senso su una sola carreggiata, una configurazione che richiede particolare attenzione da parte degli automobilisti.

Entrambi i giovani, originari delle Marche, erano stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco. I soccorritori del 118 li avevano trasferiti d’urgenza a Perugia: uno con l’elisoccorso e l’altra in ambulanza. Nonostante le cure ricevute, sono deceduti nel corso della giornata.

Il conducente del camion ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale incaricato della gestione della viabilità.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Le cause dello scontro sono rimaste oggetto di accertamenti. La presenza del cantiere e il restringimento della carreggiata costituiscono elementi del contesto in cui è avvenuto l’incidente, ma non bastano da soli a stabilire le responsabilità o la dinamica precisa.

Gli investigatori devono ricostruire la posizione dei veicoli, le condizioni della strada e le circostanze che hanno preceduto l’impatto. La tragedia riporta al centro il tema della sicurezza nei tratti autostradali sottoposti a lavori, dove i flussi di traffico vengono spesso modificati per consentire gli interventi di manutenzione.

La giornata si è chiusa con il bilancio definitivo delle due vittime, dopo che nelle prime ore successive allo scontro le condizioni dei feriti erano state descritte come estremamente gravi.

Medio Oriente, nuovi attacchi e tensioni tra Arabia Saudita e Houthi

La crisi in Medio Oriente continua a coinvolgere infrastrutture strategiche e collegamenti internazionali. L’attenzione si è concentrata sulle nuove tensioni tra Arabia Saudita e ribelli Houthi dello Yemen, dopo gli attacchi che nel fine settimana avevano interessato l’area dell’aeroporto internazionale King Khalid di Riad.

Gli episodi si inseriscono in una fase di escalation regionale, segnata da attacchi missilistici, operazioni militari e rappresaglie. Le notizie diffuse nelle giornate precedenti avevano riferito di vittime e centinaia di feriti in una serie di offensive, con conseguenze anche per la sicurezza dei voli e per la gestione dello spazio aereo saudita.

La situazione ha spinto le autorità a rafforzare l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture civili e dei trasporti. Gli aeroporti, oltre a essere punti essenziali per i collegamenti commerciali, rappresentano nodi strategici in una regione nella quale il traffico aereo e quello energetico sono particolarmente importanti.

Le conseguenze sulla sicurezza regionale

Le tensioni non riguardano soltanto il territorio saudita. Il rischio di un allargamento degli scontri coinvolge le rotte aeree, i collegamenti marittimi e gli approvvigionamenti energetici. Le dichiarazioni degli Houthi e le operazioni militari saudite contribuiscono a mantenere elevato il livello di allerta.

Anche le reazioni internazionali sono orientate alla protezione dei civili e alla prevenzione di un ulteriore allargamento del conflitto. La presenza di cittadini di diversi Paesi tra le persone coinvolte negli attacchi rende la crisi un problema che supera i confini della penisola arabica.

Per i mercati energetici, la regione resta sensibile a qualsiasi interruzione dei trasporti o minaccia alle infrastrutture. Le conseguenze sui prezzi dipendono però da diversi fattori, tra cui la durata degli episodi, l’effettiva disponibilità delle forniture e l’evoluzione della situazione militare.

Nobel per l’Economia 2026 a Robert Hall e Michael Woodford

Il Nobel per l’Economia 2026 è stato assegnato a Robert E. Hall e Michael Woodford per i loro contributi alla macroeconomia, con particolare riferimento agli strumenti teorici utili a comprendere le fluttuazioni economiche e il funzionamento della politica monetaria.

Il riconoscimento premia una ricerca che ha contribuito a chiarire il rapporto tra decisioni delle famiglie, comportamento delle imprese, andamento dei mercati e scelte delle banche centrali. Si tratta di questioni centrali per interpretare fenomeni come l’inflazione, le fasi di rallentamento economico e gli effetti delle variazioni dei tassi d’interesse.

Hall ha dato contributi importanti allo studio dei consumi, del mercato del lavoro e delle dinamiche macroeconomiche. Woodford è noto per il suo lavoro sulla teoria della politica monetaria e sul ruolo delle aspettative nella trasmissione delle decisioni delle banche centrali all’economia reale.

Perché la ricerca macroeconomica è importante

Le decisioni di politica monetaria non agiscono soltanto sui mercati finanziari. Attraverso il costo del credito, le aspettative e le condizioni di finanziamento, possono incidere sugli investimenti delle imprese, sui mutui delle famiglie e sull’andamento della domanda.

Comprendere questi meccanismi è particolarmente importante in una fase in cui le economie devono confrontarsi con tensioni geopolitiche, prezzi dell’energia variabili e differenze nei ritmi di crescita tra Paesi.

Il riconoscimento a Hall e Woodford richiama quindi l’importanza dei modelli economici utilizzati per interpretare le decisioni degli operatori e le conseguenze degli interventi delle autorità monetarie. La ricerca teorica, in questo campo, fornisce strumenti per valutare i possibili effetti delle politiche pubbliche senza sostituirsi alle decisioni che spettano ai governi e alle banche centrali.

Italia, le altre notizie di cronaca

Milano, neonato abbandonato trovato in un sacchetto

Un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto nell’area milanese il 12 ottobre ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Il bambino, di sesso maschile e con un peso di circa quattro chilogrammi, è stato ricoverato all’ospedale Niguarda.

Le prime informazioni mediche hanno indicato condizioni discrete, pur in presenza di una lieve ipotermia. Il personale sanitario ha avviato gli accertamenti necessari per valutare il suo stato di salute e garantirgli assistenza.

La vicenda ha aperto gli accertamenti delle autorità per ricostruire le circostanze dell’abbandono e individuare chi abbia lasciato il neonato. Le verifiche dovranno chiarire anche il luogo e il momento esatto in cui il bambino è stato abbandonato.

Maltempo nel Foggiano, allagamenti e automobilisti bloccati

Il maltempo ha provocato allagamenti e disagi in provincia di Foggia. Le precipitazioni hanno interessato la viabilità, lasciando alcuni automobilisti bloccati e richiedendo interventi di assistenza.

Gli episodi si inseriscono nel quadro dei fenomeni meteorologici intensi che possono colpire le aree urbane e le strade extraurbane, dove l’accumulo d’acqua ostacola la circolazione e aumenta il rischio per gli automobilisti.

Le situazioni di emergenza richiedono particolare prudenza nei sottopassi, nei tratti depressi e lungo le strade attraversate da corsi d’acqua. La gestione delle criticità resta affidata agli operatori sul territorio e alle autorità incaricate della sicurezza stradale.

Sicurezza sul lavoro, il bilancio delle vittime nei primi otto mesi

La sicurezza sul lavoro è tornata al centro del dibattito nazionale con la diffusione dei dati relativi agli incidenti mortali. Le cifre riportate nella giornata di ieri indicano 498 morti sul lavoro nei primi otto mesi dell’anno, che salgono a 701 includendo gli incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-casa.

Il tema riguarda la prevenzione nei cantieri, negli stabilimenti industriali, nei trasporti e in tutti gli ambienti nei quali i lavoratori sono esposti a rischi professionali. La formazione, la manutenzione delle attrezzature, l’utilizzo dei dispositivi di protezione e il rispetto delle procedure sono elementi essenziali per ridurre gli incidenti.

Le statistiche distinguono tra gli infortuni avvenuti durante l’attività lavorativa e quelli in itinere. Questa differenza è importante per interpretare correttamente i dati e individuare gli ambiti nei quali intervenire con misure di prevenzione.

Mondo, la NATO ribadisce la linea di deterrenza europea

La sicurezza europea è rimasta al centro delle discussioni internazionali anche per le dichiarazioni del comandante supremo alleato in Europa, Alexus Grynkewich. Nel corso del Warsaw Security Forum, il generale ha illustrato una strategia di difesa orientata a contenere le minacce e a rafforzare la capacità dell’Alleanza di rispondere a eventuali attacchi.

Il messaggio rivolto agli alleati è stato quello di una NATO che non intende cercare uno scontro, ma che considera indispensabile essere pronta a difendersi. Il confronto si svolge in una fase in cui la guerra in Ucraina continua a condizionare le relazioni tra Russia e Paesi occidentali e in cui il ruolo degli Stati Uniti nella difesa europea è oggetto di discussione.

Il dibattito riguarda anche la ripartizione delle responsabilità militari e finanziarie tra gli alleati. Diversi governi europei stanno rafforzando le proprie capacità di difesa, mentre la NATO deve coordinare la pianificazione militare, la disponibilità di mezzi e la protezione delle infrastrutture strategiche.

La sicurezza del continente non dipende soltanto dalla disponibilità di armamenti, ma anche dalla capacità di coordinare le forze, condividere informazioni e mantenere operativi i sistemi logistici. La guerra in Ucraina continua a rappresentare il principale riferimento per le valutazioni sulla preparazione militare europea.

Economia, borse europee positive ma energia sotto osservazione

La seduta finanziaria di lunedì 12 ottobre si è chiusa con un andamento positivo per le principali borse europee, nonostante l’attenzione degli investitori fosse rivolta alle tensioni geopolitiche e alla risalita dei prezzi del petrolio e del gas.

Il quadro economico resta condizionato dall’incertezza internazionale. La guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e i possibili effetti sui trasporti energetici possono influenzare le aspettative di imprese e investitori, in particolare nei comparti industriali più esposti al costo dell’energia.

In Italia, l’attenzione si è concentrata anche sugli sviluppi societari e sulle decisioni attese in ambito bancario. Il settore finanziario rimane sensibile all’andamento dei tassi d’interesse, alla qualità del credito e alle prospettive della crescita economica nazionale.

Il costo dell’energia resta un fattore determinante

Per le imprese, la volatilità dei prezzi energetici incide sui costi di produzione e sulla competitività. Per le famiglie, eventuali aumenti prolungati possono riflettersi sulle bollette e sul potere d’acquisto.

La situazione è particolarmente rilevante per le economie europee, che devono conciliare sicurezza degli approvvigionamenti, contenimento dei costi e obiettivi di transizione energetica.

L’andamento positivo dei listini nella seduta del 12 ottobre non elimina quindi le incertezze. Le quotazioni azionarie riflettono aspettative che possono cambiare rapidamente in presenza di nuove notizie sui conflitti, sui prezzi delle materie prime e sulle decisioni di politica monetaria.

Champions League, riflettori sulle italiane in campo il 13 ottobre

Il programma della Champions League previsto per martedì 13 ottobre porta in primo piano due incontri con squadre italiane: Villarreal-Napoli e Inter-Club Brugge, entrambi programmati alle 21.

Le partite appartengono alla seconda giornata della fase campionato e rappresentano un appuntamento importante per la classifica europea delle due formazioni. Il Napoli sarà impegnato in Spagna, mentre l’Inter giocherà a San Siro contro la squadra belga.

La distinzione temporale è importante per una rassegna riferita al 12 ottobre: alla chiusura della giornata, questi incontri erano ancora da disputare. I loro risultati non possono quindi essere inseriti nel bilancio calcistico del giorno precedente.

Per le squadre italiane, gli appuntamenti europei richiedono attenzione alla gestione delle energie e alle scelte di formazione, soprattutto in una stagione in cui gli impegni nazionali e internazionali si susseguono a distanza ravvicinata.

Cultura e spettacolo, è morto Giorgio Bracardi a 93 anni

Il mondo dello spettacolo italiano ha ricordato Giorgio Bracardi, attore, musicista e autore comico morto all’età di 93 anni. Il suo nome è legato a una lunga carriera tra radio, televisione e intrattenimento, con personaggi diventati riconoscibili per il pubblico italiano.

Bracardi aveva costruito una parte importante della propria popolarità attraverso la comicità radiofonica e televisiva, dando vita a figure come Scarpantibus e Max Vinella. Il suo lavoro si colloca nella tradizione dell’umorismo italiano che ha utilizzato voci, caratterizzazioni e invenzioni linguistiche per costruire personaggi immediatamente riconoscibili.

La sua attività artistica ha attraversato decenni di cambiamenti nei mezzi di comunicazione, dal ruolo della radio come spazio di sperimentazione comica alla diffusione dei programmi televisivi di intrattenimento. Il ricordo della sua carriera riguarda anche la capacità di trasformare le imitazioni e le invenzioni vocali in elementi centrali della comicità.

La notizia della morte è stata diffusa il 12 ottobre. L’artista era ricoverato in una struttura assistenziale a Fiano Romano.

Ultima notizia, Indonesia valuta gli altoparlanti delle moschee come sistema di allerta sismica

In Indonesia è tornata al centro dell’attenzione la possibilità di utilizzare gli altoparlanti delle moschee anche per diffondere avvisi di emergenza in caso di terremoto. L’idea si basa sulla presenza capillare di questi impianti nei centri abitati e sulla loro capacità di raggiungere rapidamente le comunità locali.

L’arcipelago indonesiano si trova in una delle aree del mondo maggiormente esposte ai terremoti, per la presenza di diverse zone di interazione tra placche tettoniche. La rapidità con cui vengono diffusi gli avvisi può essere determinante per consentire alle persone di mettersi al riparo e seguire le indicazioni delle autorità.

L’impiego degli altoparlanti per le comunicazioni di emergenza richiede tuttavia procedure condivise, messaggi riconoscibili e un coordinamento con i sistemi ufficiali di monitoraggio. La diffusione dell’allarme deve inoltre essere sufficientemente rapida da risultare utile prima che arrivino le onde sismiche più pericolose, quando il sistema di rilevamento consente di anticiparle.

La proposta si inserisce nel più ampio lavoro di prevenzione dei disastri naturali in un Paese nel quale terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami rappresentano rischi concreti per numerose comunità.